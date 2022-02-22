Обман инвеcторов. Как обанкротили крупную украинскую агропромышленную компанию

Украинская агропромышленная компания "Мрия Агрохолдинг" обанкротилась после того, как ее украинские владельцы вывели более ста миллионов долларов на счета сторонних компаний. По данным расследования международной сети журналистов-расследователей OCCRP, средства отправлялись со счета в швейцарском банке Credit Suisse. Кто стоит за банкротством компании и как удалось обойти контролеров — в нашем материале.

В конце 2014 года компания "Мрия Агрохолдинг", один из крупнейших в Украине производителей сельхозпродукции, объявила о банкротстве и признала, что не может выполнить финансовые обязательства. В отношении "Мрии", подконтрольной членам украинской семьи Гута, запустили процесс ликвидации на Кипре, где она была зарегистрирована.

В последующие годы выяснилось, что Гуты вывели из "Мрии" огромные суммы на счета своих офшорных компаний. С помощью двух из них члены семьи купили в горах Баварии самую дорогую виллу на немецком рынке. Данные утечки в основе проекта "Секреты Credit Suisse" подтверждают, что больше половины средств вывели со счета "Мрии" в банке Credit Suisse, а остальное — со счета компании в Bank of Cyprus. Правом подписи расчетных документов в Credit Suisse обладали Гуты (сейчас они живут в Швейцарии) и топ-менеджеры "Мрии".

"Крах "Мрии" обернулся убытками для нескольких кредиторов, в том числе институциональных инвесторов: BNY Mellon, Международной финансовой корпорации (входит в структуру Всемирного банка), Deutsche Bank AG и самого Credit Suisse — ему не выплатили почти 12,8 миллиона евро. Пострадали и немецкие налогоплательщики. Правительству Германии пришлось направить более 30 миллионов евро в Deutsche Bank, который потерял на банкротстве "Мрии" 40 миллионов евро, и еще двум немецким кредиторам помельче", — говорится в расследовании.

Швейцарский банк Credit Suisse (фото: Getty Images)

Украинский след

Финансовым консультантом и эксклюзивным агентом компании в этот период была крупная инвестиционная компания Dragon Capital, принадлежащая Томашу Фиале. Так, в июне 2008 года инвестиционная компания завершила частное размещение 20% депозитарных расписок (GDR) агрокомпании Mriya Agro Holding Plc, выпущенных путем дополнительной эмиссии, на общую сумму $90,1 млн. Организатором сделки и эксклюзивным агентом по размещению выступила компания Dragon Capital.

В июне 2010 года агрохолдинг подписал обязующие документы по предоставлению финансирования на сумму $75 млн с одним из самых "строгих" кредиторов на рынке — Международной финансовой корпорацией (IFC). Компания Dragon Capital снова выступила эксклюзивным финансовым советником агрохолдинга в этой сделке.

"Мы рады, что IFC продолжает финансирование агросектора Украины, и надеемся, что это решение станет положительным сигналом для международных рынков капитала. Мы также уверены, что получение новых инвестиций позволит агрохолдингу "Мрия" не только укрепить свои лидерские позиции на агрорынке, но и способствовать развитию огромного потенциала сельскохозяйственной отрасли в нашей стране", — заявлял тогда Андрей Пивоварский, директор инвестиционно-банковского департамента ИК Dragon Capital.

Расследование OCCRP выявило, что Гуты имели право подписи расчетных документов по 13 корпоративным и трем личным счетам, которые открыли в Credit Suisse с ноября 2008-го (после того, как Dragon Capital привлекла кредитные средства для "Мрии") по декабрь 2013 года.

Владелец ИК Dragon Capital Томаш Фиала (фото: пресс-служба)

Обман длинною в пять лет

"Корпоративный счет "Мрии" с самым большим балансом (222,9 миллиона швейцарских франков, или порядка 243 миллионов долларов) пять раз использовали для покупки акций сомнительных кипрских компаний.

В документе по арбитражному делу, который попал в распоряжение OCCRP, ликвидатор Крис Яковидес указал, что Гуты использовали счет "Мрии" в Credit Suisse для перевода средств. Так, 19 декабря 2011 года на счет поступило 37,9 миллиона долларов. Через несколько дней 21 миллион долларов заплатили двум подконтрольным Гутам компаниям на БВО. Два годя спустя была похожая ситуация: в декабре 2013 года за один день на счет внесли 7,9 миллиона долларов, а затем совершили два платежа общей суммой восемь миллионов долларов компаниям семьи на БВО.

