Новая "холодная война". Чего ждать от конфликта России и Запада

Байден и Путин в 2011 году. Новая встреча едва ли будет теплой, как 10 лет назад (Фото: Official White House/Photo David Lienemann)

Отношения между Российской Федерацией и странами Запада в последние месяцы резко обострились. И причина не только в продолжающейся агрессии Кремля против Украины. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Заметное охлаждение отношений между РФ и Западом началось еще до того, как российские войска сконцентрировались вблизи украинских границ и в оккупированном Крыму. А угроза нового возможного масштабного вторжения в Украину на некоторое время стала одной из топ-тем всей международной политики.

Еще в середине февраля глава МИД РФ Сергей Лавров несколько раз заявлял о готовности "разорвать связи" с Евросоюзом, если ЕС введет очередной пакет санкций против российской экономики. По словам Лаврова, дипломатические отношения между Москвой и Брюсселем и так находятся на крайне низком уровне, потому Россия "должна быть готова к любому развитию событий".

А в начале апреля, когда обстановка вокруг Украины уже заметно накалилась, главный российский дипломат констатировал, что "конфронтация (России с Западом, – ред.) достигла дна".

Решение Кремля отвести часть войск от украинской границы ситуацию не улучшило. Как заявил 23 апреля экс-президент РФ, а ныне – зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, "Россия и США вернулись в эпоху холодной войны".

Официальные лица в Вашингтоне и Брюсселе подобных резких оценок пока избегают, хотя и признают ухудшение отношений с Москвой в последнее время. Оно выделяется даже на фоне перманентного кризиса и регулярных санкций, которые вводятся после начала российской агрессии против Украины в 2014 году. А в западных медиа формулировка о "новой холодной войне" популярна уже несколько последних недель.

"Главный оппозиционер"

Главный сюжет, вокруг которого развивается конфликт между РФ и Западом в последние месяцы – это, безусловно, дело Алексея Навального. Конечно, репрессии против российских оппозиционеров и прежде вызывали резкую оценку со стороны США и Европы. Но после отравления Навального ситуация вышла на новый уровень. Без упоминания его фамилии сейчас не обходится фактически ни один материал западной прессы, посвященный отношениям с РФ.

Конечно, это связанно не только со статусом Навального как "главного российского оппозиционера", который однозначно закрепился за ним в мировых СМИ. Но и с тем, что его отравление заставило всех вспомнить историю с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери в 2018 году, которое было совершено с использованием того же вещества "Новичок" и долгое время было топ-темой как минимум в европейских медиа.

Задержание Алексея Навального в Москве (Фото: twitter.com/VladlenLos)

Новый виток внимания к делу Навального случился после его возвращения в Россию. Арест и этапирование в колонию, ухудшение здоровья и голодовка в знак протеста, массовые акции его сторонников, жестоко подавленные российской полицией – все это вызывало резкие комментарии западных чиновников и еще более резкие ответные заявления из Москвы.

С учетом приближающихся сентябрьских выборов в Госдуму и очевидного намерения российской власти зачистить оппозиционное поле, фактически разгромив возглавляемый Навальным "Фонд борьбы с коррупцией", это тема будет доминировать в повестке отношений России с Западом еще долго.

Дипломатическая война

На фоне перманентного ухудшения отношений с ЕС, Россия нашла лазейку для продвижения собственных интересов, использовав так называемую "вакцинную дипломатию". Агрессивно лоббируя "Спутник V" по всему миру, в ущерб вакцинации собственных граждан, Москва добилась того, что отдельные страны ЕС начали закупать российский препарат или как минимум изучать такую возможность.

Обсудить возможность закупки "Спутника" 19 апреля должен был первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек во время своего визита в Москву. Но накануне чешские власти заявили о том, что установили причастных к взрывам на складах боеприпасов возле поселка Врбетице в 2014 году. Ими оказались офицеры российского ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига – те же самые спецслужбисты, которых обвиняют в отравлении Скрипалей в Солсбери.

Естественно, ни о какой закупке российской вакцины после этого речи быть уже не могло. Напротив, между Чехией и Россией развернулся масштабный дипломатический конфликт, вовлекший еще многие европейские страны.

Чехия немедленно выслала из страны 18 сотрудников российского посольства, Россия в ответ – 20 чешских дипломатов. Прага поставила ультиматум: либо чешские дипломаты вернутся в Москву, либо она отправит домой в РФ еще 80 россиян.

Вскоре ультиматум был реализован. В знак солидарности с Чехией российских дипломатов выслали и другие члены ЕС: Словакия и страны Балтии. Россия ответила симметрично. Количество персон нон грата растет как снежный ком, задевая все новые страны. И такими темпами дипломатические отношения между Москвой и рядом европейских столиц, очевидно, вскоре просто некому будет поддерживать.

Кроме того, ранее Чехия считалась достаточно лояльно настроенной к РФ страной, по крайней мере, по меркам Евросоюза. Теперь отношения испорчены всерьез и надолго. "Владимир Путин, возможно, потерял одного из своих ближайших союзников в Европе, поскольку чешские политики наконец-то объединились против России", – написало издание Bloomberg.

