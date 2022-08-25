Немирный атом. Как защитить организм от радиоактивного заражения

Запорожская атомная электростанция попала под российскую оккупацию. А Россия все чаще говорит о возможности использования тактического ядерного оружия. Как защитить организм от возможного радиоактивного заражения – в колонке для РБК-Украина рассказывает организатор гуманитарного проекта "Фрида", представитель Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман.

Еще недавно казалось, что полувековой страх человечества перед ядерной опасностью отступил в прошлое. Люди старшего поколения помнят, как во второй половине 20 столетия риски ядерного конфликта всерьез обсуждались и экспертами, и обывателями.

Ужасы бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки описывались в книгах и статьях, кинофильмах и телевизионных передачах. Применение двух, небольших по нынешним временам, атомных бомб, унесло жизни свыше 250 000 человек. Кошмар возможной ядерной войны преследовал людей по обе стороны Атлантики. В СССР на уроках начальной военной подготовки (был и такой школьный предмет!) подросткам всерьез объясняли, что надо делать в случае атомного удара противника.

Потом наступили 80-е, перестройка, конец Холодной войны и, казалось, страхи двух поколений человечества остались в прошлом. Ведущие страны мира всерьез занялись контролем за ядерным вооружением, и мир вздохнул свободнее.

Проблемы, конечно, не исчезли одномоментно. Аварии на атомных электростанциях в Чернобыле и Фукусиме заставляли помнить о существующих опасностях, но видения ядерного гриба остались в прошлом веке.

Так все мы думали до недавнего времени. Увы, происходящее в последние месяцы вновь заставляет вспомнить подзабытую максиму: худший враг человечества – это оно само. Вновь Россия говорит о возможности использования тактического ядерного оружия, вновь страны-участницы НАТО предупреждают о возможных ответных действиях. И вновь военные эксперты обсуждают вероятность этих событий и варианты взаимного сдерживания. На то они и военные эксперты.

А мирное население уже не одной только Украины, но и многих европейских стран следит за событиями вокруг Запорожской АЭС, самой крупной в Европе атомной электростанции. Этот объект оказался в самом эпицентре военных действий, снаряды и ракеты постоянно взрываются в непосредственной близости от атомных реакторов. И хоть, вероятность прямых ударов эксперты оценивают невысоко, любое, даже случайное попадание грозит катастрофой миллионам людей.

В этом случае на самой большой в Европе атомной станции произойдет выброс в атмосферу, распространяясь за несколько часов на сотни километров. Причем, эти радиоактивные вещества будут распространяться во все стороны. Украина, Россия, Восточная и Северная Европа, Турция и Балканы – никто не сможет остаться в стороне.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время посещения Украины призвал к демилитаризации этого района. "Любые действия, которые могут поставить под угрозу… безопасность АЭС просто недопустимы. Любая дальнейшая эскалация ситуации может привести к самоуничтожению", — заявил он. И хоть позиция ООН в последнее время вызывает нарекания многих людей, не согласиться с этим утверждением невозможно.

Но давайте оставим прогнозы геополитикам и военным экспертам. Дело медиков – спасать жизни и сохранять здоровье людей.

Учитывая все возрастающие риски такого развития событий, хочется остановиться на медицинских аспектах: как защитить себя от возможных последствий?

Как утверждают специалисты в области радиационной безопасности, при аварии на АЭС могут выделяться вещества, включающие радиоактивный йод и инертные газы. Кроме того, выброс радиоактивного йода может иметь долгосрочные последствия и распространяться на большие расстояния, провоцируя, например, рак щитовидной железы. Взрыв выбрасывает в атмосферу большое количество радиоактивной почвы и других материалов, вызывая радиоактивные осадки, которые могут распространяться на территорию в сотни километров. И, если некоторые радионуклиды недолговечны, то другие (например, цезий, стронций и кобальт) имеют физический период полураспада в несколько лет.

При высоких дозах облучения часть паренхиматозных клеток погибает, но клинический эффект может быть незначительным, если клетки не являются критическими для выживания. Однако, если погибает большое количество клеток или те, которые погибают, необходимы для выживания, развиваются клинические симптомы. В целом, быстро делящиеся клетки (например, клетки слизистой оболочки кишечника и костного мозга) наиболее уязвимы для радиации.

