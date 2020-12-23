Национальная экономическая стратегия на 10 лет: о чем документ и чего ждать бизнесу

Денис Шмыгаль анонсировал стратегию развития экономики до 2030 года (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

РБК-Украина проанализировало презентованные правительством аудит и экономические векторы, которые станут основой стратегии. Издание также выделило главные цели по 10 ключевым направлениям, которые будут определены для страны до 2030 года.

В начале ноября правительство представило Аудит украинской экономики и Векторы экономического развития. Это станет основой Национальной экономической стратегии-2030.

Саму стратегию, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, обнародуют уже в первом квартале 2021 года. Стратегия разрабатывается при участии правительства, экспертов и представителей бизнеса на платформе Центра экономического восстановления. Всего к подготовке документа привлечены более 300 участников.

По подсчетам чиновников, нереализованный экономический потенциал Украины за 10 лет оценивается не менее чем в 1 трлн долларов. Использование этого потенциала может стать предпосылкой для быстрого экономического роста и фактически удвоения ВВП Украины в последующие 10-15 лет.

"Государственная аудиторская служба и Счетная палата постоянно анализируют результаты внедрения государственной политики в различных сферах за относительно короткие периоды. Но для того, чтобы делать выводы о почти 30-летнем периоде управления экономикой, нужно видеть более широкую картину и иметь конкретные ответы на ключевые вопросы. Среди них – сколько недополучила экономика из-за отсутствия реформ и неэффективного управления? Сколько каждый украинец потерял из-за отсутствия таких реформ за 30 лет? Какие шаги и в каких отраслях необходимо реализовать, чтобы в полной мере раскрыть экономический потенциал? И проведенный аудит дает ответы на эти вопросы", – говорит исполнительный директор Центра экономического восстановления, советник премьер-министра Кирилл Криволап.

Макроэкономическая политика

Аудит: Глобальный экономический кризис и пандемия значительно повлияли на экономику Украины. И даже без этих факторов экономика зависима от помощи международных доноров и переводов трудовых мигрантов.

К тому же стране не хватает прямых иностранных инвестиций, у нее дефицит торгового баланса, имеют место тенизация и офшоризация экономики. Дефицит госбюджета в 2020 году – 7,5% от ВВП, уровень государственного долга – 50,3%, а суверенный кредитный рейтинг Украины – B (на уровне с Монголией, Ганой, Конго).

Цели 2030: Внедрение полноценного среднесрочного бюджетного планирования на государственном и местном уровнях, проведение налоговой реформы, что включает в себя замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

Также необходима переориентация государственных проектов по финансированию социальной инфраструктуры на так называемые проекты развития (технопарки, индустриальные и научные парки и пр.).

Важно восстановления доверия к банковской системе (наращивание банковского кредитования, увеличение финансовой инклюзии населения) и развитие альтернативного финансирования бизнеса. Не стоит исключать возможные дальнейшие изменения в налоговой системе (такие как снижение нагрузки на фонд оплаты труда с соответствующими компенсаторами для бюджета).

Развития фондового рынка (что включает в себя как обновление законодательства по фондовому рынку, так и стимулирование создания необходимой ликвидности через второй уровень пенсионного обеспечения, развитие страхования и тому подобное).

Верховенство права

Аудит: Половинчатые реформы последних лет дали определенный положительный эффект: общий показатель Украины в Индексе верховенства права с 2011 до 2020 г. увеличился на 16%, несмотря на это, Украина находится лишь на 72 месте из 128 стран. В то же время по показателям Индекса восприятия коррупции Украина в 2019 году заняла 126 место из 198 стран наряду с Кыргызстаном, Азербайджаном, Джибути и Боливией.

Насущной потребностью для Украины является обеспечение независимости системы правосудия, добропорядочности судей и эффективное решение споров, защита права собственности, действенная превенция и преодоление коррупции в органах власти и обеспечение неотвратимости наказания за коррупцию.

Стратегия реформирования судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов заканчивается в 2020 году. И нет дальнейшего видения реформы, заблокирована работа единого органа по отбору судей – Высшей квалификационной комиссии судей.

