Марко Ткачук: Наше завдання — підтримувати IDS Ukraine у найкращій бізнес-формі

Про передання "Моршинської" компанії-управителю за декілька місяців до розгляду справи у ВАКС, про вилучення активів компанії на користь держави, а також про перспективи розвитку бренду — CEO IDS Ukraine Марко Ткачук у інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, нині наступає вирішальний етап в історії компанії. Держава за рішенням ВАКС може отримати високоефективний бізнес-актив високої інвестиційної цінності з залишками на рахунках 1,2 млрд грн та податковими надходженнями близько мільярда.

Або Україні дістануться знищені та спустошені залишки ринкового флагмана, якщо у процес втрутиться управитель. Зараз компанія закликає державу, а саме її інституції АМКУ та Мінюст, зупинити "розтягування" компанії в інтересах управителя, який є ключовим конкурентом IDS Ukraine і має протилежні державним інтереси - знищення найбільшого конкурента та перерозподіл його ринкової частки близько 40% на свою користь.

— Що відбувається з компанією після позову Міністерства юстиції до ВАКС?

Ситуація для менеджменту IDS Ukraine не змінилася. Наше основне завдання - забезпечення безперебійної роботи компанії. Питання націоналізації та позову до ВАКС є в компетенції акціонерів і не впливають на нашу операційну діяльність. Як і всі попередні 28 місяців з моменту арешту корпоративних прав компаній групи локальна команда менеджменту сфокусована на збереженні колективу із трьох тисяч людей, сталої діяльності виробництв у Моршині та Миргороді, наявності на полицях магазинів найвідоміших брендів води України.

Ефективне операційне управління дозволяє компанії залишатись найбільшим платником податків у своїй галузі — за нашими оцінками, цьогоріч бюджети різних рівнів отримають від компаній групи IDS Ukraine близько мільярда гривень податків завдяки поверненню довоєнних об’ємів виторгу. Як бачимо, усі виклики довкола компанії не завадили нашій команді зберігати стабільність і навіть досягти зростання. Локальна команда управлінців сфокусована на тому , щоб зробити все можливе для збереження безперервності бізнесу, його стабільної роботи і розвитку. Так само і позов Міністерства юстиції до ВАКС не вплинув на операційні показники та діяльність компанії. Ми ставимо перед собою завдання підтримувати ринкового флагмана IDS Ukraine у найкращій бізнес-формі до моменту прийняття рішення ВАКС.

— Як змінилася ситуація в компанії з моменту накладення арешту на корпоративні права?

Окрім викликів війни та загально економічних чинників, з якими стикнувся весь український бізнес, наша компанія зіштовхнулася з додатковими викликами. Серед них відсутність доступу до зовнішнього кредитного чи інвестиційного фінансування саме з причини арешту корпоративних прав, постійне протистояння зазіханням конкурента для збереження бізнесу, подолання токсичного інформаційного фону внаслідок спекуляцій навколо того, що серед акціонерів компанії є частка російських громадян. Попри всі ці фактори, менеджмент компанії не просто забезпечив збереження операційної діяльності. Ми забезпечили капітальні інвестиції на сотні мільйонів гривень і сталий розвиток компанії.

Зростання вартості чистих активів з 2 млрд грн до 3 млрд грн — найкраще свідчення бізнес-ефективності компанії навіть попри обмеження арештами та відсутність доступу компанії до зовнішнього фінансування. Менеджмент наростив ринкову частку компанії і повернув об’єми продажів на довоєнні показники, незважаючи на великий відтік населення з країни.

Попри все компанія відкрила для себе два нових продуктових сегмента, в які увійшла з лінійкою соковмісних напоїв "Лимонада" та енергетичних напоїв "Воля". Виробничі підрозділи у Миргороді та Моршині компанія забезпечила альтернативними джерелами енергії — так ми інвестуємо доступні кошти у стійкість виробництв, які мають критичне значення для сталої діяльності компанії, а також як ключові донори бюджетів та великі роботодавці в громадах присутності.

Як бачите, ми маємо стійку мотивацію втримувати лідерські позиції компанії та її брендів, особливо усвідомлюючи, що IDS Ukraine є ще й виробником стратегічного продукту. Наша вода підтримує воїнів, ми забезпечуємо нею рятувальників, передаємо на південь України, який в умовах літньої спеки та руйнування інфраструктури потерпав від спраги. Але ми маємо великі сумніви, що таку саму мотивацію зберегти бізнес IDS Ukraine матиме потенційний управитель.

— Як проходить розгляд питання про концентрацію в АМКУ?

Ми вже озвучили свою позицію щодо цієї концентрації, і вона отримала підтримку від учасників ринку. Концентрація на користь нашого прямого конкурента є найгіршим варіантом розвитку подій. АМКУ сам вказав, що "під час розгляду справи встановлено, що заявлені концентрації можуть призвести до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на ринку первинної реалізації фасованої води".

Ми все ще маємо надію, що збереження конкуренції візьме гору у мотиваціях АМКУ під час прийняття рішення щодо цієї концентрації. Крім того, з огляду на розгляд у ВАКС справи про вилучення корпоративних прав всіх семи компаній групи IDS Ukraine в дохід держави, виглядає досить нелогічним "відривання" від компанії двох її ключових складових для передання тимчасовому управителю.

Адже справа АМКУ про концентрацію стосується лише двох компаній групи - ПрАТ "Індустріальні і дистрибуційні системи" та ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" (ТМ "Моршинська"). Саме на рахунках цих двох компаній, до яких так тягнеться управитель, зосереджена більша частина із 1,2 млрд грн живих коштів IDS Ukraine. Маю згадати також про 935 млн нерозподіленого прибутку, який був накопичений з початку війни. Ці гроші можуть дістатись державі після рішення ВАКС про вилучення всіх компаній групи у державну власність. Чи залишаться ці 1,2 млрд грн на рахунках в результаті дій тимчасового управителя? Я не можу дати впевненої ствердної відповіді. І держава має врахувати цей ризик.

— Чому компанія наполягає на зупиненні дій АРМА та АМКУ до рішення ВАКС?

Передача управителю двох ключових підприємств групи — це, фактично, розчленування бізнесу IDS Ukraine та штучне відділення від нього найбільшого виробництва компанії у Моршині. А ПрАТ "Індустріальні і дистрибуційні системи" - це головна управляюча компанія групи. Така дія зруйнує всю структуру і майже миттєво запустить незворотні руйнівні процеси в решті компаній групи, які опиняться поза її периметром — без фінансової, сервісної, сировинної, логістично-дистрибуційної та іншої підтримки.

Завод у Миргороді (ТМ "Миргородська") не може працювати поза групою. Рішення АМКУ про погодження концентрації — це рішення АМКУ про його зупинку та деградацію, як і решти чотирьох підприємств групи, які опиняться поза її периметром внаслідок втручання управителя. Видається зовсім нелогічним за декілька місяців до рішення ВАКС про вилучення компанії в дохід держави запускати процеси, які ставлять майбутню державну компанію перед ризиком згортання діяльності, втрати робочих місць, зниження податкових відрахувань до бюджетів всіх рівнів.

Держава в особі Мінюсту намагається отримати 100% усіх активів компанії за рішенням ВАКС - залучення управителя не має жодного сенсу. Крім того, управитель як зайвий у цьому процесі посередник може затягнути процес передачі активів державі або навіть спробувати перешкодити цьому процесу, завдавши шкоди бізнесу та брендам IDS Ukraine в інтересах свого бізнесу. Доволі очевидно, що державі набагато вигідніше отримати цілісну компанію, яка зберігає свою високу вартість. А не "розібраний на частини" бізнес, який практично втратив свою цінність та вартість.

— Опишіть детальніше, у чому полягає цінність IDS Ukraine для держави?

Головне — IDS Ukraine є найбільшим платником податків у своїй галузі та один із найбільших серед економічних суб’єктів ринку FMCG. Тільки податків державі він може генерувати понад мільярд. Наші заводи у Миргороді та Моршині - ключові роботодавці громад і критично важливі донори місцевих бюджетів.

Лише в нашій компанії — це 3 тисячі співробітників, плюс зайнятість та робочі місця у наших бізнес партнерів. Крім того, IDS Ukraine, як компанія вибудувана за найкращими міжнародними взірцями, залишається цікавим об'єктом для інвестицій міжнародних FMCG-гігантів.