Долгосрочные последствия радиационного облучения (канцерогенез), за исключением того, что вероятность радиационно-индуцированного рака зависит от дозы. Лейкемия может развиться уже через два года после облучения, тогда как радиационно-индуцированные солидные опухоли могут развиться через период от 5 до 10 лет или даже несколько десятилетий.

По мнению медицинского директора Первого Медицинского центра Тель-Авива Юрия Ранькова, за почти 60 лет наблюдений врачами накоплен большой опыт по контролю за радиационной угрозой. Ведь, помимо нескольких крупных аварий, по всему миру на атомных объектах, в клиниках, лабораториях, воинских частях многие тысяч человек ежедневно имеют дело с радиацией. Поэтому, хорошо известны проявления больших доз облучения, их можно выявить как на основании клинической картины, так и с помощью технических средств и простых лабораторных тестов.

В целом, быстро делящиеся клетки, такие как клетки слизистой оболочки кишечника и костного мозга наиболее уязвимы для радиации.

Известны препараты, обеспечивающие защиту от радиации, предлагалось использовать при терактах. Например, Амифостин одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Он применяется для некоторых пациентов, проходящих лучевую терапию, но имеет ряд серьезных побочных эффектов.

Существует несколько общих подходов к лечению при радиационном поражении, включая снижение абсорбции, замещение нерадиоактивными материалами, ускоренная элиминация (выведение из органов и тканей) тяжелых металлов из организма. При этом надо помнить, что лечение тем эффективнее, чем быстрее начато.

В случае детонации ядерного оружия или выброса радиоактивного материала из ядерного реактора может выделяться радиоактивный йод, который накапливаясь в организме, вызывает поражение щитовидной железы. Для предотвращения этого активно используется йодид калия (KI), который необходимо принимать незадолго до воздействия или в течение нескольких часов после воздействия. И Комиссия по ядерному регулированию, и FDA одобрили использование йодида калия в чрезвычайных ситуациях. Йодид калия содержит очень много стабильного йода, который попадая в организм "переполняет" щитовидную железу, препятствуя поглощению радиоактивного йода на ближайшие 24 часа.

Иногда может использоваться берлинская лазурь, которая связывает талий, цезий, уменьшает их абсорбцию, выводя через желудочно-кишечный тракт и DTPA (пентетиновая кислота), связывающая плутоний, и америций, после чего они выводятся с мочой.

Согласно рекомендациям FDA, при заражении радиоактивным йодом, применяется однократно:

Детям до 2 лет – 40 мг, от 2 лет и старше, в том числе беременным и кормящим женщинам – 125 мг.

Также, можно применять 5% раствор йода: от 5 до 14 лет - 20 капель, старше14 лет – 40 капель. Детям младше 5 лет раствор йода внутрь не применяется, в этом случае используется йодная сетка, нанесенная на мягкие ткани.

Информацией о методах оказания первой помощи населению должны владеть не только клиницисты, но и сотрудники волонтерских организаций. Все участники гуманитарного проекта "Фрида", участвующие в медицинской эвакуации, проходят дополнительную подготовку по характеру излучения, уровнях риска, методах защиты и приоритетах управления. Обучение также включает учебные упражнения с упором на крупномасштабные ядерные катастрофы.

Мы заботимся о мирных гражданах, чьи жизнь и здоровье оказались под угрозой из-за чудовищной войны. Таких волонтерских организаций много, но не все знают, что делать в условиях радиации. Поэтому я призываю власти Украины создать центр обучения действиям при угрозе радиационного заражения. Наши специалисты, в том числе приглашенные израильские медики, на базе этого центра могут обучать как медиков, так и волонтеров не только действиям при лучевом поражении, но и использованию приборов для бета-гамма-обследования и измерителей дозы радиации, снабжать их справочными материалами.

Роман Гольдман (фото: facebook com)

Напомним, что медицинский гуманитарный проект "Фрида" действует в Украине с первых недель войны, объединив украинских и израильских медиков для оказания медицинской помощи гражданскому населению. Сотрудники этого международного проекта, действуя в экстремальных условиях, оказали помощь более чем 10 000 мирных украинцев и эвакуировали сотни людей из самых горячих регионов страны.