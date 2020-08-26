Опасный прецедент: как Печерский суд нарушает права украинцев

Фото: Печерский районный суд (из открытых источников)

Печерский районный суд Киева давно славится своими неоднозначными решениями. Однако, если раньше они чаще всего касались известных политиков либо же бизнесменов, то одно из последних решений печерского судьи Вячеслава Пидпалого может затронуть интересы многих украинцев.

О том, как в Печерском суде создали прецедент, при котором на любого может быть оформлен мошеннический договор о займе, и на основании чего суд может обязать оплатить поддельный счет – детальнее РБК-Украина.

Опасный прецедент

20 августа в Печерском суде рассматривался, казалось бы, ничем не примечательный гражданский спор о договоре займа. В итоге следственный судья Вячеслав Пидпалый обязал ответчика выплатить истцу более 56 млн грн - почти 51,6 млн самого долга по займу, 4,9 млн процентов и еще 8 тыс. грн судебного сбора.

Данное решение еще, как обычно, может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде. Однако, уже сейчас решение судьи создает опасный прецедент, потому что подпись ответчика под данным договором займа, с большой доли вероятности, оказалась поддельной, о чем установили одновременно три экспертизы - МВД (Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр), СБУ (Украинский научно-исследовательский институт специальной техники и судебных экспертиз) и Минюст (Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз).

"Он (судья Пидпалый, - ред.) создал не просто судебный прецедент, а целое прецедентище, что позволяет говорить уже не столько о прецедентном праве, сколько о рождении прецедентного беззакония. И, само собой, о продолжающейся коррупционной практике как в конкретном ключевом для страны суде, так и в украинской судебной системе в целом", - пишет журналистка Янина Соколовская, опубликовав соответствующие копии трех экспертиз.

Пока все мы тут наслаждались последними жаркими деньками лета, в нашем самом гуманном в мире суде – Печерском – не... Опубліковано Яниною Соколовською Вівторок, 25 серпня 2020 р.

Теперь, по ее словам, никто из украинских граждан не застрахован от того, что на него какие-то мошенники не оформили поддельный договор о займе, а потом через некоторое время не обяжут его в судебном порядке выплатить им многомиллионную сумму денег.

Примечательно, что данная схема сама по себе довольно вариативная – требования могут касаться и личной недвижимости граждан, и их собственных транспортных средств, и другого ценного имущества.

Конечно, в Украине пока не действует такое прецедентное право как, например, в Великобритании, где даже существует иерархия прецедентов, согласно которой решения, принятые вышестоящими судами, обязательны для нижестоящих в использовании при аналогичных ситуациях.

Впрочем, как заметил по этому поводу экономист Юрий Гаврилечко, у нас судебные прецеденты также официально признаны как источник права. Причем в последние годы роль прецедентного права в украинской юридической практике лишь возрастает, посему все чаще при разрешении конкретных судебных споров его участники ссылаются на похожие случаи и решения всех, а не только вышестоящих инстанций.

В свою очередь, Соколовская, анализируя вердикт Печерского суда, все же считает, решение открывает пресловутый ящик Пандоры, что позволяет говорить уже не столько о прецедентном праве, сколько о рождении прецедентного беззакония. И, само собой, о продолжающейся коррупционной практике и в конкретном ключевом для страны суде, и в украинской судебной системе в целом.

По информации РБК-Украина, коллегия адвокатов Украины также озабочена подготовкой соответствующего обращения на имя президента Владимира Зеленского, где вердикт судьи Пидпалого будет назван, как минимум, опасным прецедентом для всего украинского правосудия, а как максимум, юридическое профессиональное сообщество страны призовет власть отреагировать на действия суда в и так слишком корупциогенной судебной сфере.

Что известно о судье Пидпалом

Стоит отметить, что судья Вячеслав Пидпалый ранее также был участников многих известных судебных процессов.

Так, в первый раз он был назначен на должность судьи Печерского районного суда города Киева сроком на пять лет указом президента Виктора Ющенко в апреле 2006 года, в марте 2011-го постановлением Верховной рады его избрали судьей Печерского суда уже бессрочно.

