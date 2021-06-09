Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин через неделю, 16 июня, проведут двустороннюю встречу в Женеве. О том, чего стоит ждать Украине, в каких условиях готовится саммит и о чем могут говорить главы государств – ниже в материале РБК-Украина.

Джо Байден сегодня, 9 июня, отправится в свою первую заграничную поездку на президентской должности – в Европу. Он должен провести встречу с британским премьером Борисом Джонсоном, поучаствовать в саммитах "большой семерки" и НАТО, первом с 2014 года саммите США-Евросоюз, а под самый конец визита назначены его двусторонние переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Программа поездки не зря выстроена именно так, как объяснил сам Байден в колонке для The Washington Post. Встреча с российским визави, по его словам, пройдет "после дискуссий высокого уровня с друзьями, партнерами и союзниками, которые смотрят на мир так же, как и США".

Это отражает одну из ключевых линий внешней политики президента США – восстановление единства Запада перед лицом угроз со стороны РФ и Китая, которое давало много трещин во времена президентства Дональда Трампа.

Предыдущая встреча Байдена с Путиным состоялась десять лет назад. В 2011 году они оба занимали другие должности: Байден – вице-президента, а Путин – главы правительства РФ. Тогда американская администрация Барака Обамы еще пыталась придерживаться политики "перезагрузки" в отношениях США и РФ, начатой в 2009 году. А Байден во время своего визита в Москву оптимистично оценивал ее итоги и перспективы – например, возможность создания Россией и НАТО совместной системы противоракетной обороны.

Теперь же – после всего, что случилось с 2014 года, в первую очередь агрессии РФ против Украины – о подобного рода проектах не может быть и речи. Как отмечает The New York Times, будущий двусторонний саммит пройдет "в наихудший момент российско-американских отношений со времен распада СССР".

Президент США Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla/Getty Images)

Как официальные лица в Вашингтоне и Москве, так и топовые американские медиа разной политической направленности призывают не делать больших ставок на встречу Байдена и Путина. Как отметил 7 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, от саммита не стоит ждать серьезных практических результатов, его задача – "прояснить намерения и возможности" обеих сторон.

Тонкая линия

Во время президентской кампании в прошлом году Байден четко указывал на Россию как главную внешнюю угрозу для США. И хотя уже после прихода к власти его администрации в Вашингтоне все чаще стали называть главной внешнеполитической проблемой Китай, отводя РФ второе место, риторика нового президента США в отношении Москвы временами была довольно жесткой. Накануне саммита американские СМИ чаще всего вспоминают интервью Байдена, в котором он согласился с тем, что Путина можно назвать "убийцей".

Российский президент в долгу не остался, издевательски пожелав Байдену "быть здоровым" – явная отсылка к якобы плохому состоянию здоровья американского лидера, о чем любят судачить его самые заядлые критики. А в конце мая в российском МИД анонсировали "некомфортные сигналы" для США накануне встречи. Одним из них, очевидно, стало решение создать 20 новых военных частей в западном военном округе РФ. И все это происходит на фоне концентрации войск возле украинской границы и в оккупированном Крыму.

Потому в США в последние недели нередко звучит критика в адрес Байдена, как от демократов, так и особенно от республиканцев, за то, что его резкие выпады в адрес РФ не всегда подтверждаются реальными действиями.

В этом контексте чаще всего говорят о решении Байдена не вводить дополнительные санкции по "Северному потоку-2" и фактическом признании того, что этот проект будет завершен. И хотя госсекретарь Энтони Блинкен допустил возможность того, что санкции еще введут, к тому моменту может быть элементарно поздно.

Несмотря на то, что США жестко и умело противостояли РФ во время пиковой эскалации у украинских границ, администрация Байдена совершила и ряд ошибок, сказал РБК-Украина экс-посол США в Украине и директор Евразийского совета при Atlantic Council Джон Хербст.

"Самой большой из них (ошибок, - ред.) стал отказ от санкций по "Северному потоку-2", о котором объявили в день встречи госсекретаря Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что выглядело жестом в отношении не только Берлина, но и Москвы", – сказал изданию Хербст.

Среди других ошибок, по версии дипломата, – слишком медленная реакция на многочисленные кибератаки из РФ. А также то, что власти США в официальной коммуникации по саммиту не подчеркивали свое обязательство бороться с мошенническими действиями Москвы.

Как полагает Хербст, все это посылало неправильные сигналы накануне саммита. Тем не менее дипломат призвал не впадать в излишний пессимизм, поскольку время до встречи в Женеве еще осталось, а у Байдена есть "хорошие инстинкты" в отношении недобросовестного поведения России.

"Северный поток-2" практически достроен (Фото: nord-stream2.com/Paul Langrock)

Большую критику в США вызвал даже сам факт проведения саммита Байден-Путин в нынешних геополитических условиях. Чаще всего цитировали американского сенатора-республиканца Бена Сасса. "Мы что, награждаем Путина саммитом? Вместо того, чтобы относиться к Путину как к гангстеру, который боится своего народа, мы отдаем ему его заветный газопровод "Северный поток-2" и узакониваем его действия саммитом", – заявил Сасс.

В ответ администрация Байдена настаивала на собственной трактовке саммита – что его ни в коем случае нельзя рассматривать как какую-то "награду" для Путина. "Президент Байден встречается с Путиным из-за разногласий между нашими странами, а не вопреки им", – несколько раз повторяла на брифингах пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Да и сам Байден подтвердил, что намерен придерживаться текущей линии в отношениях с РФ, когда санкции и противодействие в одних сферах идут рука об руку с сотрудничеством в других. "США не ищут конфликта. Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений, в рамках которых мы сможем работать с Россией по вопросам, вроде стратегической стабильности и контроля за вооружениями", – написал Байден в колонке для WP.