Судебная система перегружена делами из-за более 2 тысяч вакантных должностей судей по всей стране, незавершена очистка судебной системы от нечестных судей. Доверие общества к судебной системе менее 15%.

Прокуратура и большинство правоохранительных органов все еще нуждаются в реформировании и четком разграничении подследственности.

Среди позитивов – увеличилась прозрачность деятельности органов власти, сформирована антикоррупционная архитектура (НАБУ, САП, НАПК, ВАКС, АРМА), но происходит постоянное политическое давление на антикоррупционные органы, и доверие общества к ним меньше 20%. А последним решением Конституционного Суда от 28 октября фактически отменена значительная часть проевропейской антикоррупционной реформы, которую необходимо восстановить.

Цели 2030: В краткосрочном периоде приоритетными целями являются:

Улучшение эффективности работы системы правосудия и исполнения судебных решений, перезапуск работы и обновления состава Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

Создание и эффективное функционирование единого правоохранительного органа для расследования экономических преступлений.

Разработка и принятие всеобъемлющей стратегии реформирования правоохранительных органов.

Принятие и реализация Антикоррупционной стратегии 2020-2024 и возобновление действия антикоррупционной реформы, часть которой была отменена решением КС.

В долгосрочном периоде фокус будет сосредоточен на:

Реализации долгосрочной стратегии реформирования судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов .

Имплементации всеобъемлющей стратегии реформирования правоохранительных органов в соответствии с лучшими европейскими практиками.

Обеспечении независимости и институциональной способности антикоррупционных органов и должном финансировании их деятельности.

Реализации комплекса мер по восстановлению доверия общества и инвесторов к системе правосудия, правоохранительных и антикоррупционных органов.

Регуляторная среда

Аудит: Чрезмерная и неэффективная регуляторная нагрузка приводит к тому, что Украина, несмотря на значительные улучшения в последние годы, находится на 64 месте в рейтинге Doing Business, что ниже других стран региона.

Тем не менее, система государственного надзора (контроля) и далее осуществляет чрезмерное давление на бизнес, в государстве действует устаревший Кодекс законов о труде, который был принят еще в 1971 году, а бизнес продолжает жаловаться на сложное администрирование налогов.

Цели 2030: В краткосрочном периоде ключевыми задачами правительства будут:

Совершенствование системы государственного надзора (контроля) и разрешительной системы.

Улучшение системы администрирования налогов, в том числе внесение изменений по части применения РРО.

Завершение гармонизации законодательства в сфере регулирования хозяйственной деятельности с ЕС.

До 2030 года правительство выбрало следующие приоритеты:

Проведение реформы трудового законодательства (либерализация и дебюрократизация трудовых отношений, внедрение новых форм занятости и др.).

Сокращение регуляторного бремени и улучшение места Украины в международных рейтингах.

Совершенствование антимонопольного законодательства (совершенствование политики в отношении конкуренции, улучшение процессуальных основ деятельности АМКУ, совершенствование контроля государственной помощи).

Управление государственной и муниципальной собственностью

Аудит: В вопросе приватизации отсутствуют видение и стратегия управления. У органов исполнительной власти низкая институциональная способность, но при этом высокий уровень политизации и коррупции. Вдобавок имеет место низкая осведомленность и поддержка приватизации со стороны населения.

Как следствие, имеем значительное неэффективное финансирование государственных и коммунальных предприятий из бюджетов разных уровней и медленные процессы приватизации и ликвидации. По состоянию на сейчас в стране есть 3,6 тысяч предприятий в государственной и больше 14 тысяч в коммунальной собственности.

"Уже давно доказано, что государство является плохим собственником и плохим инвестором, ведь, вкладывая, рискует не собственными средствами. Поэтому мы как бизнес выступаем за то, чтобы Украина превратилась в современное, цифровое, сервисное государство, где работает реальный частный сектор – развивая экономику, увеличивая количество рабочих мест, повышая покупательную способность населения и создавая большие фонды для обеспечения пенсионеров и социально незащищенных граждан", – отмечает президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе.

