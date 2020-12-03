Мусорный терроризм: кто продолжает возить на территорию Днепропетровской области отходы из Львова

Фото: вывоз мусора (РБК-Украина)

В Днепропетровской области назревает очередной скандал, связанный с бытовыми отходами. Общественные активисты обнаружили, что в регион в очередной раз начали привозить львовский мусор. Более того, есть все основания полагать, что к возвращению на территорию Днепропетровской области бытовых отходов из Львова причастно руководство области – в лице главы Днепропетровского облсовета Святослава Олейника, а также главы ОГА Александра Бондаренко.

Не так давно всю страну потрясла новость о пожаре на Грибовицкой свалке под Львовом и дальнейшая так называемая мусорная блокада города. После трагедии, унесший жизни 4 человек, по всей территории Украины странствовали грузовики, развозившие бытовые отходы Львова.

После закрытия полигона в Грибовичах в ноябре 2016 года львовский мусор принимали Житомир, Ровно, Луцк, Днепр, Киев. Но очень часто мусоровозы оставляли тонны отходов в непредназначенных для этого местах – в лесах, карьерах, заброшенных шахтах. В итоге значительное количество украинских городов и вовсе отказались принимать львовский мусор, а люди блокировали дороги и отлавливали фуры со львовскими номерами на местных свалках.

В сентябре 2016 года в Днепре около 100 человек перекрыли трассу, протестуя против приема мусора из Львовской области. Местные жители заявили, что из-за неприятного запаха жить рядом с полигоном стало совершенно невозможно.

По информации РБК-Украина, недавно в Днепре зафиксировали новое нашествие львовских мусоровозов. Активисты отмечают, что на полигон бытовых отходов в Никополе ежедневно стали заезжать около 20 грузовых автомобилей, заполненных разного рода отходами и весом нетто более 20 тонн в каждом.

Неизвестного происхождения

Как удалось выяснить, собственником мусорного груза является львовская компания ООО "Санком-Львов". Перевозчик – ивано-франковская компания ООО "Эколенд ИФ", по документам эта же компания является и грузополучателем. Но только по документам.

Ведь неизвестным образом, львовский мусор очутился далеко от Ивано-Франковска – на полигоне бытовых отходов "Полигон-32" в Никопольском районе, владельцем которого является ЧП с одноименным названием.

Среди ТБО, которые свалили на Никопольском полигоне, были обнаружены защитные маски, перчатки, шприцы и др. отходы деятельности больниц. Бухгалтер компании сообщила, что содержимое грузовиков с мусором никто не проверял. А значит, там могло быть все что угодно.

В ходе общения с той же бухгалтером компании владельца полигона удалось выяснить, что львовский мусор принимается по цене 240 грн за 1 тонну. Цена довольно небольшая, но дело вовсе не в номинальной стоимости.

В качестве примера того, как решаются вопросы с вывозом мусора из других областей, стоит вспомнить журналистское расследование, которое касалось своза бытовых отходов в Киевскую область. Журналисты выяснили, что мусор завозился на полигон под Киевом по определенной схеме – 1 кубометр отходов стоил 1200 грн, которые оплачивались согласно тарифной сетке. Журналисты выяснили, что такая же сумма могла идти черным налом в карманы руководителей местного самоуправления.

Сейчас же мусор возиться на Никопольский полигон с начала сентября 2020 года. Фактически по состоянию на начало декабря завоз мусора длится 90 дней. По наблюдениям активистов, ежедневно на полигон выгружается около 400 тонн отходов. Если применить формулу киевской схемы, то получается, что только в официальном порядке на счета частной компании поступило 8, 64 миллиона гривен.

Примечательно, что никаких протестов, равно как и перекрывания дорог перед машинами со львовским мусором за всю осень замечено не было. Ведь все происходило в режиме секретности и то, что в Никополь свозится львовский мусор, причем неизвестного происхождения, никто и нигде не афишировал. Да и сами водители мусоровозов в общении явно пытались уйти от прямых вопросов, прятали лица и отказывались предоставлять документы на свой груз.

Как отмечают активисты, любые вопросы, касающиеся завоза на территорию области мусора, причем возможно опасного для окружающей среды и людей, обязана контролировать областная власть. Однако, в чем заключался ее контроль – пока большой вопрос.

