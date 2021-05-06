Налоговые тиски. Как власти наполнить госбюджет и не ударить по бизнесу

Кабинет министров готовит изменения в Налоговый кодекс (НК), о чем недавно заявил министр финансов Сергей Марченко. И хотя чиновники пока не вдаются в детали этих правок, все же не скрывают, что речь идет о повышении налогов.

Из-за пандемии и ущерба, который она и сопровождающие ее локдауны нанесли экономике, правительства по всему миру ищут стимулы поддержки бизнеса. От этого напрямую зависят темпы восстановления национальных экономик и конкурентоспособность стран в борьбе за инвестиции.

В Украине, ограничившись 8 тысячами гривен поддержки для ФОПов, похоже, задумались над тем, чтобы пойти обратным путем – через усиление фискального давления. И хотя такой подход противоречит экономической теории и здравому смыслу как таковому, идея может найти поддержку в стенах Рады.

По данным СМИ, уже после майских праздников власти могут представить план пересмотра ставок некоторых сборов и акцизов, что совокупно позволит собрать в госбюджет около 50 млрд гривен. И якобы одним из ответственных за формирование концепции этих изменений является глава профильного комитета парламента Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа"). Он же активно продвигает идею налоговой амнистии, инициированной Офисом президента.

Экономика просит о помощи

Почему нельзя спешить с повышением налогов? Бизнес все еще не оправился от провального и шокирующего 2020 года, когда реальный ВВП упал на 4%. На 5,2% обвалилась промышленность, еще на 11,5% упало сельское хозяйство – т. н. "локомотив" экономики. На этом фоне вполне закономерно выросла безработица до 9,3%, приблизившись к отметке в полмиллиона нетрудоустроенных украинцев.

Хаотичные карантины и пандемия подкосили малый и средний бизнес, вымыв у него остатки оборотных средств. Сферы услуг, непродовольственного ритейла и HoReCa в этом плане пострадали больше остальных. Сразу 232 тысячи ФОПов были вынуждены закрыться, не имея возможности продолжать свою деятельность и платить налоги.

О состоянии дел в украинском бизнесе ярко говорят финансовые показатели предприятий. По данным Госстата, в прошлом году убытки компаний выросли почти в два раза, как и доля убыточных предприятий – с 19,5% в 2019 году до почти 30% в прошлом.

Несложно представить какой эффект повышение налогов окажет на капитальные инвестиции бизнеса, которые в год начала пандемии рухнули примерно на 40%. Не говоря уже и о том, что отток прямых иностранных инвестиций оказался самым большим за последние 20 лет и продолжается до сих пор.

И пока другие страны, в том числе и соседние с Украиной, ищут стимулы для привлечения иностранного капитала, повышение налогов может окончательно отбросить нашу страну в гонке за инвестиции.

Где брать деньги: альтернативы росту налогов

Нет сомнений, что нынешние потребности казны, учитывая пандемию и войну на Донбассе, гораздо больше, чем ее возможности. И, по большому счету, никто не возражает, что доходы бюджета должны расти. Другой вопрос, за счет чего. И как не получить обратного эффекта. Ведь повышение налогов далеко не всегда дает пропорциональный рост поступлений, а напротив – усиливает "теневую" сторону экономики.

Тем временем есть ряд направлений, где власти могут собирать больше в бюджет за счет детенизации и более прозрачного администрирования. Но для этого как минимум нужны политическая воля бороться с "теневыми" схемами и готовность наступать на интересы крупных игроков. Как, к примеру, с нелегальным оборотом нефтепродуктов. Здесь государство ежегодно теряет десятки миллиардов гривен.

По разным оценкам, только в этом году недобор в казну составит около 22 млрд гривен в виде акциза и НДС из-за контрафактного топлива, которое продается без фискальных чеков на полулегальных АЗС. В прошлом году, по данным "Консалтинговой группы А-95", потери казны здесь достигли 18 млрд гривен. Ежегодно, как указывают аналитики, в Украине производится 450 тысяч тонн фальсифицированного дизельного топлива и бензина, это около 5% потребления в стране.

Еще один болезненный для экономики "теневой" фронт – контрабанда и "серый" импорт. Занижение таможенной стоимости товаров и прочие схемы на таможне обходятся казне по самым скромным оценкам 60-90 млрд гривен в год. Тогда как по словам главы Гостаможни Павла Рябикина, суммы недобора в бюджет из-за перечисленных проблем составляют около 150 млрд гривен в год. Этих денег, к примеру, хватит, чтобы целый год обслуживать государственный долг.

