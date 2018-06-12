На конкурсной основе: как Госгеонадра будут распределять недра

8 июня 2018 года на правительственном портале были опубликованы поправки сразу к двум прежним постановлениям, которые сильно меняют правила игры в сфере добычи полезных ископаемых в Украине. Решено выдавать участки для разработки через конкурс, порядок платежей за недра – стандартизировать с правилами в ЕС, экологические новшества внедрять по мягкому сценарию, участки на шельфе выдавать без решений облсоветов, а так же продлевать лицензии тем, кто задолжал бюджету. Выйти сразу из нескольких тупиковых ситуаций в области добычи удалось за счет поправок к правительственным постановлениям 615 и 594 от 2011 года.

Уже несколько месяцев отрасль добычи полезных ископаемых испытывала большое напряжение. Законодательные новшества и старые конфликты сошлись в одной временно точке и обострились.

Во-первых, с начала года вступил в действие закон об экологической оценке воздействия на окружающую среду. Согласно новому документу для получения новых спецразрешений или продления старых – требуется проводить экологические исследования и согласования с местным населением.

Естественно, не везде в Украине у добывающих компаний настолько хорошие отношения с местным населением, чтобы согласие людей на добычу и расширение разработок можно было бы легко получить. Конечно, можно годами вести цивилизованный диалог и добиваться понимания, но это может занять годы. При этом поиск компромиссов будут стоить стране срыва планов по добыче газа и нефти, угля и железной руды. В все это в период войны.

Поэтому правительством было принято решение пока переложить работу по оценке экологических рисков на Минприроды. Так, чиновникам отведено всего 15 дней для того, чтобы они дать свое заключение – будет ли вредна разработка недр на том или ином участке. После чего экологи либо должны согласиться с добычей, либо предоставить какие-то веские причины того, почему она не может там вестись.

С начала 2018 года вступивший в силу закон об оценке воздействия на окружающую среду, очень сильно блокировал развитие добычи, строительства, развития инфраструктуры и промышленности. Ведь появился еще одни сложный этап согласований. Продолжительностью где-то в полгода-год. За это время инвестор должен получить одобрение местной общины относительно того, что новое производство не повредит экологическому комфорту этой самой общины. Это гуманный посыл и понятна мысль законодателей.

Однако развитой практики выполнения этого закона пока нет. И не совсем понятно, появится ли она вообще. Поэтому геологическая отрасль снизила для себя уровень действия этого строгого закона, так как работа со скважинами – это не стройка, которую спокойно можно отложить на год?",– прокомментировал ситуацию экономист IMF Group Михаил Кухар.

Другим важным новшеством реформы является отмена требования о том, что претендент на разработку недр не может получить месторождение, если у него есть налоговые долги. Кабмин здесь применил логику законодательства развитых стран и которая отлична от советской. То есть принцип, "что-то делаете не так – отключим газ" признан неприемлемым.

Если у компании есть налоговый долг – то для его уплаты у фискалов есть юристы, а у государства есть суды. А геологическое ведомство – должно заниматься своими делами, а не подменять собой профильное ведомство и беспокоится о его заботах.

Переход к такой логической модели сразу дал возможность преодолеть очень сложную проблему. Дело в том, что в стране есть крупный добытчик нефти и газа – компания "Укрнафта". Ее контрольный пакет принадлежит государству, но фактически ею управляют миноритарные акционеры из группы Приват.

Так вот, проблема этого крупного добытчика состояла в том, что в середине 2010 годов Приват поставил тогдашнему правительству Юлии Тимошенко много газа отечественной добычи. Но с оплатой почему-то возникли проблемы. Поэтому после споров в судах, которые никак не хотели становиться на сторону противную государственной, компания просто не заплатила налогов на сумму ранее отпущенного газа государству.

С тех пор уже не раз менялась власть, но так и не стало ясно куда тогдашний премьер Тимошенко дела газ на многие миллиарды гривен, а долг компании "Укрнафта" перед бюджетом, с пенями и штрафами, в 14 млрд. грн. так и продолжает существовать по сей день.

