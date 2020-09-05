"Медики не могут быть убийцами": как отбирали присяжных по делу Шеремета

Возле Шевченковского суда на улице Дегтяревской в Киеве с самого утра пятницы, 4 сентября, непривычно много полиции. Несколько автобусов с бойцами спецподразделений полиции и Национальной гвардии припарковались у ворот суда. Тем, кто попал внутрь здания, пришлось пройти три кордона силовиков.

В полдень здесь начнется заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Трое обвиняемых: музыкант Андрей Антоненко, детский кардиохирург Юлия Кузьменко и военный медик Яна Дугарь. Под стенами суда у них внушительная группа поддержки, которая время от времени напоминает о себе, устраивая перформансы.

И неслучайно здесь много полиции. После прошлого заседания 25 августа активисты, недовольные продлением ареста Антоненко, ненадолго перекрывали движение транспорта на Дегтяревской.

Но в пятницу уличная поддержка сводится разве что к развешиванию плакатов с лозунгами против министра внутренних дел Арсена Авакова. Именно его активисты, поддерживающие подсудимых, называют главным фальсификатором дела Шеремета.

Новый стиль

Зал, где будет проходить процесс, не переполнен. Но и свободных мест не так много. Условия карантина обязывают всех быть в масках и занимать только сидячие места.

Начало заседания затягивается почти на полчаса. На месте стороны защиты находятся Кузьменко, Дугарь и пять их адвокатов. С появлением единственного обвиняемого, который до сих пор остается под стражей – Антоненко, зал заметно оживляется.

К удивлению многих музыкант резко поменял свой имидж. Вместо футболок и штанов в стиле милитари или надписей рок-групп на нем голубая рубашка и темно-синий пиджак. Он сбрил бороду и усы, а также надел очки.

Непривычный образ Антоненко в зале встречают аплодисментами и шутками, мол, "это не Риффмастер (творческий псевдоним музыканта, – ред.), а один из присяжных, прибыл".

Сам подсудимый после заседания объяснил, что это не резкая смена имиджа, а возвращение к привычному для него образу. Стиль "боевого коммандос" он носил только как пропагандист Сил спецопераций (род войск, в которых служит, – ред.), рассказал Антоненко.

От начала и до конца заседания Антоненко пробудет в прозрачном боксе. Ходатайство адвокатов об освобождении клиента из "клетки" суд не рассмотрит.

Опытные присяжные

На заседании в пятницу суд планировал отобрать коллегию присяжных. Это новшество в Украине используется не так давно – с конца 2012 года после вступления в силу нового Уголовного процессуального кодекса.

Суд присяжных функционирует в Украине не в классическом варианте, как в США или Англии. Украинское жюри присяжных состоит всего из пяти человек (3 основных и 2 запасных) и отправляет правосудие в паре с еще двумя судьями. Именно эта "сборная" из судей и обычных граждан, посовещавшись, вынесет приговор обвиняемым.

Воспользоваться правом на присяжных имеют шанс только те подсудимые, которым грозит пожизненное заключение. Такое наказание могут применить как раз к Антоненко и Кузьменко, которых следствие считает закладчиками бомбы под автомобиль Шеремета.

В суд прибыли семь кандидатов в присяжные. Кто из них те двое лишних, которые не войдут в итоговое жюри, суд решает уже после общения с каждым из претендентов.

Первым за трибуну вышел грузный мужчина лет 45. Он представился Юрием Александровичем Федоренко и заявил, что работает частным предпринимателем. Несколько попыток прокурора Михаила Тишина узнать, какой конкретно бизнес у потенциального присяжного, остались безуспешными.

Только после вмешательства суда Федоренко все-таки признался, что занимается сдачей недвижимости в аренду. Новый спор между присяжным и прокурором возник, когда гособвинитель пытался выяснить – принимал ли Федоренко участие "в массовых акциях или других мероприятиях подобного рода".

После взаимных препирательств между сторонами, кандидат заявил, что "принимал участие в первом и втором Майданах, если это понимать под массовыми акциями". Кроме того, Федоренко сообщил, что уже был присяжным в двух уголовных процессах. В обоих случаях был вынесен обвинительный приговор.

У адвокатов обвиняемых в деле Шеремета не возникло претензий к Федоренко. Присяжный признался, что следил за делом Шеремета в СМИ, но своего мнения по поводу него еще не сложил.

"Я с одной стороны знаю все, а с другой – не знаю ничего", – туманно объяснил Федоренко.

После него представлять свою кандидатуру вышел самый молодой претендент в присяжные. Арбитражному управляющему Григорию Фирсову, у которого, по его словам, три высших образования, на вид около 35-40 лет.

Он говорит, что также давно подрабатывает присяжным и, к примеру, сейчас состоит в коллегии, которая рассматривает дело против двух националистов – Игоря Гуменюка и Сергея Крайняка. Их обвиняют в подрыве гранаты у здания Рады 31 августа 2015 года, из-за чего погибло четверо нацгвардейцев.

Фирсов, также как и Федоренко, не работал в правоохранительных органах и не имеет близких родственных связей на оккупированных территориях. За делом Шеремета он следил поверхностно. "Телевизора у меня нет. Я телевидение, наверное, последний раз смотрел лет 10 тому назад", – объяснил арбитражный управляющий.

