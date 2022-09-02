Массовая коррупция в регионах: что делать и кто виноват

В регионах Украины расцветает коррупция: кража гуманитарной помощи чиновниками в Запорожье всколыхнула страну. Несмотря на слаженную работу правоохранителей, которые регулярно разоблачают факты вымогательства, местные взяточники все наглее продолжают наживаться на украинцах. Учитывая войну, необходимо как можно скорее определить ответственных и сделать выводы. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Вотчина Кирилла Тимошенко

Ответственным за координацию работы местной власти традиционно является заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, который принял это направление в 2020 году.

До войны координация предусматривала политический контроль над деятельностью местной власти, а также обеспечение потребностей общин по борьбе с COVID.

После начала полномасштабной агрессии работа с регионами значительно расширилась и стала включать попечения десятками тысяч вынужденных переселенцев и сотнями тонн гуманитарной помощи.

"В Запорожье с начала войны гуманитарным коридором эвакуировали 114 125 человек, из них 29 405 детей. За период войны Укрзализныцей сюда поступило более 5 000 тонн гуманитарной помощи", - заявил Кирилл Тимошенко во время визита в Запорожье еще в апреле.

Однако такое количество материальных благ стала непреодолимым соблазном для многих местных властей и реальной проблемой для ОП, который, кажется, все больше теряет контроль в регионах.

Черновицкая ОВА – первая ласточка

Первым звонком должен был стать Черновицкий кейс.

В июне там разразился коррупционный скандал, который в конечном итоге привел к смене руководства региона. В кабинетах на тот момент председателя Черновицкой ОВА Сергея Осачука и его заместителя Богдана Ковалюка прошли обыски.

Как писали СМИ, процессуальные действия были связаны с нарушениями предоставления разрешений на выезд за границу и внесения лиц в систему "путь". То есть, по-простому, чиновники за деньги выдавали разрешения всем желающим.

Этот случай не остался незамеченным, и уже в середине июля Сергея Осачука срочно увольняют, а на его место назначается Руслан Запаранюк.

Однако это не потушило коррупционный пожар, который неконтролируемо вспыхнул в других регионах.

Кража гуманитарки в Запорожье

Буквально на днях, 30 августа, сотрудники НАБУ и САП совместно с управлением контрразведки СБУ провели более 20 обысков в Запорожье из-за возможного незаконного присвоения гуманитарной помощи топ-чиновниками.

Правоохранители пояснили, что следственно-оперативные действия происходили по факту вероятного незаконного присвоения гуманитарной помощи, оказанной Запорожской области с начала широкомасштабного вторжения РФ.

Обыски проводились в горсовете, областной военной администрации, складских помещениях и по адресам проживания причастных к преступлению.

СБУ и НАБУ расследуют возможное незаконное присвоение гумпомощи топ-чиновниками в Запорожской области (фото: ssu.gov.ua)

Во время обысков в частности было обнаружено незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны к нему, большое количество наличных и вещества, похожие на наркотические средства.

"Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют по обращению Службы внешней разведки Украины. Следственные действия продолжаются, дополнительная информация будет обнародована впоследствии", – заявили в СБУ.

В свою очередь СМИ, со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, сообщали, что речь идет о заместителе главы ОВА Злате Некрасовой и секретаре Запорожского городского совета Анатолие Куртеве.

И этот случай – лишь капля в "коррупционном море" украинских регионов.

Капля в море региональной коррупции

Еще один факт коррупции на Запорожье был разоблачен в середине августа, когда ГБР прекратило масштабную коррупционную схему чиновников при пересечении линии разграничения в Запорожской области. Отдельные "дельцы" Запорожского ОВА, городского совета, а также правоохранительных органов организовали преступную схему получения неправомерной выгоды за "быстрое" и положительное рассмотрение заявок на пересечение.

Была разработана целая система поборов с граждан, в зависимости от средства передвижения и скорости рассмотрения вопроса. В частности, с одной машины неправомерная выгода могла составлять до 800 долларов США. Ежедневная незаконная прибыль коррупционеров составляла 2 миллиона гривен.

Коррупционный скандал разгорелся и на Львовщине, где налоговиков разоблачили на махинациях с возмещением НДС. Так, среди 135 субъектов предпринимательской деятельности, которым с начала года было возмещено в целом более 1 млрд 165 млн грн НДС, есть 13, которые не имеют ни одного работника. В ОВА мягко прокомментировали, мол, областная налоговая служба "не обеспечила прозрачный механизм возмещения НДС". Но в связи с массовыми жалобами бизнеса, имеем очередную коррупционную схему "заплатил кому надо – получил возмещение".

А вот в Бердичеве на Житомирщине заместителя мэра отстранили от должности из-за подозрения в хищении 31 тонны горючего, которое относилось к стратегическому запасу общества. От должности на период следствия судом также отстраненно начальника городской коммунальной аварийно-спасательной службы Павла Котика. Топливо более чем на миллион гривен должно было бы пойти на нужды обороны, однако было "раздерибанено" между определенными фирмами, предпринимателями и неизвестными общественными формированиями.

Также в августе Государственное бюро расследований провело обыски в служебных помещениях Винницкого городского совета и в его отдельных департаментах по делу о законности строительства ряда объектов. Сейчас правоохранители проверяют схему незаконного обогащения должностными лицами Государственной инспекции архитектуры и градостроительства и чиновниками горсовета на сделках со строительством в городе.

И подобных случаев по всей стране, к сожалению, очень много – всех не перечесть. В заключение вспомним лишь недавнее обличение ГБР масштабной коррупционной схемы, которая действовала сразу в 11 областях Украины. Она заключалась в системном получении должностными лицами ГСЧС взяток от предпринимателей за согласование разрешительной документации без необходимых проверок систем безопасности.

Таким образом, можно утверждать, что просто во время войны регионы захлебываются в коррупции, что вызывает возмущение у местных общин. Поэтому Офиса президента нужно быстро определить ответственных и делать выводы.