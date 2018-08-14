Напомнить об аннексии: как Украина готовит новую резолюцию ООН по Крыму

Президент Петр Порошенко поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму к очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По информации РБК-Украина, черновой вариант документа уже готов, но в него еще могут внести изменения. Резолюция ООН по Крыму станет четвертым подобным документом. Предыдущие три касались утверждения факта аннексии Крыма и нарушений прав человека на оккупированном полуострове. Новая резолюция также будет касаться вопроса соблюдения прав человека в аннексированном Крыму и базироваться на результатах работы Мониторинговой миссии ООН.

На прошлой неделе президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинским дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму к следующей сессию Генеральной Ассамблеи ООН. На резолюции Генассамблеи ООН не может быть наложено вето. Однако, в отличие от подобных документов Совета безопасности ООН, они имеют рекомендательный характер.

Развенчание мифов

Подготовку резолюции по Крыму глава государства анонсировал 9 августа - в Международный день коренных народов, напомнив о сложном положении крымских татар, которые в условиях российской оккупации переживают ущемления и издевательства. Этот вопрос, видимо, будет ключевым среди всех пунктов резолюции.

Резолюция по Крыму, которую готовит украинская сторона, станет четвертым подобным документом, касающимся аннексии полуострова Россией. Новую резолюцию могут утвердить в начале следующего года на сессии Генассамблеи ООН, которая традиционно начнется в сентябре. Сейчас текст документа находится в процессе разработки, пояснил РБК-Украина представитель президента в АР Крым Борис Бабин.

Новая резолюция, как две предыдущие, будет касаться прав человека в АР Крым и Севастополе, рассказал Бабин. По его словам, документ будет отображать отчеты Мониторинговой миссии ООН по правам человека, которая работает в Украине.

"Представительство президента в (АР Крым, - ред.) постоянно сотрудничает с Мониторинговой миссией. Уверен, что усилия наших дипломатов, усилия МИД Украины и те сведения, которые при содействии разных органов власти собрала Мониторинговая миссия ООН в Украине, будут отображены в новой резолюции", - рассказывает Бабин РБК-Украина. Подобные резолюции будут утверждаться ежегодно, вплоть до деоккупации Крыма, говорит собеседник.

Петр Порошенко полагает, что новый документ поможет "остановить любые спекуляции по статусу Крыма". Как отметил в комментарии РБК-Украина глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров (БПП), спекуляции, о которых упомянул президент, начались с самого начала незаконной аннексии и продолжаются, чтобы легитимизировать ее результаты. По словам политика, спекуляции выстраиваются вокруг заявлений, что крымчане якобы "сами осуществили свой выбор" и что их позиция и действия якобы "основываются на основных принципах международных документов".

Чубаров не стал разглашать подробности готовящегося документа, поскольку, по его словам, этот процесс "очень чувствительный". Но отметил, что новый документ будет укреплять позиции предыдущих резолюций.

"Сейчас уже есть определенный текст резолюции. Над ним работали, в том числе и эксперты со стороны Меджлиса крымскотатарского народа. Этот текст подготовлен очень опытными специалистами системы МИД, других государственных структур. После того, как украинская сторона определится с форматом текста резолюции, его будут обсуждать с нашими партнерами, которые смогут внести свои предложения в этот проект и выступить соавторами документа", - пояснил Чубаров.

Он не исключил, что, возможно, понадобится дополнительное обсуждение текста проекта резолюции с некоторыми странами, которые в целом поддерживают документ, но "требуют уточнения определенных моментов".

Давление на агрессора

Первая резолюция Генассамблеи ООН про территориальную целостность Украины, в которой затрагивался крымский вопрос, была утверждена в 2014 году. "Она, фактически, отображала ситуацию начала оккупации полуострова", - говорит Борис Бабин. Две следующие резолюции, принятые в 2016 и 2017 годах, касались прав человека в оккупированном Россией Крыму.

В первой резолюции шла речь о непризнании "референдума" в Крыму. Резолюция поддержала территориальную целостность Украины и призывала к урегулированию ситуации. За постановление проголосовало 100 стран и 58 воздержались. При этом 11 стран, среди которых были Россия, Беларусь, Армения, Северная Корея, Боливия, Никарагуа, Судан, Зимбабве, Сирия, Венесуэла и Куба, голосовали "против". В украинском МИД тогда обвинили Россию в давлении на страны-члены ООН при голосовании за резолюцию.

Вторая резолюцию, принятая в 2016 году, касалась нарушений прав человека в Крыму. Тогда количество стран, поддержавших Украину, уменьшилось. "За" проголосовало 73 страны. К лагерю стран, высказавшихся "против", присоединились Ангола, Бурунди, Камбоджа, Китай, Коморские острова, Казахстан, Индия, Иран, Сербия, ЮАР, Эритрея и Узбекистан.

В прошлогодней резолюции речь шла также о правах человека. Но по сравнению с документом 2016 года она стала более расширенной и наполненной деталями. "В резолюции 2017 года удалось зафиксировать такие формулировки, которые четко указывают на то, что Крым является незаконно аннексированной Российской Федерацией территорией, а РФ выступает в качестве страны-агрессора. Этого не было в резолюции 2016 года, это очень существенные введения, последствиями которых является то, что теперь во всех документах, призывах институций системы Объединенных Наций эта формулировка присутствует, и этим усиливается правовая определенность российской и оккупации, и агрессии", - рассказал РБК-Украина Рефат Чубаров.

К тому же в резолюции 2017 года осуждалось автоматическое присвоение российского гражданства жителям Крыма, преследование по религиозным убеждениям и милитаризация полуострова. Тогда дипломатический корпус воспринял принятие резолюции как серьезный прорыв. Председатель постоянной делегации Украины в ПАСЕ, народный депутат (БПП) Владимир Арьев подчеркивал, что принятая резолюция открывает возможности Украине судиться с Россией в Международном суде ООН, а также помогает продлевать санкции против РФ.