Крайняя мера: введет ли власть жесткий "локдаун" в Украине

Украинцы боятся последствий жесткого карантина (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Кабинет министров пока не собирается ужесточать карантин, несмотря на удручающую статистику по COVID-19 и вторую волну "локдаунов" по всей Европе. Но если ситуация продолжит ухудшаться, чиновники готовы идти на крайние непопулярные меры и уже рассматривают ряд дополнительных ограничений. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Пандемия коронавируса продолжает удерживать в заложниках весь мир. С началом осени, как и прогнозировали многие эпидемиологи, она ударила с новой силой. Больше других удар ощутили европейские страны. Во Франции, Италии, Великобритании, Испании и Польше ежедневно фиксируют десятки тысяч заразившихся. С новой силой вирус разбушевался и в Германии.

Власти этих стран после летней "передышки" вновь вынуждены прибегать к частичному или полному "локдауну". В основном страдают развлекательная и ресторанная сфера.

В Англии, Бельгии и Италии для граждан ввели комендантский час. А жителям Франции разрешено выходить только на работу, за едой, к врачу и для короткой прогулки рядом с домом. Для других целей понадобится спецпропуск, также как и весной.

В Украине, в отличие от всех этих стран, эпидемия не утихала. С марта динамика заражений двигалась по нарастающей. В конце сентября, когда у нас впервые зафиксировали более 4 тысяч новых больных, в ВОЗ допускали, что "в ближайшие месяцы" эта цифра может достичь "7-9 тысяч".

Реальность оказалась более удручающей: уже спустя месяц, 7 ноября, ежедневная статистика показала цифру в 10746 инфицированных. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом в стране быстро превращается "из сложной в катастрофическую".

Несмотря на ужасающие оценки, тотальный "локдаун" в Украине пока не планируется. Но если ситуация с коронавирусом ухудшится, правительство усилит карантин, заявил в прошлую среду премьер-министр Денис Шмыгаль.

Пиковая нагрузка

Максим Степанов предположил, что украинцев ждет суровый карантин, если суточное число новых заболевших превысит 20 тысяч. Именно при таком показателе в стране будут заполнены все койко-места для пациентов с "ковидом", уточнил он.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко уточнил, что пока система здравоохранения способна выдержать 15-20 тысяч заболевших в сутки, но даже такого сценария лучше не допустить.

"Любая система здравоохранения небезгранична и ключевым должно быть соблюдение санитарных норм. Наша задача – готовиться к самым пессимистическим сценариям. Когда мы говорим, что вышли на цифры 7-8 тысяч в сутки, то наша задача – переориентировать систему здравоохранения от предотвращения болезни к уменьшению смертности", – пояснил РБК-Украина Ляшко.

За последний месяц власти уже как минимум трижды называли разные пороговые цифры, после которых Украине грозит "локдаун". В середине октября президент Владимир Зеленский предсказывал жесткий карантин, если число новых больных превысит показатель в 9,5 тысяч. Он сказал, что эта отметка станет критической для системы здравоохранения страны.

Тогда даже на уровне бытовых бесед украинцы выстраивали догадки, что власти вновь введут "локдаун" после местных выборов. Но несколько дней спустя Зеленский назвал уже другую цифру – 15 тысяч.

Медицинская система Украины не стоит на месте, говорит глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий ("Слуга народа"). Отсюда и "разнобой" в заявлениях и цифрах властей.

"Постоянно создаются дополнительные кровати в больницах, обустраиваются полевые госпитали, ежедневно наращивается мощность медицинской системы. На сегодняшний день мы понимаем, что она может справиться с 15-20 тысяч больных в сутки. Но если будет больше 20 тысяч – к этому наша система на сегодня не готова", – объяснил РБК-Украина Радуцкий.

В Офисе президента, в свою очередь, утверждают: одного параметра суточных случаев недостаточно для ужесточения карантина. Объем и интенсивность новых ограничений будут зависеть в первую очередь от индекса тяжелых форм болезни в общей статистике, индекса смертности и от количества занятых лечебных коек, сказал изданию советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Тем не менее, если общество не будет с пониманием относится к масочному режиму, к социальному дистанцированию, возможен всплеск. Тогда немедленно будет введен повсеместный жесткий карантин", – пояснил Подоляк.

Судя по темпам распространения вируса и заполняемости больниц, медицинская система может выйти на пиковую нагрузку уже в ближайшее время. Уже с понедельника все регионы страны оказались в "оранжевой" и "красной" зоне эпидемической опасности.

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, бывший замглавы Минздрава Павел Ковтонюк считает, что властям следует немедленно ввести ограничения, сопоставимы с теми, что действовали во время первого этапа адаптивного карантина в начале мая. Иначе – уже в ближайшем будущем придется вводить общенациональные ограничения, как например, во Франции или Германии.

