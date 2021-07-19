Назад в прошлое. Зачем в Раде пытались сорвать финансирование строительной реформы

Реформа системы архитектурно-строительного контроля, на скорейшее завершение которой рассчитывают все участники рынка, оказалась под угрозой срыва из-за формального "технического" решения, которое на минувшей неделе принимал комитет ВР по вопросам бюджета.

Речь идет о выделении средств, предусмотренных для финансирования нового регуляторного органа – Государственной инспекции архитектуры и градостроения (ГИАГ). Его пытались заблокировать несколько депутатов партии “Слуга народа”. Вместе с представителями оппозиции они не только не голосовали за решение комитета, но и едва ли не физически не давали рассматривать на заседании вопрос запуска одной из ключевых реформ президента Владимира Зеленского.

Создание новой системы архитектурно-строительного контроля в стране выходит на финишную прямую. 1 июля парламент в первом чтении принял базовый законопроект о реформировании градостроительной отрасли, который, среди прочего, создаст основу для функционирования ГИАГ – новой инстанции, которая пришла на смену неоднократно обвиненной в коррупционных схемах Госархстройинспекции (ГАСИ). Эти схемы, по разным оценкам участников рынка, добавляли к стоимости каждого квадратного метра жилья от 30 до 50 долл. США.

По оценкам Минрегиона, появление нового ведомства с прозрачным функционалом и диджитализацией ключевых процессов позволит уже к 2023 году увеличить объемы инвестиций в строительную отрасль минимум в два раза.

Новую инспекцию создали постановлением Кабмина в декабре 2020 года. В мае 2021 года его руководителем стал победитель конкурса Семен Кривонос. Это стало первым шагом для начала работы нового органа. Полноценно он сможет заработать, когда ведомство наберет хотя бы 30% от сотрудников – а это порядка 200 человек из штатного расписания в более 600 единиц. 7 июля Кабмин принял распоряжение перераспределить средства на функционирование ГИАГ в рамках расходов на функционирование Минрегиона.

В 2021 году предполагалось выделить на это порядка 71,5 млн грн.

Согласно законодательству, перераспределение финансирования должен согласовать своим решением комитет ВР по вопросам бюджета. Поскольку в большинстве случаев речь идет о технических решениях, заранее согласованных между Минфином, комитетом и профильным министерством, такие решения, как правило, принимаются быстро и безболезненно. Тем более, что в комитете - как и в целом в парламенте – есть монобольшинство из представителей правящей партии "Слуга народа".

"Технический" вопрос

Однако, когда 14 июля вопрос о выделении денег на ГИАГ был вынесен на голосование, по словам одного из участников заседания, стали происходить странные вещи. Отдельные подробности описал на своей странице в Facebook глава исполнительного комитета Совета реформ Михаил Саакашвили.

По его словам, не голосовали и активно блокировали вопрос финансирования ГИАГ глава временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования коррупции в ликвидированной ГАСИ Андрей Пузийчук ("Батькивщина"), а также член комитета Арсений Пушкаренко ("Слуга народа"). По данным участников, не голосовали за вопрос также члены комитета Леся Забуранна, Александр Трухин, Любовь Шпак и ряд других.

Михаил Саакашвили раскритиковал действия отдельных депутатов (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

По мнению Саакашвили, все они объединились вокруг Пузийчука и его нежелания окончательно прощаться с ГАСИ и создавать условия для новой инспекции.

"Для того, чтобы коррумпированная ГАСИ окончательно перестала существовать, и чтобы заработал новый орган, нужно финансирование зарплат (чтобы нанять новых некоррумпированных людей в ГИАГ, где уже объявлены первые конкурсы). Несмотря на то, что глава комитета Юрий Аристов и вся прогрессивная часть депутатов этого комитета поддержали решение профинансировать ГИАГ, этот чисто технический вопрос под коррупционным влиянием строительной мафии, которая всячески противодействует старту ГИАГ, был провален", – написал Саакашвили.

"Подобного антигосударственного поведения я ещё не видел. Пока в Украине будет действовать строительная мафия, квартиры будут дорожать, рабочие места в строительном секторе будут сокращаться, люди будут зарабатывать меньше, а платить больше. Пока вот эти "морды" будут решать вопросы общегосударственного значения", – добавил глава исполкома Совета реформ.

