Здесь курят: чем живет табачный рынок Украины в 2020

Как на рынок табака повлиял коронакризис (фото: РБК-Украина)

Табачные производители входят в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков Украины. Однако, как и по другим легальным бизнесам, по доходам табачников с каждым годом все больше "бьет" наличие внушительного теневого рынка.

РБК-Украина разбиралось, как сегодня работает рынок табака, повлиял ли на доходы компаний карантин, почему объем нелегальной продукции с каждым годом растет и как государство может помочь вывести контрабанду из тени.

Как устроен рынок табака

Украинский табачный рынок, условно говоря, можно разделить на два сегмента - легальный и нелегальный.

Легальный рынок формируют четыре категории игроков: производители, оптовые торговцы, розничные торговцы и потребители.

За январь-май в Украине официально произвели 25,5 млрд сигарет, а на внешние рынки отгрузили более 13 тысяч тонн табачных изделий.

В свою очередь, нелегальный рынок табака формируется из контрафакта - подделок, производимых в Украине, и контрабанды — сигарет, которые незаконно попадают в Украину из-за рубежа.

75% объема нелегальной продукции реализуется на стихийных рынках, в киосках, небольших магазинчиках, а также среди уличных торговцев, продающих сигареты "с рук". Привлекает такая продукция курильщиков более низкой ценой.

До коронакризиса доля нелегальной продукции в Украине составляла порядка 8,5%. В 2020 году "теневой" сегмент снизился до 5,4%, в основном из-за снижения уровня нелегально ввозимой продукции. Однако, по этой же причине, вырос уровень поддельной продукции, достигнув 1,2%.

Стоит также отметить, что активно теневой рынок растет последние четыре года. Для сравнения, в 2016 году доля нелегальных сигарет составляла всего 1%.

Основными поставщики контрабандных сигарет остаются Беларусь, Молдова и Россия, поскольку производимые там сигареты дешевле украинских.

Среди наиболее распространенных марок Compliment с маркировкой Duty Free, Jin Ling, Marshall, NZ, Fest, Credo и Marvel, доля которых составляет 58% в структуре нелегально ввозимой продукции.

Примечательно также, что 76% объема нелегальной продукции реализуется в 6-ти пограничных областях Украины.

Кто продает сигареты в Украине

Сегодня на табачном рынке работает шесть производителей. Среди них 4 представительства транснациональных компаний, которые контролируют около 80% рынка. Это — British American Tobacco, которая производит продукцию на фабрике в Прилуках, Philip Morris с производством в Харькове, JTI — в Кременчуге, и "Империал Тобакко" – в Киеве.

Кроме того, сигареты производят и два отечественных производителя: Львовская табачная фабрика и "Юнайтед Табако" из Днепропетровской области. Совокупно локальные производители занимают примерно 12% рынка.

Фото: заводы табачных производителей в Украине (из открытых источников)

От производителя продукция попадает на опт, который делится на дистрибьюторов, ключевых клиентов и оптовиков.

Крупнейшим дистрибьютором табачных изделий является "Тедис-Украина", которая осуществляет порядка 55% доставки сигарет и обслуживает более 45 000 торговых точек по всей стране.

На рынке выдано 115 оптовых лицензий на торговлю сигарет, но понять, кто является реальными игроками, а кто фиктивным – очень сложно. В число крупных оптовиков входят такие компании, как: "Галичинатабак", "Волиньтабак", "Вирджиния", "Основа Инфо", "Табакум", "Юнайтед Тобакко Групп", "Востокопт", "Вектор ЛД".

Ключевыми клиентами являются торговые сети - АТБ, "Сильпо", Метро. В целом, на ключевых клиентов и оптовиков припадает 30% рынка.

Как формируется цена на сигареты

На цену пачки сигарет влияет два основных фактора: государство, которое устанавливает цену отгрузки (в т.ч. налоги) и производители, которые устанавливают МРЦ (максимальную розничную цену). Она указана на каждой пачке сигарет.

В цену сигареты закладываются производственные затраты - налоги, а также наценки производителей и продавцов.

Вместе с Соглашением об ассоциации Украина взяла на себя обязательство повысить и акциз до европейского уровня, поэтому с 2015 года цены на сигареты растут.

К 2025 году Украина планирует увеличить акциз до 90 евро за 1 тыс. сигарет, что является минимальным значением в странах ЕС. Чтобы выйти на этот показатель, ежегодно акциз надо повышать на 20%. Это приводит к росту цен на 5-7 грн на пачке ежегодно.

Себестоимость продукта — это коммерческая тайна. При этом не является секретом примерная структура доходов от продажи сигарет, рассчитанная Федерацией работодателей Украины.