Российская пропаганда отреагировала на происходящее очень предсказуемо: топ-пропагандист Владимир Соловьев обвинил чехов в неблагодарности за "освобождение Праги от нацистов", его коллеги и вовсе "припомнили" чехам якобы сотрудничество с Гитлером. Что касается экономической сферы, то Москва рассматривает запрет на импорт в РФ ряда чешских товаров, в первую очередь, пива.

Пространство для диалога

В контексте "новой холодной войны", безусловно, особое внимание вызывают действия все-таки не европейских стран, а Соединенных Штатов и их нового президента.

Как заявил Джо Байден на своей первой пресс-конференции, сейчас в мире происходит "битва между демократией и автократиям". К числу последних в Белом доме ожидаемо причисляют в первую очередь Россию и Китай. Причем Китай склонны считать более опасным в стратегической перспективе, как минимум в силу несоизмеримо большего экономического и человеческого потенциала Пекина.

"Китай, без сомнения, представляет собой более серьезный долгосрочный вызов западным порядкам. Но Россия представляет собой большую краткосрочную угрозу", – оценивает ситуацию Financial Times.

Белый дом 15 апреля объявил о введении нового пакета санкций против РФ, за "вредоносную внешнюю деятельность", в частности, за неоднократное вмешательство в американских выборы и кибератаки. Как пишет Bloomberg, реакция на действия американского президента в Вашингтоне "варьировалась от сдержанного одобрения до откровенного скептицизма". Не только в Украине, но и в самих США от Байдена ожидали более резкой реакции на агрессивные действия РФ в последнее время.

Джо Байден и Владимир Путин (коллаж: РБК-Украина)

Президент США пока предпочитает не сжигать мосты в своих отношениях с РФ, напротив, подталкивает Кремль к диалогу. Активно обсуждается возможность личной встречи Путина с Байденом уже этим летом.

"На протяжении всей нашей долгой истории конкуренции наши две страны (США и РФ, – ред.) находили способы управлять уровнем напряженности и не давать ей выйти из-под контроля", – заявил Байден в день введения санкций.

Такой подход американского лидера, который совмещает резкие выпады в адрес хозяина Кремля (например, фраза об "убийце"), неприятные, но далеко не смертельные санкции против РФ с предложениями о взаимном сотрудничестве США и России, встречает не только критику, но и понимание в авторитетных медиа.

"Байден не изменит Путина, но правильно, что он с ним разговаривает", – озаглавил свою колонку глава редколлегии Financial Times Филипп Стивенс. Но при этом вопрос о том, насколько санкции в принципе могут повлиять на поведение российского президента на внутренней и особенно международной арене, в американских медиа звучит все чаще.

Действительно болезненным ударом по российским интересам мог бы стать крах проекта "Северный поток-2". Как ожидается, в мае Госдеп выпустит доклад о возможных нарушения американских санкций в отношении "СП-2".

По словам хорошо известной украинцам Виктории Нуланд, которая вскоре должна быть назначена на пост заместителя госсекретаря США, Вашингтон должен активизировать свои усилия по борьбе с проектом. Тем временем, россияне рассчитывают, что запустить "Северный поток-2" удастся уже этим летом. Позиция канцлера Германии Ангелы Меркель, последовательно защищающей этот проект, пока выглядит непоколебимой.

Турецкий фактор

В отличие от "холодной войны" 20 века, когда противостояние велось, по сути, лишь между двумя глобальными блоками во главе с СССР и США, сейчас количество крупных международных игроков выросло. И речь не только о Китае, но и, к примеру, о Турции, которая активно претендует как минимум на региональное лидерство, ввязываясь во все близлежащие конфликты.

Отношения между США и Турцией – первой и второй по военной мощи армиями НАТО – в обозримой перспективе явно осложнит решение Байдена признать геноцид армян времен Первой мировой войны.

"Впервые за много лет Эрдоган нуждается в США больше, чем он нужен Вашингтону. Байден, соответственно, использует это как рычаг, надеясь повлиять на поведение Эрдогана, включая его антидемократические действия и тесные связи с президентом России Владимиром Путиным", – объясняет решение Белого дома эксперт по американо-турецким отношениям из Вашингтонского института ближневосточной политики Сонер Чагаптай в своей статье для NBC.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева), президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) и президент России Владимир Путин (по центру) (Фото: kremlin.ru)

Турция, по его мнению, в глазах США больше не выглядит как "столп надежды на открытое и современное мусульманское общество", по мере того, как Эрдоган все больше ударяется в популизм и консерватизм.

Но и с "тесными связями" между Эрдоганом и Путиным все не так однозначно. Россия и Турция конкурируют между собой как минимум на трех конфликтных площадках: в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе.

Кроме того, Турция занимает однозначную позицию в поддержку территориальной целостности Украины, поддерживая инициативу "Крымской платформы". 10 апреля, во время визита в Анкару Владимира Зеленского Украина и Турция договорились об укреплении сотрудничества, в том числе в военной сфере (в частности, о поставках беспилотников).

По странному совпадению, как раз в это время Россия решила ввести запрет на авиасообщение с Турцией. Официальная причина – рост заболеваемости коронавирусом. Хотя нельзя исключать и политического фактора, тем более, в 2015 году россиянам уже запрещали летать в Турцию на отдых – как раз после того, как на турецко-сирийской границе был сбит российский бомбардировщик. Таким образом, условия "новой холодной войны" все же оставляют Кремлю достаточно пространства для геополитических маневров.