Марис Куницкис: рынок ВИЭ нуждается в четкой стратегии от государства

27 января 2021 года состоялся первый день ежегодного события рынка возобновляемых источников энергии в Украине - 4th EDITION RENPOWER UKRAINE INVESTORS 2021.

Марис Куницкис, генеральный директор ДТЭК ВИЭ, во время первой сессии "Энергетический сектор Украины – перспективы, прогноз и стратегии восстановления роста на 2021 год", рассказал об актуальном состоянии развития проектов ВИЭ в Украине, его перспективах и сдерживающих факторах.

Производители электроэнергии в Европе уменьшают использование углеводородов и угля, а развитие "зеленой" генерации набирает силы – в этом секторе происходит наиболее активное строительство новых объектов.

В 2020 году в ЕС из возобновляемых источников (вместе с гидро) было сгенерировано 38 % всей электроэнергии – наибольший показатель в истории.

В Украине доля рынка генерации "зеленой" электроэнергии с учетом гидро в балансе около 14%. Однако страна имеет значительный потенциал для увеличения этого показателя.

ДТЭК один из первых начал развивать ВИЭ в Украине и инвестировал 1,2 млрд евро в развитие 2зеленой" генерации для усиления энергонезависимости Украины

Сегодня в портфеле компании три солнечные и три ветровые станции, общей мощностью 1 ГВт. И мы намерены продолжать увеличивать мощность генерации именно в Украине, но для этого нужно стабилизировать рынок и получить четкий план действий со стороны государства.

В конце прошлого года ДТЭК презентовал Стратегию развития на следующие 10 лет. Она предусматривает трансформацию бизнеса и сосредоточение именно на генерации электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Это не будущее – это настоящее. ВИЭ – уже значительная часть отечественной энергосистемы, и она будет расти. Поэтому мы рассчитываем на особое внимание государства и создание условий для развития ВИЭ.

Актуальным остается вопрос, как мы будем воплощать наши планы инвестировать в Украину и строить новые мощности.

К сожалению, сегодня в Украине до сих пор остаются неурегулированными проблемные вопросы – "исторический" долг перед производителями ВИЭ не платится, как было оговорено Меморандумом и законом № 810. Текущие выплаты по "зеленому" тарифу происходят нерегулярно и не в полном объеме.

Мы ощущаем тотальную неопределенность относительно зеленой генерации в Украине

Сегодня необходимо государственное решение, понятное и долгосрочное. Чтобы стабилизировать ситуацию на рынке ВИЭ именно государство должно начать выполнять свои обязательства перед производителями и инвесторами, а также разработать стратегию не на год или два, а на ближайшие пять – десять лет.

Только тогда будет понятно куда и как будет двигаться рынок ВИЭ.