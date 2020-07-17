В ожидании наказания: что происходит с делом МН17 спустя шесть лет

Пассажирский борт над Донбассом был сбит шесть лет назад (фото: defensie_nl)

Ровно шесть лет назад, 17 июля 2014 года, катастрофа рейса МН17 над оккупированным Донбассом вывела конфликт на востоке Украины на первые полосы всех мировых СМИ. Родственники 298 погибших пассажиров считают, что расследование трагедии должно стать примером неотвратимости наказания для России за массовое убийство.

Медленная, но безостановочная работа международной "машины правосудия" дает шанс, что виновные все же будут наказаны. Как происходит этот процесс – в очередную годовщину трагедии рассказывает РБК-Украина.

С начала июля 2014 года украинская армия вела успешное наступление на позиции российских наемников, оккупировавших часть Донецкой и Луганской областей. Поочередно были освобождены Славянск, Краматорск, Лисичанск и Дружковка. В то же время, боевики начали активно использовать средства противовоздушной обороны и сбили несколько украинских военных самолетов и вертолетов.

Во второй половине дня 17 июля 2014 года стало известно, что крушение около поселка Грабово (Донецкая область) потерпел не военный, а гражданский самолет. На борту Боинга 777 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, летели 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Большинство жертв катастрофы были нидерландцами (196 человек), также на борту находились малазийцы, австралийцы, индонезийцы и граждане Великобритании. Украина передала Нидерландам полномочия расследовать эту трагедию, как стране с наибольшим количеством жертв.

Была создана Совместная следственная группа (JIT – Joint investigation team), в которую вошли правоохранители Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Именно на профессиональную и оперативную работу JIT возлагались большие надежды – найти и привлечь к ответственности виновных в крушении лайнера.

Поиск справедливости

Почти пять лет международная следственная группа педантично занималась сбором доказательств, поиском и допросом свидетелей, которые были очевидцами катастрофы. Также следователи провели несколько реконструкции попадания ракеты в корпус самолета.

По их данным, Боинг малазийских авиалиний поразила ракета из зенитно-ракетного комплекса "Бук", расположенного на подконтрольной боевикам "ДНР" территории. Более того, был установлен маршрут передвижения "Бука" с территории России на оккупированные районы Украины.

Следственная группа подтвердила, что установка принадлежала 53-й зенитной ракетной бригаде российских войск из Курска.

Эти выводы разрушили сразу несколько фейковых заявлений, звучавших от российских "экспертов" на протяжении всего срока расследования. В частности, следствие отбросило версии о выстреле из украинского "Бука", применении ВСУ истребителя против пассажирского лайнера и тому подобные.

Обвиняемые в деле катастрофы MH17 (скриншот: nos.nl)

Год назад правоохранители назвали и имена первых фигурантов дела. Заочно обвинения предъявили россиянину Игорю Гиркину (бывший "министр обороны "ДНР", позывной "Стрелков"), россиянину Сергею Дубинскому (экс-начальник "разведывательного управления "ДНР" позывной "Хмурый"), россиянину Олегу Пулатову (бывший сотрудник "разведуправления", позывной "Гюрза").

Также среди обвиняемых один боевик "ДНР", который на момент начала конфликт имел украинское гражданство. Это Леонид Харченко с позывным "Крот".

JIT закончила расследование по этой четверке, дело передано в суд. Все обвиняемые, по версии нидерландской прокуратуры, причастны к транспортировке и применению ЗРК "Бук", выпустившего ракету по рейсу МН17.

Особо следственная группа акцентировала внимание на полученных доказательствах влияния российских чиновников на боевиков "ДНР". В частности, были перехвачены и обнародованы телефонные переговоры Стрелкова-Гиркина с "главой" оккупированного РФ Крыма Сергеем Аксеновым и с Владиславом Сурковым – помощником российского президента Владимира Путина.

"Несколько бывших боевиков сообщили JIT, что российская служба безопасности ФСБ и служба военной разведки ГРУ были вовлечены в повседневное управление "ДНР". Один из свидетелей заявил, что ее лидеры регулярно ездили в Москву, чтобы проконсультироваться со своими контактными лицами в ФСБ и ГРУ", – указывала нидерландская прокуратура.

