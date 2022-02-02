Льготы для избранных. Кому достался "социальный" газ, и кто заплатит за крупный бизнес

Кабмин переложил высокие цены газа для производителей продуктов питания на добывающие компании. Их обязали часть ресурса продавать по льготной цене, чтобы не допустить еще большего скачка стоимости социальных продуктов. По факту же газ достался крупным холдингам и компаниям, занятых производством премиальных товаров. Подробнее о том, кто получил доступ к дешевому газу и что не так с этой идеей – в материале РБК-Украина.

Газовый кризис в Европе, продиктованный дефицитом и высокими ценами на топливо, заставил украинские власти принимать поспешные решения, последствия которых не успели просчитать или откровенно проигнорировали. Идея ограничить маржу газотрейдеров и добытчиков – явное тому подтверждение.

Потолок по марже или что решили в Кабмине

Газ для населения в Украине продается по фиксированному низкому тарифу. Тогда как бизнес должен платить полную рыночную стоимость, выставляемую поставщиками газа. Из-за рекордного скачка цен на топливо в Европе себестоимость производства украинских компаний резко выросла, что уже отчасти сказалось и на расценках их продукции.

Компании ряда отраслей в конце прошлого года публично заявили о рисках остановки своих производств из-за непомерно высокой стоимости газа. Отчасти это звучало как шантаж в сторону власти. Бизнес более чем прозрачно намекал, что правительству пора вмешаться. Тем более что с января, как ожидалось, предприятиям пришлось бы платить за газ около 60 тысяч гривен за тысячу "кубов".

Второй вариант, чтобы не работать ниже уровня рентабельности, – снова поднять цены на продукты питания. А это сулило еще больший рост потребительской инфляции. И без того по итогу прошлого года некоторые товары подорожали на 10-40%, как, к примеру, подсолнечное масло, сахар, яйца, хлеб и молоко.

Сдерживая рост цен, в Кабмине пошли по самому простому пути. И, по сути, максимально безболезненному для госбюджета, но с нагрузкой на добывающий бизнес. Изначально власти планировали установить предельную цену газа для производителей хлебобулочной продукции на уровне 25 тысяч гривен за тысячу кубометров. Но это могло иметь последствия, если бы добытчики газа и трейдеры обратились в суд за компенсацией, что, в принципе, предусмотрено украинским законодательством.

Избегая судебных разбирательств, в правительстве избрали другой сценарий – фиксированную маржу – 24% при добыче газа и 1% для трейдеров. Ранее подобный формат уже был задействован в розничной продаже бензина и дизельного топлива, когда сетям АЗС установили максимальные торговые наценки. Иными словами, регулируется не сама цена, а прибыль продавца.

В данном случае пока речь идет о 20% газа, который компании обязаны продавать на Украинской энергетической бирже для нужд производителей пищевой продукции. Решение о допуске к участию в торгах принимает Комитет по надзору за биржевыми торгами по продаже газа собственной добычи, в который входят представители Минэнерго, Минагрополитики и Минэкономики.

Очередь за "социальным" газом

Кому достались льготы? Что касается получателей "социального газа", после недолгих споров с чиновниками их количество расширили, добавив в список производителей мяса, курятины, молока, подсолнечного масла и муки.

Уже после первых сделок по льготным ценам в январе не обошлось без скандала, когда стало известно, кто подался на торги. Среди "льготников" на первом этапе оказались предприятия из крупных агрохолдингов, к примеру, МХП Юрия Косюка и "Авангард" Олега Бахматюка, а также "Винницкий молочный завод", входящий в структуру корпорации Roshen.

Когда история получила огласку в прессе, ряд компаний решили не заявляться на торги по дешевому газу, очевидно, желая избежать репутационных потерь и лишнего внимания в медиа. Но, как следует из открытых данных на сайте Минагро, на февраль самые большие заявки по льготному газу подали компании с миллиардными оборотами, принадлежащие депутатам и крупнейшим бизнесменам страны.

Потребности газа для вышеперечисленных отраслей на февраль составляют немногим более 15,6 млн кубометров газа. Больше трети запросов – это нужды производителей хлеба и хлебобулочной продукции. Здесь среди лидеров значится "Концерн Хлебпром", входящий в холдинг OKKO Group Виталия Антонова. Последний, как известно, владеет одноименной сетью АЗС, которую принято относить к премиальному сегменту.

На втором месте по запросу на "социальный" газ закрепились производители мяса и птицы. Здесь больше 10% всего объема на февраль – 1,7 млн кубометров – планирует получить фирма "Агро-Овен". Причем это крупнейший запрос среди всего бизнеса, независимо от вида деятельности. Президентом этой компании является Виктор Заворотний, входящий во фракцию "Слуга народа" в Днепропетровском областном совете.

Есть и другие компании, связанные с политиками, которые попадают под "раздачу" дешевого газа. Среди "льготников" в январе, к примеру, оказался "Кондитерский дом "Вацак", в котором депутат группы "Довира" Геннадий Вацак до избрания в Раду занимал должность директора департамента маркетинга. В февральском списке этой компании уже не оказалось.

Тогда как в сегменте переработки молока более чем шестую часть газа для этой категории может получить компания "Дубномолоко". Ее бенефициаром, согласно публичным реестрам, является депутат из группы "За майбутне" Степан Ивахив, также известный как совладелец сети АЗС WOG. Еще одна связанная с ним компания – "Клуб сыра", вынуждена была изменить КВЭД, чтобы претендовать на газ со скидкой.

Из единого реестра юридических лиц Министерства юстиции следует, что компания, которая ранее специализировалась на оптовой торговле молочными продуктами, яйцами, маслом и жирами (КВДЭ 46.33), в начале января изменила КВЭД на 10.51 – переработка молока, производство сыра и масла. В СМИ сообщали и о других случаях поспешной смены КВЭДов, чтобы попасть в очередь за дешевым газом.

Первые несколько недель показали, что механизм явно не отработан и полон лазеек для манипуляций. Если верить планам чиновников, льготы на "социальный" газ будут действовать до конца апреля, после чего все вернется к рыночным ценам. А это значит, что газовая "распродажа" продлиться еще как минимум три месяца. Принимая во внимание прогнозы по стоимости газа на мировых биржах, есть основания считать, что власти могут продлить "эксперимент" с льготным газом.

Учитывая, что ежемесячно частные компании добывают около 400 млн кубометров, выходит, что на кону для них 80 млн кубометров, прибыль по которым Кабмин, по сути, "заморозил". Но в правительстве, похоже, не видят причин для беспокойства, что почти треть газа, предназначенного для производства социальной продукции, отошла компаниям с миллиардными оборотами. Некоторые их них даже заняты экспортом, что также странно, если учесть, что преференции по газу предоставляет не государство, а частные компании, инвестирующие крупные средства в разработку и добычу.