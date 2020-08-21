Новый формат: чего ждать от нового сезона УПЛ

Фото: facebook.com/fcdynamoua

Чуть больше месяца назад завершился многострадальный сезон Украинской Премьер-лиги, а уже нужно начинать следующий. Причем для некоторых – в частности, для "Шахтера", подготовки и вовсе никакой не было. Всему виной выступление в полуфинале Лиги Европы.

И хотя времени прошло не так и много, но все же команды, которые в этом сезоне будут представлять Украину в еврокубках, успели организовать и "Санта-Барбару", и детектив. К тому же УПЛ начинает возвращение к прежнему числу участников, а также пропадет раздел на "шестерки". Об интригах и ожиданиях от будущего сезона читайте в материале РБК-Украина.

Без конкуренции за чемпионство

Пожалуй, главной интригой сезона стал приход Мирчи Луческу в "Динамо" и то, сможет ли он запустить киевскую машину, которая за последние годы барахлит все чаще и сильнее. Луческу – создатель чемпионского "Шахтера", который не только выиграл Кубок УЕФА, но и завоевал уважение на международной арене. А про внутренние титулы и говорить не стоит – 8 выигранных чемпионатов, 6 Кубков Украины и 7 Суперкубков. И все это за 12 сезонов.

Теперь же ему придется завоевывать любовь у главных врагов "горняков". Которые, к слову, уже показали, что, мягко говоря, не слишком готовы принимать в свою "сине-белую" семью бывшего вожака конкурентов. Уже сразу после подписания контракта с киевлянами, которое произошло 23 июля, ультрас "Динамо" устраивали всевозможные акции против этого трансфера.

Были и файера, и ультиматумы, и беседа с президентом клуба Игорем Суркисом. А уже спустя четыре дня, 27 июля, румынские СМИ взорвались – Луческу якобы написал заявление об отставке. После Суркис, правда, ситуацию сгладил, еще более сенсационного ухода, чем приход, так и не случилось, и "мистер" начал осваивать материал.

К слову, этого самого материала у Луческу оказалось даже слишком много. Уже в первой тренировке под его руководством приняли участие 26 футболистов. И это еще без не вернувшегося к тому времени Жерсона Родригеса, травмированных Беньямина Вербича и Виктора Цыганкова. Последний, к слову, уже восстановился и даже допускался к товарищеским матчам.

При этом ультрас так и не смирились с приходом Луческу в "Динамо" и накануне старта нового сезона заявили, что полноценно поддерживать команду не будут, пока "мистер" будет во главе.

Фото: facebook.com/fcdynamoua

"Мы отказываемся от визуальной поддержки клуба, флагов, растяжек и ярких перформансов до того момента, пока Мирча Луческу тренирует киевское "Динамо". Мы не будем полноценно поддерживать команду под его руководством", – говорится в открытом письме ультрас.

Еще один фактор, который не добавляет уверенности фанатам относительно успешной игры киевлян – отсутствие больших денежных вливаний. Да, вернулись из аренды в "Заре" Александр Тымчик и Богдан Леднев, из "Днепр-1" Сергей Булеца и Владислав Супряга. Даже подписали 27-летнего новичка из польского "Леха" Владимира Костевича. Но это вряд ли можно назвать громким усилением.

В том же "Шахтере" у Луческу была возможность покупать достаточно дорогостоящих бразильцев практически каждый сезон. Только в дебютном сезоне, по данным transfermarkt, в клуб были куплены игроки на более чем 37 млн евро. "Динамо" же в последние сезоны обходится свободными агентами либо недорогими игроками в районе 2-4 млн евро. Поэтому и приходится Луческу проверять в бою всю перспективную молодежь киевлян.

