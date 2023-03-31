Нова ера смартфонів? Огляд головних інновацій серії Galaxy S23

На початку березня в Україні розпочались продажі нової серії флагманських інноваційних смартфонів Samsung Galaxy S23. В оновленій лінійці представлено три гаджети з преміальним мобільним функціоналом, розробленим для задоволення найрізноманітніших потреб користувачів. РБК-Україна провело тиждень з Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+, та Galaxy S23 , й розповідає, які інноваційні функції флагманів південнокорейської компанії перевершують очікування, кому підходять та чому лінійка Galaxy S23 є дійсно важливою подією року у світі смартфонів.

Серія Galaxy S23 – перші враження

Galaxy S23 Ultra на сьогодні – один із найпрогресивніших смартфонів на ринку. Флагман має 6,8-дюймовий Edge-екран зі зменшеною кривизною, оснащений підтримкою культового електронного пера S Pen та першим серед Samsung Galaxy – новим 200-мегапіксельним сенсором Adaptive Pixel.

Дисплей складає 6,6 дюйма з FHD+,– 6,1 дюйма також із FHD+. Всі версії серії щодо екрана ідентичні, в тому числі оснащені дисплеєм Dynamic AMOLED 2X.

Дисплей має чотири рівні підсвітки замість двох, що протидіє відблискам і яскравому денному світлу. Також унікальна функція Enhanced comfort дає змогу регулювати колірні тони й рівні контрастності екрана. Пристрій сам аналізує рівень освітлення в приміщенні й налаштовує екран на той режим, який буде максимально комфортним для очей.

Екрани серії Galaxy S23 мають захисне скло нового покоління Corning Gorilla Glass Victus 2. Воно не тільки максимально стійке до подряпин, що дозволить зберегти смартфон в практично ідеальному вигляді навіть після кількох років використання, але й більш міцне.

У компанії Corning заявляють, що захисне скло Gorilla Glass Victus 2 може витримати падіння навіть на бетонну поверхню з висоти 1,5 м. Також усі пристрої лінійки Galaxy S23 отримали захист від води за стандартом IP68, що передбачає можливість занурення на глибину 1,5 м до 30 хвилин.

Рамка корпусу виготовлена з міцного алюмінію. Задня панель – із матового скла, що робить її стійкою до забруднень. Всі елементи корпусу щільно прилягають, тому пристрій комфортно тримати у руці.

Серія Galaxy S23 представлена в чотирьох кольорах: фантом чорний, кремовий, зелений і лавандовий. Усі відтінки виглядають стильно та елегантно.

Час епічних фото

Одним з найбільш прогресивних рішень компанії в оновленій лінійці стало впровадження 200-мегапікселього сенсора основної камери. Galaxy S23 Ultra – перший у світі смартфон із подібним сенсором. В інших версіях встановлено основний модуль на 50 мегапікселів, що також відповідає всім сучасним тенденціям для флагманських пристроїв.

Програмне забезпечення, яке керує роботою камери, може поєднувати групи пікселів (по 4 і навіть 9 пікселів) в один. Технологія піксельного бінгінгу дозволяє зменшити шумність та отримати максимум візуальної інформації, навіть якщо знімок зроблено за слабкого освітлення.

Крім того, серію Galaxy S23 оснащено швидким автофокусом і першою селфі-камерою Super HDR із частотою кадрів 60 fps замість 30 fps.

Режим нічної зйомки (Nightography) оптимізує фото й відео за цілої низки навколишніх умов. Новий алгоритм обробки зображень на основі штучного інтелекту (ШІ) вдосконалює відтворення деталей і колірні тони, щоб виправити візуальні шуми, які зазвичай виникають під час зйомки в умовах слабкого освітлення.

Додаток Expert RAW, доступний ексклюзивно на Samsung Galaxy, також дозволяє знімати й редагувати зображення у форматі RAW і JPEG – як із DSLR-камерою, але без важкого обладнання.

Фото зроблено на Galaxy S23 Ultra

Експериментувати у фотомистецтві можна й з функцією "Мультиекспозиція" чи знімати зображення зоряного неба з налаштуваннями "Астрофото" в додатку Samsung Camera або Expert RAW. А з новими можливостями зуму в додатку Camera Controller серії Galaxy Watch5 можна легко налаштувати ідеальний кадр просто зі свого зап’ястя.

Серед інших інновацій можна також виділити оптичну стабілізацію зображень (OIS) із удвічі збільшеним кутом коригування в усіх напрямках та покращену відеозйомку 8К з кадровою частотою 30 fps та ширшим кутом огляду.

