Без оценок и красных чернил: как в Украине реализуется реформа начальной школы

Без домашних заданий, красных чернил в дневниках, без оценок и с новой образовательной программой - так будут с 1 сентября учиться в украинской начальной школе. Подробности - в материале РБК-Украина.

Уже с 1 сентября все первоклассники Украины начнут обучение в школе по новому образовательному стандарту. Его внедрение, по сути, – старт глобальной реформы в сфере образования, реализация которой будет длиться 12 лет. Именно столько теперь предстоит учиться в школе. Внедрять новый стандарт обучения уже начали в ста школах страны в рамках пилотного проекта. Согласно новому документу, к концу четвертого класса ребенок должен будет свободно владеть украинским языком, выражать свои мысли устно и письменно на государственном и иностранном языках, осознавать себя гражданином Украины, иметь чувство прекрасного, заботиться об экологии окружающей среды, уметь пользоваться компьютером и другой цифровой техникой, любить чтение и уметь считать, осознавать важность здорового образа жизни. Детей будут учить в игровой форме и до третьего класса не ставить им оценки, а также не задавать домашние задания. Подробнее о сути реформы, ее нововведениях, и о том, как ее оценивают учителя и родители учеников - в материале РБК-Украина.

Учить по-новому

Кабинет министров утвердил в конце февраля новый Государственный стандарт начального образования, который кардинально меняет систему начальной школы. Необходимость внедрения такого госстандарта прописана в новом законе "Об образовании", который был принят парламентом и подписан президентом в сентябре прошлого года. Согласно этому закону, учиться в школе, начиная с 1 сентября 2018 года, теперь предстоит 12 лет, а общеобразовательная система поделена на три уровня - начальный (1-4 классы), базовый (5-9 классы) и профильный (10-12 классы).

На 140 страницах нового образовательного стандарта утверждаются принципы личностно-ориентированного подхода к обучению ребенка. Тогда как в действовавшем до этого госстандарте образования в начальной школе было не более двух страниц рекомендаций к обучению. Теперь же ученик, окончивший четыре класса, должен будет свободно владеть украинским языком, уметь "устно и письменно излагать свои мысли и аргументировать факты". В начальной школе педагоги должны будут привить ребенку "любовь к чтению", воспитать "понимание красоты", и "осознание роли украинского языка в процессе саморазвития". Ученик также должен будет свободно владеть родным языком, если таковым не является украинский, и использовать иностранные языки для бытового общения. Учителя в процессе обучения должны будут учитывать возрастные особенности ребенка, уметь проводить занятия в игровой форме, уделять больше внимания творческой работе. Кроме того, учащимся 1-2 классов не будут ставить оценки, педагоги при проверке тетрадей и написании замечаний в дневник не должны использовать чернила красного цвета. Ученикам в течение первых двух лет обучения не будут задавать домашние задания.

Если ранее по стандарту в начальной школе дети должны были научиться применять свои права как гражданина, общаться в коллективе, знакомиться с искусством, обладать базовыми математическими способностями, то теперь ключевых компетенций, которыми будет обладать ученик начальных классов – девять. Так в начальной школе будут по-прежнему учить математике, языкам и литературе, физкультуре и естествознанию. Но больше времени будет уделяться обучению информатике и технологическим дисциплинам, художественным дисциплинам, а также задачей начальной школы будет формирование у детей социальной и гражданско-исторической компетентности. Согласно базовому плану учебного года, который прописан в стандарте, львиная доля учебных часов (315) будет посвящена изучению языков и литературе. Кроме украинского, в начальной школе будут учить языки и литературу соответствующих коренных народов (в регионах с проживанием нацменьшинств), а иностранный язык с первого класса становится обязательным к изучению.

Что касается точных наук, то, к примеру, ученики 1-2 классов должны будут уметь считать, умножать и делить, определять геометрические фигуры и уметь измерять их величины. На математику в году выделяется 140 часов в году. На естествознание, куда войдут, в частности, информатика и история, в год выделяется 105 часов. На художественную работу предусматривается 70 часов в год, и 140 на физкультуру.

Учащиеся начальной школы, по стандарту, должны уметь объяснять природные явления, исследовать их и уметь рисовать окружающие их предметы и явления, объяснять необходимость сохранения природных ресурсов и заботиться об экологии, понимать важность здорового образа жизни, различать, какие привычки являются вредными и почему, участвовать в командных играх, заниматься дома утренней гимнастикой, а на уроках физкультуры в школе выполнять элементарные упражнения (бег, ходьба, плавание, лазание, прыжки). Дети, закончив четыре класса, также должны будут различать правдивые и неправдивые утверждения, полученные из разных источников. В том числе, начальная школа учит ребенка использовать в быту цифровые устройства, создавать тексты и картинки на компьютере. Также новый стандарт учит ребенка указывать свое авторство, и, что важно, уважать авторское право других людей. Уже в 1-2 классе дети должны идентифицировать себя как граждан Украины и осознавать нашу страну как свою родину.

Без "совка" и "преступлений"

Для полноценного внедрения новой системы начальной школы Министерство образования и науки также занялось переподготовкой учителей. По данным ведомства, сейчас подготовку к новой учебной программе проходят 22 тыс. педагогов. В то же время, с 1 сентября 2017 года в 100 украинских школах запущен пилотный проект, в рамках которого первоклассники учатся по программе "Новая украинская школы". Всего в Минобразования планируют подготовить к работе с новым стандартом обучения 41 тыс. педагогов. На реализацию реформы в начальной школе в госбюджете 2018 года заложено 1,9 млрд гривен. Почти миллиард гривен из этой суммы планируется направить на закупку новой мебели и учебных средств, 386 млн гривен - на повышение квалификации учителей, 320 млн гривен - на учебники и учебно-методическую литературу.

