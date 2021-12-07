Опасный "прецедент". Как в Черкасской области вопреки решению суда депутаты пытаются уничтожить работающую ферму

Поддержка иностранных партнеров является критически важной для Украины. Об этом постоянно говорят во власти и на этом настаивает президент.

Однако пока в Киеве ведут разговоры, в Черкасской области депутаты одной из местных ОТГ действуют – "разделяют на паи" новую животноводческую ферму, которую строили при участии австрийских инвесторов. Их не остановило ни решения судов о запрете совершать любые действия с этой землей, ни прямая потеря доходов общины от аренды земли и стабильно работающего предприятия, что в свою очередь обеспечило бы развитие инфраструктуры общины и новые рабочие места на современном иностранном оборудовании. Кулуарные интересы, из-за которых выглядывает крупный региональный игрок, перевесили.

Впрочем, эта история еще не завершилась. По всей вероятности, к участникам еще будут вопросы у правоохранительных органов. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Австрийские коровы в Черкасской области

Проект в сфере племенного хозяйства на Черкасщине стартовал в 2019 году. Тогда здесь начали выращивание крупного рогатого скота австрийской симментальской породы (Fleckvieh). В разработке и развертывании этого проекта приняли участие международные структуры, в частности, ЕБРР, а также государственные структуры и учреждения Австрии. С украинской стороны участником амбициозного проекта стала группа компаний "Агро Энерджи".

Кроме ЕБРР в проекте также принимают участие Федеральное министерство сельского хозяйства Австрийской республики, Федеральное Агентство сельского хозяйства, учреждения и предприятия, в частности, Ассоциация по разведению Fleckvieh.

На Черкащине должно было оказаться более 1500 голов нетелей Fleckvieh (Австрия). Для этого СООО "Агроспилка" провело реконструкцию помещений для содержания КРС в с. Соболевка Звенигородского района. В рамках реализации проекта, на ферме было установлено новое оборудование для беспривязного содержания 200 голов и обустроен новый доильный зал типа "елочка" производства фирмы DeLaval (Швеция).

Ферма в Черкасской области (фото: facebook.com/agroenergygroupua)

Общая сумма капиталовложений составила свыше 25 млн грн. Проект выполняется при совместном финансировании СООО "Агроспилка" с привлечением кредитных ресурсов Европейского банка реконструкции и развития, а также французского банка Credit Agricole, государственного АБ "Укргазбанк" с использованием средств немецкого фонда.

Модернизированное хозяйство было включено в государственную программу поддержки сельхозпроизводителей, согласно постановлению Кабинета министров от 20 мая 2020 года.

В рамках ознакомления с ходом реализации проекта 3 ноября 2021 года в Черкасской ОГА даже состоялась встреча заместителя главы администрации с представителями Посольства Австрии в Украине. Во встрече также приняли участие руководители Австрийского аграрного кластера и основатели группы компаний "Агро Энерджи".

Стороны обсудили направления будущего сотрудничества и объемы инвестиций в экономику Черкасской области, в частности в развитие животноводческой отрасли. Представители Посольства Австрии высоко оценили работу группы компаний "Агро Энерджи" по реализации совместных проектов с предприятиями Республики Австрия и компаниями Европейского Союза.

Но на этом хорошие новости закончились. Дальше началась суровая украинская реальность.

Как депутаты евро-ферму поделили

Работы по обустройству фермы велись оживленно. А вот вопрос землеотвода под существующими фермами решался крайне медленно. Что довольно странно, учитывая действующий во всем мире принцип единства юридической судьбы земельного участка и расположенных на ней зданий и сооружений, по которым земельный участок следует за недвижимым имуществом, которое находится на этой земле. До недавнего времени у руководства группы компаний "Агро Энерджи" были надежды на получение земельного участка в Соболевке в долгосрочную аренду.

Но украинско-австрийский проект по развитию животноводства получил подножку там, где ее не ждали. Местные депутаты после года внимательного изучения и доизучения заявлений от "Агро Энерджи" отдали 15,8 га территории животноводческого комплекса под распаивание на пользу... неким жителям Шполы для ведения личного хозяйства. Теперь владельцы земельных паев со Шполянской ОТГ получат участки с частями фермы советских времен.

