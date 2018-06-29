Мусорное дело: как Киев планирует отказываться от использования полиэтиленовых пакетов

Киевсовет рекомендовал ритейлерам переводить покупателей на бумажные и биоразлагаемые пакеты вместо полиэтиленовых. На инициативу города откликнулись пока в нескольких крупных розничных сетях.

Министерство экологии и природных ресурсов заявило о завершении подготовки национального плана по управлению отходами. Ближайшие несколько месяцев план Минприроды будет обсуждаться на уровне экспертов. Тем временем в киевские городские власти думают, как ограничить оборот пакетов из полиэтилена. Для начала в столице предлагают розничным сетям продавать покупателям вместо обычных полиэтиленовых пакетов бумажные или пакеты из биоразлагаемого пластика. Но пока эта инициатива носит рекомендательный характер, поскольку обязать ритейлеров Киевсовет не может из-за отсутствия у него законодательных рычагов и полномочий. Подробнее о том, как в Киеве может быть реализована инициатива об отказе от полиэтилена - в материале РБК-Украина.

Министерство экологии и природных ресурсов в начале июня заявило о завершении разработки национального плана по управлению отходами. По словам министра Остапа Семерака, документ должен позволить реализовать на практике национальную стратегию управления отходами до 2030 года, которая была принята Кабмином еще в конце 2017 года. Документ, среди прочего, предполагает привлечение инвесторов, которые, как отметил министр, "готовы и умеют строить мусороперерабатывающие заводы и запускать современные линии сортировки мусора". После утверждения нацплана все области должны будут на основании этого документа разработать собственные планы по управлению отходами, уточнил Семерак.

Текст документа Минприроды еще не опубликован, ближайшее время он будет проходить экспертное обсуждение. Но еще до презентации плана, некоторые города начали по-своему решать проблему с бытовыми отходами. В мае Киевский городской совет принял решение, согласно которому рекомендует заведениям торговли и услуг в столице предлагать покупателям вместо полиэтиленовых пакетов биоразлагаемые или бумажные пакеты, а также многоразовые тканевые сумки. В июне мэр Киева Виталий Кличко подписал это решение.

Не запрет, а рекомендация

Инициатива депутатов Киевсовета носит исключительно рекомендательный характер, поскольку законодательно полномочия городских властей в подобных вопросах ограничены. Правда, в нынешнем созыве Верховной рады было подано несколько законопроектов, которые предполагают ограничить использование в стране полиэтиленовых пакетов.

К примеру, один из проектов предлагал с 2018 года полностью прекратить выпуск полиэтиленовых пакетов, заменив их на биоразлагаемые. За нарушение закона авторы документа предлагали ввести штрафы в виде 200% от стоимости партии запрещенной продукции. Впрочем, комитет по вопросам экологической политики раскритиковал этот законопроект, сославшись на то, что подобный запрет "не соответствует Директивам ЕС и принципам ВТО о технических барьерах в торговле".

Еще один проект, предлагающий урегулировать вопрос производства и переработки упаковки в соответствии с европейскими стандартами, а также устанавливающий ответственность производителей упаковки за утилизацию использованной продукции, комитет поддержал. Однако больше года его не выносят на рассмотрение в зал.

По словам советника главы "Киевгорвторресурсы" Сергея Волкова, этот законопроект вышел несовершенным, и депутаты его вряд ли поддержат. "На его поддержку нет голосов. Сейчас Минэкологии разрабатывает свой законопроект по отходам, и в скором времени они его обнародуют. Вслед за ним будут презентованы акты, которые будут направлены уже на решение более узких вопросов – отдельно по упаковке, отдельно по батарейкам", - рассказал Волков РБК-Украина.

Депутат Киевсовета от партии "Солидарность" Константин Яловой, автор инициативы о неиспользовании полиэтиленовых пакетов в столице, в комментарии РБК-Украина пояснил, что это решение Киевсовета стало ответом на соответствующую петицию. "Она еще в прошлом году набрала 10 тысяч подписей. В связи с тем, что у нас нет полномочий запрещать, на основании этой петиции было подготовлено обращение в Верховную раду с предложением внести изменения в законодательную базу. Но пока ВР рассматривает это обращение, и вопрос висит в воздухе. В связи с этим был инициирован проект решения Киевсовета рекомендательного характера. Но в первую очередь, он нацелен на самих киевлян – не надо ждать запрета, а нужно самим идти к пониманию вреда, который приносят полиэтиленовые пакеты", - говорит депутат.

Он добавил, что одна из целей решения - максимально привлечь внимание общественности. В поддержку документа столичные власти будут проводить флешмобы и развернут информационную кампанию. В планах у властей города разместить социальную рекламу в метрополитене, коммунальном транспорте и на биллбордах с призывом отказываться от полиэтиленовых пакетов.

"Если мы популяризируем эту тему, то заставим каждого киевлянина задуматься о том, как он может уменьшить использование полиэтилена. Это и экономия средств, и сохранение экологии. Один пакет в магазине стоит гривну-две, а купив сумку из ткани за 30 гривен, можно будет забыть о пакетах", - разъясняет Яловой.