Сейчас следствие сосредоточено на экипаже ЗРК "Бук" и на том, чтобы установить "цепочку" приказов, приведших к катастрофе лайнера. JIT призывает всех свидетелей данных событий, особенно, бывших боевиков "ДНР" и "ЛНР" помочь установить истину.

"Для лиц под подозрением или обвиняемых в преступлениях в Украине предлагаются значительные поощрения за предоставление доказательств по уголовным вопросам, таким как расследование о крушении Боинга MH17. Это особо касается пророссийских боевиков, заинтересованных в выходе из зоны конфликта, но опасающихся уголовного преследования вследствие участия в вооруженном конфликте в восточной части Украины", – говорится в пресс-релизе нидерландских правоохранителей.

"Смягчение" наказания уже получили некоторые бывшие боевики, которые могут свидетельствовать в суде по МН17. Так, бывший "начальник тыла министерства обороны "ДНР" Дмитрий Куприян (позывной "Батя") может быть причастен к "экспроприации" автотрейлера, на котором боевики перевозили ЗРК "Бук" по Донецкой области.

Обломки Боинга Malaysia Airlines, сбитого над Донбассом шесть лет назад (фото: ANP)

"Батя" был задержан украинскими правоохранителями, и в декабре 2017 года киевский суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Куприян смог досрочно покинуть тюрьму летом 2019 года. В июне 2020 года также истек срок административного надзора, который был установлен за ним на свободе.

Избежал тюремного наказания и боевик "ДНР" Юрий Германович, который в августе 2014 года охранял обломки сбитого малазийского лайнера и собирал личные вещи пассажиров.

"Во время пребывания на месте падения самолета он находил личные вещи пассажиров (игрушки, детская обувь, ноутбук, 11 паспортов принадлежавших гражданам азиатской внешности), за что получил деньги в размере 25 тысяч российских рублей", – установил украинский суд.

В марте текущего года экс-боевик заключил сделку с прокуратурой и суд освободил его от уголовной ответственности.

Его "коллега" по террористическим подразделениям "ДНР" Владимир Цемах смог избежать и украинского и голландского суда. В конце июня прошлого года украинские спецназовцы провели вылазку в тыл боевиков и задержали Цемаха прямо в его квартире в Снежном Донецкой области. В ходе операции по перемещению сепаратиста на подконтрольную Украине территорию погиб один украинский военный, еще один боец получил ранение.

Цемах, служивший начальником противовоздушной обороны "ДНР" в районе падения МН17, мог стать не только ценным свидетелем, но и непосредственно обвиняемым в громком судебном процессе. Тем не менее украинская власть включила боевика в список на обмен в сентябре 2019 года. Этот шаг вызвал негативную реакцию со стороны Нидерландов.

Еще одно громкое задержание, которое теоретически может повлиять на процесс МН17 состоялось в Киеве летом уже этого года. СБУ 7 июля задержала в Киеве гражданина Украины Андрея Кунавина, которого следствие считает куратором "разведуправления "ДНР"" и коммуникатором между боевиками и российскими чиновниками.

"Участники JIT проинформированы о наших действиях, связанных с расследованием этого уголовного производства. В том числе и о нашем последнем задержании, которое состоялось 7 июля. Если будут основания для привлечения этого подозреваемого к расследованию международной JIT или к судебному процессу в Нидерландах, то мы сделаем все от себя зависящее", – сказал в комментарии РБК-Украина руководитель украинской стороны в JIT, заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Затяжное правосудие

JIT еще работает над установлением всех российских чиновников и военных, причастных к катастрофе МН17. Сейчас основное внимание общественности, политиков и юристов сосредоточено на пока единственном судебном процессе.

Рассмотрение дела МН17 началось 9 марта текущего года в Окружном суде Гааги (Нидерланды). Все четверо обвиняемых были проинформированы о начале слушаний, но решили их проигнорировать. В процессе через адвокатов представлен только бывший российский военный Олег Пулатов. Его защитники занимают достаточно активную позицию в разбирательстве и заявили ряд ходатайств, тормозящих процесс.

За четыре месяца с начала слушаний нидерландские судьи еще не перешли к рассмотрению обвинения по сути и пока решают процессуальные вопросы.

Один из важных моментов – были ли обвиняемые россияне комбатантами. Соответственно, могут ли они рассчитывать на иммунитет от уголовного преследования за преступления, совершенные в ходе военного конфликта.

