Невблаганна ФРС вкотре придушує надії інвесторів, а гривня знову слабшає до долара

Тижневий огляд фінансових ринків від голови департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександра Мартиненка у колонці для РБК-Україна.

Минулого тижня ФРС знову заскочила інвесторів зненацька. І начебто всі очікування і сподівання ринків підтвердилися. Чергове засідання центрального банку принесло п`яте поспіль підвищення процентних ставок на 75 базисних пунктів, як це й прогнозувала переважна більшість ринкових учасників.

Також оптимісти отримали довгоочікувану заяву про близьке сповільнення темпів підвищення ставок. Але з’явилися ще нюанси. Голова ФРС натякнув, що ринкам варто готуватися до тривалішого циклу підвищення ставок. І що цей цикл може завершитися таким максимальним рівнем ставок, який ринки ще не очікують.

Напередодні засідання ФРС пік ставок центробанку, закладений у ф’ючерсах, складав 5,05%. Прогноз самої ФРС був оновлений в останній раз у вересні: тоді регулятор підвищив його до 4,50-4,75% і тим самим обрушив ринки. Отже, центральний банк вже здається і сам вважає свої прогнози занадто оптимістичними, що насправді злякало багатьох інвесторів. Адже рух ставок грає важливу роль в оцінці ринкової вартості як облігацій, так і акцій, особливо фаворитів з сектору високих технологій – Microsoft, Alphabet, Apple, Amazon, Meta та інших.

Після засідання і коментарів ФРС ринкові очікування піку ставок піднялися до 5,20%. Самі ж ринки завершили тиждень глибоко у "червоному". Фондові індекси S&P 500 і Nasdaq Composite знизилися на 3,3% і 5,6%, відповідно. Дохідності десятирічних казначейських облігацій США підскочили на 15 б.п. до 4,16%.

Дохідності дворічних паперів, які найчутливіше реагують на рух ставок, злетіли ще стрімкіше – на 25 б.п. до 4,66%. Негативний спред між дохідностями цих двух категорій облігацій традиційно вважається ознакою близької рецесії, і зараз він розширився до 50 б.п. – величини не баченої з ранніх 1980-х.

Стан ринку праці та інфляція є критичними для пом’якшення позицій ФРС. Серія звітів про зайнятість минулого тижня здебільшого все ще вказувала на перегрітий ринок. Втім, приводом, достатнім для піднесення настроїв інвесторів минулої пянтниці, вже стало зростання безробіття в США за жовтень на 0,2 процентних пункти до 3,7%. Хоча сама по собі подія здається не дуже радісною, вона знову відновлює надії на зміну монетарної політики.

Ключова подія цього тижня – публікація жовтневих цифр споживчої інфляції – або ще підсилить ці надії, або вже вкотре їх придушить.

Важкий іспит для енергосистеми тисне на українські ринки

Невтішним був минулий тиждень і для українських єврооблігацій – вони подешевшали ще на 5-8% до 15-24 центів на долар чергового мінімуму від початку повномасштабного російського вторгнення, і не тільки через зниження цін на казначейські зобов’язання США.

Ризики перебоїв постачання електроенергії населенню та бізнесу внаслідок російських обстрілів напевно стали одним із чинників розширення спредів дохідностей українських євробондів до американських бенчмарків.

Трохи оживився ринок ОВДП завдяки реінвестуванням, а також після того як Мінфін підняв ставку за 5-місячними військовими облігаціями на 150 б.п. до 13,5%. Це все ще значно нижче дохідностей альтернативних інструментів на вторинному ринку, але знову ж таки дає інвесторам надії на майбутнє.

Курс гривні до долара знову послабшав минулого тижня на тлі руйнувань інфраструктури і збоїв у енергопостачанні: у 10 найбільших роздрібних банках американська валюта подорожчала на 30-40 копійок, з 39,1-40 гривень/долар до 39,5-40,3 гривень/долар.