Камни преткновения Бабьего Яра: нужен ли Украине мемориал одной из самых известных трагедий в мире

В мире существует более 200 музеев, образовательных центров, различного рода учреждений, посвященных памяти жертв Холокоста. Подобные институции существуют даже в таких странах, как Япония, Австралия и Южная Африка, где не было нацистов, уничтожавших еврейский народ.

Объяснение простое – это вопрос зрелости наций и свидетельство того, что Холокост – часть общей мировой истории, а не только европейских стран и евреев, населявших Европу того времени.

О том, нужны ли Украине мемориальный центр и музей, посвященные одной из самых известных трагедий в мире - специально для РБК-Украина разъясняет доктор политических наук, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук.

Сегодня украинское общество стало свидетелем громкой дискуссии вокруг будущего Мемориала жертвам расстрелов в Бабьем Яре – первого полноценного мемориального комплекса, посвященного Холокосту, который должен появиться в столице Украины, где за почти 30 лет независимости не было создано ни одного объекта, который бы соответствовал значимости трагедии массовых уничтожений евреев во времена Второй мировой войны.

Это при том, что на территории нашей страны было всё: и зоны оседлости, и погромы, и убийства, а самое страшное – трагедия Бабьего Яра. Нынешняя ситуация, где на месте урочища – пустырь, футбольное поле, ряд заброшенных и ветшающих зданий, а также приближающаяся к местам массовых расстрелов жилая застройка, явно отличает нас от всё тех же Японии, Австралии и Южной Африки. На территории последней, кстати, расположено целых три специальных комплекса, посвящённых теме Холокоста. Жители этой африканской страны – пережившие апартеид – считают, почтение памяти жертв геноцида для для них также важно, как и для народов и стран, на территории которых разворачивались эти страшные события.

Справедливости ради важно отметить, что в Днепре восемь лет назад за средства частных доноров был построен комплекс "Менора", в котором расположен музей "Память еврейского народа и Холокост в Украине". Попытки построить музей и мемориал Холокоста предпринимались и в Киеве. Но в итоге целый ряд частных инициатив претерпел неудачу, а спонсоры потеряли крупные суммы денег из-за саботажа местных чиновников и войны, которую против них разворачивали отдельные общественные деятели и организации.

Сейчас, когда международная группа бизнесменов решила вложить свыше 100 млн долларов в создание современного мемориала, вокруг проекта снова возникают споры. Наиболее громко в них озвучивается тезис о том, что будущая концепция будет недостаточно проукраинской, а среди спонсоров проекта есть российские олигархи, пускай и еврейского происхождения.

Оппоненты Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" называют проект российским из-за того, что в составе наблюдательного совета значится Михаил Фридман – фигура, действительно принадлежащая к российскому клубу миллиардеров Forbes, которая, впрочем, давно и глубоко встроена в украинский политический контекст.

Фридман, последние годы живущий в Лондоне, свободно ведет в Украине бизнес, финансирует культурные мероприятия, дружит и общается с огромным числом представителей украинской политической и бизнес элиты. При этом, Фридман никогда не был фигурантом украинских санкций или расследований, связанных с посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Следует отметить, что в 2016 году, когда инициатива Мемориального была только презентована, наличие уроженца Львова Михаила Фридмана среди доноров проекта не смутила ни прошлую украинскую власть, ни лично Петра Порошенко, выступившего чуть ли не промоутером этого большого начинания. Сегодня же озвучиваются обвинения, что Фридман – спонсор и проводник "кремлевских смыслов" в проекте мемориала в Бабьем Яре.

"Рядовому зрителю" сложно понять, насколько правдивы обвинения. Особенно это касается заявлений, что проект якобы разрабатывался в Кремле. При этом, в аргументации игнорируется тот факт, что в проекте Мемориального центра участвуют разные доноры, включая украинского миллиардера Виктора Пинчука и американского бизнесмена Рональда Лаудера.

Конкуренция проектов

Насколько можно судить из ранее сделанных заявлений команды проекта, Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" планирует презентовать официальную художественную концепцию музея в конце текущего года. Пока что представлен только исторический нарратив, который выложен на официальном сайте центра. Среди авторов – международные и украинские эксперты, среди которых и признанный авторитет в изучении трагедии Бабьего Яра, украинский историк Владислав Гриневич. Ознакомиться с данной исторической концепцией может любой желающий, и самостоятельно сделать вывод, продвигаются ли через неё те или иные "кремлевские смыслы".

Существует также альтернативная концепция комплексной мемориализации Бабьего Яра, разработанная историком Виталием Нахмановичем, которая в предыдущие годы получила от украинского министерства культуры статус официального проекта. Сам Виталий Нахманович неоднократно заявлял, что ключевым спонсором данного проекта должно выступить государство, которое обязано выделить на реализацию проекта немалые бюджетные деньги.

Сторонники концепции Нахмановича считают, что только этот проект имеет право называться украинским. Инициативу же Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" они называют исключительно российской. То, что в работе над ним задействована большая группа международных и украинских историков, часто игнорируется и упускается.

Обе стороны пока что предъявили слишком мало деталей, на основании которых можно судить о том, кто из них прав. Никто из людей, даже внимательно следящих за развитием событий, не может с уверенностью сказать, что в итоге предлагает построить в Бабьем Яре как одна, так и другая сторона. Обсуждение происходит в крайне политизированной и подчас даже истеричной атмосфере.

Лейтмотив критиков Мемориального центра - российские деньги и "путинский нарратив". Сам же центр, реагируя на эти выпады, утверждает, что их проект имеет статус международной инициативы, а наблюдательный совет проекта, возглавляемый бывшим советским диссидентом, а ныне израильским политиком Натаном Щаранским, является коллективным органом принятия решений, где ни у одной из сторон нет определяющего и окончательного права голоса.

Советский диссидент, знаменитый израильский политик Натан Щаранский, является главой наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"

Куда развивается ситуация?

Война двух концепций, в которой, по наблюдениям, основные дрова в костер подбрасывают именно сторонники проекта Нахмановича, в нынешних украинских реалиях скорее отдаляет реализацию какого-либо проекта Мемориала в Бабьем Яру, нежели приближает столицу Украины к созданию на территории Яра современного мемориала и музея. Если представить себе, что возмущенные представители общественности добьются своего и изгонят из Украины частную инициативу, как это уже произошло однажды с американским фондом "Джойнт", то планы на создание крупного центра на территории Бабьего Яра придётся отложить в лучшем случае еще на десяток лет.

Выделение столь масштабных средств из государственного бюджета на воплощение альтернативной концепции, на фоне критического недофинансирования ключевых сфер жизнедеятельности государства, рискует превратиться в очередную скандальную дискуссию. С большой степенью вероятности, верх в ней одержит уже даже не позиция гражданского общества, а оглядка на мнение массового электората, традиционно скептически настроенного к любым многомиллионным бюджетным расходам на историко-гуманитарные проекты. Да и в целом с финансированием подобных инициатив у государства в последние годы не складывается. Знающие люди подтвердят, что хронически недофинансирован музей Голодомора, а музей-мемориал героям Небесной сотни, создание которого должно было бы стать делом чести для любой власти, судя по всему, в ближайшие годы так и не появится.

Что же касается позиции власти относительно перспектив территории Бабьего Яра, то заметно возросшее информационное давление на Владимира Зеленского, заявившего два месяца назад о своей поддержке проекту Мемориального центра международных доноров. Президент моментально оказался адресатом многочисленных обращений, открытых писем и воззваний тех представителей гражданского общества и еврейских организаций, по мнению которых частная инициатива евреев-миллиардеров несет в себе скрытые угрозы, а значит – и не имеет права на существование.

