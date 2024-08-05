Якість освіти та безпечне середовище: чому важливо вже зараз повернути дітей за шкільні парти

У трансформації системи освіти наша найважливіша ціль - побудувати гнучку систему, яка здатна формувати щасливих і професійних людей для нової інноваційної економіки. Громадян, спроможних захистити себе та свій дім від будь-яких загроз.

Разом з МОН уже реалізуємо багато важливих проєктів, які впроваджують якісні зміни в освіті. Зокрема, реанімували реформу НУШ і створили концепцію перетворення старих радянських шкіл на сучасні простори; впроваджуємо нові технології та вбиваємо зайву бюрократію для батьків і вчителів.

Модернізуємо ЗВО, змінюємо підхід до роботи наглядових рад в університетах, реформуємо фінансування вищої освіти, і вже цього року студенти зможуть отримати гранти, щоб навчатися там, де хочуть, а не там, де є бюджетні місця. Оновлюємо захист України в школах, трансформуємо профтехи. Окремий трек - "Мрія". Це революційний застосунок, який допоможе через технології змінити систему освіти.

Освітні втрати

Проте нам треба зробити в десятки разів більше. Адже через COVID-19 та повномасштабну війну Україна зазнала значних освітніх втрат. За результатами PISA, наші діти на 1,5-2,5 роки відстали від програм європейських учнів. Це колосальне відставання. Ще одна проблема - дистанційне навчання. Зараз майже 1 млн дітей навчається онлайн: близько 600 тисяч в Україні, ще майже 400 тисяч за кордоном.

Крім того, що діти не соціалізуються й не можуть якісно розвивати софтскіли онлайн, в одному класі можуть навчатися діти з-за кордону, ті, хто перебувають на тимчасово окупованій території, а частина дітей сидить офлайн у класі. І кожен з них по-своєму відстає, бо в таких умовах неможливо повноцінно надавати знання кожному. Тобто дистанційна освіта в такому форматі не враховує потреб кожної аудиторії.

Саме тому МОН розпочало впровадження комплексної програми Школа офлайн, мета якої - повернути 300 тисяч дітей за шкільні парти, щоб вони навчалися очно в безпечному середовищі. Завдання - зробити все, щоб діти, де дозволяє безпекова ситуація, максимально вийшли офлайн. А там, де очне навчання неможливе, - створити умови для якісної онлайн-освіти.

Як працює Школа офлайн

Школа офлайн - це про комплексні інфраструктурні рішення. Найперше, щоб повернутися до очного навчання, у школах мають бути укриття. Наразі 10 302 школи забезпечені власними укриттями чи користуються ними в інших будівлях.

Цьогоріч держава виділила 2,5 млрд грн субвенції на укриття. І вже зараз активно будують 57 укриттів у прикордонних та прифронтових територіях. Частина з них буде готова вже до початку нового навчального року, частина - до кінця року. Однак цього недостатньо. Потрібно ще щонайменше 165 укриттів, а для цього необхідно близько 14 млрд грн. МОН активно залучає донорів, міжнародні організації, ми постійно шукаємо кошти та можливості, адже зараз освіта є пріоритетом.

Окремо держава виділила 1 млрд грн на закупівлю автобусів. У прифронтових та прикордонних регіонах, де безпекова ситуація не дозволяє повернутися за парти, забезпечуємо громади автобусами, які підвозитимуть дітей до ближніх шкіл з укриттями.

Також продовжуємо забезпечувати дітей і вчителів гаджетами, щоб усі мали рівний доступ до освіти. З початку повномасштабного вторгнення за підтримки партнерів видали понад 98 тисяч девайсів для вчителів і понад 128 тисяч - для дітей.

У роботі над комплексною політикою Школа офлайн ми використовуємо сучасні технологічні рішення. Зокрема, Palantir. Ми внесли в систему всю інфраструктуру, всі обстріли, проаналізували ризики, де потенційно можуть бути обстріли, скільки дітей там проживає, скільки є девайсів, скільки потрібно ще тощо.

На основі цих і багатьох інших критеріїв моделюється мережа шкіл, де насамперед буде безпечно й де будуватимуть укриття, підземні школи, скільки автобусів потрібно, девайсів. Кожне із цих рішень ухвалюють на основі аналізу великого масиву даних.

Турбота про учнів та збереження звʼязку з Україною для дітей за кордоном та на ТОТ

Частина дітей, які через війну з родинами переїхали у більш безпечні регіони, повинна почати ходити в місцеві школи офлайн. Для учнів це можливість підвищити якість освіти, почати спілкуватися з однолітками та вчителями, соціалізуватися в громаді. До того ж це про безпеку. Адже вдома на онлайн-навчанні діти не завжди спускаються в укриття під час повітряних тривог. У школі це обовʼязкова умова, якої дотримуються всі освітні заклади.

Діти за кордоном вже навчаються очно в іноземних школах і паралельно онлайн у рідній українській. Потрібно зняти з них подвійне навантаження. Діти зможуть учитися офлайн у школі за місцем проживання, а в рідній школі вчити тільки українознавчі предмети. Зокрема, українську мову та літературу, історію України, захист України тощо.

З одного боку, це зменшить кількість предметів і часу для дітей, а з іншого - дасть змогу зберегти зв’язок з дітьми за кордоном, адже ми боремося за цих дітей і хочемо, щоб вони повернулися в Україну.

Школа офлайн - це також про турботу про дітей, які залишаються на тимчасово окупованих територіях. Дуже важливо зберігати їх звʼязок з Україною та надати всі умови для безпечного навчання в українських школах.

Таким дітям через контроль окупантів часто просто небезпечно навчатися в стандартних онлайн-класах. Груповий підхід не працює. Саме тому для них запроваджується індивідуальна освітня траєкторія. Наше завдання - щоб у кожної дитини на ТОТ з’явилися вчителі, які можуть індивідуально займатися в зручній формі та в зручний час.

Інше важливе завдання - під час освітніх трансформацій не втратити жодного вчителя. Запропонувати для кожного рішення, як реалізувати себе, опанувати нові компетенції, зростати. У нас є велика потреба у вчителях, їх критично не вистачає на державному рівні. Тому ми боротимемося за кожного.

Також у нас залишається ціль - забезпечити умови для онлайн-навчання. Класи мають бути наповнені, а вчитель - володіти технологіями дистанційного навчання. Це окрема методологія, девайси, формати навчання. Працюємо над усім комплексно.

Старт всіх змін у межах програми Школа офлайн повноцінно розпочнеться з 2025 року. А під час нового навчального року, який стартує у вересні 2024 року, діти, вчителі і батьки зможуть підготуватися до впровадження окремих компонентів.

Детальніше про Школу офлайн - на сайті.