До старта своей судейской карьеры Пидпалый работал помощником судьи Верховного суда Украины, а еще ранее этот выпускник Киевского университета имени Тараса Шевченко трудился помощником нардепа из Крыма Нины Карпачевой, ставшей в последствии многолетней уполномоченной ВР по правам человека (Карпачева являлась украинским омбудсменом рекордно долго - с 1998-го по 2012 год, с непродолжительным перерывом на избрание в 2006-м в парламент по списку Партии регионов под почетным №2).

Первым наиболее известным случаем Пидпалого на его уже судейском поприще стало подписание им в 2007-м решения об обыске в квартире Юрия Луценко в рамках уголовного дела о злоупотреблении Луценко служебным положением на посту главы МВД в 2005-2006 годах.

В ноябре 2014-го судья Пидпалый снял арест со счетов бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова, на которых находились 200 млн грн. Основанием для снятия ареста со счетов в постановлении суда было указано, что Арбузов якобы просто не был уведомлен о подозрении.

Фото: Вячеслав Пидпалый (УНИАН)

После публичного скандала Генпрокуратура добилась повторного ареста имущества Арбузова, а в отношении Пидпалого Высшая квалификационная комиссия судей открыла дисциплинарное производство. При этом с марта 2015 года по февраль 2016-го данное дисциплинарное дело назначалось девять раз.

Помимо этого, именно постановлением следственного судьи Печерского суда Пидпалого семье экс-министра аграрной политики и продовольствия Николаю Присяжнюку (входил в близкий круг Януковича – так называемую "семью") возвратили средства, изъятые при обыске по месту жительства сестры Присяжнюка. А именно: 1,7 млн долларов, 9 тыс. евро и 1,25 млн грн. Как раз на эти средства был наложен арест в ходе досудебного расследование по уголовному производству, предусмотренному ч. 5 ст. 191 УК Украины ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах").

Кейс "Привата"

Кроме того, ряд решений Пидпалого и вовсе становились основанием для дальнейшей юридической атаки одной из заинтересованных в деле сторон. И наиболее ярким таким его "достижением" стал вердикт расторгнуть договор личного поручительства бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка, который заключался перед национализацией банка между Коломойским и Нацбанком.

В апреле 2019-го именно Пидпалый принял данное решение о разрыве договора личной поруки. По данным НБУ, в 2015 году Коломойский, который на тот момент был совладельцем Приватбанка, заключил с Нацбанком договоры личного поручительства о погашении пяти кредитов рефинансирования Приватбанка, полученных в 2008-2014 годах.

Фактически он взял на себя личные обязательства по погашению задолженности банка перед НБУ, которая на сегодня составляет 9,2 млрд грн.

Как утверждают в НБУ, дабы избежать ответственности Коломойский в сентябре 2017-го обратился в суд для того, чтобы разорвать договоры поруки. Именно решение судьи Пидпалого Коломойский затем использовал как главный довод для остановки иска НБУ в Швейцарский суд.

Новые горизонты

В феврале уже текущего года судья Пидпалый обязал государственный ПриватБанк компенсировать шести компаниям семьи Суркисов деньги, которые в 2012-2014 годах они разместили на счетах кипрского филиала банка, а также проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров.

Кроме того, именно Пидпалый постановил разрешить Генпрокуратуре получать информации о телефонных трафиках двух известных журналисток: Натальи Седлецкой из программы "Схемы" и Кристины Бердинских из издания «Новое время».

ГПУ в 2018-м искала доказательства того, что глава НАБУ Артем Сытник якобы открыл тайну следствия этим журналисткам, рассказав о деталях расследования незаконного обогащения экс-прокурора АТО Константина Кулика.

В результате данного судебного решения украинские прокуроры тогда получили доступ к телефонным разговорам журналисток.

Однако вместе с тем Европейский суд по правам человека признал, что этот вердикт может иметь необратимый негативный эффект и обязал воздержаться получать эти данные. Правозащитники и медийщики как внутри Украины, так и за ее пределами назвали решение судьи откровенным наступлением на свободу слова и вмешательством в деятельность журналистов.