Комбатантами, согласно Женевской конвенции, могут быть и члены ополчения или добровольческих формирований, но открыто входящие в состав вооруженных сил одной из воюющих сторон в международно признанном конфликте.

В катастрофе рейса MH17 погибло 298 человек (фото: defensie nl)

Прокуратура Нидерландов заявила, что ни Пулатов, ни Гиркин, ни Харченко, ни Дубинский не могут считаться комбатантами. В частности, из-за того, что Россия не признает себя стороной конфликта и отрицает свой контроль над боевиками на Донбассе.

Защита Пулатова наоборот настаивает, что он должен получить такой статус и иммунитет от преследования. Украинская сторона считает, что коллегия судей прислушается к аргументам нидерландских прокуроров. Особенно, учитывая, что сами бывшие боевики не называют себя комбатантами.

"Кстати, ни один из обвиняемых лично не заявлял о статусе комбатанта. В таком случае, конечно, вопрос о наличии иммунитета будет решать суд. Уверен, что в материалах дела есть достаточно информации для этого", – констатировал Гюндуз Мамедов.

Он напомнил, что для того, чтобы лицо имело статус и иммунитет комбатанта, международное право установило перечень критериев, которые должны выполняться одновременно. В частности, к таким относится наличие дисциплинарной системы и строгое соблюдение норм международного гуманитарного права в вооруженном формировании, к которому относится человек.

"Понятно, что в случае с незаконными вооруженными формированиями РФ на Донбассе о таком речь даже не идет. А в случае невыполнения хотя бы одного из критериев обвиняемый права на иммунитет комбатанта не имеет", – указывает заместитель генпрокурора.

В то же время Мамедов считает оправданной медлительность процесса в нидерландском суде. Он обратил внимание, что подготовительная стадия в суде во многом зависит от поведения сторон. Так, суд в Гааге уже согласился на повторный допрос некоторых свидетелей, ранее дававших показания в закрытом режиме.

"После того, как все дополнительные действия будут проведены, суд может рассмотреть дело по существу. Процесс непростой и уже понятно, что быстро он не завершится", – резюмировал Мамедов.

Суд по делу МН17 в Гааге (фото: nos nl photo ANP)

Еще один юридический удар по позициям РФ в деле МН17 был нанесен нидерландскими властями в июле этого года. Они подали иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Нидерланды просят ЕСПЧ признать ответственность России за смерть пассажиров рейса МН17. Это, по мнению голландских юристов, подпадает под действие статей 2 (право на жизнь), 3 (запрет на использование пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции о правах человека.

В случае признания вины РФ Европейский суд может обязать ее выплатить многомиллионные компенсации родственникам жертв трагедии.

"По данным правительства Нидерландов, самолет был сбит из зенитно-ракетной системы "Бук", которая принадлежала и была предоставлена ​​Российской Федерацией. Российская Федерация неоднократно отрицала какую-либо причастность к уничтожению самолета", – указано в пресс-релизе Евросуда.

Украина, со своей стороны, приветствовала такое решение Нидерландов.

"РФ должна понести ответственность за каждое из своих многочисленных и наглых нарушений различных норм международного права, которые приводят к страшным человеческим трагедиям. Очень важно, что Королевство Нидерланды выступает от имени всех 298 жертв катастрофы", – сказал РБК-Украина заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

Уголовный процесс в суде Гааги он считает "образцово-показательным".

"Мы с восторгом наблюдаем за рассмотрением Окружным судом Гааги дела против первых обвиняемых в сбитии самолета рейса МН17. Для нас этот процесс является как показательным, так и поучительным. Качество обвинения, по моему мнению, очень высокое", – отметил Енин.

Он подчеркивает: Украина надеется, что Совместная следственная группа сможет собрать достаточно новых доказательств, чтоб перед судом предстали и другие подозреваемые в трагедии.

Шесть лет назад война на Востоке Украины перестала быть сугубо внутренней проблемой и стала проблемой международной. Уничтожение гражданского лайнера над полями оккупированного Донбасса активно вовлекло Европу и США в решение украинского конфликта.

Вопрос поиска и наказания виновных, вплоть до самых верхов российской власти, стал сложной задачей для работы международной группы следователей. Несмотря на сроки, санкции и угрозы, именно международное правосудие должно не только установить виновных, но и наказать агрессора за преступления против человечества.