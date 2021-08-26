Официально признано. Вакцина - единственный способ спасения от COVID

Эксперт в области пациент-менеджмента Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман о том, почему вакцина – единственный способ спасения от COVID.

Новость о том, что вакцина – единственный способ спасения буквально выбивает почву из-под ног у антипрививочников. Их главный аргумент: вакцины не проверены и разрешены к применению только "в экстренных случаях", таких как пандемия коронавируса. Но теперь вакцина Pfizer прошла все необходимые процедуры согласования и проверок.

Американский регулятор FDA (Федерального управления США по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) выдал окончательное разрешение на использование вакцины. Именно этот препарат применялся во время массовой прививочной кампании в Израиле и показал прекрасные результаты.

Исполняющая обязанности главы ведомства Джанет Вудкок заявила: "Общественность может быть уверена в том, что вакцина Pfizer соответствует самым высоким стандартам безопасности, эффективности и качества. Сегодняшнее решение — важная веха на пути к победе над эпидемией".

Это настоящий прорыв, который говорит о том, что вакцина соответствует самым жестким стандартам. Её эффективность, по заявлениям разработчиков, составляет до 91 процента и способна противодействовать новым вариантам вируса. Кроме того, компания Pfizer ведет работы над модификацией вакцины, чтобы сделать её более эффективной против новых мутаций.

Тем временем Израиль стал первой страной в мире, начавшей кампанию по ревакцинации. В стране осуществляется массированное использование третьей, так называемой, "бустерной" дозы вакцины. Причем некоторых прививают даже вакциной Moderna, хотя первые две дозы они получили Pfizer.

По мнению эпидемиологов Первого медицинского центра Тель-Авива — это лишь усилит сдерживающий эффект против инфекции. Кампания набрала неожиданно быстрые обороты — "бустер" получили уже почти полтора миллиона человек.

Такая скорость позволила быстро снизить возраст иммунизируемых третьей дозой — сейчас он, по нормам Министерства здравоохранения Израиля, составляет уже 30+. Успехи Израиля, который оказался, как обычно, впереди всей планеты, вдохновили американцев.

"Они тоже начали ревакцинацию населения, отклонив призыв Всемирной организации здравоохранения ввести временный мораторий на вакцинацию от коронавируса третьей дозой. Мы, определенно, ощущаем, что это неверный выбор, и что мы можем сделать и то, и другое", — сообщила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого Дома Дженнифер Псаки.

Мнение израильских эпидемиологов однозначное — только вакцина пока — единственное средство борьбы с пандемией. Доказательства есть — среди заболевших, особенно тяжелой формой ковида, почти нет привитых, тем более "бустерной" дозой. Даже "дельта" — пока самая опасная мутация вируса — практически не вызывает летальные формы у тех, кто иммунизирован тремя компонентами вакцины.

Заболевание протекает в легкой форме или вообще незаметно. Это обеспечивает бесперебойную работу клиник, предотвращая коллапс системы здравоохранения, что, как мы помним, во время первой волны привело к десяткам тысяч смертей во многих странах, в том числе в Италии и Великобритании. Германия, например, внесла коррективы в критерии, которые влияют на принятие решения о введении ограничительных мер.

Фото: Роман Гольдман (facebook.com)

Если раньше едва ли не главным показателем было количество заболевших, то теперь — количество тех, кому требуется госпитализация, а особенно — в реанимационных отделениях. Здесь вакцинация играет ключевую роль.

Израильский Минздрав опубликовал статистику — наибольшее количество заболевших именно там, где люди избегали вакцинации. Этот параметр особенно актуален для стран бывшего СССР, в том числе — для России и Украины, где по- прежнему сильны "антипрививочные" настроения и люди отказываются прививаться.

Задача властей — уже не просто обеспечить граждан вакциной, ибо это проблема решаема. Главное — убедить вакцинироваться. Для этого нужно с цифрами в руках убеждать людей, что только вакцинация спасет их и их близких от страшной болезни — болезни, которая уже убила четыре с половиной миллиона человек и ещё несколько десятков миллионов людей во всем мире сделал инвалидами.

Какой же основной вывод можно сделать? На сегодняшний день единственным средством для борьбы с ковидом является вакцина. Она существенно снижает риски заболевания и тяжелого течения болезни. Так, из 10 000 израильтян, получивших третью прививку, только 1 одному потребовалось обращение в клинику. И лишь 8 пациентов из каждых 100 000 заболевших перенесли ковид в тяжелой форме.

При этом специалисты Первого медицинского центра Тель-Авива напоминают, что ни одна прививка не дает 100% гарантии. Поэтому даже привитым людям необходимо соблюдать правила личной гигиены и социального дистанцирования. Берегите себя и своих близких!