"Сейчас "Динамо" – это совсем не "Шахтер" 2004-2005 года по финансам. Учитывая то, что нужна большая группа людей, чтобы провести ротацию, селекцию, а средств нет. Поэтому у меня большие сомнения по поводу того, что он сможет резко изменить игру команды. Даже эти контрольные игры, когда он начинает проверять молодежь. Может со стороны болельщиков это и смотрится красиво, что он заботится о подрастающем поколении. Но вспоминая как он работал в "Шахтере", он молодых игнорировал априори", – поделился с РБК-Украина известный украинский тренер Олег Федорчук.

По его словам, в этом сезоне не стоит рассчитывать на интригу в борьбе за чемпионство.

"Без серьезных футболистов нельзя дать конкуренцию "Шахтеру". В этом сезоне "Шахтер" еще не получит конкуренцию в лице "Динамо" или других клубов. Может не такая большая разница будет (по очкам, – ред.) – все зависит от того, насколько "Шахтер" будет успешен или неуспешен в Лиге чемпионов. Но на данный момент нет второй силы", – добавил Федорчук.

Также не уверен в том, что "Динамо" удастся навязать борьбу "Шахтеру" и бывший форвард "горняков" Виктор Грачов. По его словам, определенный всплеск в игре команды может наблюдаться несколько месяцев, но на весь сезон эмоций не хватит.

"Луческу ничего не сможет нового предложить клубу с этими футболистами. Он же не может перевернуть мир. Чтобы сделать в "Шахтере" бразильскую структуру ему тоже понадобился не один сезон. Футболисты устроены как: пришел новый тренер, есть какой-то всплеск, подъем. Но он не может продолжаться год-два, он продолжается месяц-два-три", – сказал Грачов.

Борьба за "серебро"

Куда более очевидна борьба за второе место, дающее право выступать в главном клубном турнире старого света – Лиге чемпионов. Прошлый сезон показал, что конкуренцию "Динамо" могут составить и "Заря", и "Десна". Вот только и у первых, и у вторых не хватило сил на финишный рывок. Этот же сезон начинается сразу со скандалов в стане обоих клубов.

Сперва множество слухов об уходе наставника луганчан Виктора Скрипника из "Зари" в "Днепр-1". И это несмотря на то, что "Заря" завоевала "бронзу" и будет играть в групповом этапе Лиги Европы, а "Днепр-1" занял лишь 7-е место в турнирной таблице, а в плей-офф за место в ЛЕ разгромно уступил в первом же матче "Колосу" – 1:4.

Скрипнику, к слову, уже даже замену в качестве экс-коуча "Мариуполя" Александра Бабича нашли. Но не сложилось. Поговаривают, не смогли клубы договориться о сумме отступных, которая составляла 500 тысяч евро за наставника "Зари".

Фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk

"Десна" также не сильно отстала в плане интриг. Команда Александра Рябоконя стала, наверное, примером сплоченности в этом сезоне. И тут капитан и лидер команды Денис Фаворов ушел. Еще и не просто ушел, а в стан "Зари" – одного из конкурентов в борьбе за еврокубки, "бронзу", а может и "серебро".

Ушел и со скандалом – заявил, что ему отказались предоставить нормальный контракт. Даже Рябоконь заявил, что все футболист сделал правильно. И вот здесь остается вопрос, а в состоянии ли и "Заря", и "Десна" вступить в борьбу с "Динамо", которая наблюдалась в прошедшем сезоне.

"Дно "Динамо" уже пробило. Дальше уже по качеству игры спускаться некуда. Та молодежь – Попов, Цитаишвили, Русин, Шапаренко, они с каждым годом прибавляют. Другое дело, что конкуренты – "Заря" и "Десна", повели себя не как клубы, которые хотят занять второе место", – заявил Федорчук.

Также эксперт считает, что стоит ожидать борьбу за еврокубки от "Днепра-1". Кроме этого, может преподнести сюрприз "Ингулец".