На других счетах семейства в Credit Suisse лежало от пары тысяч до нескольких миллионов швейцарских франков. Согласно утечке, если не учитывать основной счет, через который совершали покупки на Кипре, максимальная сумма на одном счете составляла 44,9 миллиона швейцарских франков. Это было 30 апреля 2013 года — как следует из судебных документов, к тому времени семья уже вывела более 92 миллионов долларов из "Мрии".

Там также сказано, что большую часть денег со счета "Мрии" в Credit Suisse отправили на счета в Bank of Cyprus. Ликвидаторы выяснили, что несколько трансакций провели без необходимой документации, в связи с чем возникают вопросы о том, соблюдали ли в Credit Suisse и Bank of Cyprus стандарты контроля при обработке платежей.

В целом, расследование, которое провели по требованию ликвидаторов "Мрии", выявило, что с октября 2011-го по декабрь 2013 года компания заплатила свыше 100 миллионов долларов за акции восьми кипрских компаний, при этом общая стоимость их активов составляла примерно 12 тысяч долларов.

Ликвидаторы выяснили, что несколько трансакций провели без необходимой документации, в связи с чем возникают вопросы о том, соблюдали ли в Credit Suisse и Bank of Cyprus стандарты контроля при обработке платежей.

"Эта компания занималась мошенничеством. В банках должны были разобраться", — говорит бывший финансовый директор "Мрии" Тон Хулс, который наводил порядок в компании после семьи Гута.

Договоры о продаже акций были практически идентичными, в некоторых случаях требовалось выплатить всю сумму до переоформления бумаг. По словам Хулса, который более 15 лет работает в банковской сфере, это «абсолютно нетипично для подобных трансакций".

Он рассказал журналистам, что нарушений было куда больше: по его словам, "Мрия" могла потерять не только 100 миллионов, которые заплатила за акции кипрских фирм.

"По нашим подсчетам, Гуты таким образом вывели из "Мрии" порядка 220 миллионов долларов, — говорит Хулс. — 100 миллионов провели через Bank of Cyprus, остальное — через Credit Suisse или другие банки".

Миллиардный иск и удар по репутации

Сейчас инвесторы и кредиторы, привлечением которых занималась, в том числе компания Dragon Capital оказались ни с чем. $1,3 млрд — общая сумма кредитов, полученных агрохолдингом "Мрия" в 2008-2013 годах от именитых известных банков и международных финансовых институтов. В одном из иностранных банков уволили всех менеджеров, отвечавших за работу с компанией "Мрия".

Руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий отмечал тогда, что "в случае с "Мрией" практика раздувания ожидаемой прибыли для привлечения кредитов усугубилась еще и практикой сокрытия части долговых обязательств, что в конце концов вылилось в огромный мыльный пузырь".

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса объяснял тогда подход "Мрии" тем, что компания раньше успешно работала с рефинансированием долгов.

"Репутацию нужно долго зарабатывать, но можно очень быстро потерять. Бизнес в любом случае надо вести по совести. Это касается и отношений с клиентами, сотрудниками. Со всеми, с кем пересекаешься. Важно построить долгосрочный бизнес, а не краткосрочный заработок на одной идее", — отмечал ранее в интервью Фиала.

Как известно, Томаш Фиала — генеральный директор украинской инвестиционной компании Dragon Capital. В 2020 году, в рейтинге 100 самых богатых людей Украины от журнала Фокус, основатель и генеральный директор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала поднялся с 47 места в 2019 году на 28-е, нарастив свой капитал со $170 млн. до $426 млн. В 2016 году компания Dragon Capital сопровождала сделку по продаже акций "Мотор Сич" китайским инвесторам.

С 2014 года Фиала официально стал игроком на медиа рынке — Dragon Capital инвестировала в создание журнала "Новое время". В медиахолдинг входит журнал НВ, Радио НВ и сайт NV.ua. Позже компания приобрела деловые медиаресурсы Minfin.com.ua и Finance.ua., а также сайт УП.