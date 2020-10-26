Командующий Воздушных сил: За времена независимости мы не получили ни одного военного самолета

Командующий Воздушных сил Сергей Дроздов рассказал о состоянии авиации (все фото: пресс-служба командования)

Военно-транспортный самолет АН-26 разбился возле Харькова 25 сентября этого года. Катастрофа унесла жизни 26 молодых курсантов и членов экипажа. Расследование трагедии еще не завершено, но не исключено, что авиационная техника, которой уже более 50 лет, вполне могла дать сбой в критический момент.

Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, генерал-полковник Сергей Дроздов в интервью РБК-Украина подтвердил информацию об устаревшем авиационном парке государства. Также в разговоре он раскрыл планы по закупке иностранных истребителей и использования беспилотной авиации.

– Месяц назад Украину облетела страшная весть – возле Харькова потерпел авиакатастрофу военный самолет АН-26Ш с курсантами на борту, погибли 26 человек. Установлены ли уже на данный момент все обстоятельства того трагического полета?

– Мы сейчас воздерживаемся от комментариев, которые могут повлиять на работу комиссий, расследующих эту катастрофу. Это Правительственная комиссия и комиссия Министерства обороны, кроме того работают следователи правоохранительных органов. Все обстоятельства будут установлены ими. Мы максимально способствуем, передали всю необходимую для следствия информацию.

– Председатель правительственной комиссии, вице-премьер-министр Олег Уруский, в свою очередь, уже озвучил первую информацию. Он сообщил, что, по его мнению, к трагедии привело сочетание человеческого фактора, очевидно подразумеваются ошибки экипажа и организаторов полетов, и технических неисправностей самолета. Разделяете ли вы эти замечания?

– Возможно. Но надо дождаться окончательных официальных заявлений по расследованию, выводов соответствующих экспертиз. Это вопрос очень чувствительный и важно чтобы не было никакого вмешательства в работу комиссий, искажения фактов, в том числе и информационного.

– Катастрофа самолета АН-26Ш подсветила проблемы украинской военной авиации. Насколько процентов изношен авиапарк ВСУ?

– О точном проценте говорить несколько не корректно, потому как техника у нас разная. Могу сказать так, что парк авиационной техники Вооруженных Сил на сегодняшний день нуждается в обновлении. Речь идет как о моральном, так и физическом старении техники, потому что сейчас мы защищаем воздушные границы нашего государства на образцах техники, которые были выпущены от 1968 до 1991 года.

Самые старые самолеты у нас военно-транспортные, им от 52 лет. Ударная, истребительная и разведывательная авиация – Су-25, Су-24М, МиГ-29, Су-27, Су-24МР от 1981 по 1991 год выпуска. За время независимости Украины мы не получили ни одного военного самолета.

Мы регулярно проводим немало летных смен. Если позволяют погодные условия, в бригадах тактической авиации бывает по 3-4 летные смены в неделю.

– Основной акцент все эти годы делался именно на модернизацию старой техники?

– Состояние авиационной техники поддерживается исключительно благодаря ремонту и модернизации. Но ремонты тоже разные: продление ресурса, регламентные работы. Они проводятся как силами техническо-эксплуатационных частей бригад, так и авиационно-ремонтных предприятий.

У нас в стране около 10 таких предприятий, которые выполняют ремонт и модернизацию техники советского производства, которая есть сегодня на вооружении ВСУ. Силами этих предприятий поддерживается состояние боеготовности наших самолетов, ежегодно от них мы получаем несколько десятков капитально отремонтированных и модернизированных единиц военной техники.

Конечно, хотелось бы больше, ведь у нас достаточно техники, которую можно ставить в строй.

В то же время отмечу: ремонт и модернизацию советской техники нельзя проводить вечно. Происходит физическое разрушение двигателей, узлов, агрегатов, планера самолета. Рано или поздно, вероятно лет через 10, столкнемся с проблемой, что самолеты не смогут выполнять поставленные задачи.

– Учитывая это, возможно ли чтобы Украина начала закупать военные самолеты в США или у других стран в ближайшем будущем? Может ли Украина создать собственный боевой самолет?

– Создать боевой самолет – многофункциональный истребитель, Украине вряд ли удастся в ближайшей перспективе. Для этого у нас нет, во-первых, соответствующей научной базы, нет мощностей производства, опыта. Украина может выпускать лишь военно-транспортные самолеты.