Цели 2030: Среди приоритетных целей на 2021-2023 годы:

Ликвидация или реструктуризация нефункционирующих государственных и коммунальных предприятий, а также приватизация государственных и коммунальных предприятий, не входящих в перечень запрещенных для приватизации.

Передача в аренду нестратегических или экономически необоснованных активов государственных и коммунальных предприятий и усиление институциональной способности Фонда государственного имущества Украины.

В долгосрочном периоде фокус правительства сосредоточен на:

Уменьшении роли государства и органов местного самоуправления как собственников государственных и коммунальных предприятий (заключение соглашений государственно-частного партнерства в отношении предприятий, запрещенных для приватизации).

Повышении эффективности управления предприятиями, оставшимися в государственной и коммунальной собственности (корпоратизация 100% государственных предприятий).

Эффективном распределении среди населения результатов капитализации объектов государственной собственности.

Отдельно изучается идея создания Агентства по управлению активами, Фонда национального богатства и Национального инвестиционного фонда, а также запуска экономического паспорта украинца.

Инвестиционная привлекательность

Аудит: Украина уступает странам региона по качеству судебной системы, кредитному рейтингу, политической и военной стабильности и, как следствие, получает лишь ~ 0,1% мировых прямых иностранных инвестиций. Это свидетельствует о низкой заинтересованности международных инвесторов. Ежегодно около 10-11 млрд долларов капитала выводится в оффшорные зоны.

"Для того, чтобы добиться устойчивого развития экономики, нам нужно не столько привлекать внешние инвестиции, сколько всячески стимулировать и развитие внутреннего рынка, и способствовать выведению собственных предприятий на внешние рынки со своими технологиями, продуктами. А для этого надо стимулировать украинский бизнес. Это можно реализовать только через фондовый рынок, который сейчас в Украине работает неполноценно. Только работа этого рынка на полную мощность даст толчок капитализации украинских компаний и их выходу на международные рынки. Пока этим могут похвастаться лишь некоторые украинские компании, в отличие от фирм Израиля, Германии или Италии, которые работают во всем мире", – говорит основатель Intecracy group Юрий Сивицкий.

Цели 2030: В краткосрочном периоде ключевыми задачами правительства будут:

Повышение кредитных рейтингов.

Введение налога на выведенный капитал и амнистия капитала.

Создание Международного финансового центра (International financial centre Kyiv).

Создание государственного Фонда Фондов.

Запуск дополнительных стимулов для инвесторов (налоговые каникулы, возмещение капитальных инвестиций, и т.п).

До 2030 года правительство выбрало следующие приоритеты:

Внедрение второго уровня пенсионной системы (общеобязательное накопительное пенсионное обеспечение).

Развитие фондового рынка.

Введение страховой медицины.

Увеличение доли государственных инвестиций в общей структуре бюджета.

Агросектор

Аудит: Сейчас в секторе, который генерирует 9% ВВП страны, законодательство ограничивает полноценное развитие земельных отношений, недостаточно развита инфраструктура орошения. Вдобавок значительная доля сектора в "тени" из-за несовершенного регулирования, ограниченного доступа к финансовой и страховой системе и низкой степени проникновения технологий в сравнении с другими странами.

Такая ситуация привела к значительной зависимости сектора от экспорта сырья, более низкой производительности труда по сравнению с западными странами, деградации земель, снижению объемов производства продукции животноводства и аквакультуры. А стоимость земли недооценена как минимум в 5 раз – сейчас справедливая стоимость украинской земли составляет около 5000 долларов за 1 га при нормативной денежной оценке – 955 долларов.

Цели 2030: В краткосрочном периоде ключевыми задачами правительства будут:

Создание Министерства аграрной политики, функциями которого будут формирование и реализация государственной политики в агросекторе, подготовка торговых атташе для дальнейшего продвижения украинской продукции на внешних рынках.

Создание инфраструктуры, необходимой для функционирования рынка земли (полноценный запуск Государственного аграрного реестра, повышение эффективности сбора аграрной статистической информации, продолжение реформы Госгеокадастра для обеспечения сервисной функции).

Увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью за счет увеличения агропромышленных кластеров и запуска системы прослеживаемости (traceability) цепей производства агропродукции, что положительно повлияет на качество производимой продукции.

До 2030 года правительство выбрало следующие приоритеты:

Полноценная либерализация рынка земли.

Развитие инфраструктуры орошения и дренажа в Украине и увеличение площади земель, оборудованных ирригационными и дренажными системами.

Повышение уровня технологичности путем создания условий для открытия в Украине R&D центров, развития использования агротехнологий в целом и проникновения технологий Smart Farming в агросекторе.

Промышленность

Аудит: За годы независимости украинская промышленность значительно потеряла свои мощности. Изношенность основных средств производства находится на уровне 51%, дефицит квалифицированной рабочей силы, высокий уровень ресурсо- и энергоемкости и выбросов СО2 от стационарных источников затрудняют доступ к европейским рынкам сбыта. Из-за отсутствия необходимого количества инвестиций страна имеет низкий уровень технологичности промышленного производства и продукции.

"Для всех очевидно, что доля промышленности в ВВП должна расти. Стоит развивать сектор обработки, машиностроения. Это развитие должно происходить как за счет внутреннего рынка, так и за счет стимулирования экспорта. Страна должна вкладывать в развитие инфраструктуры: железнодорожной, портовой, речной, дорожной, аэродромной, энергетической, телекоммуникационной. Например, металлургия очень сильно зависит от экспорта, а в экспорте важной является роль транспортной инфраструктуры. Следовательно, инвестиции в строительство, в модернизацию инфраструктуры дадут потребление и позитивную динамику по всей цепочке. Они будут стимулировать рынок к развитию машиностроения, приведут к росту обрабатывающего и строительного секторов, металлопотребления, простимулируют занятость", – считает директор GMK Center Станислав Зинченко.

Цели 2030: В краткосрочном периоде задачами правительства являются:

Создание условий для размещения производственных мощностей в Украине путем развития индустриальных парков в качестве инвестиционных площадок со всей необходимой инженерно-технической инфраструктурой, уменьшение регуляторного давления и пересмотр разрешительных процедур в промышленности.

Формирование спроса на отечественную промышленную продукцию на внутреннем рынке путем оживления жилищного строительства – внедрение программы "доступное жилье", обновление фондов ЖКХ и проведения энергомодернизации зданий с низкой энергоэффективностью, модернизация транспортной инфраструктуры.

Стимулирование экспорта промышленной продукции путем гармонизации технических регламентов и сертификации промышленной продукции согласно стандартам ЕС, расширение функции Экспортно-кредитного агентства и увеличение объемов кредитования экспортных контрактов по производству товаров с высокой добавленной стоимостью.

До 2030 года правительство выбрало следующие приоритеты:

Обеспечение развития циркулярной экономики и высокой энергоэффективности промышленности путем стимулирования сокращения объемов отходов, внедрение комплекса мероприятий по коммерческому освоению промышленных отвалов, обеспечение грантов и кредитов для ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий, внедрение системы налоговых стимулов для экомодернизации.

Инновационное развитие промышленности путем создания площадок для обмена опытом по внедрению инновационных технологий, интеграция промышленных кластеров Украины в Европейскую платформу сотрудничества кластеров, предоставление грантов на реализацию инновационных проектов по технологий ОПК в других секторах экономики.

Кадровое обеспечение для дальнейшего развития отрасли путем внедрения дуального образования и проведение реформы трудового законодательства.

Энергетика

Аудит: Украинская энергетика значительно потеряла свои позиции. Чрезмерные ограничения рынка и кризис расчетов между участниками рынка электроэнергии и газа, дефицит стимулов для модернизации основных фондов и инвестирования в энергетическую инфраструктуру, один из худших показателей энергоемкости ВВП в мире, низкие стандарты энергоэффективности, дисбаланс на рынке электроэнергии по видам генерации, высокие потери при распределении и поставке ресурсов (электроэнергия, газ), вызванные устаревшими основными фондами – все это привело к серьезному энергетическому кризису, в котором оказалась Украина

Цели 2030: В краткосрочном периоде задачи правительства:

Формирование эффективных рынков электроэнергии и газа с целью избежания формирования долгов в будущем и обеспечения долгосрочного развития энергетического сектора.