По их данным, себестоимость в пачке сигарет, которая продается за 35 грн, составляет всего 6 грн или 16,5%. А налоги — более 70%.

Продавцам — оптовым торговцам и рознице - достаётся максимум 10%. Причём заработок оптовых торговцев — до 4%, розницы — до 7%.

Цены на сигареты в Украине растут быстрее, чем средний уровень дохода (фото: РБК-Украина)

Конечную цену на сигареты формирует производитель. У компаний есть право дважды в месяц устанавливать максимальную розничную цену сигарет.

В JTI Украина отмечают, что в Украине показатель доступности сигарет составляет 25%. Это означает, что потребитель тратит 25% своего дневного дохода на покупку сигарет. И это наивысший показатель в Европе.

Ситуация может ухудшиться, поскольку акцизы и стоимость сигарет продолжат расти. Когда сигареты становятся слишком дорогими для потребителя, спрос на нелегальные сигареты также возрастает.

Проблемы рынка

Главными проблемами отрасли являются – уклонение от уплаты налогов, контрабанда и контрафакт, а также незаконное производство и реализация нелегальных табачных изделий.

Так, из-за неуплаты налогов бюджет теряет порядка 7-8 млрд грн ежегодно. Розничный акциз "бьет" по госказне еще порядка 2 млрд грн, а потери от нелегальной торговли исчисляются 5-6 млрд грн. Итого за счет серых схем государство на уровне оптовиков и розницы теряет 15-17 млрд грн ежегодно.

Как отмечал глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко, продажа сигарет за наличные - основная схема прикрытия "скрутки" НДС. От производителей сигареты поступают на три основных канала сбыта, после чего расходятся на разных субъектов – где и происходит "скрутка" НДС.

С потерями от розницы ситуация схожая. Как известно, налог с розничной продажи табачных изделий все магазины платят с 2015 года. Его размер — 5% от стоимости каждой пачки сигарет. Однако, в 2018 году розничный акциз был уплачен лишь с 55% реализованных сигарет.

"В 2019 году значительный недобор от плана поступлений тоже есть. Нет оснований утверждать, что ситуация изменится в 2020 году", - сообщает директор департамента конкурентоспособности бизнеса Федерации работодателей Украины Александр Яворский.

Помимо этого, по данным аналитиков Kantar, на каждую пачку легальных сигарет приходится одна сигарета поддельная или контрабандная. Из-за того, что нелегальный рынок также не платит налоги, потери для бюджета Украины исчисляются миллиардами.

В августе 2020 года доля нелегального рынка сигарет достигла 6,9% — это наивысший показатель за последний год.

"Для нас как легальных производителей это большая проблема, так как 75-80% стоимости каждой пачки сигарет – это налоги, которые платим мы, но не платят производители нелегального продукта. В результате мы вынуждены конкурировать с нечестными игроками, единственное конкурентное преимущество которых – низкая цена на продукт", - сообщил РБК-Украина директор по корпоративным вопросам компании JTI Украина Гинтаутас Диргела.

По словам директора по корпоративным и юридическим вопросам "Империал Тобакко" в Украине Юлии Завалишиной, из-за слишком высокого темпа повышения акцизов на сигареты цена за пачку сигарет возрастает непропорционально увеличению доходов потребителей.

" С 2017 года цены на сигареты растут быстрее, чем средний уровень дохода в Украине. Иными словами, все больший процент своих доходов курильщик тратит на сигареты. Для сравнения: за последние три года средняя цена пачки сигарет выросла в два раза. В такой ситуации нелегальный продукт становится привлекательным для курильщика – он стоит на порядок дешевле, поскольку с него не платятся налоги", - комментирует Юлия Завалишина.

В целом же, все производители сигарет отмечают, что основная причина роста нелегальной продукции в Украине – "благоприятные" законодательные и экономические условия, недостаточная эффективность правоохранительных органов, отсутствие уголовной ответственности за контрабанду и правой оценки систематическим "схемам" уклонения от уплаты налогов.

"Исходя из мирового опыта, наиболее эффективными мерами борьбы с этим явлением является повышение внимания к проблематике со стороны правоохранительных органов, внедрение автоматизированной системы контроля оборота табачных изделий, а также повышение ответственности за контрабанду табачных изделий в крупных размерах", - отмечает директор по внешним связям Phillip Morris Ukraine Наталья Бондаренко.

Кроме того, табачные производители обращают внимание и на необходимость реализации плана мер в рамках Стратегии в сфере противодействия незаконному обороту сигарет, которая была принята Кабмином еще в 2017 году.

"Долгое время данный документ был абстракцией, поскольку не было разработано конкретных мер и механизмов воплощения стратегии. В январе 2020 года после подписания Меморандума между правительством и индустрией наконец-то был утвержден План мероприятий для реализации стратегии, но, к сожалению, он тоже остается только на бумаге. Реальная работа не ведется", — резюмирует Юлия Завалишина.

