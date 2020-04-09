Коронавирус в Украине: почему "Протефлазид" не спасает и как уберечь украинцев

Иллюстративное фото (УНИАН)

Рынок препаратов, не имеющих надлежащей доказанной эффективности и безопасности, или так называемых "фуфломицинов", в последние годы заполнил полки аптек в Украине. Лекарства, которые якобы помогают в лечении различных заболеваний, а на самом деле даже не являются медицинскими препаратами, производятся в большом количестве. Кроме того, они активно и обильно рекламируются. Плохо информированных и доверчивых людей тоже много, как и тех, кто готов заплатить любые деньги за неэффективные препараты, лишь бы не платить врачам из принципа.

Как отмечают эксперты, самолечение стало настоящей эпидемией, и пандемия COVID-19 для производителей псевдопрепаратов открывает новые возможности. О том, как уберечь украинцев от самолечения, что представляет собой препарат "Протефлазид", производимый "Экофарм", и помогает ли он в лечении коронавируса - детально РБК-Украина.

Пиаром по коронавирусу

"Протефлазид" - это спиртовая настойка трав щучки и вейника, стоимостью от 300 до 600 гривен за флакон. Производитель ("НПК Экофарм") начал продавать препарат задолго до появления коронавируса.

Первые публикации о том, что препарат не лечит от заболеваний, о которых заявил производитель, а именно от вирусов герпеса, гепатитов, гриппа, ОРВИ, начали появляться еще в 2018 году. Несмотря на это,"НПК Экофарм" даже заявляла, что настойка лечит и ВИЧ-инфекции. В том же году компания обратилась в суд, чтобы защитить свою репутацию, но суд отказал.

Впрочем, как только началась пандемия коронавируса, "НПК Экофарм" решила начать пиар-кампанию, чтобы убедить доверчивых покупателей в том, что их препарат работает.

Так, в середине марта этого года появилась статья о том, что "моделирование продемонстрировало, что действующее вещество "Протефлазид" может блокировать механизмы размножения коронавируса". В частности, доктор медицинских наук, экс-руководитель Центра гриппа Александр Гриневич рассказал подробности тестирования отечественного препарата с действующим веществом "Протефлазид".

Стоит отметить, что Гриневич является не только бывшим руководителем Центра гриппа, но и действующим замдиректора "НПК Экофарм". В связи с этим, Гриневича совершенно оправданно можно заподозрить в конфликте интересов.

Тогда же, в марте, он сообщил, что украинцам нет причин беспокоится из-за распространения коронавируса, как так его компания сможет обеспечить производство необходимого количества препарата от вируса.

Примечательно, что когда в Новые Санжары была доставлена группа украинцев, вернувшихся из Китая, Гриневич начал делать заявления уже от имени компании, пообещав обеспечить всех жителей поселка "Протефлазидом", отмечая, что препарат может блокировать важный фермент коронавируса, который тормозит дальнейшее развитие болезни. Однако, научных подтверждений того, что лекарство действительно работает - нет. Гриневич этот "нюанс" объясняет тем, что "исследования продолжаются", поэтому ни научных статей, ни официальных подтвержденных результатов пока нет. Позже он и вовсе сказал, что лишь допускает, что препарат может блокировать размножение вируса.

"Возможно, наш препарат будет блокировать. Никто не утверждает. Мы говорим о предпосылках, которые могут быть. У нас нет конкретных данных. Но если будем ждать еще год, умрет еще 100 000 человек. Понимаете, о чем идет речь? Поэтому предлагаем использовать. Будет эффект - спасем людей", - сказал Гриневич.

Несмотря на откровенно слабую аргументацию, 23 марта президент Академии медицинских наук Виталий Цимбалюк написал письмо на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля с просьбой дать согласие на использование медиками и пациентам "Протефлазида" в качестве профилактики и лечения коронавируса. При этом он сослался на прошлогодний отчет, составленный при участии Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Академии меднаук Украины. В этом отчете было сказано, что выводы отчета, полученные с использованием компьютерного моделирования и исследования на культурах клеток, указывают на возможную эффективность препарата "Протефлазид" для лечения коронавирусной инфекции COVID-2019.