Модернизация энергосетей с целью снижения показателей потерь и перерывов в снабжении в энергосетях, а также сокращение затрат и потерь при транспортировке газа.

Интеграция с европейской энергетической системой ENTSO-E и расширение пропускных способностей энергетических связей.

До 2030 года правительство выбрало следующие приоритеты:

Диверсификация импорта энергоресурсов, формирование минимальных запасов нефти и нефтепродуктов, а также наращивание объемов добычи энергоносителей с целью достижения энергонезависимости.

Обеспечение сокращения объемов выбросов энергетического сектора путем постепенного вывода тепловой генерации и увеличения доли возобновляемых источников энергии, завершение строительства хранилищ отработанного ядерного топлива и высокорадиоактивных отходов его переработки.

Реализация Green Deal путем стимулирования исследований в сфере энергоэффективности и водородных технологий, урегулирования рыночных, регуляторных и технических возможностей производства и экспортной передачи водорода из возобновляемых источников энергии и АЭС.

Добывающая промышленность

Аудит: В Украине насчитывается около 12,2 тысяч разведанных месторождений полезных ископаемых (в том числе комплексные месторождения), однако лишь 4,6 тысяч из них разрабатываются. Такая ситуация сложилась из-за отсутствия точных данных относительно запасов полезных ископаемых, масштабных поисково-разведочных работ в течение последних 30 лет, зарегулированной системы доступа к недрам и высокой фискальной нагрузки.

Цели 2030: В краткосрочном периоде перед правительством стоят следующие задачи:

Либерализация добывающей промышленности и упрощения доступа к недрам путем ускорения и совершенствования работы аукционов, улучшение доступа к геологической информации, ежегодной разработки системы подготовки инвестиционно привлекательных объектов на долгосрочную перспективу.

Наращивание объемов добычи путем внедрения стимулирующей рентной ставки на добычу с целью повышения экономической целесообразности добычи и обеспечения равных условия в сравнении с другими странами.

Обеспечение активной разведки, что позволит провести оценку залежей полезных ископаемых, которые являются экономически целесообразными к добыче.

До 2030 года правительство выбрало следующие приоритеты:

Стимулирование инновационной деятельности в добывающей промышленности.

Обеспечение сокращения объемов выбросов добывающего сектора.

Достижение энергонезависимости по ключевым ресурсам путем наращивания объемов добычи полезных ископаемых с целью обеспечения внутренних потребностей и минимизации импорта.

Транспорт и инфраструктура

Аудит: Украина сегодня использует только 25-30% своего транзитного потенциала. Украинские аэропорты уступают аэропортам Катара и Турции как транзитным хабам между Азией и Европой. Украинская транспортная сеть не интегрирована в полной мере в региональные транспортные проекты (Паневропейская транспортная сеть и Новый шелковый путь).

Около 90% дорог в изношенном состоянии, за что Украина находится на 119 месте по уровню качества дорожной инфраструктуры. Почти четверть от совокупной протяженности эксплуатационных железнодорожных путей требует капитального ремонта, а уровень износа подвижного состава составляет более 90%.

Согласно исследованиям Мирового экономического форума, качество портовой инфраструктуры в Украине составляло 3,9 из 7 баллов в 2019 году по сравнению с 4,8 баллами – средним значением для стран ЕС. Также продолжают действовать экономически необоснованные тарифы на железнодорожные перевозки и портовые сборы.

Цели 2030: В краткосрочном периоде задачи правительства:

Обновление транспортной стратегии в соответствии с новым запросам украинской экономики.

Присоединение Украины к транзитным коридорам TEN-T и TRACECA для реализации экспортного и транзитного потенциала.

Формирование независимого регулятора в сфере транспорта, что позволит обеспечить прозрачность регулирования в сфере транспорта.

К 2030 году правительство планирует реализовать следующие проекты: