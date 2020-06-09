Местные выборы: к чему приведет противостояние центральной власти с местным самоуправлением

Фото: голосование во время выборов (РБК-Украина)

Очередные местные выборы по всей стране пройдут уже этой осенью. Отменить или отодвинуть их на более поздний срок могла разве что эпидемия COVID-19, однако во власти пока исключают такой сценарий развития ситуации.

Как показывает практика, во время местных выборов партийный бренд далеко не всегда становится залогом успеха, на первый план чаще выходит сильные рейтинговые позиции в том или ином регионе. О том, чего ждать от этих выборов, как происходит взаимодействие центральной власти с местным самоуправлением и почему местные лидеры "ахиллесова пята" любой власти – детальнее РБК-Украина.

Региональный бунт

Центральная власть всегда стремилась вмешиваться в работу местного самоуправления. Раньше, как правило, если не получалось по итогам выборов заполучить "удобного" чиновника в том или ином регионе, склонять к сотрудничеству местного лидера нередко могли посредством шантажа или давления. Так была устроена система, когда большие чиновники из столицы, получив указания, ездили в регионы убирать на местах критиков власти.

После выборов президента в 2019 году, ожидалось, что эта ситуация, как и многое другое в стране, изменится кардинальным образом. К тому же, за первый год президентства Владимир Зеленский смог устроить политический блицкриг: распустить парламент, провести досрочные выборы, создать монокоалицию в парламенте, сформировать свое правительство и обновить руководителей правоохранительных органов, в частности, Генпрокуратуры и СБУ.

Казалось бы, в руках новоизбранного главы государства все козыри власти. Однако, команде президента еще предстоит пройти тест на прочность на местах, ведь особенность местных выборов в том, что на них работает в большей степени не столько общенациональная повестка, сколько местная. Кроме того, во многих регионах весомую роль играют силы, связанные с местными лидерами.

"Это, как правило, популярные мэры. Среди победителей всегда есть их партии, поэтому именно у таковых – хорошие шансы на победу", – отмечает политолог Владимир Фесенко.

По его словам, на местных выборах в основном больше партий, чем на парламентских выборах, и эти выборы также не станут исключением, особенно учитывая результаты выборов парламентских.

Впрочем, нередко центральная власть недооценивает местные выборы и оказывается к ним неготовой. Но, именно в регионах более ощутимы отсутствие реформ и обещанное благополучие в стране, и, как следствие, сильнее растет недовольство властью. Кроме того, если присмотреться к опыту соседних стран, недовольству находится и другое объяснение.

Начиная с 1991 года, Польша, Чехия, Венгрия прошли путь от коммунистических сателлитов к успешным европейским государствам с развитыми экономиками, высокими зарплатами и достойным уровнем жизни.

Государственный аппарат этих стран строился как необходимый элемент экономической и предпринимательской свободы, защиты гражданских прав, создания комфортной среды обитания, где все живут по одинаковым правилам, соблюдая баланс между личными и общественными интересами.

Но Украина пошла по другому направлению, превратившись больше в государство чиновничьего беспредела, где узкая группа псевдоэлиты превратила государственный аппарат в стяжателя, используя армию чиновников и силовиков для обслуживания и защиты собственных интересов.

Цитата, приписываемая Каудильо Франко: "Друзьям – все, врагам – закон", обрела в Украине совершенно новый смысл: "Друзьям – все, врагам – беззаконие". Так происходило при всех президентах, и в каком-то виде еще продолжает происходить и сейчас. В этой ситуации, обычный украинец совершенно не защищен от произвола и репрессий государственной машины.

Фактически, все годы независимости, власть в Украине являлась самым выгодным и доходным бизнесом. Отсюда люксовые автомобили и дорогие особняки у депутатов, министров, даже обычных городских прокуроров, которые они не смогли бы купить за несколько жизней, если бы работали за зарплату государственных служащих. Это – даже не тайный бизнес, которым можно было бы считать фирму, записанную на кого-нибудь из ближайших родственников, а узаконенная система грабежа и стяжательства, которая процветала в стране все это время.

И, голосуя на выборах президента в 2019 году, украинцы сказали утвердительное "нет" всей старой системе, отдав предпочтение, пусть и неопытной, но новой команде. В ситуации с местными выборами, региональные элиты на сегодня – единственная сила, которая может составить политическую конкуренцию президенту и его партии.

