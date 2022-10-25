Нефілософський конфлікт. Чому Добкіна звинувачують у руйнації бізнесу підприємця-новатора

Ще у лютому, напередодні повномасштабного вторгнення Росії, засновник бренду курятини "Епікур" Олексій Коваленко повідомив, що знімає продукцію з продажу, оскільки вона виробляється на Володимир-Волинській птахофабриці, серед власників якої - Михайло та Дмитро Добкіни. Що відомо про цей конфлікт зараз – детальніше РБК-Україна.

Бізнес-диякон

Михайло Добкін має за спиною буйне політичне життя – але під "омофором триколору". У Харкові він, член "Партії регіонів" до 2014 року, був впливовою опорою проросійському режиму Віктора Януковича.

Також він відомий своєю публічною підтримкою розформованого спецпідрозділу "Беркут" та польотом до Кадирова у Грозний під час Майдану, побажаннями смерті екс-нардепу Мустафі Найєму, закликом повісити 5-го президента Петра Порошенка та керівною позицією в "Українському фронті" - організації, яка через з’їзд депутатів 1 лютого 2014 року заявила про особливі адміністративні права для південно-східних областей.

На початку жовтня колишній мер Харкова та екс-голова Харківської обладміністрації Михайло Добкін знову опинився у центрі уваги. У п’ятницю 7 жовтня його донька Алла розмістила у своєму Instagram-акаунті відео та фото свого батька у військовому однострої та бронежилеті з кількома ріжками від автомату Калашнікова.

Імідж "бандерівського бойовика" Добкіна був настільки несподіваним, що мережу заполонили жарти і меми, мовляв, саме Добкін виконав завдання зі знищення Керченського мосту. Втім, у Росії це як жарт сприйняли не всі.

Після закінчення цілковито проросійської політичної кар’єри 7 квітня митрополит Онуфрій возвів його у сан диякона УПЦ Московського патріархату, а тепер Добкін вдягає військовий однострій.

Якесь відношення до бізнесу Михайло Добкін мав лише у 90-х. Майбутній харківський голова почав кар’єру у 23 роки на виробничому підприємстві "Прогрес-90", деякий час навіть значився керівником ПП "Інвестторгцентр".

З 1999 по 2001 роки Добкін продавав ПММ та керував фірмою "Іст Ойл Груп". Більше з бізнесом пов'язаний його батько Марк Добкін, який помер у 2016 році. У Марка залишилися дружина Марія Щока та син. Але через шлях, який вже викликав питання у ЗМІ, власниками батьківської частки у бізнесі стали саме дорослі сини Михайло та Дмитро Добкіни, а Марія та її син залишилися ні з чим.

Токсичні партнери

У 2005 році Алекс Коваленко запустив у Харкові перший крафтовий ресторан-пивоварню "Старгород" (інвестор - UBC Group Ігора Гуменного). Це був не перший, але один з найбільш відомих проектів становлення Коваленка як підприємця. Там Коваленко і познайомився з Марком Добкіним, який і став на початку 2010-х співінвестором по скупці акцій АТ "Володимир-Волинська Птахофарика" разом з Коваленко.

Марк був "пасивним" інвестором без фактичного та юридичного впливу на управління."У нас була принципова та зафіксована юридично домовленість – господиня ну кухні має бути одна", – коментує Коваленко.

На початку 2017 року на фоні непрозорої ситуації з спадкоємцями Коваленко почав шлях до розділення бізнесу, зареєстрував ТМ "Епікур" та розвивав її як бренд здорового способу життя.

"Ми налагодили виробництво якісної курятини без антибіотиків та інших гидоти", – каже Коваленко.

Через кілька років, за даними Forbes Ukraine, "Епікур" став національним брендом і займав 20-30% ринку серед ТМ курятини у торгових мережах. А Коваленко отримав визнання як лідер змін 2021 від Спілки українських підприємців.

З 2019-2020 Михайло та Дмитро Добкіни прямо та опосередковано вже фігурують як акціонери птахофабрики по 33%.

Не бажаючи мати партнерство у бізнесі з одіозними братами Добкіними, Коваленко в цей період запропонував їм викупити його частку бізнесу, викупити частку в них або разом продати птахофабрику.

"Наявність такого акціонера, як Михайло, і підштовхнула мене до такого кроку. У нас різні цінності", – казав Коваленко в інтерв’ю Forbes Ukraine.

Алекс Коваленко (фото: facebook.com/alex.epistyle)

34% птахофабрики досі належала Алексу Коваленку та сім’ї. За ліцензійним договором розкрученою ТМ "Епікур" з березня 2018 по січень 2022 Коваленко надавав право птахофабриці користуватися за 1 гривню.

Михайло Добкін обрав викуп пакета Коваленка. Бренд "Епікур" не пропонувався до продажу і на той момент Добкін не проявляв інтерес до нього. Але під час реалізації алгоритму викупу він вдався до рейдерського механізму з використанням великої кількості судових процесів з фальсифікацію даних (зі слів Коваленка та його адвоката).

Після того як екс-політик став безпосереднім акціонером птахофабрики, за 6 днів до початку широкомасштабного російського вторгнення Коваленко заявив, що остаточно виходить з бізнесу, який став спільним, й тимчасово знімає з продажів усю продукцію під ТМ "Епікур".

