Коли час - гроші: як "Укрексімбанк" скорочує шлях до інвестицій

Фінансування — це не лише про гроші. Це про бачення, структурування, швидкість та довіру. Якщо ми хочемо масштабувати інвестиції в Україні вже зараз, то маємо рухатися в напрямку проєктного підходу, партнерської моделі роботи та стратегічного мислення. Детальніше про це — в колонці Андрія Мойсєєнка, директора департаменту корпоративного бізнесу приватного сектору АТ "Укрексімбанк".

Саме про це йшла мова під час панельної дискусії "Відновлення інвестиційного фінансування: де взяти гроші на проєкти розвитку вже зараз?" на конференції Grain Ukraine, яка зібрала представників агробізнесу, банківського сектору, інвесткомпаній та держави.

Збільшення доданої вартості, диверсифікація бізнесу, пошук нової маржинальності на всіх етапах виробничо-збутового ланцюга — ці та інші питання, відповідь на які наразі активно шукають українські аграрії. Проте ключова проблема лишається завжди незмінною: час. Для бізнесу — ресурс, для банків — виклик, для держави — випробування системності.

Інвестиційне фінансування: стратегічний пріоритет "Укрексімбанку"

Сучасна банківська система має не лише обслуговувати поточні фінансові потреби бізнесу, а й стати каталізатором його трансформації. Одним із ключових інструментів такого розвитку є інвестиційне фінансування — фінансування, яке дозволяє компаніям реалізовувати масштабні проєкти, нарощувати виробничі потужності та підвищувати конкурентоспроможність на внутрішніх і зовнішніх ринках.

Для "Укрексімбанку" інвестиційне фінансування — це пріоритетний напрям, який ми розглядаємо в довгостроковій перспективі. Ми готові надавати фінансування на термін до 5-7 років, з можливістю лонгації до 10 років. Такий горизонт дає бізнесу необхідний простір для реалізації повного циклу інвестиційного проєкту - від ідеї до окупності.

Розуміючи специфіку інвестиційного циклу, Банк впровадив пільговий період по тілу кредиту — до 1-2 років. Це дозволяє компаніям зосередитися на будівництві, монтажі обладнання, пусконалагоджувальних роботах, не відволікаючи ресурсів на погашення основної суми кредиту.

Ще один важливий елемент — гнучкість заставного інструментарію. На етапі інвестиційної фази "Укрексімбанк" готовий працювати з майновими правами за контрактами на придбання обладнання. Після введення об’єкта в експлуатацію заставу можна переоформити на завершене майно, що створює прозору та керовану модель ризику для всіх сторін.

Прогнозованість та терміни дуже важливі для аграріїв – наприклад, добриво необхідно вносити саме тоді, коли воно потрібно для оптимального росту рослин. Так і банківське фінансування приносить максимальну користь саме тоді, коли клієнту необхідно сплачувати за контрактами для забезпечення вигідної ціни. Банк суттєво скоротив тривалість кредитного циклу для забезпечення надання клієнтам максимально швидких рішень про фінансування.

Синдикати, ризик-шерінг, міжнародні партнери — це вже працює

"Укрексімбанк" має досвід у синдикованих угодах, використовуємо інструменти ризик-шерингу, документарні операції (гарантії/контр-гарантії/акредитиви) та інші інструменти фінансування, зокрема у співпраці з ЄБРР, ЄІБ та Світовим Банком, а також з іноземними банками-партнерами та ЕКА. Ці механізми дозволяють знижувати вартість капіталу і працювати з проєктами, які раніше вважалися надто ризикованими.

Але їх потрібно застосовувати не точково, а системно. І тут роль банків — не просто надати гроші, а структурувати рішення: від фінансової моделі до залучення партнерів.

У час війни боргове навантаження може бути надмірним. Саме тому ми все частіше говоримо з клієнтами не лише про кредитування, а й про залучення акціонерного капіталу або змішані фінансові моделі. Це означає зміну парадигми — від "гроші під заставу" до "інвестиційного партнерства". І банки мають у цьому стати навігаторами.

Бізнес, який інвестує зараз - це майбутнє економіки

Бізнес не може жити лише очікуваннями. Він уже сьогодні будує біометанові заводи, модернізує елеватори, заходить у глибинну переробку. І ці бізнеси формують нову економіку — з доданою вартістю, з експортною спроможністю, з потенціалом до масштабування.

Наше завдання як Банку — дати їм фінансову підтримку швидше, ніж вони встигнуть втратити цей шанс.

"Укрексімбанк" — надійна опора для АПК

З початку повномасштабного вторгнення обсяг кредитування та виданих документарних операцій "Укрексімбанком" для клієнтів агропромислового сектору перевищив еквівалент 22 млрд грн.

У 2024 році "Укрексімбанк" здійснив форекс-операцій для клієнтів АПК на суму 1,2 млрд доларів США, забезпечуючи гнучкість валютних розрахунків та підтримку зовнішньоекономічної діяльності аграріїв. Станом на 31 березня 2025 року залишки коштів клієнтів АПК на рахунках у Банку перевищили 17 млрд грн, що свідчить про високий рівень довіри до інституції з боку аграрного бізнесу.

Україна — один з ключових гравців на міжнародній арені в сегменті торгівлі зерновими та олійними commodities. Для цього напрямку бізнесу банком розроблено спеціальний продукт — передекспортне фінансування підприємств АПК.

Цей інструмент дозволяє аграріям отримувати ресурси під майбутні експортні контракти — гнучко та швидко. Основне, що необхідно надати банку — контракт на продаж зерна, рослинної олії або шроту, і отримати кредитування в сумі до 80% від вартості такого контракту на період часу, необхідний для накопичення відповідної партії товару на лінійному елеваторі, транспортування його в порт, завантаження на судно та отримання грошей від кінцевого покупця.

"Укрексімбанк" змінюється, щоб відповідати цим викликам. І ми відкриті до партнерств - з бізнесом, інвесторами, міжнародними фондами.