По реакции Офиса президента можно судить, что в ОПУ давлению не поддаются. Проекту, в котором есть план, понятные источники финансирования и международная поддержка, решено оказать максимальное внимание и необходимую помощь. Значимость подобной инициативы не вызывает сомнений, но похоже, что зеленый коридор от президента проект окончательно получит тогда, когда комплексное видение команды центра будет официально представлено.

Оправданы ли опасения?

Возвращаясь к главному вопросу о российских бизнесменах среди доноров проекта Мемориального центра, глупо отрицать, что для современной Украины данный аспект имеет важную политическую и даже морально-этическую подоплеку. Но в то же время резонно поставить и вопрос насколько обоснованы обвинения частных доноров в продвижении кремлевских интересов и планов в будущем мемориале в Бабьем Яре.

Как ни парадоксально, но своего рода ответом на этот вопрос может служить позиция, высказанная одним из самых активных оппонентов Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", президентом Ассоциации еврейских организаций и общин Украины (Ваад) Иосифом Зисельсом.

В одном из своих программных интервью по теме будущей судьбы Бабьего Яра Зисельс отметил: "Моя позиция проста: если музей по проекту российских олигархов будет построен, и ничего украинофобского там не окажется, я извинюсь. Причем, извинюсь публично за то, что подозревал спонсоров в недобрых намерениях. А если музей построят, и худшие опасения оправдаются, кому будут нужны извинения тех, кто поддерживал проект?"

Сложно не согласиться с данной позицией Иосифа Зисельса, который предлагает дождаться конкретики для того, чтобы сделать окончательные выводы. Команда проекта Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" сообщала, что вскоре будет официально представлена художественная концепция, на базе которой в дальнейшем будет разработан и архитектурный проект. Если у представителей гражданского общества, украинской власти, историков и других уважаемых людей, чьё мнение важно, не возникнет поводов для обвинений, сможет ли тогда политический аспект, связанный с наличием доноров из РФ, уйти на второй план?

Один из самых активных критиков проекта Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Иосиф Зисельс не исключает, что понадобятся публичные извинения перед командой и донорами центра

О морально-этическом аспекте в данной ситуации говорить также сложно. Российская агрессия и гибридная война последних шести лет накладывает свой отпечаток на восприятие любых донорских инициатив, связанных с российским бизнесом. Еще сложнее рассуждать на тему, имеет ли право Михаил Фридман или его партнер, уроженец Киева Герман Хан, тринадцать родственников которого были расстреляны нацистами в Бабьем Яру, пожертвовать свои личные миллионы на возведение мемориала и создание крупного научно-исторического центра по изучению этой трагедии.

Украинское общество имеет естественное право на свою настороженность, подозрительность и внимательность в подобных вопросах. Однако если эта настороженность используется конкурирующими группами в борьбе против действительно важных начинаний, это вызывает не меньше опасений.

Каков прогноз?

В следующем году трагедии Бабьего Яра исполнится ровно 80 лет. Украина может занять достойное место одного из главных центров памяти в Восточной Европе, а также стать магнитом для миллионов людей, интересующихся темой Холокоста. Для которых память об этих событиях является действительно важной. Каково будет отношение Украины к идее создания мемориала? Это на сегодняшний день ключевой вопрос.

Не исключено, что в итоге консенсусом вокруг спорной территории станет решение оставить всё как есть. Негласное. Тихое. Молчаливое. Которое, однако, успокоит страсти и споры. Инвесторы сберегут свои деньги, ничего не построив. Государственный бюджет выделит скромную сумму, которая позволит отчитаться о реализации какой-то малой части задуманного из "госпроекта". Каждый останется при своем, и в итоге – ни с чем.

О каких бы планах сегодня не заявляли стороны, именно такой сценарий по-прежнему остается наиболее вероятным. А это значит, что на проблему следует обратить внимание со всей ответственностью, чтобы этот прогноз не оправдался.