"Добкін – це вже не про токсичну риторику, а про злочинну співпрацю з ЛНР/Росією", – заявив він 18 лютого у Facebook та додав, що відкликав ліцензію виробнику (тобто, Володимир Волинську Птаховфабрику)".

Конфлікт між сторонами лише розгортався. Михайло Добкін намагався "розмити" акції сім’ї Коваленка у птахофабриці. У січні 2020 року потайки від останнього експолітик скликав зібрання акціонерів, яке ухвалило рішення розмити акції у 10 разів та позбавити Коваленка права на докупку акцій після додаткової емісії. Коваленко подав до суду, але Постановою від 25 січня 2022 року Верховний суд підтримав рішення щодо законності емісії.

Попри відкликані ліцензії, ТОВ "Луцька аграрна компанія" (входить до групи компаній Володимир Волинскька Птахофабрика) за благословінням і фактичним контролем Добкіна продовжувала випускати курятину під брендом "Епікур" та активно її продавати через роздрібні мережі – це доводять дані численних контрольних закупок.

Коваленко подав до Національної поліції заяву та передав документи. 15 червня 2021 року Подільська окружна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження №42021102070000117, у якому він визнаний потерпілим у справі незаконного використання невстановленими особами знаку для товарів і послуг (ст. 229 ч.2 ККУ). Крім того, до того ж кримінального провадження включена заява бізнесмена про привласнення коштів менеджментом ВВП під час господарської діяльності. Поліція провела слідчі дії, які підтвердили факти, вказані у заяві потерпілого.

Звʼязки з ЛНР

У матеріалах цієї кримінальної справи, яку супроводжує Подільська окружна прокуратура та веде Управління стратегічних розслідувань м. Києва, містяться документи про співпрацю Михайла Добкіна з так званою "Луганською народною республікою".

За його вказівкою, підконтрольні Добкіну менеджери АТ "Володимир-Волинська торгівельна компанія" ніби-то впродовж кількох років контрабандним шляхом поставляли до "ЛНР" курятину (загальна вартість – 300 млн грн). Основним координатором цього процесу називають Станіслава Нестеренка, адвоката Михайла Добкіна.

Михайло Добкін (фото: facebook com)

Дану інформацію підтвердили два незалежних джерела – працівник Управління стратегічних розслідувань, який вів дану справу, та Анатолій Кащич, екс-топменеджер фабрики, який, з його слів, був звільнений за вказівкою Михайла Добкіна за відмову в фальсифікації даних відносно Коваленка.

"Схема була нескладною: в обхід співакціонера птахофабрики Коваленка Михайло Добкін та його менеджер Станіслав Нестеренко формували залишки готової продукції на складах "Володимир-Волинської торгівельної компанії" під легендою проблем зі збутом. Частина готової продукції перебувала на складах, а частина – продавалась керівниками компанії за готівку різним фірмам. Готівку від реалізації неврахованої курятини Нестеренко передавав Добкіну, який їх використовував, зокрема, під час кампанії на посаду Харківського міського голови у жовтні 2021 року", – стверджує працівник Управління стратегічних розслідувань на правах анонімності.

Також, за його словами, зв’язуючим елементом поставок до "ЛНР" нібито була Іванова Єлізавета Володимирівна, яка проживає там й володіє паспортами цієї псевдореспубліки та РФ й офіційно працює директоркою "Володимир-Волинської торгової компанії" з 26 травня 2021 року.

Її батько, Володимир Іванов, є сепаратистом, який у соціальних мережах (має акаунти у "Вконтакте" та "Одноклассники") відкрито підтримує напад Росії на Україну. За даними з відкритих джерел, разом з чоловіком Єлізавети Іванової, Тухтасіновим Абдуллатифом Маххамаджоном-огли, Володимир Іванов був мобілізований та нині воює проти ЗСУ.

Крім того, в ході слідства встановлено, що компанії Добкіна ухилялись від сплати податків – реалізували продукцію за готівку без офіційного відображення операцій. Під час слідчих дій на підприємствах, підконтрольних екс-нардепу, вилучили 34 млн необлікованої готівки та документацію, яка свідчила про торгівлю контрафактною продукцією.

Битва за "Епікур"

Розуміючи серйозність комплексу кримінальних справ проти нього, Добкін вирішив піти ва-банк.

По-перше, у Харкові (а це місто, де він провів усе життя) екс-політик подав до Дзержинського районного суду, намагаючись визнати недійсним свідоцтва про реєстрацію ТМ "Епікур" на Коваленка.

По-друге, проросійський політик та його брат Дмитро 8 грудня 2021 року подали до "Укрпатенту" заяви на реєстрацію ТМ "Епікур" на себе як фізичних осіб. Логіка дій екс-мера зрозуміла: щойно від відбере в Коваленка права на бренд, він зможе безперешкодно продавати фасовану курятину під цією ТМ без постійного ризику опинитись за ґратами.

Наразі сторони конфлікту чекають на рішення суду. У інтерв’ю Dumka.media Олексій Коваленко висловив впевненість, що він йому вдасться відстояти свої права на створену ним з нуля сім’ю бренду "Епікур".

"На терезах – український інвестиційний клімат. Рішення суду покаже, чи захищене в Україні право власності, чи пішла п’ята колона в історію або продовжує впливати на судову систему", – заявив Коваленко.