Единый оператор от правительства

Видимо, понимая всю сложность и неоднозначность ситуации на рынке табака, в начале сентября правительство поддержало проект распоряжения о реализации пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий", который по задумке Кабмина должен предоставлять логистически-информационные услуги для рынка и государства.

Как сообщали ранее представители Минэкономики на заседании правительства, указанный документ разработан Минэкономики совместно с Минфином с целью усиления контроля и принятия безотлагательных мер для борьбы с уклонением от уплаты налогов, контрабандой и контрафактом во исполнение поручения премьер-министра Украины, а также по итогам согласительных совещаний в СБУ при участии Минэкономики, Минфина, МВД, АМКУ.

Также в задачах оператора — мониторинг выполнения Украиной обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС в части контроля оборота табачных изделий.

По словам главы Национальной организации розничной торговли Николая Ганула, в мире существует много моделей регулирования табачного рынка. В некоторых странах уже существуют единые оптовые операторы (как частные компании, так и государственные), созданные с целью контроля рынка и наполнения бюджета.

"Применение той или иной модели в разных странах зависит от культуры рынка, исторически сложившихся традиций, дисциплины потребителей и участников рынка. Кстати, наше законодательство, регулирующее табачную отрасль, одно из самых жестких в мире", - отмечает Николай Ганул.

В Кабинете министров нашли способ, как решить проблему с уклонением от уплаты налогов и контрабандой (фото: РБК-Украина)

Опрошенные РБК-Украина эксперты считают, что решение Кабмина о создании Национального оператора на табачном рынке логично и оправданно. Но при условии, что этот оператор, действительно, исключит возможность продажи нелегальных сигарет, а значит и "скруток" с НДС и уклонений от уплат розничного акциза.

"Задача правительства и Нацоператора - обеспечить честные и справедливые условия деятельности игроков на табачном рынке за счет нивелирования возможности уклоняться от уплаты налогов многими недобросовестными предпринимателями. И я напомню, мы обязаны решить эту проблему, потому что это часть обязательств Украины согласно Соглашению об Ассоциации", - считает политический эксперт Кирилл Сазонов.

В свою очередь, участники рынка реагируют на предложение Кабмина в большей степени положительно.

Так, в "Тедис-Украина" считают, что принятое постановление "ударит" по черному табачному рынку, и по всем тем, кто не платит или уклоняется от уплаты налогов.

"У серых оптовиков и розницы не будет возможности минимизировать налоговые обязательства, в частности, - неуплаты НДС и розничного акциза. Нацоператором могут стать все те, кто имеет соответствующую инфраструктуру, опыт и желание инвестировать в развитие индустрии. Такие игроки на рынке есть", - заявили РБК-Украина в "Тедисе".

Дистрибьютор также добавляет, что из текста постановления они не видят угроз для игроков рынка, которые работают на нем честно, прозрачно и законно.

В "Империал Тобакко" заявили, что также поддерживают желание и действия правительства Украины по борьбе с нелегальной торговлей табачных изделий. Что касается идеи о национальном операторе, то их компания не была частью переговорного процесса.

"Сейчас мы изучаем и анализируем данный документ и будем обращаться к соответствующим государственным органам за разъяснениями. Как международная компания со значительным опытом работы на различных рынках, мы всегда открыты к диалогу", - сообщила директор по корпоративным и юридическим вопросам компании Юлия Завалишина.

Другие табачные производители также отметили, что до конца не понимают, как это предложение будет работать и к чему в итоге приведет, поэтому не могут комментировать сегодня его плюсы или минусы.

В целом же, по оценкам экспертов, внедрение на рынке единого оператора подакцизных товаров сможет пополнить бюджет на 15 млрд грн.

"Внедрение на рынке Национального оператора подакцизных товаров может принести в бюджет более 15 млрд грн за счет вывода из тени розничного акциза, НДС, рынка нелегальной торговли сигарет. Похожие модели функционирования табачного рынка существуют во многих странах Европы и мира: Италия, Франция, Испания, Венгрия, Швеция, Япония, Бразилии", - отмечает экономист Валерий Клочко.

Национальным оператором могут стать дистрибуторы, оптовики и большие розничные сети, которые работают напрямую с производителями.

"В любом случае, это должен быть тот, кто наведет порядок на рынке, повысит прозрачность и наполнит бюджет налогами. Конечно, будет сопротивление. Оно уже есть. Потому что, если государство не получило свои законные 15 млрд, их получил кто-то другой. Серых денег на этом рынке достаточно, чтобы люди активно боролись за сохранение старых схем", - резюмирует Сазонов.