Неотложные мэры: с чем крупные города идут на местные выборы

Фото: голосование во время выборов (РБК-Украина)

Индикатором популярности команды президента несомненно будет результат "Слуги народа" на местных выборах. И первая задача, которую им предстоит решить — что делать с рейтинговыми мэрами.

О том, как "Слуга народа" будет бороться за голоса в Харькове, Львове, Запорожье и Одессе – детальнее РБК-Украина.

После триумфа Владимира Зеленского на президентских выборах и партии "Слуги народа" на парламентских, мало у кого были сомнения, что "слуги" попробуют закрепить успех на местных.

Главным идеологом "получения абсолютной власти в стране демократическими методами" был экс-глава Офиса президента Андрей Богдан. Долгое время ожидалось, что выборы будут перенесены на более ранний срок, покуда не схлынула "зеленая волна”, но потом главные усилия Богдан сосредоточил на смещении мэра столицы, на чем и потерпел первое поражение, от которого так и не оправился.

Провал блицкрига скорректировал планы “Слуги народа”. На примере Киева центральная власть могла убедиться, что воевать с мэрами деструктивно, и, когда нашелся выход из конфликта, Банковая стала благоразумно искать конструктивные пути взаимодействия с местными элитами.

Оказалось, что бескомпромиссная борьба со "старой властью", которая принесла успех "Слугам" на всеукраинском уровне, не является оптимальной стратегией на уровне городов. Отношение горожан к мэрам (какими бы "старыми", в терминах срока у власти, они ни были) существенно отличается от отношения к "старому" президенту и "старым" политикам общенационального уровня. “Заземленность”, “близость” к горожанам, их проблемам, хорошее знание местной специфики и повестки дает мэрам определенный гандикап в случае конфликта с центральной властью, даже если речь идет о "провинциальных" Черкассах.

Тем не менее, выборы уже, что называется, "на носу", и даже в условиях медленно, но верно тающего рейтинга партии (при довольно стабильном президентском), центральной власти жизненно важно укрепить свое влияние в городах, особенно в тех, где сосредоточено большое количество людей и ресурсов.

И здесь, уже очевидно, президенту и его команде придется искать более гибкую стратегию, чем на президентских и парламентских выборах. Потому что, находясь полтора года у власти, идти на выборы с ярко-оппозиционными лозунгами а-ля “Сделаем их вместе!” уже, по меньшей мере, странно, а, учитывая немаленькую вероятность поражения - еще и авантюрно, убийственно для авторитета.

Какую же стратегию “слуги” изберут в самых важных городах?

Оставив столицу для отдельного разбора, посмотрим на не менее важные и ресурсные города. Традиционно такими считаются Харьков, Одесса, Днепр, Львов и Запорожье.

Про Днепр, видимо, тоже придется разговаривать отдельно. Город с амбициями “не первого, но и не второго по значению в Украине” продолжает быть средоточием интересов многих ресурсных игроков с почти равными шансами на победу. Переплетения этих интересов, возможные и невозможные альянсы и интриги заслуживают отдельного материала.

В то же время оставшаяся четверка городов “миллионников и почти миллионников” - Харьков, Одесса, Львов и Запорожье - при всем разнообразии и специфичности имеют схожий рельеф предвыборных раскладов. Главная особенность которого, в первом приближении - отсутствие видимых конкурентов нынешним градоначальникам за несколько месяцев до новых выборов.

Обстоятельства и причины таких раскладов для разных городов различны. Коротко остановимся на них.

Харьков

Геннадий Кернес является "хозяином" Харькова, фактически, с 2006 года, хотя свои первые мэрские выборы он выиграл в 2010-ом. И это были последние выборы городского головы в Харькове, на которых до последнего момента сохранялась интрига (соперником Кернеса в 2010-м был Арсен Аваков).

С тех пор не появилось человека, готового положить на кон ресурсы, достаточные для того, чтобы хотя б попытаться составить конкуренцию отлаженной “машине” Кернеса. В чем, конечно, немалая заслуга самого Геннадия Адольфовича. А конкретнее - двух его талантов: не давать вырасти конкурентам на местном поле и уметь быть необходимым центральной власти.

Вряд ли найдется Кернесу соперник и в этом году. И дело, конечно, не в отсутствии желающих. Влиятельных сил и персон, которые с удовольствием оприходовали бы контроль над “первой столицей”, случись ему оказаться “на расстоянии вытянутой руки”, хватает. Свои политические интересы в Харькове имеют и упомянутый, заполучивший в последнее время имидж “всесильного” глава МВД Арсен Аваков, и экс-глава администрации Порошенко, а теперь лидер местной ячейки партии “ОПЗЖ” Игорь Райнин, и близкая к нему экс-председатель ОГА Юлия Светличная, и, конечно, президентская партия “Слуга народа”, оформившая в Харькове, как и практически по всей Украине, победу "за явным преимуществом" на парламентских выборах. Но для любой из упомянутых сил игра "на победу" против Кернеса - чрезвычайно дорогая авантюра с туманными шансами.

В которой, к тому же, нет явной необходимости. Ведь, при всей склонности к "зачистке" местной "электоральной поляны", Геннадий Кернес всегда умел договориться с центральной властью.

Львов

Андрей Садовой еще в 2018-ом заявил, что текущая мэрская каденция для него - последняя. "Нельзя быть вечно мэром Львова. Это невозможно. Поэтому надо, чтоб другие подходили", - сказал он в эфире всеукраинского телеканала. Но сроки давности заявлений украинских политиков, как известно, истекают очень быстро. И ни у кого во Львове нет сомнений, что неформальный лидер "Самопомощи" пойдет на очередной срок. Об этом можно судить по активности его медиа-ресурсов, где потенциальные соперники Садового клеймятся как "бандиты", которым "Львов не отдадим".