Как показывает опыт развитых стран, нужно не меньше 10 лет и не менее 10 млрд долларов только на создание прототипа боевого самолета, кроме того, время не стоит на месте, нужно, чтобы он отвечал принципиальным современным характеристикам. Впрочем, у нас столько миллиардов и столько времени нет.

В "Визии развития Воздушных Сил" (документ, в котором изложено видение, какими должны стать Воздушные Силы до 2035 года, – ред.) мы прописали наше видение решения проблемы. Речь идет о закупке авиационной техники за рубежом у стран-партнеров. Речь идет о едином типе многоцелевого истребителя, который впоследствии заменил бы все типы боевой авиации советского образца: истребители, штурмовики, бомбардировщики.

Конечно, Воздушные Силы хотели бы иметь и современную технику, как вот американский F-35, наши летчики мечтали бы летать на таких самолетах. Но будем реалистами, так как, например, Польша, хотя уже долгое время является стратегическим союзником США и полноценным членом НАТО, только сейчас смогла начать разговор о получении этих самолетов (истребителей F-35, – ред.).

Кстати, поляки пошли именно таким путем, когда у них на вооружении рядом с МиГ-29 стоят F-16. Такой опыт Польши был бы и для нас наиболее приемлем: получить эскадрилью истребителей и поставить ее на вооружение одной из бригад тактической авиации Воздушных Сил. Проблем с переобучением нашего летного состава на новый тип самолета не должно возникнуть, есть нюансы с технической базой, ремонтом, аэродромно-техническим обеспечением.

– Каково состояние противовоздушной обороны нашей страны? Достаточно ли надежно наша техника ПВО прикрывает небо Украины от вторжения авиации противника?

– Наши подразделения – дежурные силы, круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны государства. Это не только зенитные ракетные комплексы С-300, С-125, Бук-М1, а это и дежурные звенья истребительной авиации на оперативных аэродромах. Радиотехнические войска, в свою очередь, предоставляют оперативную информацию о воздушной обстановке.

Ежегодно на государственном испытательном полигоне Ягорлык в Херсонской области зенитные ракетные войска проводят боевые стрельбы, которые дают возможность проверить готовность наших ПВО. И эти стрельбы показывают довольно таки неплохие результаты – все цели были поражены ракетами. Конечно, техника ЗРВ тоже не новая, есть проблемы с запчастями, потому что все комплексы производятся на территории России, и это существенно усложняет их ремонт и модернизацию.

– Эта техника также прикрывает украинское небо в районе ООС?

– Она прикрывает воздушное пространство по всей территории Украины, стратегические государственные объекты, атомные электростанции, административные здания. Также подразделения ПВО находятся и в районе проведения ООС, надежно прикрывая воздушное пространство вдоль и вглубь линии разграничения.

Как и авиаторам, зенитным ракетным войскам тоже пора обновлять технику. Было бы неплохо получить на вооружение современный ЗРК, но ведь мы понимаем, сколько это стоит... Некоторые украинские предприятия заявляют, что могли бы, если бы им дали государственное финансирование, создать отечественный зенитный ракетный комплекс.

В радиотехнических войсках ситуация намного лучше. Есть полный цикл производства радиолокационных станций, скажем, таких как "Кольчуга", "Малахит" и другие. Украина имеет заказы на эту технику от ведущих стран мира.

– В начале осени этого года случилось нерядовое событие. Американские стратегические бомбардировщики В-52 вошли в воздушное пространство Украины и провели патрулирование вместе с украинскими истребителями. Я так понимаю, это был ответ наших западных союзников на масштабные учения РФ "Кавказ-2020". Планируется ли в дальнейшем продолжать такие операции с задействованием американских самолетов в небе Украины?

– Мы не то что планируем, сотрудничество с американскими партнерами стало нормой для нас. Например, американские самолеты-разведчики регулярно в украинском небе, патрулируют побережье Черного моря и линию разграничения на Донбассе.

