Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации

Пока только четыре компании получили лицензии от государства на проведение азартных игр. Остальные либо заняли выжидательную позицию, либо совсем не желают выходить из "тени". О том, что происходит с игорной индустрией после принятия закона о легализации и какими налогами ее хотят обложить – ниже в материале РБК-Украина.

Легализация игорного бизнеса была одним из первых пунктов в планах команды Владимира Зеленского после прихода к власти. Облавы, устроенные правоохранителями в декабре 2019 года по инициативе президента, дали недолгий эффект. Это помогло депутатам найти недостающие голоса для принятия закона в первом чтении. Но многие игорные заведения, которые тогда закрыли свои двери, вскоре все равно вернулись к подпольной работе.

В июле прошлого года правящей команде удалось принять закон о регулировании азартных игр. Согласно документу, желающие работать легально должны получить лицензии и платить налоги в бюджет. Но рынок, который в течение десятка лет пребывал в "тени", не рвется принимать условия государства. Поскольку сами условия, с одной стороны, не всем выгодны. С другой – не до конца ясны.

Рада собирается принять дополнительный закон о налогообложении азартных игр и лотерей. Депутаты заложили в документе некоторые "поблажки" для индустрии, что может подтолкнуть компании работать легально. Хотя это далеко не единственная причина, заставляющая игорный бизнес держаться в "подполье".

Белые пятна

Легализация азартных игр в Украине движется не особо быстрыми темпами. Среди причин и бюрократическая волокита, и инертность бизнеса, и пробелы, допущенные со стороны государства.

В конце сентября Кабинет министров начал формировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Из-за запрета добирать сотрудников в новые органы Комиссия работает с урезанным штатом, говорит ее глава Иван Рудый.

КРАИЛ должна контролировать участников рынка и выдавать им лицензии. Условия для их получения правительство утвердило только в конце года. Стоят лицензии немало. Дешевле всего обойдется разрешение на организацию онлайн-покера – 23,6 млн гривен. Самую большую сумму придется выложить за открытие казино в столице – более 283 млн гривен. Вдобавок необходимо заплатить ежегодный взнос за оборудование.

Рудый оценивает потенциал рынка в 6-7 млрд гривен поступлений в бюджет за год. "На февраль мы ставили план 70,2 млн гривен поступлений от лицензий. На 25 февраля этот план был выполнен, то есть в государственный бюджет мы завели такую сумму денег. На следующий месяц у меня стоит план 150 млн гривен, учитывая нынешнюю ситуацию он реальный. Более подробно прогнозировать дальше сейчас сложно", – рассказал РБК-Украина глава КРАИЛ.

Перед открытием игорного рынка полиция массово закрывала нелегальные заведения (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

По словам чиновника, заинтересованность бизнеса в легализации очень большая. С февраля КРАИЛ выдала лицензии четырем компаниям. Это "Спейсикс" (владеющая брендом "Космолот"), "Геймдев", "Фьорст Элемент" и "Париматч". Первые три получили разрешение на организацию онлайн-казино. "Париматч" получит две лицензии – и на онлайн-казино, и на букмекерскую деятельность. Еще немало заявок от компаний комиссии пришлось вернуть из-за неправильно составленного пакета документов.

"Представители рынка, получившие лицензии на деятельность в интернете, уже анонсируют: мы будем легальные, мы лучше, чем те, кто работает нелегально, потому что мы платим налоги, мы стали субъектами закона и готовы нести ответственность в случае нарушений. И для потенциального потребителя это хороший фактор выбора", – объяснил Рудый.

Органы власти и правопорядка не особо борются с теми, кто продолжает работать "в темную". Потому они чувствуют себя комфортно, ведь за многие годы приспособились к таким условиям, считает член комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Марьян Заблоцкий ("Слуга народа").

"На самом деле, далеко не все спешат легализоваться. Никто не принимает меры, чтобы ограничивать деятельность "теневиков". Если бы наши органы стали активно блокировать сайты онлайн-казино и рекламу, конечно, бизнес бы поспешил получать лицензии. А этого не происходит", – отметил в разговоре с РБК-Украина нардеп.

