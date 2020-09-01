Опасные маневры: что означают заявления Фокина по Донбассу

В отличие от немногословного Леонида Кучмы, его сменщик на посту главы ТКГ Леонид Кравчук охотно и регулярно высказывает свое видение ситуации на Донбассе и путей решения конфликта. Причем озвученные им идеи нередко расходились с генеральной линией украинской власти.

В последние дни в центре внимания оказался уже не сам Кравчук, а его первый заместитель в делегации Витольд Фокин. В интервью изданию "Страна" он выступил за проведение всеобщей амнистии, выборов в ОРДЛО и предоставление всему Донбассу, а не только его оккупированной части, особого статуса. Все эти пункты идут вразрез с позицией официального Киева, которую разделяет и нынешняя власть, и ее предшественники.

Так, амнистия априори не может распространяться на людей, замешанных в военных и прочих тяжелых преступлениях. Уже после интервью Фокина это подтвердил глава Верховной рады Дмитрий Разумков.

А глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности, депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский сообщил РБК-Украина, что в его комитете на данный момент никакие варианты законопроекта об амнистии вообще не обсуждаются.

"Чего однозначно не может быть – не могут быть амнистированы люди, совершившие военные преступления, тут не может быть исключений. По законодательству такие преступления не имеют срока давности, и независимо от воли Украины, те, кто совершал убийства, пытки, мародерство, должны быть привлечены к ответственности, рано или поздно, украинским или международным правосудием", – сказал Монастырский.

По его словам, остальные параметры законопроекта об амнистии уже будут являться предметом политических договоренностей.

В свою очередь, выборы в ОРДЛО возможны только при соблюдении общепринятых демократических стандартов, с допуском журналистов, политических партий, наблюдателей, свободой агитации и т.д.

Естественно, это в принципе невозможно без выведения российских оккупационных войск с Донбасса и разоружения боевиков. Кроме того, правопорядок в ОРДЛО и нормальное течение выборов нельзя обеспечить и без полного контроля за всей украино-российской границей, в связи с чем Киев настаивает на коррекции Минских соглашений.

Наконец, особый статус для всего Донбасса – это уже оригинальная идея самого Фокина. В Минских соглашениях везде речь идет только об "отдельных районах Донецкой и Луганской областей", и почему Украина должна закреплять особый статус, в том числе и для Старобельска, Мариуполя и Краматорска – непонятно.

Своя позиция

По словам президента Владимира Зеленского, Кравчук и Фокин – "это парочка профессиональных, мощных украинских дипломатов с четкой проукраинской позицией". Хотя как рассказал РБК-Украина источник, близкий к переговорному процессу, летняя ротация в украинской делегации в ТКГ не прошла безоблачно.

После того как стало известно о желании Леонида Кучмы сложить с себя полномочия ее главы, Киев перебрал нескольких кандидатов на пост его сменщика – но все они вызывали резкое неприятие у российской стороны. А одностороннее назначение в Минск фигуры, которую не воспринимают в Москве, по умолчанию заблокировало бы все переговоры, что не входит в планы украинской власти.

Тогда как на Кравчука, рассказывает собеседник, россияне пусть и с "некоторым скрипом", но согласились. При этом сам Кравчук сразу заявил, что желает видеть Фокина своим заместителем, так что два ветерана украинской политики, фактически, зашли в ТКГ тандемом.

Заявления Фокина об амнистии, выборах и особом статусе предсказуемо вызвали вопросы не только у части оппозиционного политикума. Так, глава МВС Арсен Аваков назвал их "провокацией, не соответствующей национальным интересам".

О том, что заявления первого замглавы ТКГ не отражают официальную позицию Украины, заявил и глава Офиса президента Андрей Ермак. "Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой", – сказал глава ОП.

Собеседник издания, близкий к участникам минских переговоров, заверил РБК-Украина, что заявления Фокина не являются частью отдельного плана, цель которого – прощупать реакцию общества на возможные уступки со стороны Украины, в частности, по вопросам амнистии, выборов и особого статуса.

Наоборот, если Фокин, по сути, апеллировал к текущему тексту Минских соглашений, а в случае с особым статусом еще их и "переосмыслил", то главная задача Украины на данном этапе – внести в них нужные корректировки. Об этом говорилось еще на прошлогоднем саммите нормандской четверки в Париже. Тогда же и канцлер Германии Ангела Меркель, фактически, выступила в поддержку этой позиции.

При этом ключевой момент – это порядок получения контроля над украино-российской границей. Украинская власть настаивает на переходе границы под ее контроль еще до выборов, пусть и в поэтапном режиме, пусть совместно с неким международным контингентом, эти аспекты еще предстоит согласовать.

В то время как РФ и подконтрольные ей боевики выступают категорически против любых правок в текст "Минска", ставя на первое место политические уступки со стороны Украины: тот же особый статус, еще и с его внесением в Конституцию, амнистию, проведение выборов и т.д.

Единым голосом

Заявления Фокина резко раскритиковал его коллега по ТКГ, представитель Донецка на переговорах, журналист Сергей Гармаш. По его словам, реализация идеи Фокина об особом статусе для всего Донбасса запустит ряд катастрофических процессов внутри Украины.

"Если это та "автономия", которой часто называют "особый статус" в России, то это 100% начало фрагментации страны, внешнеполитическая переориентация на Россию и, вполне вероятно, – гражданская война", – заявил Гармаш.

По мнению представителя Украины в политической подгруппе ТКГ, главы комитета ВР по вопросам правовой политики Андрея Костина, заявления Фокина являются его личной позицией и свидетельствуют о разнообразии мнений в украинском обществе по вопросу Донбасса.

"Это подтверждение того, что в украинском обществе идет политическая дискуссия, и мы об этом говорим и в ходе переговоров. Заявления Витольда Фокина можно рассматривать как раз как элемент такой дискуссии", – сказал Костин.

Тем временем, сам Фокин не стал постфактум отказываться от своих заявлений и говорить, что они вырваны из контекста или превратно поняты журналистами.

"Реакцией на свои слова доволен. Это означает, что в провластных структурах есть засланные казачки. Если сторонники войны бесятся, значит мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся делать. Я имею в виду, мы с Леонидом Макаровичем Кравчуком", – заявил он в комментарии 5-ому каналу, удостоившись лестных отзывов в подконтрольных боевикам медиа.

Конечно, подобные противоречия внутри украинской переговорной команды не могут играть ей на пользу на переговорах. Скорее уж Россия может воспользоваться шансом, представив официальный Киев ненадежным и недоговороспособным в глазах Франции и Германии, а также попытаться столкнуть между собой членов украинской делегации.

Впрочем, Андрей Костин считает, что на сам ход переговоров такие противоречивые месседжи с украинской стороны не повлияют.

Он подтвердил РБК-Украина, что в ближайшее время украинская сторона постарается отладить информационное сопровождение минских переговоров, чтобы избегать подобных конфликтных ситуаций.

"Мы стараемся быть максимально информативными для украинского общества, комментируем, что происходит, делимся нашими мыслями и впечатлениями. Наверное, в этом есть обратная сторона – бывает, что высказывания некоторых представителей делегации могут отличаться одно от другого. Мы сейчас в процессе поиска баланса между открытостью и тем, чтобы позиция членов делегации была более единой", – резюмировал представитель Украины в ТКГ.