Новий потужний процесор

Однак вражаючі можливості камери – далеко не єдина інновація в новій лінійці флагманів Samsung. Попри те, що ззовні смартфон нагадує свого попередника – S22 Ultra, пристрій має дуже важливе технологічне оновлення – в серії 2023 року вперше застосовується потужна платформа Snapdragon 8 Gen 2 Mobile.

Платформа забезпечує безпрецедентну продуктивність.

Samsung зосередився на практичних удосконаленнях однієї з найважливіших у телефоні сфер: скільки часу він працює на одному заряді. Як результат, батарея Galaxy S23 Ultra має батарею ємністю 5000 мА·год, а у випадку Galaxy S23+ та молодшої версії – 4700 мАч і 3900 мАч. Усі смартфони цієї серії підтримують бездротову зарядку.

Також смартфон забезпечує більш як на 40% швидшу графічну продуктивність, також на 40% зросла продуктивність його штучного інтелекту , що створює неперевершені можливості для фотографії, відеозйомки, геймінгу з малою затримкою сигналу тощо.

Ідеальний смартфон для роботи

Розмір та потужність процесора Galaxy S23 Ultra багато в чому дозволяє замінити ноутбук: з нього зручно працювати з таблицями та текстами, надсилати пошту, листуватися та брати участь у конференц-колах.

Крім того, Galaxy S23 Ultra вже традиційно оснащено улюбленим серед багатьох користувачів лінійки Galaxy електронним пером S Pen, яке відкриває більше можливостей для роботи.

Наприклад, можна записати щось прямо на вимкненому заблокованому екрані, а потім зберегти цю сторінку в нотатки. Смартфон сам переводить літери в друковані, причому робить це напрочуд точно.

Ще одне практичне застосування пера – ним можна підписувати PDF-версії документів. З Galaxy S23 Ultra більше не треба друкувати, а потім сканувати документи. Ваш смартфон зробить цей процес простіше.

Кнопка на корпусі пера працює як дистанційний спуск камери. Це зручно, коли робиш селфі або знімаєш групове фото. Якщо підключити телефон до телевізора або проектора та відкрити презентацію, пером можна перегортати слайди.

Також пером можна редагувати фото, малювати або навіть просто гортати меню.

Новий рівень мобільного геймінгу

Платформа Snapdragon 8 Gen 2 Mobile для Galaxy встановлена у всі три смартфони Galaxy S23. Також усі смартфони мають адаптивну частоту оновлення, яка досягає 120 Гц для більш плавної прокрутки та анімації.

Нова лінійка має комплектацію смартфонів з 8-12 ГБ оперативної пам'яті та 128-512 ГБ вбудованої.

Усе це дозволяє Galaxy S23 працювати в умовах абсолютного цифрового реалізму та підтримувати трасування променів у режимі реального часу для популярних мобільних ігор.

Технологія, яка симулює та відстежує кожен промінь світла, дозволить користувачам насолоджуватися покращеною реалістичністю сцен в іграх. Крім того, кожна модель серії Galaxy S23 оснащено паровою камерою, яка підтримуватиме тривалі ігрові марафони і дозволяє уникнути сильного нагрівання смартфона.

Ціни та приємні бонуси

Загалом, серія Galaxy S23 ідеально підходить для шанувальників Android, які віддають перевагу високій продуктивності, надійному корпусу, насиченим кольорам, епічним камерам, а також можливістю обрати оптимальний для себе розмір екрана.

Усі три нових телефони Galaxy випускаються з Android 13 і накладкою One UI 5.1. Samsung також пропонує чотири покоління оновлень версій ОС Android. Це означає, що ваш Galaxy S23 прослужить щонайменше чотири роки з точки зору програмного забезпечення.

Нова лінійка флагманських смартфонів відрізняється ще й тим, що в серії Galaxy S23 використовується більше перероблених матеріалів, ніж у будь-якому іншому смартфоні Galaxy. Це робить придбання смартфонів не лише приємним, а й відповідальним.

В Україні ціни на Galaxy S23 стартують з 39 999 грн, на Galaxy S23+ від 47 999 грн, а Galaxy S23 Ultra — від 57 999 грн.

Для перших покупців компанія Samsung приготувала одразу два бонуси на вибір.

До 5 квітня 2023 року покупці зможуть отримати сертифікат до 4000 грн на продукцію Samsung (зокрема, смартфони, планшети, пристрої або аксесуари) або ж отримати вигоду до 4000 грн при обміні свого старого пристрою на новий смартфон Samsung.