Битва на местах

Социологическая группа "Рейтинг" и Международный республиканский институт – IRI Ukraine обнародовали результаты Шестого муниципального опроса, согласно которому прослеживаются следующие региональные тенденции: недовольство действиями местной власти выражают преимущественно жители Херсона, Северодонецка, Николаева, Полтавы и Черновцов. Больше всего довольных местной политикой среди жителей Хмельницкого, Чернигова, Ивано-Франковска и Винницы. Больше всего неопределенного электората в Черкассах (51%), Черновцах (48%) и Хмельницком (45%). В то же время, есть и те, кто пользуется поддержкой, к примеру, мэр Днепра Борис Филатов.

Однако, несмотря на это, осенние местные выборы в Днепропетровской области могут сменить политический ландшафт в регионе. Говоря о политических предпочтениях, то согласно данным социологического агентства "Рейтинг", сейчас в Днепре "Слугу народа" поддерживают 22%, "Оппозиционную платформу – За життя" - 11%, "Европейскую солидарность" - 6%, "Батькивщину" - 3%, "Голос" - 1%. А вот партия нынешнего мэра города, Бориса Филатова набрала бы 33% поддержки.

На сегодня в президентской "Слуге народа" не определились с кандидатом в мэры Днепра. Однако, серьезно обсуждается кандидатура днепровского нардепа-мажоритарщика Максима Бужанского, которого небезосновательно относят в орбиту влияния олигарха Игоря Коломойского. Сам же Коломойский был бы не прочь выбить Филатова из его кресла, и наиболее реальной кандидатурой для такой роли, по его мнению, может являться Бужанский.

Еще один потенциальный кандидат на кресло мэра Днепра от "слуг" - народный депутат Кирилл Нестеренко, который в последнее время развил бурную деятельность в Днепре. Успел потенциальный кандидат в мэры отличиться и скандалом. Так, нынешний мэр обвиняет его в том, что он вместе с главой областного совета Святославом Олейником решили немного подзаработать во время карантина, переделив областной рынок тестирования и развернув настоящий террор против сотрудников и руководства Днепропетровского областного лабораторного центра. Впрочем, со стороны центральной власти реакции на этот инцидент пока не последовало.

Местные СМИ также указывают и на другую историю, которая произошла в Днепре. В частности, есть информация, что в Днепровские управления ГПУ и СБУ приезжали чиновники из Киева, а именно заместитель генпрокурора Украины Андрей Любович и замглавы Службы безопасности Украины Владимир Горбенко.

Пока непонятно, чем вызван личный визит столичных силовиков в Днепр. Но вполне возможно, что власть собирает информацию и даже возможный компромат на мэров крупных городов, особенно оппозиционно настроенных к центральной власти.

Политический баланс

Местные выборы, однозначно, изменят баланс политических игроков. Партия "Слуга народа" остается лидером поддержки украинцев в большинстве городов с небольшой тенденцией потери голосов. Если местные элиты сделают ставку на непарламентские партии – это станет началом локальной политической децентрализации. Города-миллионники уже готовятся к разнообразным альянсам и строят собственные конфигурации.

Сейчас в Украине нет доминирующей модели электорального поведения. Повестку дня определяют социальное напряжение, неуверенность в завтрашнем дне, нестабильная экономическая ситуация, порождающие апатию и разочарование.

Перед каждыми выборами формируются новые потребности и запросы общества. Разочарования добавляет и ситуация с карантином, поскольку избиратели видят неэффективность действий местной власти. Большинство избирателей сделают свой выбор в пользу конкретной политической силы, связывая с ней надежду на выход из кризиса как на национальном, так и на личном уровнях.

В то же время, мэры городов и лидеры громад не всегда должны быть согласны с Киевом. Но искать компромисс и договариваться – нормальная практика всех демократических развитых стран. Ведь мэры и другие представители местного самоуправления лучше всего знают и видят реальную картину на местах. Кроме того, именно они находятся ближе всего к людям, ежедневно сталкиваются с проблемами своих городов в самых разных отраслях: коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, медицины, образования, экологии.

Принцип настоящего местного самоуправления подразумевает эффективное решение проблемы – там, где она возникла; и теми, кто находится ближе всего к её решению. Здесь не работают прямые указания и распоряжения, спущенные по административной вертикали.

Эффективно управлять большим государством можно только делегируя полномочия, чего не происходило в Украине последние 29 лет независимости. Президенту же сейчас нужно строить коммуникацию с местным самоуправлением, проводить регулярные встречи с лидерами крупных городов. Только в таком случае власть возьмёт должным образом реформу местного самоуправления под контроль.