Вопросы у активистов возникают и по поводу самого полигона, куда вывозят львовский мусор. Возле Никополя размещено несколько таких свалок, но на официальную городскую свалку мусор не везут. Частный "Полигон-32" был сдан в эксплуатацию всего пару лет назад и представляет собой участков в два гектара недалеко возле дачного поселка. Разумеется, такое соседство дачникам тоже активно не нравится. Более того, в ЕРДР можно найти постановление одного из апелляционных судов, где четко указано, что у полигона отсутствует часть документов на проведения деятельности, в том числе нет разрешения на осуществление выбросов и контроль их влияния на окружающую среду. Кроме того, ЧП "Полигон-32" имеет долги перед налоговой.

Эколог Виктор Каракуця, комментируя очередной скандал с вывозом львовского мусора в Днепропетровскую область, заявил, что особое опасение вызывает отсутствие информации о том, какого рода отходы вывозят на Никопольский полигон.

"Это могут быть и радиактивные, и химические отходы. Точно так же как медицинские, они требуют специального захоронения. Но в компании, которая управляет полигоном, ничего не комментируют и не знают", - сообщил он.

По мнению эколога, сам полигон появился при довольно сомнительных обстоятельствах. Эксперт убежден, что общественного обсуждения никто не проводил, землю арендовали в поселковом совете, а как получили лицензию на захоронение ТБО – незвестно. Точно так же можно только догадываться, какую сумму "заработали" высшие чины области на этой схеме.

Мусорный терроризм

Стоит отметить, что имя главы Днепропетровского облсовета Святослава Олейника всплывало и ранее в скандалах, связанных с мусорной тематикой. Известно, что этой темой он активно занялся мусором еще в 2014 году, когда был заместителем губернатора.

В 2018 году Олейник требовал в разы повысить тариф на вывоз мусора. А поскольку мусорный монополист Днепра фирма "Днепрокоммунтранс" находилась в орбите влияния Олейника, то именно его местные издания назвали главным бенефициаром этого шантажа. Когда "Днепрокоммунтранс" отлучили от бюджетных подрядов (горожан не устраивало качество и скорость работы предприятия-монополиста), компания просто отказалась вывозить мусор, и весной 2018 года буквально за неделю Днепр превратился в полигон бытовых отходов. Улицы города выглядели как свалки, и днепряне заговорили о близящейся экологической катастрофе.

Обвинения в том, что Олейник сознательно спровоцировал мусорный коллапс, чтобы добиться более выгодных условий для своего бизнеса, частично подтвердил близкий к нему нардеп от "Слуги народа" Владислав Бородин. Комментируя мусорный скандал, он написал: "Связанную с Олейником фирму выбрасывают из рынка, не платят за предоставленные услуги месяцами, держа в заложниках людей и город".

Фото: Святослав Олейник (УНИАН)

В мэрии Днепра эту информацию опровергали. По словам представителей городских властей, город условия договора выполнял щепетильно, и перечисление денег прекратилось только тогда, когда вывоз мусора практически прекратился – в марте 2018 года. После этого "Днепрокоммунтранс" уведомили о расторжении контракта. В итоге коммунальным службам города самим пришлось убрать с городских улиц и дворов 800 тонн мусора.

Однако, передел рынка ЖКХ начался в Днепре сразу после революции 2014 года. По данным "Наших грошей", еще в свою бытность замгубернатора области Олейник взял под контроль рынок уборки мусора в Днепре. А насколько привлекательный этот бизнес, знает каждый мэр в Украине.

Днепропетровская общественная активистка Олеся Качко тогда утверждала, что именно Олейник один из теневых бенефициаров ООО "Территория Д" (субподрядчик "УПС"), которая занимается ремонтом дорог и благоустройством территорий; "Днепркоммунтранс", "ЮТС" и т.д. По ее подсчетам, за последние несколько лет предприятия ЖКХ, связанные с Олейником, могли получить из бюджета более 1 млрд гривен.

Как бы там ни было, РБК-Украина уже писало, что деятельностью Олейника заинтересовались в НАБУ и ГФС. Впрочем, сейчас куда более актуальным является вопрос, что наступит быстрее – экологические и эпидемиологические последствия из-за неконтролируемого ввоза мусора в область, или ответственность чиновников за коррупцию халатность.