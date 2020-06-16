Обыски в "Электротяжмаше": кто довел предприятие до банкротства

Фото: "Электротяжмаш" (из открытых источников)

16 июня в Харькове правоохранители пришли с обыском на "Электротяжмаш" и вручили подозрение в совершении преступлений нынешнему генеральному директору госпредприятия Виктору Бусько и его заместителю.

Прокуратурой установлено, что в течение 2019-2020 гг. должностными лицами государственного предприятия при отсутствии контроля за обеспечением доходности со стороны его руководителя заключен ряд заведомо убыточных сделок.

Кроме того, под видом договорных отношений с английской фирмой поставка агрегатов и запчастей для тепловозов в обход санкций происходила напрямую с ГП "Завод "Электротяжмаш" на Брянский машиностроительный завод, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в России.

О том, что происходит на предприятии и кто довел его до банкротства – детальнее РБК-Украина.

Особо крупные хищения

В главном управлении Национальной полиции сообщают, что следственные действия на "Электротяжмаше" проводят СБУ и прокуратура, а уголовное производство открыто по статье 191 УК Украины — присвоение и растрата государственных средств, причем в особо крупных размерах.

Более детально обстоятельства скандального дела описываются в официальном сообщении прокуратуры Харьковской области. Как рассказывает прокурор Харьковско области Александр Фильчаков, в ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2019-2020 гг. должностными лицами предприятия при отсутствии контроля за обеспечением доходности со стороны его руководителя заключен ряд заведомо убыточных сделок.

"Под видом договорных отношений с английской фирмой поставка агрегатов и запчастей для тепловозов в обход санкций происходила напрямую с ГП "Завод "Электротяжмаш" Брянскому машиностроительному заводу, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации. Все расчеты производились в российских рублях. При этом продукция ГП "Завод "Электротяжмаш", которое и так находится в крайне тяжелом финансовом положении, реализовывалась по цене, значительно ниже фактической себестоимости. Нанесенный государству ущерб только от продажи по такой схеме 2 тягловых агрегатов составила более 1 млн грн", - отметили в полиции.

Убытки и долги

Для тех, кто следит за судьбой и деятельностью "Электротяжмаша" обвинения руководства предприятия в финансовой нечистоплотности не стали неожиданностью.

Ранее сообщалось, что за время каденции и.о. гендиректора Виктора Бусько, который сегодня получил из рук правоохранителей подозрение в уголовном преступлении, предприятие обросло долгами перед контрагентами, банками и сотрудниками более, чем на 1 млрд грн.

Единый государственный реестр судебных решений пестрит судебными исками поставщиков, которые добиваются принудительного взыскания долгов "Электротяжмаша" за поставленные товары и услуги. По иску компании "Купрум Капитал Групп" на сумму 18,43 млн грн суд встал на сторону истца, вследствие чего все 16 банковских счетов завода оказались под арестом и уже открыто исполнительное производство по взысканию долга.

Кроме того, компания "Модус инструмент" инициировала судебное взыскание долга на сумму 5,24 млн грн, есть судебные претензии компании "Юникон" за долги "Электротяжмаша" — еще два иска на общую сумму 6,4 млн грн. И еще налицо несколько судебных претензий о принудительном взыскании задолженности, исчисляемой миллионом-двумя перед каждым из поставщиков — на разных стадиях судебного производства.

В итоге из-за невыплаты зарплаты трудовой коллектив увольняется, а у государственного предприятия впервые возникла задолженность по налогам перед государством, о чем свидетельствуют данные независимой мониторинговой системы Youcontrol.

Более того, скоро работа завода может быть полностью остановлена, а поставщики раз за разом присылают предупреждения об отключении "Электротяжмашу" то электричества, то воды.

Управление Фондом

При таком "эффективном" хозяйствовании остается только гадать, какими соображениями руководствовалось ФГИУ, назначая в прошлом году Виктора Бусько исполняющим обязанности генерального директора "Электротяжмаша", который ранее был депутатом в облсовете, членом в "Оппоблоке" - причем в Запорожье.

Впрочем, Бусько считают человеком, приближенным к главе фонда Дмитрию Сенниченко и его заместителю Сергею Игнатовскому.

Как известно, "Электотяжмаш" после увольнения предыдущего гендиректор возглавил Николай Корнейчук, заместитель по производству. Но буквально через пять дней его уволили решением Фонда госимущества: вышеупомянутый Сергей Игнатовский подписал приказ ФГИУ №1201, и новым "и.о." стал Виктор Бусько.

В свою очередь, Сенниченко заявил, что предприятие может быть продано уже в первой половине 2020 г., тем самым дав старт "большой приватизации". Но потом сказал, что приватизация "Электротяжмаша" потребует долгого времени.

Доведение до банкротства

Конечно, обо всех этих скоропостижных и сложносочиненных кадровых перестановках и противоречивых заявлениях можно было бы забыть, если бы "Электротяжмаш" при новом руководителе процветал и приносил пользу стране и казне. Тем более, что Кабинет министров остановил "большую" приватизацию, а это закономерно должно означать повышение требований к качеству работы руководителей крупных госпредприятий.

Но то, что делается на заводе, сложно назвать эффективным антикризисным управлением, нацеленным на получение государством доходов от принадлежащего ему имущества. Правильнее говорить об умышленном доведении стратегического промышленного предприятия до банкротства.

"Устав подчиненных Фонду предприятий предполагает блокирующие права управляющих от Фонда. Будь то набсовет или члены правления. Они получают право заблокировать любое решение правления компании, остановить действие контракта, финансовые платежи. То есть, полностью парализовать деятельность предприятия", - рассказывал журналистам один из менеджеров госпредприятия, подведомственного Фонду.

Впрочем, сегодня вообще большой вопрос, доживет ли "Электротяжмаш" до начала приватизационных процессов. Экономические эксперты считают, что завод сейчас на точке невозврата, и он проработает еще не более 4-5 месяцев. По состоянию на сегодня "Электротяжмаш" не заключил производственных контрактов на плановый объем производства 2021 года (1,9 млрд грн). А предконтрактная работа с заказчиками вообще не ведется. В результате предприятие сможет выпустить в следующем году продукции не более чем на 0,5-0,9 млрд грн — это примерно в 3,5 раза ниже показателей объема производства за 2019 г.

Все выглядит так, будто вместо анонсированной приватизации предприятие уверенно движется к коллапсу. Наверное, таким и должен быть сценарий управляемого банкротства – контролируемой передачи актива заинтересованным сторонам по цене металлолома. Но разве это в интересах народа Украины? Как пишет экономический журналист Сергей Лямец, с сентября 2019 года Сенниченко управляет сотнями государственных предприятий, готовя их к продаже, но на самом деле, как и раньше, продаются только малые объекты – дома культуры, автостанции и разрушенные цеха. Тогда как большие предприятия – не продаются. Руководителями этих предприятий без конкурса ставят не профессиональных людей, качество управления которых – крайне низкое.

Однако, вопрос когда заработает "Элетротяжмаш" и когда власть начнет наводить порядок не только на госпредприятиях, но и в самом ФГИУ – остается открытым.