"Хорошо было бы реформировать все звенья среднего образования одномоментно. Но это сложное, глобальное и системное задание, которое требует огромных ресурсов - времени, финансов, учителей", - считает член коллегии Минобразования и науки, директор столичной специализированной школы № 148 им. И.Багряного (с углубленным изучением украинского языка и литературы) Сергей Горбачев. По его словам, реформа среднего образования поэтому и начинается с преобразований в начальной школе. По словам Горбачева, главная проблема начальной школы заключается в том, что система обучения направлена на то, что ребенок должен "слепо" подчиняться, не задавать вопросов, четко выполнять то, что говорит учитель. Такой ребенок вырастает конформистом, неспособным иметь собственное мнение. "Дети будут расти и реформа будет "расти" вместе с ними. Большая проблема заключается в том, что советское образование остается доминирующей парадигмой в Украине. То есть, накопление знаний без их конкретного применения", - пояснил РБК-Украина педагог.

Участник экспертной группы разработчиков программы "Новая украинская школа", директор киевской общеобразовательной школы №5 Светлана Олексюк называет старую школьную программу "преступлением против любознательности ребенка". "Регламент, который заставляет ребенка посадить его на целый день за парту, я считаю преступлением. Учитывая, что это еще и цементируется дополнительными занятиями и репетиторами. В итоге, постепенно старая школа убивала интерес ученика к обучению", - говорит она. Сергей Горбачев отмечает, что с 1 февраля в Украине стартовал онлайн-курс для учителей начальных классов, которые с 1 сентября 2018 года начнут учить первоклассников по новой программе. Кроме того, все учителя, которые будут набирать в этом году первые классы, обязательно пройдут насыщенные тренинги.

"То, что можно сейчас увидеть в пилотном проекте, показывает, что программа работает на то, чтобы естественную любознательность детей поддерживать и развивать. У каждого первоклассника есть свое портфолио, куда он может складывать свои работы, показывать их родителям. И деткам интересно учиться, ведь очень много времени уделяется творчеству. Родители первоклассников-участников пилотного проекта, которые заинтересованы в развитии ребенка, также остались довольны новой системой образования. Единственное, многим родителям непривычно, что детям оценок не ставят, не всем это нравится", - рассказала изданию Светлана Олесюк.

Переучат всех

В школе №309, расположенной в Дарницком районе Киева, также внедряется пилотный проект "Новой украинской школы". Из шести первых классов в этой школе по новому стандарту учатся два. Учителя, представившиеся РБК-Украина как Наталия и Алла говорят, что главная проблема для них при внедрении новой программы обучения – перегруженность классов. "Когда в кабинете сидят 38 учеников - работать сложно. При таком количестве детей выделить отдельное помещение для проведения занятий по новым стандартам очень трудно, учитывая, что количество классов будет расти. Нужно, чтоб у каждого класса был "свой угол". У нас пока два класса, мы можем выйти в коридор на утреннюю встречу", - рассказали педагоги. Согласно новому стандарту образования, утренняя встреча проходит в классе ежедневно - с нее первоклассники начинают учебный день. Дети становятся в круг, здороваются, разговаривают друг с другом, делятся новостями и настроением, обсуждают интересные для учеников темы, поясняют учителя.

По их словам, уже в сентябре в школе будет шесть первых классов, для размещения которых потребуется место. А еще через четыре года вся начальная школа (1-4 классы) будет работать по новому стандарту. "При таком количестве детей квадратура кабинетов должна быть больше. Парты сейчас перекрывают все пространство в кабинете. Конечно, детей в классе для качественной работы в новых реалиях должно быть 25. Иначе сложно реализовывать индивидуальный подход к каждому ученику, заложенный в стандарте", - отмечают учителя киевской школы №309.

Не все в новом подходе к образованию нравиться и родителям учеников. Опрошенные РБК-Украина родители первоклассников, участвующих в пилотном проекте, говорят, что, по их мнению, образовательный процесс для детей по новому стандарту "слишком легкий". В то же время, вызывают опасения у родителей и некоторые школьные программы, требующие от первоклассника определенного багажа знаний. "У нас волнуются родители, что в среднюю школу ребенок может прийти без соответствующего возрасту багажа знаний. В частности, это касается математики. Я сама, например, занимаюсь с ребенком дома дополнительно - решаем математические задания", - рассказала изданию мать первоклассника Лидия. "Многие родители у нас переживали из-за отсутствия домашних заданий. Говорили, что не увидят уровень знаний ребенка, не будут знать, чем дети занимаются на уроках. Мы ведь сами учились по-старому, для нас это - в диковинку. Но сейчас могу сказать, что в целом родители приняли нововведения", - говорит Яна, сын которой учится в первом классе в школе №309 в Киеве.

По словам директора этой школы Ольги Тимошенко, принять новые стандарты обучения детей не готовы не только некоторые родители, но и педагоги. Многие учителя младших классов, имеющие опыт работы 20 лет и выше, не понимают необходимости образовательной реформы в начальной школе, говорит директор школы №309. "Учителя не готовы играть с детьми, рисовать. Это - наследие советской образовательной системы. Даже выпускники педагогического колледжа по специальности "начальная школа" учатся еще по старым программам", - рассказала Тимошенко. Не все положительно воспринимают образовательную реформу из-за определенных сложностей в ее реализации и в регионах. "К нам в школу приезжают делегации из регионов, к примеру, Кировоградской и Ровенской областей. Они смотрят, как мы реализовываем пилотный проект, и представители образовательной сферы и районных администраций полушепотом говорят, что лучше бы эта реформа провалилась. Они объясняют свою позицию тем, что для реализации нового стандарта нужно закупать новую мебель, ремонтировать кабинеты, а денег у них на это нет", - говорит Тимошенко.