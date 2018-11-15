Ксения Прожогина: исследования степени удовлетворенности персонала - распространенная практика лучших компаний

Фото: Ксения Прожогина (пресс-служба МХП)

Директор департамента управления персоналом и коммуникаций агроиндустриального холдинга МХП («Мироновский хлебопродукт») Ксения Прожогина рассказала о том, как мониторинг эмоций повлияет на процессы взаимодействия с сотрудниками.

- Расскажите, пожалуйста, о сути проекта мониторинга эмоций сотрудников, который вы сейчас внедряете в холдинге.

- Если говорить о ключевом тезисе программы, то она состоит в том, что счастливые люди более эффективны в своей деятельности. Неудивительно, что исследования степени удовлетворенности персонала – распространенная практика лучших компаний ведущих экономик мира. Во многих странах на уровне государственных программ исследуют эмоции людей. В ОАЭ к национальным показателям относят индекс социальной сплоченности и индекс счастья.

Соответственно, мы имплементируем лучшие мировоззренческие наработки в собственную практику. Ведь на работе человек проводит значительную часть жизни, и качество жизни должно быть высоким. Счастливый человек действительно лучше работает, но тут речь идет не о математической калькуляции производительности труда, а о позитивной энергии, вкладываемой в свой труд и, соответственно, в конечный продукт.

Мы говорим о технической инновации. Об инструменте компьютерного моделирования, который поможет руководителю, специалистам HR-службы и других задействованных подразделений понять, не находится ли человек в пограничном состоянии, в котором он системно разрушает сам себя. Я говорю не о выяснении причины краткосрочного плохого настроения, а о выявлении долгосрочного «несчастья».

- Это собственная разработка или внедрение международного опыта? Существуют ли какие-то аналоги в Украине или, возможно, в мире?

- Как я говорила, исследования степени удовлетворенности являются достаточно часто применяемой практикой зарубежных компаний. Ее используют или тестируют такие известные компании, как Google, Twitter, Facebook, Flickr, YouTube, Ricoh, Fujifilm, Canon, Nikon. Наш проект учитывает имеющийся опыт, но является разработкой отечественных IT-специалистов и авторов ряда стартапов.

Они активно сотрудничают с международными исследовательскими институтами и библиотекой Behavioural Science Institute. Это если мы говорим о технической стороне вопроса. Но есть еще и вторая часть команды, представленная сертифицированными психологами и экспертами. Эту часть рабочей группы возглавляет известный психолог Вадим Колесников. То есть задействовано достаточно много специалистов разных отраслей.

- На каком этапе внедрения находится проект?

- На данный момент он проходит тестирование. В нем принимают участие 70 сотрудников, поддержавших наше предложение или самостоятельно выразивших намерение стать частью подобного эксперимента. С их помощью группа психологов и лучших IT-экспертов «обучает» технику распознавать эмоции, работать с этими данными, анализировать и сигнализировать о проблемах.

Имея доступ к ранее упоминавшимся библиотекам и базам распознавания эмоций, мы расписываем алгоритмы и сценарии для 70 разных условий, которые, в свою очередь, являются основой расчета «формулы счастья» или вовлечённости сотрудника. Как уже говорилось, это позволяет заблаговременно выявить сотрудника, которому может понадобиться помощь.

- Система соответствующего мониторинга будет внедряться одновременно во всех подразделениях или поэтапно?

- Сначала мы должны завершить тестовый проект, в котором принимают участие наши добровольцы. Это преимущественно представители отделов HR и IT, ведь их уровень знаний и вовлеченность в проект на момент запуска «пилота» были самыми высокими.

Но информация стала достаточно быстро распространяться в коллективе – бонус openspace. Появились сотрудники из других подразделений, также пожелавшие принять участие в эксперименте. Ведь общая заинтересованность заряжает энергией и побуждает быть более активным.

- Какова механика процесса?

- Наша система научена распознавать сотрудников. Таким образом, она фиксирует, что сейчас в кадре находится условный Иван Петренко. Камера также определяет его эмоцию: имея базу и соответствующие международные библиотеки, машины способны ее идентифицировать. Это не банальное «улыбается – значит счастлив». Все гораздо сложнее. Оценивается даже положение головы, длительность конкретной эмоции, очередность и смена настроения.

Имея все эти данные, можно вывести формулу удовлетворенности или, другими словами, вовлеченности в тот конкретный процесс, которым человек занимается в данное время. Следовательно, мы знаем, что сотрудник делал и как на этот процесс реагировал. Допустим, он был озадачен на 10%, зол на 5%, счастлив на 20%. На основании этого делаются выводы. Итак, сначала работает машина, затем HR-специалист, а в дальнейшем – если есть такая необходимость – психолог.

- Что изменится для сотрудников компании, когда он будет полностью внедрен?

- Мы говорим об улучшении качества диалога с сотрудниками. Зачастую люди не могут озвучить своему руководителю или коллективу причину своего состояния, а тем более – справиться с ним самостоятельно. Система мониторинга эмоций позволит дифференцировать таких людей, заблаговременно предотвратить так называемое «выгорание», предоставить поддержку и помощь.

- Какими показателями будет измеряться эффективность внедрения проекта? Когда рассчитываете получить первые положительные результаты?

- Хочу еще раз акцентировать внимание на том, что проект находится на стадии тестирования, по результатам которого будет проведен анализ и коррекция с учетом «обратной связи» от участников эксперимента. Только потом можно будет говорить о полноценном внедрении. Рассчитываем, что процесс займет не менее одного года. Будем «идти» от подразделения к подразделению, от предприятия к предприятию.

После новогодних праздников первыми присоединившимися станут сотрудники центрального офиса. Ближе к концу первого квартала подведём итоги этого этапа. Параллельно за счет внутренних корпоративных коммуникационных ресурсов планируем провести широкую информационную кампанию по разъяснению сути проекта.

- Учитывая инновационность вашей идеи, собираетесь ли рассказывать об этом проекте и особенностях его внедрения в Украине на международных площадках?

- Говорить об этом еще рано. Когда будут первые позитивные результаты, мы сможем представить их общественности. Но хочу подчеркнуть, что мы не создаем проект ради проекта или ради презентаций на международных площадках. Это проект для наших сотрудников, для Центра развития МХП, который, в том числе, занимается внутренней мотивацией сотрудников, их развитием в самых разных направлениях, для компании, в целом.

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Вадим Колесников, руководитель рабочей группы психологов проекта:

"Весь мир сейчас находится в поиске новых моделей социального взаимодействия и взаимодействия сотрудников внутри компании. Есть компании более инновационные, есть менее инновационные, но силами одного предприятия невозможно создать что-то принципиально новое. Соответственно, технологии взаимодействия «перетекают» из компании в компанию, заимствуются, развиваются и пр.

Это поиск того, как максимально расширить возможности человека в рамках бизнеса. И когда мы говорим о том, насколько человек счастлив на работе, мы фактически говорим о степени его вовлеченности. Лишь тогда, когда человек на своем рабочем месте может позволить себе испытать весь спектр эмоций (он может быть зол, весел, удивлен, огорчен), только тогда можно говорить, что он действительно раскрывает свой потенциал, а не действует, как робот.

То есть в данном случае мы имеем дело с некой попыткой не просто вовлечь сотрудников (сотрудники МХП – это люди, которые однозначно вовлечены и связывают свое будущее с компанией), а с намерением компании ответить на вовлеченность сотрудника предложением развивать его"