Кстати, решение городского совета "О предоставлении разрешения на разработку технической документации по землеустройству относительно разделения земельного участка" площадью 15,8478 га было принято во время визита представителей иностранных инвесторов. Хотя еще в сентябре 2020 года директор СООО "Агроспилка" Романенко получил разрешение от Соболевского сельского совета на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка для ведения товарного сельскохозяйственного производства.

А в декабре 2020 года, после включения Соболевки в состав Шполянской ОТГ, директор СООО "Агроспилка" обратился в городской совет с просьбой предоставить разрешение на разработку проекта землеустройства на участке, где расположена ферма. Переписка директора сельхозобщества с городским советом длилась много месяцев.

Лишь 3 ноября 2021 года обращение по вопросу передачи земельного участка площадью 15,8478 га, где расположены животноводческие фермы, в аренду СООО "Агроспилка" вынесли на рассмотрение сессии городского совета. Однако депутаты отказали агрофирме в предоставлении земельного участка . Именно этот участок они решили поделить и отдать под земельные паи для жителей г. Шпола.

Кстати, определением Хозяйственного суда Черкасской области от 19.11.2021 по делу №925/1554/21 (судья О.И. Кучеренко) заявление "Агроспилки" об обеспечении иска от 17.11.2021 удовлетворенно и запрещено Шполянскому горсовету РАССМАТРИВАТЬ НА СЕССИИ И ПРИНИМАТЬ ЛЮБЫЕ РЕШЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТНОСИТЕЛЬНО РАЗДЕЛЕНИЯ, объединения, передачи в собственность, пользование любым лицам.

Но это не остановило местных депутатов и они все равно приняли решение о разделе земельного участка на очередной сессии местного совета вопреки прямому запрету суда. После обнародования решения сессии совета, 24 ноября 2021 года.

СООО "Агроспилка" обратилась в Хозяйственный суд Черкасской области еще с одним заявлением об обеспечении иска. И опять же, определением Хозяйственного суда Черкасской области № 925/1562/21 от 25.11.2021, (судья Довгань К.И) заявление СООО "Агроспилка" об обеспечении иска от 23.11.2021 удовлетворено полностью, запрещено органам государственной регистрации прав на недвижимое имущество, государственным регистраторам прав на недвижимое имущество, в том числе лицам, которые выполняют функции государственного регистратора прав на недвижимое имущество, совершать любые регистрационные действия в отношении недвижимого имущества – земельного участка с кадастровым номером 7125787200:03:001:0470, площадью 15,8478 га, целевое назначение: "01.01 Для ведения товарного сельскохозяйственного производства", а также земельных участков, созданных в результате раздела данного земельного участка или объединенных вместе с этим земельным участком; государственным кадастровым регистраторам Главного управления Госгеокадастра в Черкасской области (в т.ч., осуществляющих свою деятельность на районном уровне) совершать действия по внесению сведений (изменений) и государственной регистрации в Государственном земельном кадастре в отношении земельного участка с кадастровым номером 7125787200:03:001:0470, площадью 15,8478 га, целевое назначение: "01.01 Для ведения товарного сельскохозяйственного производства", в том числе действия, связанные с разделением, объединением, сменой целевого назначения или отменой государственной регистрации земельного участка.

Впрочем, как объяснить то, что, игнорируя решения суда и запреты, установленные ими, 23 и 26 ноября 2021 года депутатами и должностными лицами Шполянского горсовета ОТГ на 15-й и 16-й сессиях все-таки были приняты решения и совершенны действия, которые прямо запрещены судом?

Например, как так случилось, что депутаты совета Шполянской ОТГ приняли решение об утверждении технической документации по землеустройству относительно разделения земельного участка, хотя не имели права этого делать. Или решения об утверждении проекта землеустройства по отводу земельных участков, площадью 2,0 га, для передачи в частную собственность.

РБК-Украина попыталось получить комментарий относительно этого скандального решения у нескольких местных депутатов. Однако они отказались комментировать ситуацию.

Как бы то ни было, в Черкасском черноземе забуксовал проект, который должен приносить доход в виде налогов и сборов, создание новых рабочих мест и развитие экономики в регионе. А вместо этого производитель получает убытки, а иностранные инвесторы и партнеры в очередной раз делают неутешительные для Украины выводы.