"Как говорят, дважды снаряды в одно место не падают. Нельзя дважды проваливаться. По составу "Днепр-1" не удачнее всех сыграл. По составу, по условиям, по квалификации игроков. Еще кто-то из новичков должен прибавить. Думаю, "Ингулец" может удивить. Команда давно вместе играет, а в футболе сыгранность значимое место занимает", – добавил Федорчук.

Не стал сбрасывать со счетов он и полтавскую "Ворсклу", которая в этом сезоне, после того, как клуб возглавил Юрий Максимов, дошла до финала Кубка Украины, где уступила "Динамо" лишь в серии пенальти.

В свою очередь Виктор Грачов считает, что конкуренцию в борьбе за призовые места сможет оказать "Колос".

"Я думаю, что недооценивать "Колос" нельзя. Они могут составить конкуренцию и "Заре", и "Десне", и в том числе киевскому "Динамо". Борьба будет идти. Уже нет распределения на "шестерки" – а это уже совсем другой чемпионат", – считает Грачов.

Новый-старый формат

К слову о "шестерках". В этом сезоне, спустя четыре года, УПЛ пройдет с 14 командами. Таким образом и распределения на "шестерки" больше не будет. Матчей, правда, для клубов станет меньше – 26 туров вместо 32. А вместе с тем и "зарубы", которую можно было увидеть еще каких-то два месяца назад в верхней "шестерке". Хотя, в условиях карантина, возможно сокращение количества матчей даже пойдет на пользу всем – и клубам, и сборной, и в целом европейскому футболу.

Сейчас в УПЛ зашли сразу три клуба из Первой лиги – "Минай", "Ингулец" и "Рух". Все три клуба с амбициями. Все достаточно эпатажны и интересны с точки зрения зрителя. Вот только смогут ли новички проявить себя также ярко на поле, как и в информационном пространстве, пока неизвестно.

"Даже если команды укрепятся за счет новых футболистов, это значит, что они будут представлять из себя что-то в Премьер-лиге. Первая "шестерка", которая заняла в прошлом сезоне, и будет бороться за призовые и еврокубковые места. А новички будут бороться за выживание", – считает Грачов.

Фото: facebook.com/fcshakhtar

По мнению Федорчука, "Минай" и "Рух" будут больше вести борьбу за выживание, чем за еврокубки. Да и в целом сенсаций в этом сезоне ждать от клубов не стоит.

"Сенсация может там случиться, где происходят большие вливания. А у нас никто не приобретает. Если приходят игроки, то бесплатно. Очень многие владельцы, спонсоры думают, что футбол можно настроить. Но когда выходишь на поле, на первый план выходит опыт и мастерство. А это стоит денег. Одного-двух молодых футболистов можно на замену. Но костяк должен быть проверенным, опытным", – сказал Федорчук.

Главным же претендентом на вылет, по словам Федорчука, остается "Львов".

"В борьбе за выживание номером один является "Львов". Там не понятно, что происходит с тренерскими назначениями. Даже по этому можно говорить о команде. Вспомните о "Карпатах". Я думаю "Минаю" будет сложно, "Руху" тоже будет непросто. Недалеко от них "Олимпик". Несмотря на то, что они уже мастера обновления команды", – резюмировал эксперт.

С "Мариуполем" ситуация стабильно непонятная. Тут и смена тренера – вместо Александра Бабича клуб возглавил Остап Маркевич, и очередное заселение арендованными игроками "Шахтера" – перед сезоном пришли сразу 8 молодых "горняков", и уход опытных лидеров – Руслана Фомина, Валерия Федорчука, Игоря Тищенко, Сергея Яворского, Павла Полегенько.

Сезон стартует уже в пятницу, 21 августа. В целом первый тур выглядит так:

21 августа

"Олимпик" - "Динамо";

"Шахтер" - "Колос".

22 августа

"Львов" - "Минай";

"Десна" - "Заря";

"Александрия" - "Мариуполь".

23 августа

"Ингулец" - "Днепр-1";

"Ворскла" - "Рух".