В різний час можливістю стати акціонером цікавились такі міжнародні гіганти, серед яких були Nestle, Danone, PepsiCo та Coca-Cola. Держава, отримавши IDS Ukraine за рішенням ВАКС, отримує справжню інвестиційну перлину. Якщо ж компанію розчленують та передадуть управителю до судового рішення — вся цінність компанії для України перетворюється на попіл. Держава отримає руїни.

— Нещодавно компанія вперше публічно розкрила дані про залишки на рахунках у розмірі 1,2 млрд гривень. Для чого це було зроблено?

Я хочу звернути увагу на безпрецедентну відкритість нашої компанії, в тому числі щодо фінансових та бізнес-показників. Закон взагалі не висуває до нас вимог з розкриття звітності, фінансових чи бізнес-показників — на період воєнного стану акціонерні товариства звільнені від обов'язку оприлюднювати свою фінансову звітність. Але для нас максимальна прозорість та публічність — це наш імунітет.

Це наша частина зусиль зі збереження компанії в інтересах України. Для захисту її від захоплення та подальшої "утилізації" конкурентом ми публічно повідомляємо державі, її інститутам та суспільству про масштаби потенційних втрат, якщо частина ІДС опиниться у приватних руках управителя-конкурента. Розкриттям фінансових та інших даних ми прагнемо відкрито демонструвати високий ступінь відповідальності за збереження компанії будь-яким із можливих управителів, якщо такі з’являться.

Цей ступінь відповідальності мають усвідомлювати і державні інститути, від яких безпосередньо залежить захист інтересів України у будь-якій сфері. І ступніть відповідальності має розуміти будь-який потенційний управитель - імовірна заподіяна державі чи компанії шкода не залишиться непоміченою.

Розкриваючи публічно дані про залишки коштів на рахунках в сумі 1,2 млрд грн, сплачені податки, незалежну оцінку компанії, наявні активи та фінансові результати ми також хочемо продемонструвати державі та суспільству повну відірваність від реальності оцінки компанії, яку на замовлення АРМА провела обрана агенцією маловідома компанія. Як можна оцінити в 1,4 млрд грн флагмана ринку, у якого "кешу" на рахунках - 1,2 млрд грн і вартість чистих активів 3 млрд грн? Тільки одна наша асептична лінія виробництва напоїв, яку запустили у 2022 році, коштувала 438 млн грн.

— Одне із прохань IDS Ukraine до Мінюсту — заборонити зміни в реєстрах та статутних документах компаній групи, аби запобігти маніпуляціям з активами та зміні діючого менеджменту. Чому ви намагаєтесь зберегти свої посади?

Ми зовсім не намагаємось зберегти свої посади — це хибна думка. Збереження діючого менеджменту — це розвиток подій, який зараз, за декілька місяців до рішення ВАКС, видається найбільш раціональним. Команда менеджерів IDS Ukraine не просто утримала компанію на плаву, а й розвивала її навіть попри війну. Я пишаюся своєю командою, її професійністю і ефективністю, адже разом ми розвивали компанію останні майже 20 років.

Ми й маємо відповідати та забезпечити, аби держава отримала цей цікавий інвестиційний та бізнес-актив. Влаштовувати кадрову чехарду за декілька місяців до переходу компанії у власність держави - це не просто нелогічно. Це шкідництво проти компанії, проти держави, це можливість для управителя робити все, що має на думці. Ми не тримаємось за посади, але ось уже 28 місяців ми щиро прагнемо зберегти та навіть примножити максимальну цінність компанії.

Тимчасовий управитель зовсім не має такої мотивації, не несе жодної відповідальності за те, що саме і в якому стані він передасть державі. Отримавши актив з формальною заниженою оцінкою в 1,4 млрд грн він віддасть державі руїни — і до управителя не буде жодних питань.

— Як ви визначаєте свої цілі на найближчу перспективу — до рішення ВАКС?

Зберегти цінність та цілісність компанії. Наша мета — мінімізувати ризики і захистити актив, щоб до рішення ВАКС компанія залишалася в найкращому своєму стані. Команда менеджменту IDS Ukraine, які розвивали компанію за чотирьох різних складів акціонерів, можуть продовжувати роботу в компанії. Але якщо майбутній акціонер захоче мати іншу команду менеджерів — це його право.