Компьютерные исследования

26 марта Гриневич нашел еще нескольких союзников в медицинской среде, с которым провел пресс-конференцию об эффективности препарата. Так, участвовавшая в ней директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского, профессор, член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины Виктория Задорожная заявила, что к ней обратились представители "Экофарм" с предложением провести исследования на модели коронавируса гастроэнтерита свиней, и были получены якобы прекрасные результаты. Звучало это обнадеживающе.

Позже Задорожная уточнила, что ученые не могут утверждать, что препарат будет на 100% эффективным для лечения коронавируса. Более того, она призналась, что действующее вещество препарата изучалось по таким направлениям - методом компьютерного моделирования, молекулярный (докинг) непосредственно с компьютерной моделью коронавируса 2019-nCoV, молекулярного, а также тестированием действия на двух культурах клеток, зараженных коронавирусами, "родственными" с 2019- nCoV.

"Речь идет о большой вероятности, что исследуемое действующее вещество будет способно тормозить размножение коронавирусов в организме", - подытожила она, добавив, что между "большой вероятностью" и "100-процентной вероятностью" все же есть весомые отличия.

В свою очередь, заведующий лабораторией экспериментальной химиотерапии вирусных инфекций Института Громашевского, доктор медицинских наук, профессор Светлана Рыбалко отметила, что результаты исследований на коронавирусе свиней, вероятно, будут достоверны и при испытаниях на актуальном коронавирусе. Но только вероятно, а не точно. Месяцем ранее госпожа Рыбалко проанализировала изобретение "Экофармы" и подписала документ с таким выводом - "использовать модельные тесты для оценки возможной противовирусной активности по отношению к SARS-CoV-2 нецелесообразно".

Также участвовавший в пресс-конференции заведующий научным отделом интенсивной терапии и детоксикации Института Громашевского, доктор медицинских наук, врач-анестезиолог высшей категории Сергей Борщев отметил, что "речь ни в коем случае не идет о панацее и лекарстве с доказанным действием против коронавируса. Потому что таких лекарств в настоящее время в мире не существует".

Медицина против

"Протефлазид", как уже говорилось выше, имеет давнюю историю. Почему же тогда никто в мире не обратился к Украине, чтобы купить спасительную настойку? А дело в том, что еще в 2013 году Минздрав Украины отнес этот препарат к псевдолекарствам. Более того, не существует ни одной международной научной работы, которая подтверждала бы противовирусное действие растительного состава этого и подобных препаратов. Они не включены в международные протоколы, так как их эффективность не доказана, и никто, кроме их производителей, не видит в них спасения, не только от коронавируса, а и от вирусов в целом.

Биофизик, доктор физико-математических наук, ведущий сотрудник Института физики НАН Украины Семен Есилевский заявил, что препарат является спиртовой настойкой из двух трав: вейника наземного 500 г/1000 мл и травы щучки дернистой 500 г/1000 мл, и по его убеждению - не может дать обещанного эффекта.

Врач-инфекционист Игорь Марков уверяет, что препарат "даже герпес лечит не очень эффективно, а на коронавирус он будет действовать примерно как аскорбиновая кислота".

Кандидат медицинских наук, анестезиолог-практик Андрей Семьянкив, известный также как медицинский блогер MED Goblin, отмечает, что "Протефлазид" на 96% состоит из спирта и продается уже двадцать лет. "За десятилетия этим препаратом обещали помочь не только в лечении коронавируса, но и герпеса, гепатита, грибка, ОРВИ и даже ВИЧ", - говорит эксперт.

Журналисты проекта расследований Bihus.Info также выяснили, что препарат не имеет никаких научных подтверждений относительно его эффективности в блокировании коронавируса, а бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун сказала, что руководители определенных научных учреждений пытаются "впарить" это лекарство как якобы спасение от COVID-19 и заверила, что подобными действиями Национальная академия медицинских наук Украины "ударилась в лженауку".

Правительство Украины значительно ужесточило условия карантина, установив для его нарушителей большие штрафы - от 17 до 34 тысяч гривен, и полиция все чаще принимает соответствующие меры против нарушителей. Но, к сожалению, пока это никак не относится к тем, кто пытается продавать альтернативные препараты, эффект которых не доказан. Однако, тот факт, что глава Кабмина не удовлетворил просьбу компании разрешить официальную продажу препарата, усиливает уверенность, что правительство все же готово подобным действиям противостоять.