Депутаты против реформ

Позиция Пузийчука по вопросу ГАСИ и ГИАГ в целом понятна. Он в прошлом имел отношение к ряду строительных компаний средней руки, и поэтому как непосредственный представитель рынка, может вполне быть заинтересованным в максимальном растягивании процесса запуска нового органа.

Однако сразу несколько участников заседания обратили внимание на неожиданно агрессивное противостояние вопросу финансирования ГИАГ со стороны Арсения Пушкаренко, депутата от "Слуги народа". Когда после первого голосования вопрос не набрал достаточного количества голосов и глава комитета Юрий Аристов поставил его на повторное голосование, Пушкаренко не просто громко выражал свое недовольство "нарушением регламента", но и прямо оскорблял присутствовавшего на заседании Семена Кривоноса как нелегитимно назначенного главу ГИАГ.

Арсений Пушкаренко (фото: facebook.com)

На второй день, когда голосование все же удалось провести результативно, он активно угрожал Аристову направлением заявления в Государственное бюро расследований о якобы превышении полномочий.

Участники заседания отмечают, что ранее ни Пушкаренко, ни также не голосовавшие за решение Леся Забуранна и Александр Трухин вообще не были замечены в заинтересованности строительными вопросами. Так, Пушкаренко до избрания в парламент занимался общественной деятельностью, связанной с помощью ветеранам АТО, гуманитарными и социальными вопросами. Это, впрочем, не помешало ему недавно обновить свой автопарк новым Toyota Land Cruiser.

Тем не менее агрессивная позиция Пушкаренко в вопросе финансирования ГИАГ заставила некоторых собеседников предположить, что такое поведение имеет коммерческую подоплеку.

В частности, они обращают внимание, что Пушкаренко вместе с Пузийчуком являются ответственными в своих партиях за работу в Житомирской области. В частности, Пушкаренко буквально несколько месяцев назад возглавил Житомирскую областную ячейку партии "Слуга народа".

Пушкаренко также участвовал в имиджевых кампаниях АТБ. Совладелец сети Геннадий Буткевич, как известно, имеет в Верховной раде свою группу примерно из 10-15 народных депутатов. Кроме традиционных вопросов поддержки ритейла, в круг интересов Буткевича входит также недропользование, поскольку его компании владеют целым рядом лицензий на добычу самых разнообразных полезных ископаемых – от лития до нефти и газа. Одним из регионов концентрации таких ископаемых является и Житомирская область.

Участники заседания бюджетного комитета отмечают, что после действий Пушкаренко якобы даже связывались с Буткевичем, чтобы тот повлиял на него. Но, видимо, это не возымело должного эффекта.

У Пузийчука в Житомирском регионе сконцентрирована часть бизнеса. Кроме того, двое депутатов могут быть связаны по партийной линии: в 6 и 7 созыве Пушкаренко трудился помощником народных депутатов от “Батькивщины” (которую сегодня представляет Пузийчук) Павла Мовчана и Андрея Павловского.

Как минимум одного из депутатов, которые не голосовали за перераспределение денег ГИАГ – Александра Трухина – Пушкаренко знает не менее 6 лет по "волонтерской линии". В биографии Пушкаренко на сайте Википедии прямо указано, что в 2014 году он отремонтировал и передал контрразведке СБУ "безоплатно предоставленный фермером Александром Трухиным автомобиль УАЗ".

Как известно, народный депутат Трухин до избрания в парламент был депутатом Полтавского областного совета и был главой набсовета компании “Полтаварыбхоз” и руководил рядом других агропредприятий. С ним, к слову, связана и довольно неприятная история о распределении субвенций на социально-экономическое развитие округов в 2019 году.

В то время как другие мажоритарщики "выписывали" на округа скромные 5-10 млн грн, Трухин на "родное" Каменское заявил 270 млн грн. СМИ писали, что с такой суммы депутат мог получить минимум 10-25% "отката" от заинтересованных бизнесменов, которые фактически будут распределять средства.

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По состоянию на сегодня, несмотря на действия депутатов, реформу градостроительной отрасли все же удалось разблокировать: комитет выдал формальное согласие на перераспределение 71,5 млн грн на финансирование ГИАГ.

Однако какие еще вопросы, связанные со строительством или архитектурно-градостроительном контролем захотят заблокировать в следующий раз - предстоит выяснить уже в сентябре, когда в Раде будет во втором чтении рассматриваться профильный законопроект.