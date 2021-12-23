Коронавирус мутирует. Почему вакцинация – единственный способ спасения

В Украине тысячи человек продолжают болеть COVID-19. К тому же вирус быстро адаптируется к человеческой популяции и научился уклоняться от используемых против него лекарств. Окончательно остановить эпидемию мешает еще и массовое недоверие населения к вакцине. Есть ли повод для беспокойства из-за появления новых штаммов коронавируса и почему несмотря на его новые формы – вакцинация единственный способ спасения – в спецпроекте РБК-Украина.

Этой осенью Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала новый штамм коронавирус. "Омикрон" стал пятым штаммом, который вызывает беспокойство, то есть может быть заразным, опасным и таким, что обходит защиту от вакцинации. Кроме него в этой группе есть еще "Альфа", известный также как британский "Бета" (южноафриканский) и "Гамма" (бразильский), которые впервые зафиксировали в конце прошлого года. Еще один штамм – "Дельта", родом из Индии – стал причиной последней ударной волны эпидемии в мире и в Украине в частности.

"Омикрон" ныне считается наиболее агрессивным штаммом, поскольку в нем насчитали около 50 мутаций. В каком-то смысле вирус совершил настоящий эволюционный скачок. Например, у "Дельты" было только 13 мутаций.

Некоторые из обнаруженных изменений в структуре коронавируса ученые уже наблюдали в предыдущих штаммах. Но есть и такие, которые до этого не встречались. И как вся эта палитра мутаций вместе скажется в приспособлении вируса – пока точного ответа нет.

Еще вопрос, который волнует многих в этой ситуации – действенна ли имеющаяся ныне вакцина против новых мутаций вируса? Нужно ли делать прививку от коронавируса, если все равно существует риск заболеть ковидом, даже когда человек вакцинирован? А если уже переболел – какой тогда смысл в вакцинации? Попробуем найти ответы.

Нужна ли вакцинация

Вакцинация – самый эффективный способ защиты от инфекционных заболеваний. Организм реагирует на введенную вакцину, вырабатывая иммунитет к болезни.

В разные времена вакцинации спасали человечество от целого ряда опасных инфекций. Среди них – корь, оспа, свинка, полиомиелит, коклюш, столбняк, дифтерия. Эпидемии коронавируса тоже можно остановить с помощью прививок, считают эксперты.

Несмотря на то, что иммунитет к коронавирусу через некоторое время после прививки ослабевает, защита от тяжелого течения заболевания все равно остается стабильной.

В частности, исследования, проведенные в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США за период с апреля по июль 2021 года, свидетельствуют о том, что не вакцинированные от коронавируса люди подвергаются в 11 раз большему риску умереть от коронавируса, чем вакцинированные. Риск заболеть у непривитых в 6 раз выше по сравнению с теми, кто получил две дозы вакцины.

В Министерстве здравоохранения Украины также утверждают, что украинцы, получившие прививки, в пять раз реже инфицируются коронавирусом. Риск попасть в больницу у вакцинированных в 10 раз ниже, чем у тех, кто прививку не получил, что подтверждается практически. Так, по данным Электронной системы здравоохранения, в Украине с августа по октябрь 94% госпитализированных с COVID-19 больных не прошедших полный курс вакцинации. Если бы доля вакцинированных среди населения Украины была ниже, система здравоохранения страны сейчас оказалась бы на грани коллапса. В то же время среди 96,5% умерших от осложнений COVID-19 за август-октябрь в Украине – именно не вакцинированные.

А по данным немецкого Института Роберта Коха, опасность оказаться в больнице с тяжелым течением болезни или умереть в 25 раз меньше у тех, кто привит. Защита от тяжелого течения болезни, при котором необходимо лечение в палате интенсивной терапии, составляет 92%.

Как вакцина реагирует на новые штаммы

В последнее время вызывает тревогу тот факт, что все имеющиеся вакцины от коронавируса в случае с новым, более агрессивным штаммом "Омикрон" действуют не в полной мере. Это означает, что и те, кто полностью вакцинирован, и даже те, кто имеет бустерную прививку, могут заразиться этим вариантом коронавируса. То есть "Омикрон" научился частично обходить иммунный ответ организма.

