Кнут без пряника. Как Рада хочет ужесточить наказание за нарушение ПДД

Штрафы за нарушение ПДД могут увеличить в этом году (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

В Украине могут усилить наказание за нарушение Правил дорожного движения. Более жесткие санкции нужны из-за роста количества ДТП, говорят в МВД и Нацполиции. Что планируют изменить – в материале РБК-Украина.

Ситуация с аварийностью на дорогах в последние годы продолжает ухудшаться. Количество ДТП растет и они часто приводят к массовым жертвам.

Есть резонансные трагедии, которые остаются на слуху даже спустя годы. Как, к примеру, ситуация с делом жителей Харькова Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, по вине которых в ДТП погибло шестеро пешеходов. Оба водителя получили по 10 лет тюремного заключения.

Пока это максимальный срок, который предусмотрен в Украине за подобные нарушения. Но выйти на свободу по УДО осужденные водители могут уже в следующем году, отсидев лишь половину своего наказания.

После этой трагедии власти резко усилили меры по безопасности на дорогах. Среди прочего, правительство повысило штрафы, уменьшило до 50 км/час лимит скорости в населенных пунктах. На дороги вернулась автоматическая фото- и видеофиксация нарушений. Кроме того, наряды патрульных вернулись на трассы, вооружившись радарными комплексами TruCam для измерения скорости авто.

Но в итоге все эти меры не особо помогли обезопасить украинские дороги. После того как в июле прошлого года на Столичном шоссе под Киевом в ДТП погибла семья, на проблему обратил внимание президент Владимир Зеленский.

Президент потребовал безотлагательно ужесточить ответственность за нарушение ПДД. В первом чтении изменения были приняты в июле 2020 года. Утвердить их в целом парламент может уже в начале февраля. Соответствующие законопроекты внесены в повестку текущей пленарной недели.

Неумолимая статистика

В 2020-м году зафиксировано незначительное, но все же увеличение количества случаев ДТП в стране – около 168 тысяч случаев. Погибло на дорогах 3,5 тысячи человек, еще почти 32 тысячи получили травмы.

"В среднем каждые три часа происходит ДТП, в которых каждые 15 минут травмируется человек, а каждые три часа – человек погибает", – говорит глава Нацполиции Игорь Клименко.

Основная причина ДТП – превышение скорости, нарушение правил маневрирования и вождение в нетрезвом состоянии. При этом Клименко утверждает, что на тех трассах, где стоят камеры видеофиксации, количество нарушений уменьшилось в три раза.

Глава Нацполиции выразил надежду, что Верховная рада сделает следующий шаг и существенно усилит наказание за нарушение Правил дорожного движения. Тем более что необходимые законопроекты уже готовы к рассмотрению.

Речь идет о проектах законов №2697 и №2695, разработанных в правоохранительном комитете Рады. Оба были приняты в первом чтении летом 2020 года. И если первый касается всего одной статьи Кодекса об административных нарушениях и повышает в три раза штрафы для пешеходов, то второй предлагает более кардинальные изменения.

Ключевое новшество, кроме повышения максимального штрафа до 51 тысячи гривен, это возможность арестовать на срок до 15 суток злостного нарушителя ПДД, дважды в течение года пойманного пьяным за рулем. Ранее "лихачей" просто штрафовали, заключение под стражу им не грозило.

Кроме того, теперь полиция получит право останавливать машины и проверять, пьян ли водитель. Но такие рейды полицейские смогут проводить только с 10 вечера до 8 утра, а также в праздничные, выходные дни и на следующий день после выходных.

Сейчас суд может освободить от уголовной ответственности нарушителей, которые впервые совершили ДТП и раскаялись в этом. Эту норму хотят отменить для тех, кто был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Их также нельзя будет приговорить к условному сроку или отпустить на поруки.

Максимальный срок тюремного заключения для пьяных водителей предлагают поднять с 10 до 12 лет. Забирать права у них будут не на три, а максимум на 10 лет.

Нерешенные проблемы

Представитель Координационного совета Общенационального Форума безопасности дорожного движения Владимир Караваев считает, что даже существенное повышение штрафов и ужесточение наказания за нарушение ПДД не даст эффекта в Украине.

По его словам, в большинстве стран мира применяется трехуровневая схема безопасности дорожного движения. Украина, по мнению Караваева, застряла на первом уровне. Он включает в себя повышение штрафов и предоставление полиции дополнительных полномочий.

Второй уровень – это формирование четкого национального законодательства. В Украине, считает эксперт, оно старое и противоречивое. Третий уровень – это система госуправления, то есть наличие единого органа, который бы отвечал за вопросы безопасности дорожного движения.

"Если нет третьего уровня, то никогда не будет второго, а без третьего и второго никогда не будет работать первый. Этой простой формуле 18 лет, но у нас эта формула никогда не была еще реализована. Мы все еще работаем на первом уровне, а следовательно результата мы никогда не получим", – уверен юрист.

Он обращает внимание на вопросы, которые действительно требуют законодательного урегулирования. К примеру, законность использования полицией радаров TruCam. Несколько судов в Украине уже отменили штрафы водителям за превышение скорости, если факт нарушения был зафиксирован радаром, который был в руках патрульного, а не на штативе.

"Справедливости ради следует сказать, что есть двойная судебная практика. Одна говорит что нельзя, другая говорит, что можно так использовать. Наш закон говорит, что TruCam используется только в автоматическом режиме, а если открываешь инструкцию американского изготовителя, то она четко гласит, что автоматический режим – это установленный только на штативе", – говорит Караваев.

Он считает, что в законодательстве необходимо прописать механизм использования радара, чтобы снять противоречия.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий не согласен с такой постановкой вопроса. Он отрицает законодательные проблемы с TruCam. Мол, это устройство в Украине официально считается “ручным измерителем скорости”.

Во всяком случае именно так его характеризует государственное предприятие "Укрметртестстандарт", которое и сертифицирует технические изделия для использования в Украине.

Такая правовая позиция также подкреплена рядом судебных решений, в которых говорится, что использование TruCam вполне законно, а его максимальная погрешность составляет всего 2 км/час независимо от режима использования.

Также потенциально под угрозой может оказаться и работа всей системы видеофиксации нарушений. Сейчас Конституционный суд разбирается, соответствуют ли Основному закону "письма счастья", которые полиция составляет на имя владельцев транспортных средств, а не тех, кто находился за рулем в момент нарушения.

Не стоит забывать, что именно этот суд в 2010 году отменял похожую норму, сославшись на то, что привлечение лица к ответственности не может основываться на предположениях.

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Все эти нерешенные вопросы могут нивелировать любые меры, которые власть предпринимает для улучшения ситуации на дорогах. Пока же создается впечатление, что законодатели идут по пути наименьшего сопротивления – повышают штрафы, вместо того, чтобы решать проблему в комплексе.