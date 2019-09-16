Министр переходного периода: как Арсен Аваков остался главой МВД при Зеленском

Фото: РБК-Украина/Виталий Носач

После Революции достоинства в Украине сменилось три правительства и два президента. За это время лишь один человек в высшем эшелоне власти ни на день не покинул своего кресла – Арсен Аваков. Победа на президентских, а затем и парламентских выборах позволила Владимиру Зеленскому выстроить под себя всю силовую вертикаль, за исключением антикоррупционных органов. В последние дни лета в руках президента была и дальнейшая судьба главы МВД. После сложных переговоров он все же убедил свою фракцию оставить Авакова в правительстве на "переходной период".

Почему Арсен Аваков все еще министр внутренних дел и стоит ли в обозримом будущем ждать его отставки – в материале РБК-Украина.

"Нет ничего более постоянного, чем временное", – философски подметил собеседник РБК-Украина в команде президента, говоря о сроках работы Арсена Авакова в новом правительстве. В ходе общения со всеми заинтересованными сторонами сложилось впечатление, что ответа на этот вопрос на данный момент нет ни у кого. Масса факторов и даже случайность может пошатнуть кресло под министром внутренних дел, да и сам он слишком часто намекает, что может уйти.

Оставить нельзя уволить

В первый день работы Верховной рады IX созыва Владимир Зеленский лично убеждал фракцию "Слуги народа" поддержать новый состав Кабинета министров, в которой попали двое представителей прошлого правительства. Кандидатура Оксаны Маркаровой на пост министра финансов особых вопросов не вызвала, но многие депутаты монобольшинства выступили против сохранения Аваковым должности главы МВД.

"Президент говорил, что никто из других кандидатов, с которыми шли переговоры, не доказал, что готов за это взяться. Во-вторых, пообещал, что мы вернёмся к этому вопросу через полгода. Также шла речь о замене заместителей", – вспоминает один из участников встречи.

Активнее всего министра защищала группа харьковских депутатов “Слуги народа”. По их словам, именно ему удалось остановить сепаратистские движения в городе в начале российской агрессии. Некоторые нардепы также утверждали, что Аваков пользуется большим авторитетом среди сотрудников силовых ведомств и без него система может рухнуть.

В тот день общественные активисты зажгли под Радой файера, требуя отставки главы МВД. К их аргументам апеллировали и противники переназначения Авакова под куполом. Прежде всего ему вменяют провал реформы органов внутренних дел, в том числе переаттестации бывших милиционеров. К примеру, двоих из них – попавших в новую полицию – подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе. Также к министру накопилась масса вопросов из-за проблем в расследованиях резонансных преступлений и нападений на общественников.

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, в свою очередь, накануне голосования опубликовал список причин, по которым Аваков должен остаться во главе ведомства. Среди прочего он отметил, что министерство продолжает начатые в 2015 году реформы, а уровень доверия общества к полиции растет.

"Нулевая толерантность к правонарушителям в погонах. Принцип "совершил преступление – отвечай по закону". Никто не отмазывает и не покрывает своих. Непримиримое разоблачение коррупционеров в собственных рядах”, – добавил Шевченко.

За ширмой споров об эффективности “Авакова-реформатора” для Зеленского, очевидно, оставался острым вопрос лояльности. С одной стороны, по оценкам международных наблюдателей, в Украине состоялись честные демократические выборы, не в последнюю очередь благодаря полиции.

С другой – противостояние Авакова с прошлым президентом показало, что силовики могут действовать по-разному в зависимости от обстоятельств. В ходе встречи с избирателями в Черкассах, к примеру, только госохрана не позволила националистам добраться до кортежа Петра Порошенко.

Но даже этот эпизод, по сути, сыграл на руку Зеленскому в избирательной гонке, продемонстрировав уязвимость бывшего главы государства. В команде последнего не единожды обвиняли министра внутренних дел в том, что он если и не помогает оппонентам, то наверняка работает против Порошенко. Там намекали, что победитель избирательной гонки рассчитается с Аваковым должностью в новом правительстве.