И стоит отдать должное власти, определенные шаги в этом плане уже сделаны. Еще в начале апреля СНБО ввел персональные санкции против топ-10 контрабандистов, позже дополнив их список. Вдобавок прошли кадровые чистки на Гостаможне, в том числе и среди руководителей таможенных постов.

В госбюджете также образовались бреши из-за часто лоббистских и откровенно невыгодных стране налоговых поблажек и преференций отдельным отраслям. Как, к примеру, в случае с заниженным акцизом на сжиженный газ. Из-за низких ставок на эту продукцию Украина теряет десятки миллиардов гривен. Для понимания: акциз на пропан-бутан составляет 52 евро за 1000 л, на бензин – 213,5 евро за 1000 л.

Если ставки как минимум уровнять, то ежегодно бюджет сможет получать дополнительно 550 млн евро. А ведь именно за счет акцизного налога с топлива финансируется строительство и ремонт дорог, по которым ездят авто, переоборудованные на использование пропан-бутана. Этими же дорогами пользуются авто, заправленные бензином и ДТ, с которых уплачен в разы больший акциз.

Испытывая сложности в борьбе с пандемией и не справляясь с вызовами, стоящими перед экономикой, власти принимают ситуативные решения под давлением лоббистов в пользу крупных компаний. Как, например, в случае с дотациями и налоговыми льготами аграриям. Последним Рада в декабре прошлого года снизила ставку НДС с 20 до 14%. Но преференцию получили производители только некоторых видов продукции, что дало почву для разговоров о выборочном лоббистском подходе. Из-за этого решения, как писало РБК-Украина, бюджет может не получить около 5 млрд гривен.

Казну также ожидают потери в случае снижения на 30% акциза на табакосодержащие изделия для электрического нагрева (ТИЭН). Еще в конце февраля профильный финансовый комитет Рады поддержал соответствующие изменения в Налоговый кодекс. Тогда как согласно принятым в конце года правкам в НК, ставка акциза на ТИЭНы повышалась на 320%, тем самым приравниваясь к ставке на обычные сигареты. По разным оценкам, снижение ставки сейчас приведет к недобору в бюджет в сумме около 3 млрд гривен. Это выглядит особенно неординарно на фоне того, что, например, в марте план поступлений в госбюджет от акцизов недовыполнен на 1,4 млрд. грн.

Список "дыр" бюджета и потенциальных источников дохода госказны можно дополнить налоговыми "скрутками", "теневым" оборотом земли, работой конвертационных центров, неэффективной борьбой с неофициальным трудоустройством и зарплатами "в конвертах". Борьба с этими схемами может совокупно принести государству свыше 100 млрд гривен, о чем ранее говорили в "Институте социально-экономической трансформации".

Эти меры, способные оздоровить экономику и в каком-то смысле восстановить справедливость по отношению к белому бизнесу, дадут правительству куда больше ресурса, чем поспешное повышение налогов. Тогда как фискальная нагрузка на легальный бизнес лишь усилит давление на и без того подавленную экономику Украины.

Все эти шаги не отменяют необходимости работать над привлечением займов как на внутреннем рынке, так и внешнем. И чем дешевле правительство будет одалживать, тем лучше. Но для этого нужно перезапустить программу с МВФ, выполнив взятые и уже просроченные обязательства.

Среди основных причин, препятствующих пересмотру программы – разбалансированные судебная и антикоррупционная реформы, угроза независимости Нацбанка, возврат к нерыночным принципам ценообразования на газ, а также нерешенность проблемы задолженности ФГВФЛ перед Минфином и вопросы с дефицитом бюджета.

Кроме того, власти пора уже определиться с планами так называемой "большой приватизации". Ежегодно Кабмин закладывает миллиарды гривен поступлений от продажи госактивов, но реального успеха в этом плане не было уже полтора десятка лет с момента продажи "Криворожстали".

Иными словами, вместо резкого и сомнительного в плане отдачи для госбюджета повышения налогов, которое может ввергнуть экономику в еще более сильный кризис, власти нужно навести порядок с нелегальными, коррупционными и "серыми" схемами, восстановить отношения с МВФ и провести прозрачную приватизацию.