"При разработке нового пакета ограничений следует учитывать опыт европейских стран, в частности следующие факторы. Готовность людей соблюдать ограничения значительно ниже, чем была весной. Экономика гораздо более ослаблена. Школы и детские сады, а также транспорт большинство стран оставляет открытыми. Ограничения применяются в первую очередь к количеству контактов для отдельной личности, во вторую – к сферам деятельности", – отметил Ковтонюк.

Утомленные карантином

Во власти сопротивляются жесткому карантину не меньше, чем остальные граждане. И в Кабмине, и в правящей команде власти не устают повторять, что весенний "локдаун" был необходим, чтобы снизить потенциальную нагрузку на медицинскую систему и подготовить ее. Но еще один простой всей деловой и предпринимательской активности – непозволительная "роскошь".

Один из возможных форматов ограничений, который сейчас обсуждается в правительстве – это карантин "выходного дня". Если его введут, развлекательные заведения, рестораны, кафе, спортзалы и непродуктовые магазины придется закрывать на субботу и воскресенье.

Кроме того, согласно проекту постановления, которое есть в распоряжении РБК-Украина, в Кабмине могут отказаться от цветных зон карантина. Вместо этого по всей стране под запрет попадут массовые мероприятия, работа ночных клубов и дискотек. Общепиты не смогут работать после 22:00 и до 07:00, кроме доставки и заказов на вынос.

Для людей старше 60 лет могут ввести отдельные часы для посещения магазинов и других заведений из сферы услуг – с 10:00 до 12:00.

Также предлагается запретить плановые госпитализации в больницы, за исключением экстреных случаев и крайней необходимости – роды, помощь онкобольным и так далее.

Жесткий локдаун будет достаточно сложно пережить с экономической точки зрения, говорит Ляшко. Тем более, что защита здоровья невозможна без экономической составляющей, добавил он.

"Поэтому и ищем тот баланс, когда будет разрешено функционировать определенным субъектам или сферам хозяйственной деятельности для того, чтобы пополнять экономику. Но если будем наблюдать стремительный рост заболеваемости, который может привести к коллапсу системы здравоохранения, то, конечно, будем рассматривать жесткие ограничения", – отметил главный санитарный врач.

Экс-заместитель главного санитарного врача, врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что любые карантинные ограничения должны быть компромиссным решением медиков и экономистов. Чтобы, с одной стороны, избежать стремительного роста заболеваемости, а с другой – не допустить экономического коллапса, уточнила эпидемиолог.

"Но на сегодня уже существует немало ограничительных мер. Другое дело – не все они выполняются. Поэтому прежде чем вводить какие-то более суровые меры, нужно сделать так, чтобы, по крайней мере, соблюдались те, которые есть. Возможно, если бы выполнялись существующие нормы, не пришлось бы вводить и новые", – прокомментировала РБК-Украина Мухарская.

На прошлой неделе Рада уже ужесточила наказания за нарушение карантина. По словам Михаила Радуцкого, новый закон позволит полиции выписывать такой же протокол, как во время нарушения правил дорожного движения. И он будет иметь законную силу.

"Мы уже приняли законопроект (№3891), разработанный Минюстом. Мы значительно снижаем суммы штрафов. Но этот документ разрешает полиции штрафовать на месте владельцев заведений или людей, которые не придерживаются карантинных правил. Потому что раньше эта система штрафов почти не работала: люди оспаривали их в судах, их попросту не оплачивали", – объяснил глава комитета по вопросам здоровья нации.

У нашей экономики уж точно нет такого запаса "прочности", как у европейских стран, закрывшихся на карантин. Хотя даже там граждане стали выходить на улицы, бунтуя против ограничений и остановки их бизнеса. И как раз социальное недовольство – еще один фактор, сдерживающий украинскую власть от "локдауна". Народное негодование, которое выплеснется на нее в случае новых ограничений, может полностью "потопить" рейтинги правящей команды.

Из сентябрьского исследования группы "Рейтинг" следует, что украинцы куда больше опасаются последствий карантина, чем коронавируса: 61% опрошенных ответили, что больше боятся экономических последствий "коронакризиса", чем самого заболевания. И только 29% считают наоборот.

Сейчас о карантине напоминают только маски у посетителей торговых центров и магазинов. В остальном украинцы в большинстве своем пренебрегают противоэпидемическими мерами.

Вполне логично, что граждане не хотят и не могут вновь отсиживаться по домам. Но в то же время – и не готовы соблюдать даже самый минимум правил, который, вероятно, мог бы сбавить обороты эпидемии, а значит – и предотвратить скорый обвал медицинской системы. После того, как больницы не смогут справляться с нагрузкой, тотальный "локдаун" будет неизбежен – другого выхода у власти не останется.