Разделились мнения и в ближайшем окружении Зеленского. Еще в середине лета стало известно о конфликте руководителя Офиса президента (ОП) Андрея Богдана с Аваковым. А вот с первым помощником президента Сергеем Шефиром у министра, наоборот, дружеские отношения.

После победы Зеленского на президентских выборах олигарх Игорь Коломойский в интервью РБК-Украина отметил, что Аваков один из немногих "приличных людей" в прошлой власти и имеет все шансы не только остаться, но, возможно, пойти на повышение.

"Аваков будет, наверняка тем человеком, который сможет сбалансировать. Минимум останется министром внутренних дел, минимум. И почему его менять, он же показал на выборах, и я надеюсь еще покажет, что никто никому не подыгрывает, а полиция – это самая важная вещь", – объяснил Коломойский.

Компромиссом должно было стать ограничение влияния главы МВД на силовую вертикаль и политическую жизнь страны. Тем более, что Порошенко при всем желании не мог уволить Авакова, ведь голоса за отставку не давал коалиционный "Народный фронт". Но монобольшинство "Слуги народа" в парламенте развязало Зеленскому руки в любых кадровых вопросах. И, в конце концов, он убедил фракцию дать Авакову зеленый свет под свою персональную ответственность на "переходной период".

"Мое впечатление, это шесть месяцев. Он должен нанять полностью новых заместителей. Заместители должны начать работать, получать опыт. Начать контролировать это министерство, начать делать ту реформу, которую нам обещали. Помните, после патрульной полиции, следующая реформа была всей полиции. Как вы считаете, эта реформа была проведена? Ответ очевиден. Кто-то должен это сделать", – объяснил в день голосования глава фракции Давид Арахамия.

При этом по отголоскам переговоров с Банковой создавалось впечатление, что сам глава государства хочет сохранить Авакова во власти, а испытательный срок, о котором рассказывали депутатам, весьма условен. На разных этапах переговоров ему якобы предлагали должность главы СНБО и кресло вице-премьера по силовому блоку. Однако министр захотел остаться на своем месте.

Объяснить избирателям незаменимость Авакова оказалось задачей не из легких. Тем более, что некоторые депутаты “Слуги народа” из числа бывших активистов до этого годами рассказывали о необходимости от него избавиться. Переписка Лизы Богуцкой в сессионном зале по этому поводу уже стала мемом. Нардеп убеждала адресата по имени “Леночка”, что другого пути нет, мол, Аваков останется до конца года, потому как “на декабрь Порошенко серьезно готовит путч”.

Борьба за самостоятельность

На первой встрече с журналистами новоназначенный премьер-министр Алексей Гончарук заверил присутствующих, что команда президента тщательно взвесила все плюсы и минусы, но решила оставить Авакова. В том числе потому, что в стране война, а он отвечает за блок безопасности в молодом правительстве.

"Решение по Авакову дискутируется и является сложным. Но дело, которым я и моя команда занимается, вообще не имеет простых решений. Единственное что я могу сказать: мы очень четко обозначили красные линии, поговорили серьезно”, – объяснил глава Кабмина и уточнил, что при первой веской претензии в адрес министра внутренних дел тот покинет свой пост.

“Было четко сказано изначально, что любой вопрос к работе подшефных министру органов приведет к его политической ответственности. Параллельно продолжается работа по поиску человека, который мог бы его заменить. Думаю, если будет найден такой человек и продолжатся вопросы, в том числе у общественности, к деятельности министра Авакова – он будет уволен. Как быстро это случится, сказать сложно. Может через месяц, может через три, кто знает”, – уточнил РБК-Украина глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

На первом же заседании Кабмина глава МВД продемонстрировал готовность идти на уступки в сотрудничестве с новой власть. В тот день правительство решило ликвидировать Департамент защиты экономики Национальной полиции. Бизнес не раз жаловался на давление со стороны этого органа, в то время как активисты заявляли о масштабной коррупции внутри ведомства. Сам Аваков ранее сообщил, что департамент будет расформирован, а его место займет независимая Служба финансовых расследований.

