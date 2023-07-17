Металурги на фронті: як українська сталь працює для перемоги

16 липня українські металурги відзначали професійне свято. Понад 8 тисяч співробітників групи "Метінвест" зустрічають його у лавах ЗСУ. Підприємства компанії тим часом виробляють військову допомогу.

В автомайстерні Запоріжсталі кипить робота: фахівці ремонтують величезний "Урал" захисного зеленого кольору. Що швидше вони закінчать – то скоріше вантажівка вирушить на фронт.

"Допомагаємо нашій армії у ремонті автотехніки: приходимо колективом і приводимо до ладу машини, які після бойових дій треба відновити", – пояснює один з майстрів, Ігор Портнов. Він та інші його колеги роблять такі ремонти постійно. Це їхній внесок в опір ворогу.

До великої війни металургія була провідною експортною галуззю української промисловості та робила суттєвий внесок у ВВП країни. У перші місяці вторгнення російські війська знищили у Маріуполі меткомбінат ім. Ілліча та Азовсталь, які належать групі "Метінвест". Заблокували морські порти. Атаки на енергосистему обмежили роботу. У результаті виробництво сталі 2022 року впало на 70%.

Попри такі значні збитки, "Метінвест" з перших днів війни включився у військову допомогу захисникам країни.

"Ми почали допомагати як і всі волонтери: вести якесь обладнання, автомобілі, тепловізори, дрони. Навіть бронетехніку ми передавали для ЗСУ. Але паралельно з цим ми почали думати, що нам потрібно виробництво тут, вдома для того, щоб наша армія була забезпечена виробами саме наших підприємств. І ми за цей період ми відкрили 24 нових продуктів на наших підприємствах, які пов'язані так чи інакше з військовою темою", – згадує СЕО компанії Юрій Риженков.

Зрештою сьогодні українські металурги роблять великий внесок у виготовлення допомоги для армії. І через це ініціатива бізнесів Ріната Ахметова з допомоги ЗСУ називається саме "Сталевий фронт".

Бронежилети

В перші дні великої війни українські захисники відчували вагому нестачу бронежилетів. Бронепластини стали першим виробом із власної броньованої сталі: металурги спеціально експериментували над вагою пластин, щоб зробити їх якомога легшими. Зрештою отримали бронежилети вагою 8 кг класу захисту 4+. У перші пів року війни передали ВСУ, рятувальникам, медикам і журналістам понад 150 тис. бронежилетів.

Сталеві криївки

Укриття зі сталі – це ще одна власна розробка металургів. Власне, схожі металеві капсули створювали ще за радянських часів, але фахівці "Метінвесту" значно переробили старі схеми, порадившись із воєнними.

Головна ідея була створити безпечне польове житло, яке швидко б збиралося і транспортувалося. Так зробили модульну конструкцію, яку легко змонтувати у польових умовах. В середині є полиці, на яких можна спати, пічка, місце для речей, стоки для води, запасний вихід. Якщо правильно встановити цю сталеву капсулу, то вона навіть захистить від артобстрілу. Наразі "Метінвест" виготовив і віддав бійцям від імені "Сталевого фронту" вже понад 200 таких криївок.

Інші вироби з металу

Нещодавно на передову відправили чергову партію баггі: швидких і маневрених всюдиходів, які подобаються бійцям через простоту конструкції та надійність. Метал для їх виготовлення регулярно передає "Метінвест".

Баггі можуть комплектуватися різними видами озброєння, зокрема кулеметами чи гранатометами.

До речі, для захисту бійців, які керують технікою, металурги розробили спеціальні щити, які встановлюються на бойові машини. Вже передали 200 таких конструкцій – це приблизно 150 тонн бронесталі.

"Броньована сталь для авто товща, ніж та, яку ми використовуємо для бронежилетів. Вона забезпечуватиме надійніший захист від великих калібрів та влучень", – пояснює операційний директор "Метінвест" Олександр Мироненко.

Крім цього, від початку великої війни металурги від імені "Сталевого фронту" виготовляють фортифікаційні споруди (зокрема, протитанкові їжаки) і польові пічки. А у майстернях заводів йдуть ремонти та бронювання військової техніки. Вся ця робота відбувається у безпосередній близькості до фронту.

До того ж понад 8 тисяч працівників металургійних підприємств "Метінвесту" зараз служать у лавах ЗСУ. 1,5 тисячі співробітників та членів їхніх родин загинули через російське вторгнення.

Нагадаємо, група "Метінвест" спрямувала на допомогу державі та її громадянам 3,7 млрд грн, з яких більш як 2 млрд грн — на потреби армії в межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.