Кризис в Казахстане. Какие последствия будет иметь введение войск РФ в стране

Как учит нас история, авторитарный режим не может продолжаться бесконечно. Яркий пример – ситуация в Казахстане. Еще несколько недель назад никто не мог предположить, что на улицах по всей стране начнутся перестрелки с десятками погибших, будут гореть автомобили и административные здания, а в страну войдут "солдаты-миротворцы" ОДКБ, де-факто – российские войска. О том, кто сегодня реально правит страной, кто выиграл от событий последних дней, и что это значит для Украины – в материале РБК-Украина.

Стабильная нестабильность

Несмотря на внешнюю благопристойность внутренней политической ситуации в Казахстане до протестов, было очевидно, что интересы нынешнего президента страны Касим-Жомарт Токаева и предыдущего Нурсултана Назарбаева – точнее, его родственников и окружения, рано или поздно придут в состояние неразрешимого противоречия. Именно так и получилось. С началом народных протестов в западном Казахстане, связанных изначально с повышением цен на сжиженный газ, этот потенциальный конфликт перешел в активную фазу.

В результате всего за несколько дней власть в Казахстане фактически потеряла контроль над страной, а силовые структуры и вооруженные силы оказались несостоятельными для наведения порядка и обеспечения безопасности. Как следствие, президент Токаев обратился в миссию с участием стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой помочь преодолеть "террористическую угрозу".

В настоящее время сложно подтвердить, что непосредственно Россия была причастна к провоцированию протестов, однако бесспорно Владимир Путин попытается максимально использовать уязвимое положение Казахстана для достижения своей выгоды, реализуя "гибридный сценарий" установления контроля над страной. К тому же, Токаев с помощью Путина обрел не формальную, как это было до трагических дней начала января 2022 года, а реальную власть в республике.

При этом, стоить отметить, что Россией был если не грубо нарушен, то, как минимум, неверно истолкован устав ОДКБ, предусматривающий взаимную помощь только в случае прямого военного вторжения извне, а отнюдь не для подавления внутреннего гражданского протеста.

Впрочем, если оценивать ситуацию с точки зрения международного права, то формальность соблюдена. Президент Токаев послал запрос, соответствие требованиям он обосновал тем, что в Казахстане действуют "международные террористы", а другие члены ОДКБ против такой трактовки не возражали.

Казахстан и украинский сценарий

По плану организация Договора о коллективной безопасности по плану 13 января уже начала выводить свои войска из Казахстана, где они находятся в рамках "миротворческой" миссии. Ожидается, что вывод войск ОДКБ из Казахстана завершится через 10 дней.

Касательно последствий данного решения есть, как минимум, два мнения. Первый, что оказание помощи со стороны ОДКБ однозначно принесет значительные угрозы суверенитету Казахстана: вероятно, Москва выдвинет ряд требований за свои услуги.

Второй, что несмотря на потенциальную опасность, ввод сил ОДКБ, в первую очередь российских войск, сделал невозможным развитие событий в Казахстане по "украинскому сценарию". Это объясняется тем, что Токаев таким образом якобы пресек возможность создания самопровозглашенных народных "республик" на территории Северного Казахстана, — где могли взывать к Путину ввести войска.

Тем более, что в случае дальнейшего обострения ситуации с погромами в Аламаты и других городах Казахстана (возможно, инициированными все той же агентурой Путина, как это было в Украине) вторжение России в Казахстан все равно бы состоялось. Но уже без какой-либо перспективы их последующего вывода.

Впрочем, о политической ответственности сложившейся ситуации в Казахстане и последствий размещение сил ОДКБ – можно будет судить позже. Во всяком случае, Запад точно не сможет простить Путину повторение "украинского сценария" уже в Казахстане.

Из Казахстана выводят войска ОДКБ (фото: kz)

ОДКБ – российский "аналог" НАТО

Организация договора коллективной безопасности –оборонный союз, созданный почти сразу после распада Советского Союза, весной 1992 года. Но почти 30 лет "коллективная безопасность" ОДКБ существовала только на бумаге.

Формально все государства-члены ОДКБ равноправны, а фактически одно из них, а именно Россия – "более равноправна", поскольку ведущая роль принадлежит именно Кремлю, и все остальные члены в той или иной степени зависят от РФ.

Руководство России воспринимает ОДКБ как атрибут государства с глобальным влиянием. Именно такое мнение РФ продвигает на региональных и мировых площадках, таких как ОБСЕ или ООН. Там Москва давно утверждает, что ее ОДКБ может выполнять миротворческие функции в любом уголке мира.

Пока это не имело успеха – организацию в мире не воспринимали всерьез, как этого хотел Кремль. В этом смысле история с Казахстаном способна несколько изменить.

При создании в Организацию вошли 6 членов – Россия, Армения и 4 среднеазиатских государства (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан). С тех пор состав организации несколько раз менялся. В нее вошла Беларусь, а Узбекистан вышел из состава.

Стоит отметить, что Украина сначала отказалась от участия в этой организации и впоследствии не рассматривала такой возможности. Как покажет история, это было более, чем правильное решение.