Умная сортировка

Для эффективного ограничения оборота полиэтилена нужно вводить ограничения через экономические механизмы, считает глава общественной организации "Украина без мусора" Евгения Аратовская. "В Европе, например, ввели налог на полиэтиленовые пакеты. Для решения проблемы с пакетами в Украине нужно пойти по западному пути. Первое - пластик в них должен быть плотным - от 50 микрон. В Украине плотность пакетов составляет часто 10-12 микрон, что усложняет сбор и переработку пакетов. Второе – на государственном уровне ограничить оборот пластиковых пакетов, сделав их всех платными. Также нужно заинтересовать перерабатывающие предприятия в переработке данных пакетов. Тогда естественным путем потребление этих пакетов снизится", - отметила Аратовская в комментарии РБК-Украина.

В ноябре прошлого года "Киевгорвторресурсы" начало проект по приему на переработку полиэтиленовой упаковки. Но в мае 2018 года предприятие заявило о приостановлении программы. "Мы начали принимать на переработку полиэтиленовые пакеты по цене 1,5 гривны за килограмм, и по май 2018 года приняли более 100 тонн отходов, большую часть которых переплавили на агломерат (аналог гранул) передали партнерам, которые изготавливали из этого ресурса разную продукцию. Сейчас сложная ситуация со сбытом этих гранул. Из Европы поставляют гранулы полиэтилена по цене, которая ниже, чем наш агломерат – две-три гривны за килограмм против десяти гривен за килограмм нашего. И производителям выгоднее покупать европейский ресурс. Там выгоднее производить вторсырье за счет уже вложенной в цену продукта стоимости переработки упаковки и государственных дотаций перерабатывающим предприятиям", - объяснил Сергей Волков.

По его мнению, возможно, в Украине есть смысл ввести аналогичную компенсацию переработчикам, как это делают в ЕС. Это позволит предприятиям-производителям самим перерабатывать отходы. Пока же, по словам Волкова, производители этой упаковки в Украине не несут ответственности за дальнейший оборот своей продукции. "В случае принятия законодательства, которое создаст необходимую инфраструктуру, производители будут нести ответственность за полный цикл своей продукции", - отметил эксперт.

Мнение ритейлеров

В торговых сетях Киева инициативу городских властей поддерживают. Начальник отдела по связям с общественностью и прессой сети супермаркетов АТБ Анна Личман рассказала РБК-Украина, что в их сети давно рассматривают вопрос внедрения биоразлагаемых пакетов, однако этому мешает отсутствие в Украине лаборатории, которая может подтвердить факт того, что данные пакеты – действительно биоразлагаемые.

"Для определения образцы нужно посылать в Европу и там делать исследования. Мы думали о переходе на пакеты из бумаги, но они дороже, чем пластик – покупатели их брать не будут. К тому же для экологии это сомнительная выгода, ведь для их производства рубают лес. Что касается эко-сумок, то мы их продаем в магазинах, и покупатели часто их покупают. Но сумки часто забывают дома. Мы прорабатываем все варианты, инициативу Киевсовета поддерживаем, но пока существуют ограничивающие факторы для исполнения данных рекомендаций", - рассказала она РБК-Украина.

Директор по вопросам сотрудничества с органами государственной власти и связям с общественностью оптового ритейлера METRO Cash&Carry Ukraine Олеся Оленицкая сообщила РБК-Украина, что в сети готовы к выполнению рекомендаций Киевсовета. По ее словам, компания уже предлагает покупателям биоразлагаемые пакеты и сумки многоразового использования.

Она отметила, что сейчас пакеты, доступные в магазинах сети, производятся с добавлением специальной добавки, которая способствует биоразлагаемости продукта в течение двух лет.

"Ежедневно наши магазины посещают порядка тридцати-тридцати пяти тысяч клиентов. Согласно нашей статистике, каждый клиент в среднем использует пять пластиковых пакетов и один бумажный пакет для выпечки за один визит. Основная масса из этого колоссального объема - пакеты одноразового использования, которые сразу выбрасывают и повторно не используют. Уже сейчас мы информируем наших клиентов о пользе многоразового использования пластиковых пакетов. Также рекомендуем использовать пластиковый одноразовый пакет только в том случае, если этикетку с весом продукта невозможно наклеить на сам продукт", - рассказала Оленицкая.

В МЕТРО также указали, что компания разработала многоразовые сумки для упаковки покупок, которые можно будет долго использовать и которые будут пригодны к вторичной переработке.

Что касается большого количества мелких розничных магазинов, то, по словам самих производителей полиэтиленовых пакетов, они будут отдавать предпочтение "классическому" полиэтилену. На условиях анонимности изданию удалось поговорить с представителем частной компании, которая производит полиэтиленовые пакеты для небольших столичных розничных магазинов. По словам собеседника, спада на рынке этой продукции нет, и в ближайшее время не предвидится. "У нас от магазинов заказы расписаны наперед на несколько месяцев. Поток стабильный – даже сейчас, к лету, в сезон количество заказов у нас растет. Самый популярный товар у нас – обычные "пакеты-майки" с несложным рисунком. За один день у нас уходит в среднем пятнадцать мешков, в каждом из которых сто упаковок по сто пакетов. Сотня "кулечков" обходится в десять гривен", - рассказал представитель производителя пакетов.

По его словам, компания не планирует вводить производство биоразлагаемых пакетов из-за отсутствия спроса. "Никто никогда их не заказывал, зачем переходить на их производство? К тому же нужно менять оборудование, и один аппарат стоит двадцать тысяч евро. Зачем его ставить, если он не окупится?", - отметил собеседник.