Следовательно, когда пришло время компании продлевать спецразрешения на добычу полезных ископаемых, то долги перед бюджетом стали проблемой и могли привести к остановке сотен скважин по всей стране. Ведь добывать углеводороды после окончания спецразрешения – запрещено. А оперативно передать работающую скважину другой компании – практически невозможно.

"Каждое ведомство должно заниматься своим делом. Нельзя чтобы геологи решали задачи фискалов, а энергетики решали вопросы обороны, а военные вопросы гражданской инфраструктуры. Возможность участвовать в конкурсах на получение спецразрешений на добычу недр должны иметь все компании – вне зависимости от их отношений с налоговой, Минюстом или Минздравом. Ведь чем меньше чиновников своей подписью могут влиять на количество претендентов на конкурсе – тем больше будет участников и тем лучше будет инвестклимат в стране", – считает экономист Борис Кушнирук.

Так же, устранение ограничивающего пункта о налоговом долге решило еще одну важную проблему. Ведь все знают, что в нашей стране не редко меняется налоговое законодательство. Еще чаще – происходят споры по его применению. Поэтому не должно быть такой возможность – выкинуть компанию из конкурса на какое-то месторождение, если вдруг конкуренты организовали ей некие споры и неприятности с налоговой.

Так же правительством с подачи Госгеонадр отменена лазейка в законодательстве, оставшаяся от прошлой власти. Речь идет о том, что у компаний была возможность брать некоторое месторождение на исследование. При этом было записано, что если компания вложила в изучение какого-то участка свои стредства, установила масштабы залежей и их свойства – то значит она внесла большой вклад в развитие геологических знаний и в увеличение базы природных ископаемых в стране. Следовательно – такая компания получала право вне конкурса получить спецразрешение на добычу полезных ископаемых на изученном месторождении.

Однако у такого метода есть один очевидный недостаток – часть залежей неплохо известна еще с советских времен. И потому некоторые компании получали возможность, понеся совершенно небольшие затраты на имитацию геологоразведки – выписывать себе спецразрешения на добычу недр.

Теперь же правительство в корне изменило ситуацию. Все спецразрешения на извлечение нефти и руды будут выдаваться только на открытом электронном конкурсе. В котором по понятной процедуре смогут принять участие компании со всего мира. Норма начнет действовать с начала 2019 года.

Так же существует проблема освоения морского шельфа Украины. Ситуация выглядит так. В сотне километров от берега есть перспективный участок. Есть компании желающие его разрабатывать. Но есть сложность – компании не понимают, зачем им на работу нужно согласие ближайшего берегового облсовета, с его мечтами о новых дорогах и детских садиках. Почему компании должны как-то уговаривать этот облсовет дать свое согласие на работу на участке – который с берега даже с горы не видно в бинокль.

Поэтому норму о согласии местной власти береговых территорий на работу буровых далеко в море отменили. Что безусловно сделает работу компаний на украинском шельфе гораздо привлекательнее.

Одновременно упорядочена система платежей за извлечение недр. По геологическому направлению их оставили всего два. Это плата при получении разрешения на добычу и рентная плата за тонны добытого сырья. Все. Полностью скопирована доказавшая свою эффективность модель используемая в ЕС и других развитых странах мира.

Таким образом, давно ожидаемая иностранными инвесторами и украинскими компаниями реформа в области недропользования фактически состоялась. Так как ключевые этапы и сферы работы – лишились местных особенностей и стали стандартизированы с добротной мировой практикой.

Справка. Природные ископаемые Украины.

На территории страны выявлено 20 тыс. месторождений и проявлений 117 полезных ископаемых. 94 вида минерального сырья имеют объемы промышленного значения. Украина имеет более чем 100 месторождений цементного сырья. Сотню месторождений сырья для производства стекла. Располагает большим количеством месторождений гранита, огнеупорных глин.

Есть месторождения мрамора и абразивных материалов. В больших количествах присутствует сырье для производства почти всех видов минеральных удобрений для сельского хозяйства. Присутствуют запасы руд черных и цветных металлов планетарного значения. При этом запасы нефти и газа оцениваются в 9,3 млрд т условного топлива, а 27% из них залегают на глубинах 5 - 7 км.

Промышленно сейчас разрабатываются только 2 868 месторождений, что составляет всего 40% от известных.