Еще один вопрос – отсутствие модуля онлайн-мониторинга. По закону, на его запуск у властей есть два года. Но до тех пор, пока система не заработает, контролировать индустрию будет проблематично, особенно онлайн-игры.

Даже если компании и хотят работать легально, действующий закон в полной мере не позволяет им это сделать, считает глава общественной организации "Поддержка легализации игорного бизнеса в Украине" Елена Мочалова. Он не удовлетворяет нужды наземного бизнеса, говорит эксперт.

"Сейчас в Украине будет пару тысяч нелегальных точек. Я уверена, что этот теневой сегмент экономики мы вряд ли сможем сейчас искоренить. Бизнесу будет дешевле заплатить за "крышу" тем правоохранительным структурам, которые уже привыкли этим заниматься, чем пройти все круги ада для покупки лицензии", – объяснила она РБК-Украина.

Одна из преград для компаний, работающих в офлайне – это подбор нужного помещения, говорит Мочалова. На эту проблему указывают и в Комиссии по азартным играм.

Казино и игорные залы можно открывать только в отелях (фото: GettyImages)

Из уже принятого закона следует, что игорные залы и казино можно обустроить только в отелях. Для автоматов требуется уровень не меньше трех звезд. Для казино – не меньше четырех. Классификацию гостиниц должна проводить специальная комиссия Государственного агентства развития туризма (ГАРТ). Некоторые отели не могут подтвердить категорию звезд, потому что эта комиссия полностью не заработала, объяснил Рудый.

То, что рынок запускается – это большой плюс, говорят в "Париматч". "Лицензии уже выдаются и Комиссия может перейти к созданию других нормативно-правовых актов, разработать правила социально ответственной игры, правила лудомании, описание идентификационной карточки игрока", – сказал изданию руководитель юридического отдела компании Михаил Коваль.

Кроме этих вопросов нерешенными остаются несколько главных, в частности, изменения налогового законодательства и сертификация игрового оборудования, отметил Коваль.

"Сейчас нет перечня этого оборудования. Нет и технического регламента, его должен разработать Кабинет министров. То есть нужны изменения в налоговое законодательство и принятие норм по сертификации", – утверждают в "Париматч".

Чтобы провести такую сертификацию, нужно как минимум протестировать генератор случайных чисел. А на это уходит от трех месяцев до полутора лет, объяснила Мочалова.

Если оборудование не проходит такую проверку, игрок никак не защищен. Есть риск, что он будет все время терпеть неудачи, а желание добиться победы еще больше будет затягивать его в игру. Государство от такой "ловушки" недополучит налоги. Причем такая сертификация нужна как для наземных заведений, так и сайтов, например, для онлайн-казино, говорит Мочалова.

"Пользователь, который играет на несертифицированном автомате, скорее всего, никогда не получит выигрыша. В нем на последнем барабане стоит селектор, и прокрутка последнего барабана никогда не покажет полную комбинацию в линии, то есть человек не сорвет джекпот или комбинации. Это обычная схема, по которой "чернушники" больше десяти лет работали, и я уверена, что продолжат работать", – объяснила эксперт.

Денежный вопрос

Летом прошлого года финансовый комитет Рады уже утвердил редакцию законопроекта о налогообложении азартных игр, которую рекомендовал вынести на голосование в зал. Документ предлагал установить нулевую ставку для игорного бизнеса до 2024 года и сниженную 5% ставку для букмекерской деятельность. Все выигрыши освобождались от налогообложения.

Все это депутаты хотели компенсировать за счет тройной стоимости лицензий, которую бизнес должен оплачивать до тех пор, пока не заработает онлайн-мониторинг.

Но в итоге профильный комитет решил все это переписать и оформить новый законопроект о налогах (2713-д). В нем депутаты, во-первых, предложили исключить налогообложение выигрышей, если приз больше 8 минимальных зарплат (сейчас 48 тысяч гривен).

Во-вторых, документ исключает норму о тройной стоимости лицензии для компаний. В-третьих, кроме налога на прибыль предприятия, они должны платить еще налог на доход (на валовый игорный доход). Речь идет о GGR – разнице между ставками и выигрышами.

