Какие авиакомпании начинают летать из Украины: даты и направления

Фото: Украина возобновляет международное авиасообщение (flickr.com/mnfiveb)

До конца июля более 15 авиакомпаний возобновят международные рейсы из аэропорта "Борисполь". Первые полеты после ослабления карантина уже совершили МАУ, Belavia, KLM и Lufthansa. На ближайшие выходные запланированы рейсы лоукостера Ryanair.

Это следует из мониторинга РБК-Украина, которое изучило публичную информацию, заявления компаний и данные туристических агентств.

Какие рейсы доступны в июне

На этой неделе международные рейсы из аэропорта "Борисполь" возобновили несколько авиакомпаний. Belavia будет выполнять 14 рейсов в неделю по маршруту Киев-Минск, кроме того, самолеты из белорусской столицы уже принимают Одесса и аэропорт "Киев" имени Сикорского.

KLM совместно с МАУ и Air France обслуживают линию Киев-Амстердам три раза в неделю, а с 4 июля возможно увеличение до ежедневных полетов. 16 июня в столицу Нидерландов отправился первый международный регулярный рейс МАУ.

Lufthansa запустила полеты в немецкий Франкфурт. Компания будет ориентировочно делать 4 рейса в неделю, до конца лета расписание будет гибким.

Лоукостер Ryanair планирует начать полеты с 21 июня с трех рейсов, наращивая их число до 46 в неделю к началу августа. Ожидалось, что начнут с полетов в Барселону, Мадрид и Краков. Однако, как минимум, Польша уже продлила запрет, и компания закрыла продажу билетов в Краков.

До конца июня ожидается возобновление рейсов в Киев-Цюрих компании Swiss, а также Киев-Рига авиаперевозчика Air Baltic. Работа последнего будет еще согласовываться с Центром аналитики роста заболеваемости Латвии.

Расписание на июль и дальше

С 1 июля полеты из "Борисполя" могут возобновить Austrian Airlines, Turkish Airlines, Pegasus (Анкара и Измир), Air Astana, Azal, CSA и LOT. Чуть позже начнут летать Air Arabia, Air Serbia, Air France и Fly Dubai. Qatar Airways планирует запуститься в сентябре.

AzurAir в июле начнет летать в Анталью, Бодрум, Дубай и намерена возобновить до 60% рейсов в Турцию по сравнению с 2019 годом.

Wind Rose планирует открывать рейсы в Анталью, Бургас, Родос, Бухарест, Ларнаку, Любляну, Бодрум, Ираклион, Патрас, Пулу, Софию, Сплит, Тиват. После открытия авиасообщения с Египтом хотят нарастить количество рейсов до 14 в неделю. Ориентировочно, это может произойти в июле.

Популярный среди украинских туристов Sky Up еще не завершил планирование расписания.

Отметим, авиакомпании, заявляя о планах возобновить полеты, делают акцент на том, что расписание в июле-августе может измениться. Рейсы могут и вовсе отменить, если авиационные власти не дадут разрешения, например, из-за ситуации с COVID-19.

Как ранее писало РБК-Украина, в июле-августе после возобновления международного авиасообщения количество регулярных рейсов составит в лучшем случае 30-35% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Что планируют в МАУ

"Международные авиалинии Украины" на этой неделе возобновили международные регулярные рейсы с маршрутов Киев-Амстердам и Киев-Париж. Но воспользоваться ими могут только граждане Нидерландов, Франции и других стран ЕС, а также дипломаты и украинцы с видом на жительство.

При этом закрыта продажа билетов на другие международные направления до 1 августа. Как заявил президент МАУ Евгений Дыхне, компания сосредоточится на тех рейсах, которые сможет выполнить в нынешних условиях.

"Мы закроем все продажи до, скорее всего, 1 августа, чтобы дать возможность назначать только те рейсы, которые пассажир будет понимать, что мы будем выполнять. А определять эти рейсы будем, исходя из возможностей туристов путешествовать", - пояснил он.

Он также добавил, что цены на билеты подниматься не будут, хоть первые рейсы и будут убыточными.

Аэропорт "Киев" и WizzAir

Вечером 16 июня для международных рейсов открылся столичный аэропорт имени Сикорского, работа которого оставалась под вопросом из-за плохой эпидемиологической ситуации в Киеве. После трехмесячного перерыва он принял рейс Belavia из Минска.

Примечательно, что за день до этого лоукостер WizzAir, который здесь обслуживает несколько направлений, пытался временно "переехать" в Борисполь. Однако с открытием "Киева" вылеты из соседнего аэропорта были отменены.

На момент выхода материала WizzAir совершил рейсы в Дортмунд, Будапешт, Лондон, Мемминген и Таллин, на 17 июня еще запланирован рейс в Копенгаген. При этом отменены полеты в Кельн, Ригу, Берлин, Братиславу, Гамбург, Вену, Вроцлав, Варшаву и Краков. Отмена рейсов в польские города объясняется решением властей продлить запрет на полеты из Украины до 30 июня.

Также отметим, что согласно онлайн-табло одесского аэропорта, лоукостер WizzAir возобновил рейсы из Берлина в Одессу.

Европа откроется не раньше июля

Европейский союз продлил запрет на поездки из третьих стран, к которым относится Украина, минимум до 1 июля. Но на сегодня до конца не ясно, будет ли снят запрет для украинцев со следующего месяца.

Брюссель с июля разрешил пускать граждан Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии. В то же время в ЕС заверили, что зеленый список третьих стран будет обновляться. А пока остается надеяться на то, что к 1 июля Украина будет соответствовать нормам ЕС по заболеваемости коронавирусом - не более 40 активных случаев на 100 тыс. населения.

Во внимание будут брать и фактор взаимности. Напомним, что Украина уже открыла границы для иностранцев, в том числе для пассажиров из Польши, Чехии, Румынии, Литвы, Греции, Венгрии, Франции и т.д.

Кроме того, страны разделили на так называемые "красную" и "зеленую" зону. В отношении приезжих из стран "красной зоны" действует требование пройти двухнедельную обсервацию.

Мир готовится принимать украинцев

Как заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, без каких-либо ограничений на границе украинцев готовы принимать Албания и США, а Великобритания - при условии прохождения двухнедельного карантина. Турция также открыта для граждан Украины, но с условием тестирования на коронавирус по прибытию.

С 27 июля с тестированием по прибытию открывается Тунис, а такие туристические страны как Кипр, Черногория, Грузия и Греция намерены снять ограничения с 1 июля. В Греции уже заявили, что запрет на поездки из третьих стран продлен до 29 июня. Украину местные власти отнесли к странам группы B и обязали украинцев проходить тестирование с обязательной самоизоляцией в течение суток.

Кроме того, министр подчеркнул, что с 22 июня выполнять регулярные рейсы планируют и отечественные авиакомпании. Но практически все они сосредоточились на внутренних направлениях как минимум до июля.