А насчет миссий стратегических бомбардировщиков США В-1В Лансер и В-52 в воздушном пространстве Украины, то это совместное выполнение заданий со странами НАТО, достижение взаимосовместимости, как на земле, так и в воздухе, чтобы успешно и качественно, а главное – коллективно реагировать на потенциальные угрозы в регионе. В сопровождении истребителей стран НАТО и ключевых партнеров Альянса бомбардировщики пролетели через всю Европу, на границе их встретили украинские Су-27 и Миг-29, осуществляя сопровождение и прикрытие.

Такое сотрудничество в сфере безопасности с нашими партнерами будет продолжаться и в дальнейшем. В него вовлечены не только США, но и европейские страны и другие члены НАТО.

– Современные войны в разных уголках мира, например в Нагорном Карабахе, показывают колоссальную роль и важное значение беспилотной авиации. Что у Украины на этом направлении? Сколько в нашей армии есть беспилотных комплексов, достаточно ли их для решения поставленных задач? И может ли Украина в перспективе полностью перейти на беспилотную авиацию?

– Наличие, типы и возможности наших беспилотных летательных аппаратов – это не для прессы. Действительно, мы видим большую роль БПЛА в локальных конфликтах, мы видим, что многие страны делают ставку именно на применение БПЛА, потому что это и безупречная разведка и точечные удары, и сравнительно недорогая стоимость аппарата, и без риска жизни пилота. Но беспилотная авиация выполняет свои ограниченные функции. Кроме того надо учитывать капризы погоды, местность, время года.

Беспилотнику пока что не под силу задачи, которые выполняет современный многоцелевой истребитель. Ведь это скорость, оперативность, мощность вооружения, обнаружение и уничтожение воздушных целей. Совсем другой уровень. Самолет может нести несколько тонн ракет и бомб, а Bayraktar – всего 60 кг. Беспилотники, в том числе ударные, должны обязательно быть на вооружении современных Вооруженных Сил, но говорить о том, что они могут заменить военную авиацию, некорректно.

– Самые "раскрученные" сейчас – именно турецкие беспилотники Bayraktar, которые доказали свою эффективность в Сирии, Ливии и в Нагорном Карабахе. Украина закупила лишь шесть таких БПЛА, ведутся ли переговоры о дополнительных закупках?

– Конечно, ведутся. Кроме того, "Мотор Сич" уже производит и поставляет двигатели для другого крупного турецкого беспилотника Akinci. Переговоры об углубленном сотрудничестве и закупке продолжаются, рассматривается возможность совместного производства на территории Украины.

– Украина сейчас использует БПЛА на Донбассе?

– Если мы говорим о турецких беспилотниках, то нет. С начала года их экипажи только начали летную подготовку, они также принимают участие в их боевом применении во время учений. Буквально несколько недель назад на государственном полигоне Ягорлык возле Крыма Bayraktar ТВ3 работали по Тендровской косе, все боеприпасы точно попали в цель.

– А на Донбассе их не используют потому что у нас там с июля объявлено перемирие или по другим причинам?

– Придерживаемся режима тишины, и поэтому в 30-километровой зоне вдоль линии разграничения запрещено использование летательных аппаратов любых типов.

– Неоднократно в СМИ и соцсетях распространялась информация, что якобы российские самолеты все-таки залетали в воздушное пространство Украины. Фиксировались ли такие случаи, конечно, если не учитывать полеты российских самолетов в анексированном Крыму?

– Таких случаев в воздушном пространстве Украины зафиксировано не было, кроме Крыма, конечно. С начала 2014 года в небе Крыма зафиксировано 225 тысяч случаев нарушения государственной границы Украины.

– То есть все заявления о якобы российских самолетах в небе над Донбассом это неправда?

– Информация, которую отражает один из веб-серверов, например, Flightradar, не является официальной и может содержать погрешность. Военные самолеты РФ в воздушное пространство Украины не залетали, кроме полуострова Крым и акватории Черного и Азовского морей.

– А сколько наши военные за годы войны сбили БПЛА противника?

– С момента боевых действий на Донбассе были зафиксированы 450 БПЛА противника и 150 из них к нам залетали с территории РФ. Наиболее серьезные российские комплексы – это "Форпост" и "Орлан-10". Самый распространенный БПЛА оперативно-тактического уровня, который россияне применяют на Донбассе – "Орлан-10". Их сбито около 40 единиц. В первую очередь сбивают те БПЛА, которые несут прямую угрозу для наших войск.