Кроме того, в фармацевтической компании Moderna заявили, что люди, особенно с ослабленным иммунитетом, могут заражаться сразу двумя штаммами коронавируса – и "Дельтой" и "Омикроном". Это может привести к появлению еще более заразного варианта.

Тогда есть ли смысл делать прививку, если будет преобладать "Омикрон" или, даже более агрессивные формы? – Однозначно, нет.

Имеющиеся вакцины от новых форм коронавируса предотвращают тяжелое течение COVID-19 – каким бы вариантом не был инфицирован человек.

"У нас есть вакцины, которые доказали свою эффективность от всех штаммов с точки зрения тяжелых заболеваний и госпитализаций. Нет причин ожидать, что с "Омикроном" будет иначе", — убежден директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

В то же время сразу несколько крупных фармацевтических производителей подтвердили готовность обновить свои вакцины от коронавируса из-за появления новых штаммов. В частности, в Pfizer заявили, что готовы обновить и распространить свою вакцину в течение 100 дней, если текущая прививка окажется неэффективной против "Омикрона".

Кроме того, как и с ранее известными мутациями, эффективными профилактическими мерами от "Омикрона" остаются использование защитных масок, отслеживание контактов и соблюдение дистанции.

Ситуация с вакцинацией в Украине

По состоянию на 19 декабря в Украине по крайней мере первой дозой вакцины от коронавируса прививались более 14,3 млн человек. Это 46% взрослого населения. Полностью иммунизированы и получили две дозы – почти 13 млн человек, получили дополнительную дозу – 92 человека. Всего проведено 27,3 млн прививок.

Чтобы количество госпитализаций и человеческих жертв от "ковида" было как можно меньше, ученые призывают вакцинировать не менее 70% населения. О таком задании заявляли и в Минздраве. По оценке главы Минздрава Виктора Ляшко, к такой отметке можно приблизиться, если нынешний спрос и темп вакцинации сохранятся.

Больше всего прививок делают в столице: примерно 70% взрослого населения Киева уже вакцинированы хотя бы одной дозой биопрепарата. В "аутсайдерах" – Закарпатская и Черновицкая области, там по крайней мере одну прививку получили примерно 31% и 36% взрослых жителей.

Ключевым толчком к вакцинации в Украине, вероятнее всего, стали ограничения для непривитых в "красных" зонах, введение обязательной вакцинации для некоторых профессий и новые условия перевозок в межобластном транспорте.

Недавно Виктор Ляшко также подписал приказ, в соответствии с которым некоторым гражданам Украины разрешается вводить третью прививку от коронавируса. В частности, речь идет о людях с ВИЧ, онкологией, после трансплантации органов, тех, кто проходит иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию, пациентов с рядом других иммунодефицитных состояний.

Третью дозу будут вводить через 28-90 дней после второй дозы, независимо от типа вакцины. Вместе с тем в Минздраве отмечают, что дополнительную дозу можно получить той вакциной, которой было введено две предыдущие дозы.

Вакцинацию можно сделать в ближайшем пункте прививки. А вот действие сертификата о вакцинации даже после третьей дозы продолжаться не будет, документ будет действовать 365 дней с даты введения второй дозы.

Как отмечали в Минздраве, третья доза не является бустерной и сейчас будет вводиться только указанной категории граждан. Как известно, в США и европейских странах именно после бустерной дозы считается, что человек прошел полный курс вакцинации. В Украине полным курсом считается получение двух доз вакцины.

Кроме того, пандемия заставила большинство стран закрыть границы. Несмотря на "открытость мира" нельзя просто взять билет на самолет и отправиться в другую страну не исследуя правила въезда. Большинство требует сертификат или свидетельство о вакцинации.

По данным онлайн-издания о визовых требованиях разных стран VisaGuide.World: AstraZeneca европейского и корейского производства признана в 150 странах мира. AstraZeneca/Covishield индийского производства – в 70 странах, Comirnaty/Pfizer – в более 130 странах, Moderna – в более чем 90, CoronaVac/Sinovac принимают в более чем 50 странах.

Напомним, что в Украине доступны 4 вакцины: AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac, Comirnaty от Pfizer и Moderna. Каждая из этих вакцин эффективно предотвращает тяжелое течение болезни и спасает жизни. Выберите ближайший пункт прививок или центр массовой вакцинации на сайте vaccination.covid19.gov.ua.