Однако уже вскоре в отношениях министра с руководством государства наметился кризис. В пакете неотложных инициатив, поданных от имени Зеленского в Раду, оказался документ о переподчинении Национальной гвардии от МВД напрямую президенту. В профильном комитете РБК-Украина рассказали, что это единственный законопроект, который депутаты не видели до регистрации. К его подготовке в ОП якобы имел отношение ныне генеральный прокурор Руслан Рябошапка, который считается близким к Андрею Богдану.

По информации ZN.UA в среду, 4 сентября, прошла часовая встреча Зеленского и Авакова, при участии Шефира и Богдана. Тогда глава МВД якобы категорически отказался отдавать Нацгвардию и не принял предложенных ему заместителей. По словам источников издания, в ходе дискуссии он даже угрожал отставкой. Видимо аргументы министра подействовали на президента, потому как законопроект был снят с рассмотрения.

"Законопроект небольшой, но тянет за собой огромные последствия. Пока что решается вопрос касательно его доработки, поскольку возникло много вопросов по целесообразности передачи Нацгвардии президенту. Такие решения не должны приниматься скоропалительно, а мы говорили, что первый пул законопроектов будет неотложным. Переподчинение Нацгвардии таким не является. Этот вопрос должен быть хорошо продуман”, – объяснил РБК-Украина Денис Монастырский.

Вопрос заместителей Авакова тоже завис в воздухе. На данный момент из их числа был уволен только Вадим Троян, вскоре его назначили заместителем главы Нацполиции. В министерстве он занимался, в том числе, коммуникацией с Верховной радой. Кресло Трояна должен занять давний соратник Авакова – бывший нардеп Антон Геращенко. Однак Кабмин до сих пор не утвердил это назначение. "По всем кандидатам идут процедуры согласования. Пока все”, – сообщил изданию сам Геращенко.

В то же время в среду, 11 сентября, из руководства Нацполиции ушли близкие к министру чиновники. В отставку подали первый заместитель главы НП Вячеслав Аброськин и два заместителя – Виталий Невгад и Игорь Купранец, последний в связи с ликвидацией департамента защиты экономики. Их места заняли молодые “новые лица” из структуры полиции: следственное управление теперь возглавляет Максим Цуцкиридзе, а криминальную полицию – Евгений Коваль.

Ранее в интервью РБК-Украина генеральный прокурор Руслан Рябошапка отметил, что для работы ему больше нужен глава Нацполиции, а не профильный министр. Хотя и добавил, что не знает, насколько может затянуться “переходной период Авакова”.

“Я не думаю, что министр будет политически препятствовать расследованию каких-то дел. В принципе, Генеральная прокуратура имеет возможность видеть любые вмешательства или препятствия и реагировать на это. Пока у меня таких рисков не было, наоборот, Аваков сам звонит и обращает внимание на приоритетные дела, с первых дней, когда я зашел в офис”, – рассказал генпрокурор.

Вечером после перестановок в Нацполиции появилась информация о том, что Арсен Аваков написал заявление на увольнение. Выдержав небольшую паузу, министр подтвердил слухи, правда в своеобразной манере: “У этого президента мое заявление об отставке будет всегда на столе”, – сказал он в комментарии theБабель.

"Аваков капризничает. У него есть все шансы стать членом команды, влиться в нее. Нацгвардию отозвали и демонстрируют лояльность и понимание. Но он пока капризничает", – объяснил РБК-Украина источник, близкий к руководству Банковой.

Судя по событиям последних недель, глава МВД не собирается так просто расставаться со своей субъектностью. В то же время в Офисе президента на данный момент не видят человека, который мог бы его заменить. Однако, несмотря на личные симпатии или пожелания, источники с разных сторон конфликтного союза сходятся в одном: в случае серьезного скандала по линии МВД, Зеленскому придется пожертвовать Аваковым в угоду личной популярности.