Семейный подряд

Со следующими кандидатами возникла курьезная ситуация, которая в итоге повлияла на итоговый вариант состава суда. Вышедшая к трибуне Анна Чупина, невысокая женщина лет 50, неожиданно заявила, что берет самоотвод. Выяснилось, что она жена другого кандидата в присяжные. А закон запрещает присутствие родственников в жюри.

Объявив свое решение, Чупина присаживается на место. Вскоре за трибуну выйдет сидевший рядом с ней пенсионер Юрий Иванович Михайленко. Он и был тем мужем, о котором говорила Чупина. Он заявил, что брать самоотвод не намерен и даже не советовался по этому поводу со своей супругой.

"Моя жена взяла самоотвод, значит, теперь у меня никаких препятствий нет. С ней я не советовался по этому поводу. Я ее вообще впервые тут увидел", – заявит пенсионер под смех присутствующих.

Позже он объяснит, что с женой совместно не проживает, и не знал, что она также является кандидатом в присяжные. Кроме того, пенсионер расскажет, что имеет техническое образование, среди присяжных впервые, а о деле Шеремета "что-то слышал" по телевизору.

"Материалы по этому делу, показанные в СМИ, имеют вид информационного шума", – считает он.

У защиты слова пенсионера вызвали сомнения. Адвокаты Кузьменко, Антоненко и Дугарь заявили отвод Михайленко, мотивировав это тем, что он преследует меркантильные интересы в суде и может быть предвзят. Суд эти аргументы во внимание не принял и включил Михайленко в жюри присяжных. Тогда как его жена Анна Чупина осталась вне процесса – суд удовлетворил ее самоотвод.

Медики – не убийцы

Еще один кандидат, которого не включили в итоговую коллегию, это медсестра Инна Крамаренко. Женщина лет 55, она сразу же заявляет, что ее свекровь проживает на оккупированных территориях, а сама она имеет отношение к политике – несколько раз была членом окружных избирательных комиссий от разных политических партий.

Адвокаты, узнав, что ее родственники находятся на оккупированных территориях, интересуются у Крамаренко ее отношением к конфликту на Востоке страны. "Как я к этому отношусь? Ну как, у нас сейчас война идет", – отвечает она на это.

После этого Крамаренко заявляет, что не имеет сформированного мнения по делу Шеремета, но добавляет фразу, которая в итоге будет стоить ей места в жюри присяжных: "Мне кажется, что медики вообще не могут убивать людей".

Основываясь на этой фразе и на том, что одна из подсудимых – медработник (Кузьменко – детский кардиохирург, – ред.), прокуратура потребует не включать Крамаренко в состав жюри. Суд согласится со стороной обвинения.

Еще два места среди присяжных займут домохозяйки. Первая – Людмила Яковенко, сообщит сторонам процесса, что 23 года проработала в банковской сфере, а теперь безработная.

Она уверяет, что весь ее доход – госвыплаты, положенные присяжным. Сейчас она параллельно исполняет функцию присяжной еще в двух судебных процессах: в деле об убийстве писателя Олеся Бузины и в деле об убийстве российского депутата Дениса Вороненкова.

Финансовая сторона ее работы больше всего заинтересует адвокатов подсудимых. Несколько раз они безуспешно попытались выяснить у присяжной, сколько же она получает за свою работу. Их расспросы остановила председательствующая судья Оксана Голуб, заявив, что присяжные получают такое же вознаграждение, как и сами судьи. Но это только вызвало смешок среди кандидатов в присяжные. По их словам, оплата их труда несоизмеримо меньше.

К примеру, данные из электронной декларации Людмилы Яковенко свидетельствуют, что в прошлом году за работу присяжной она получила всего около 71 тысячи гривен.

Еще один кандидат, который успешно прошел "смотрины" – это уроженка Донецка Наталья Глоба. Она честно призналась, что ее мать до сих пор проживает на оккупированной территории, а муж ездил туда в прошлом году. Этот факт для защиты станет основанием заявить отвод Глобе.

Адвокаты подсудимых отметили, что их клиенты принимали активное участие в войне на Востоке страны, а значит, люди из этого региона могут быть предвзяты при рассмотрении их дела.

Сама Наталья Глоба достаточно бурно отреагировала на такие претензии в свой адрес. "Все понятно, как всегда, те кто с Донбасса – значит враги. А мы, между прочим, как раз самые патриотичные люди", – выкрикнула она в сторону адвокатов.

Тем не менее суд отклонил протесты адвокатов и включил дончанку в состав жюри присяжных. После суда защитники заявили журналистам, что обеспокоены этим решением и опасаются предвзятого отношения к обвиняемыми со стороны Натальи Глобы.

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Справившись с формированием списка присяжных за два часа, суд объявил перерыв в рассмотрении дела. До следующего заседания 28 сентября автоматическая система определит, кто из пятерки присяжных будет основным, а кто – запасным.

С этого момента коллегия сможет заслушать обвинительный акт и начать процесс по сути. Как отметил адвокат Станислав Кулик в комментарии РБК-Украина после завершения заседания, суд должен постараться успеть рассмотреть дело Шеремета в ближайшие 2,5 года, до тех пор, пока у уже избранных присяжных завершится срок полномочий.