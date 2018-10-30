Олег Кирилюк: Мы нацелены не на получение наибольшего дохода, а на ответственного инвестора

Фото: Олег Кирилюк (пресс-служба)

25-го октября 2018 года Госгеонедра успешно провели открытый конкурс по продаже прав на добычу полезных ископаемых. Из 4-х представленных участков инвесторов нашли два. Черницкую площадь во Львовской области получила компания ООО "Стрыйнафтогаз" за 2,04 млн грн. А Липовецкую площадь выиграла государственная компания "Укргаздобыча" за 15,1 млн грн - превысив более чем в 4 раза стартовую цену.

Таким образом произошла еще одна победа реформ в сфере распределения недр - открытые конкурсы привлекли к себе большое внимание инвесторов. Поэтому мы спросили у руководителя Госгеонедр, когда ждать новые конкурсы и борьбу инвесторов за право добывать украинские недра.

Как по вашему мнению прошел конкурс? Какое у вас сложилось впечатление от торгов?

При анализе ситуации вот на что хочется обратить внимание. Мы на конкурс выставляли 4 участка. И на 2 участка не подавались документы. Что интересно, что на тех двух участках, которые виставлялись и не было претендентов, стартовая стоимость была большая и площадь на одном из участков была большая. Предполагалось, что там есть определенные ресурсы, которые можно было бы в ходе геологического исследования получить, обнаружить неплохие запасы и определенную прибыль.

Но почему-то инвесторы не пошли на те участки, а пошли на те участки где рядом уже добывают нефть и газ.

То есть инвесторы пошли туда где вернее?

Да. Я так понял, что на сегодня компании больше ориентируются на те лоты, в которых меньше рисков. Где идет добыча - там у инвестора больше ожиданий, там видят меньше рисков и на это игроки добывающего рынка обращают больше внимания. Поэтому и была борьба за 2 участка.

Вы понимаете, когда выставляется начальная стоимость ресурсов, она зависит от ожидаемой стоимости ресурсов на участке, то туда не учитываются географические данные, туда не учитываются риски, туда не учитывается инфраструктура. К инфраструктуре, в данном случае, относятся газопроводы, дороги. То есть этот участок, по которому была самая большая борьба, он как раз находится возле участка “Укргаздобычи”, и там вся инфраструктура есть в наличии.

Поэтому, наверное, “Укргаздобыча” имела целью за любую стоимость, в разумных пределах, получить данный участок в пользование. Потому что они знали, что не надо тратиться на строительство подъездных путей, не надо тратиться на строительство газопроводов.

Другая компания, которая с ними боролась, ей бы пришлось все это делать почти с нуля, или на договорных условиях использовать те сети, которые есть в наличии.

Скажите пожалуйста, может уже поступили какие-либо замечания от инвесторов, по конкурсу, или какие-то предложения? Может уже кто-то высказал свое мнение вам?

Было замечание, что низкий звук был, и мы это учтем и в будущем будут приобретены лучшие микрофоны.

Как вы оцениваете возможную активность инвесторов на ближайших конкурсах?

Понимаете, у нас по той старой процедуре, по которой вчера был проведен конкурс, состоится еще конкурс в конце декабря, в конце января и в конце февраля. Существующая конкурсная процедура зарекомендовала себя не с худшей стороны, и практика показала, что даже по этой процедуре, если подобраны качественные участки, то понятно, что по ним будут принимать участие в конкурсе и довольно серьезные недропользователи.

У нас на конец декабря выставлены участки с запасами воды, гранита, графита, угля. Я думаю, что там будет ажиотаж, потому что уголь не выставлялся уже очень давно на аукциони.

Я думаю, что в конце декабря тоже произойдут очень серьезные торги, на которых будут тоже хорошие соревнования между претендентами. Госгеонедра конечно заинтересованы в поступлении средств в государственный бюджет за продажу. Но мы не ставим целью получение наибольшего дохода - цель стоит в том, чтобы зашел ответственный инвестор, который будет вкладывать средства, развивать экономику.

То есть цель заключается в том, чтобы предоставить ресурсы компаниям, которые качественно смогут их добывать, продавать, переделывать, что будет приносить в дальнейшем прибыль стране и государству.

Олег Васильевич, а какие вы ожидаете поступления средств в госбюджет от ближайших конкурсов?

Ближайшие три аукциона будут проходить по существующей системе. На этих конкурсах будет определяться цена участков согласно постановлению Кабмина о стоимости аукционной цены участка. И мы можем сказать, что на этих торгах, на которых будет, в том числе и 3 нефтегазовых участка, государство может получить от 30 до 50 млн грн.

Но дальнейшие аукционы которые мы будем объявлять, уже с 24 октября - они будут проходить по новой системе. По системе ProZorro. Система будет кардинально отличаться от той, что действует сейчас. Потому что на вчерашний день, аукционный комитет, который есть в Госгеонедрах, который состоит из представителей Минприроды и Госгеонедр, он делал отбор кандидатов, изучал соответствие их заявок нормам действующего законодательства.

И аукционный комитет заранее знал, кто будет принимать участие в торгах. Потому что подавались документы, платились авансы за участие и мы видели, кто является участниками.

Теперь же Госгеонедра будут передавать документы электронной площадке ProZorro. И организатор там уже будет выставлять лоты на аукцион. Участники будут регистрироваться в электронных кабинетах, и сами торги будут более открытыми, более прозрачными. А Госгеонедра узнают о победителе только на третий день после того, как закончатся торги - когда организатор придет подписывать протокол.

Зарегистрироваться для участия в конкурсе смогут все, кто зарегистрирован на территории Украины. Не нужно будет ходить в Госгеонедра, узнавать и сдавать информацию, смотреть, куда перечислять залоговые средства, принимать участие в работе аукционного комитета. Фактически, отменяется ряд процедур, которые мешали, мешают участникам принимать участие в конкурсе.