Впрочем, это, скорее, профилактика, чем реальная борьба с конкурентами. Актуальный рейтинг Садового во Львове (около 40% по разным опросам) в полтора раза выше, чем сумма рейтингов двух его ближайших преследователей: Романа Кошулинского и Олега Синютки.

В контексте шансов центральной власти стоит вспомнить, что Львовская область - единственный, не считая Донбасса, регион, где “Слуге” не удалось победить на парламентских выборах. С другой стороны, Андрей Садовой на примере "мусорного коллапса" прекрасно усвоил необходимость поддержки из Киева, так что предмет для разговора с Банковой найдется без особых проблем.

Запорожье

Владимир Буряк - самый "молодой" в обсуждаемой сегодня четверке. Не в смысле возраста, но в смысле мэрского опыта: его текущий срок - первый в кресле городского головы.

Запорожье - крупный индустриальный центр, где также сходятся интересы многих промышленных групп. Но Буряк за пять лет, прошедшие с момента его избрания, сумел стать на своем посту практически безальтернативным лидером города.

Придя во власть как "человек Ахметова" (Буряк был главным инженером на "Запорожстали", входящей в холдинг "Метинвест"), он умудрился стать равноудаленным от всех, не испортив ни с кем отношения. В итоге начав мэрство как "крепкий хозяйственник", Буряк стал ключевым субъектом в городе и сформировал в горсовете стабильное большинство, куда вошли представители самых разных групп влияния.

Сегодня запорожский мэр независим от политических групп и имеет рейтинг доверия в 50-60%, что даже выше чем у его коллег-"старожилов" Кернеса и Садового.

Кстати, именно "договороспособность" и "аполитичность" вполне могут стать ключом к Буряку для центральной власти.

Одесса

Положение Геннадия Труханова кажется, на первый взгляд, самым неустойчивым из упомянутой четверки. Но основное обобщение справедливо и для Одессы: видимых конкурентов нынешнему градоначальнику нет. И, похоже, уже не предвидится.

Кресло под Трухановым основательно расшаталось в 2018-ом. Труханов не устраивал ни предыдущую центральную власть, ни нынешнюю. Но амбиции Киева по смене мэра Одессы постепенно сходят на нет. У Порошенко два года назад хватало собственных забот, не связанных с "жемчужиной у моря", а главный идеолог Зеленского по захвату местной власти в крупных городах, Андрей Богдан, лишился своего влияния задолго до местных выборов. И хоть суды против Труханова продолжаются, мэр Одессы, как свидетельствуют наши источники, в последнее время чувствует себя весьма уверенно и не проявляет признаков беспокойства по этому поводу.

Что касается конкурентов Труханова на выборах мэра (точнее - их отсутствия), то, в отличие от Харькова, Львова и Запорожья, дело не в незыблемости позиций городского головы и не в том, что он всех устраивает. Да, уровень поддержки мэра Одессы достаточно высок, но и проблем у него хватает (помимо упомянутых “натянутых” отношений с Киевом и судебных процессов, как пишет местная пресса, в 2019 году оформился "развод" с его долгосрочными партнерами по "управлению Одессой" - Александром Ангертом и Владимиром Галантерником).

Однако ни "Слуга народа", ни обладающая сопоставимым рейтингом ОПЗЖ до сих пор не нашли в городе достаточно известной и авторитетной фигуры, чтоб идти на бескомпромиссный "бой за Одессу". И шансы, что такие фигуры найдутся, тают с каждым днем.

Из короткого экскурса в политическую ситуацию четырех крупных ресурсных центров следует вывод, что, с большой вероятностью, Киеву придется идти на диалог с сегодняшними градоначальниками, чтобы обеспечить себе должный уровень влияния на местах. При этом все перечисленные главы городов, кажется, вполне договороспособны. Ведь до сих пор все конфликты между центральной власти и мэров крупных городов были инициированы именно из Киева.

Предмет для разговора - тоже на поверхности. Имея почти гарантированный результат на выборах городского головы, все четверо исключительно заинтересованы в формировании большинства в городском совете, без которого ни одному мэру не будет комфортно в его кресле.

Еще одна черта, объединяющая четырех упомянутых градоначальников - все они пойдут на местные выборы во главе собственных партий, которые исключительно на их имени собирают внушительные рейтинги, и имеют шансы стать основами для большинства в соответствующих горсоветах (даже партия Владимира Буряка, которая была всего лишь заявлена полгода назад, на одном лишь названии собирала в опросах 15-20% рейтинга).

Но, в отличие от более-менее гарантированных мэрских притязаний, за большинство в советах мэрам придется бороться всерьез, и это - пространство для переговоров со "слугами народа", которые, несмотря на плавный откат "зеленой волны", обладают высоким рейтингом и в Харькове, и во Львове, и в Одессе, и в Запорожье.

Впрочем, договорившись с мэрами, "слугам" придется решить: с какой риторикой идти на выборы? До сих пор в электоральных кампаниях они не сталкивались с ситуацией, когда нет явного "жупела" в виде Порошенко и других системных политиков с изрядным антирейтингом. Скорее всего, мы увидим вариации на тему "эффективной центральной власти необходимы рычаги влияния на местах". Хотя команда президента уже не раз удивляла креативностью. Возможно, им удастся "сделать это снова". Ждать осталось недолго.