Ставку этого налога предлагается сделать единой для всех видов игорного бизнеса – 10% от валового игорного дохода. Но таким образом ставка налога для букмекеров и казино снизится с 18% до 10% от валового дохода. А для операторов лотерей – с 30% до 10%. Единогласия по этому поводу в комитете нет.

"Лично я такое решение не поддержал и проголосовал против. Считаю неправильным, что мы настолько снижаем налоги на игорный бизнес. В частности, на лотереи. По сути, налог составит 3-5% от лотерейного билета. Это слишком мало и несправедливо, на мой взгляд", – пояснил член финансового комитета Марьян Заблоцкий.

Заблоцкий выступает против существенного снижения налога на игорный бизнес (фото: УНИАН)

Некоторые члены комитета обвинили его главу Даниила Гетманцева (СН) в том, что он якобы продвигает лоббистское решение в пользу определенных участников рынка. Гетманцев владел акциями одного из операторов лотереи, компании МСЛ. Сам он признавал у себя наличие конфликта интересов в вопросе игорного бизнеса и потому не участвовал в работе над законопроектом об азартных играх.

Обвинения коллег по комитету Гетманцев отрицает. По его словам, механизм единой ставки налогообложения – напротив, простой и прозрачный. Этой позиции придерживается и глава КРАИЛ Иван Рудый. Слишком высокие ставки могут попросту "задушить" игорный бизнес и отбить любое желание работать легально, пояснил Гетманцев.

"Мы не изобретаем велосипед – мы делаем так, как в других странах мира. Там такой налог тоже есть. Мы сделали его простым – это единая ставка для всех видов игорного бизнеса. Хотя были лоббисты, которые даже на комитете требовали для каких-то видов игр увеличить, а других, наоборот, освободить. Но мы не пошли на это", – сказал изданию глава финансового комитета.

По его словам, объем ставки в законопроекте можно еще обсудить и пересмотреть ко второму чтению. Но он настаивает, что она должна быть для разных видов игорного бизнеса одинаковой.

"Она должна быть единой, а не так, как в сегодняшнем законе: для лотерей 30%, для игровых автоматов 10%, но с дохода, что вообще делало невозможным проведение этого вида деятельности, для других – 18%. А почему такая разница в процентах? Потому что какой-то лоббист более влиятельный, а какой-то нет? Если Рада решит, что эта ставка должна быть для всех 30%, я соглашусь", – сказал Гетманцев.

Гетманцев уверяет, что правила игры для азартного бизнеса хотят сделать простыми (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Впрочем, такие "уступки" могут не устроить многих мажоритарщиков, считает Заблоцкий. Дело в том, что выплаты субвенции "соцэконома" на округа привязаны к поступлениям от игорного бизнеса.

"По крайней мере, из того, что я видел в нашем чате фракции, многие наши депутаты выступили против снижения налогов. Думаю, будет непросто убедить Верховную раду, что это верно в нынешней ситуации", – предположил нардеп.

Рада собиралась рассмотреть этот документ на последней пленарной неделе. Но ни в четверг, ни в пятницу на прошлой неделе он так и не попал в зал. Когда парламент возьмется за него, в профильном комитете пока затрудняются ответить.

***

Отсутствие четких правил и ответственности – две основные проблемы, которые тормозят легализацию рынка азартных игр. Государство в этом плане оставило немало "просчетов" и недоработок, которые нужно исправлять. С другой стороны, компании игорной индустрии вряд ли выстроятся в очередь за лицензиями, какие бы привлекательные условия не прописали им депутаты. А потому пока власти не начнут прикрывать "нелегалов", легализация рынка едва ли ускорится.

Еще один фактор, который может оживить этот процесс – конкуренция. Компании, которые получили лицензию, сами будут заинтересованы в том, чтобы "серый" рынок исчез. Те же, кто захочет оставаться "в подполье", могут не выдержать натиска со стороны лицензированных конкурентов. И здесь дело не только в лучших условиях или оборудовании, но и в ответственности перед клиентом.