По мнению экс-главы МИД Константина Грищенко, главным приоритетом США сейчас является предотвращение угрозы военного конфликта с РФ: как на глобальном, так и на локальном уровне. И как раз по вопросу ограничения вооружений, в частности ядерных, стороны и могут достичь договоренностей на саммите, пусть и предварительных, о "продолжении диалога".

Второй момент, где может быть достигнута договоренность, полагает Грищенко, – это вопросы борьбы с климатической угрозой, выполнения парижского соглашения и т.д. Все эти вещи важны для США, тогда как для РФ экологическая проблематика всегда была сугубо второстепенной, если не третьестепенной темой.

Четкая повестка дня все еще не определена, и вряд ли будет определена до встречи. Но общая тематика все же вполне понятна из уже имеющихся официальных заявлений Вашингтона и Москвы. Байден точно поднимет вопросы, связанные с российскими кибератаками на США, агрессией против Украины и эскалацией у ее границ, ситуацией в Беларуси, защитой прав человека и тюремным заключением российского оппозиционера Алексея Навального.

"Думаю, результаты будут очень скромные, по крайней мере, публичные – возможно, будут и какие-то конфиденциальные договоренности. Но публично Путину сложно пойти на уступки, а Байдену – невозможно", – полагает экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

Акция протеста в поддержку осужденного Алексея Навального (Фото: Omer Messinger/Getty Images)

По мнению Константина Грищенко, оба президента на саммите будут озвучивать те же тезисы, которые уже давно озвучивают публично. Так, Байден будет говорить о правах человека, выступать в поддержку территориальной целостности Украины и т.д.

"Но вопрос в том, будет ли доведено до лидера РФ, что именно США могут или собираются делать, если красные линии будут нарушены", – отметил Грищенко. А Путин, по его словам, будет и на закрытых переговорах продвигать общеизвестную точку зрения официальной Москвы по поводу Крыма, войны на Донбассе и т.д.

"Для Путина привлекающий большое внимание президентский саммит может способствовать достижению того, чего он давно добивался: уважения к России на мировой арене", – констатирует The New York Times.

Практические меры

Начиная с 2014 года, любой международный саммит наивысшего уровня, происходящий без участия официального Киева, неизменно вызывает в Украине массу опасений о возможной геополитической сделке, которую конфиденциально провернут крупные мировые игроки. Проще говоря, о том, что Украину "разменяют" – на решение ситуации в Сирии, Ираке, Ливии, всем Ближнем востоке или другие актуальные на тот момент вопросы глобальной повестки дня.

Но, по мнению Константина Грищенко, сейчас эти опасения точно безосновательны. "Нет предусловий, чтобы договариваться о новой "Ялте" (речь о Ялтинской конференции 1945 года, - ред.). Это может быть только результатом очень основательной подготовки, где стороны понимают черту своих возможностей и работают над выработкой наименее неприемлемого для себя компромисса", – сказал изданию экс-министр.

По его словам, двухпартийная поддержка жесткой линии в отношении РФ, которую разделяет и американское общество, ограничивает Байдену потенциальное пространство для маневра. В свою очередь, и Путина ничто не заставляет изменить линию поведения – российская экономика все-таки не стоит на грани развала, а Европа демонстрирует меньшую жесткость в отношении РФ, чем тот же Вашингтон.

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому так и не удалось встретиться с Джо Байденом до того, как тот отправится на саммит с Путиным. Впрочем, по информации издания, Киев активно прорабатывал возможность "перехватить" американского президента во время его европейского турне. Пока же Зеленский успел поговорить с Байденом по телефону, получив от него предложение посетить Белый дом в следующем месяце.

Как отметил в комментарии РБК-Украина замглавы Офиса президента Андрей Сибига, отвечающий за внешнюю политику, позиции США и Украины были скоординированы накануне встречи Байдена с Путиным, саммита НАТО и других июньских переговоров на высшем уровне.

"Для Украины, как и для любой другой цивилизованной страны, важно, чтобы в глобальной политике было больше предсказуемости и больше уважения к нормам международного права. Именно такой результат будет выгодным не только для нас, но и для всех участников международных отношений, если этот результат будет достигнут на американо-российских переговорах", – сказал изданию Сибига.

Как подчеркнул замглавы ОП, США поддерживают суверенитет и территориальную целостность и безопасность Украины, и на этой основе будет проходить обсуждение всех тем, затрагивающих украинские интересы. "Вопрос об "обеспокоенности" Украины в связи с этими переговорами является некорректным", – добавил Сибига.

По мнению Джона Хербста, агрессия РФ против Украины является "самой вопиющей" из всех многочисленных провокаций Москвы за последнее десятилетие, следовательно, Байден и Путин точно будут обсуждать украинскую тематику. "Во время наращивания Москвой военной силы у украинских границ Байден дал четко понять, что США предпримут меры, если Кремль выйдет за пределы текущего уровня агрессии", – отметил Хербст.

Но пока непонятно, какими именно могут быть эти меры. Павел Климкин полагает, что они могут касаться высокотехнологического экспорта, санкций против окружения Путина и его активов, комбинацией этих мер и т.д. Тогда как по мнению Константина Грищенко, практическую позицию США по этим вопросам мы сможем узнать только после визита Зеленского в Вашингтон.