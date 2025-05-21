Як столицю руйнують без ракет: 5 пам’яток архітектури, які ми втратили

Поки Київ тримається під обстрілами з боку Росії, його руйнують зсередини. За час повномасштабної війни понад десять об’єктів культурної спадщини були знищені не ракетами ворога, а руками недобросовісних чиновників і забудовників. Детальніше — в матеріалі.

Будівля колишнього трамвайно-тролейбусного управління

Адреса: вулиця Дегтярівська, 7б

Побудовано: 1911 рік

Зруйновано: 2025 рік, ТОВ "Будхол"

"Скажіть, будь ласка, як ви так можете спокійно знищувати місто у якому живете, я просто цього не розумію? Невже ви так не любите своє місце, де ви народилися та живете, що вам дорожчі кошти за рідні вулиці?" — обурюється Іван Костенко.

12 травня він створив петицію на сайті КМДА, в якій вимагає зупинити знищення пам’ятки архітектури місцевого значення на Лук’янівці під виглядом реконструкції.

У цей день ЗМІ повідомили про масштабний демонтаж будівлі колишнього трамвайно-тролейбусного управління. Будівельники повністю розібрали дах тилової частини пам’ятки. Напередодні вивезли міжповерхові перекриття, а внутрішні стіни частково розібрали на цеглу.

Під дописами активістів, які опублікували у соцмережах світлини з розтрощеним будинком та будівельною технікою, десятки негативних коментарів.

Журналісти з’ясували, що за "реконстукцією" стоїть ТОВ "Будхол" — компанія, що належить до групи Arricano (володіє низкою торговельних центрів в Україні: ТРЦ "РайON", "Проспект", "City Mall" та має частку в "Sky Mall"). Кінцевий бенефіціар — Рауно Тедер, син девелопера Хіллара Тедера, який також є міноритарним акціонером російської торговельної мережі "О’Кей".

Будівля колишнього трамвайно-тролейбусного управління - зразок київського модерну, зведена ще у 1911 році, а з 1986 року перебуває під охороною держави. Депо було найстарішим у Києві і працювало до 2005 року. Після закриття територія навколо перетворилася на руїни: тоді почались перші роботи з демонтажу ангарів. Місцеві чиновники пояснювали, що землю віддали інвесторам.

Тривалий час будівля стояла занедбаною. У 2023 році ще одну спробу демонтажу, на цей раз даху, зупинили правоохоронці через відсутність дійсного дозволу. Зараз же пам’ятка архітектури переживає ще одну хвилю руйнувань. За словами активіста Дмитра Перова, на локації є важка техніка і працює кран.

Будинок на Жилянській, 47

Побудовано: 1860-ті роки

Зруйновано: 2023 рік, ТОВ "Ковальська нерухомість"

Один з найстаріших садибних будинків у Києві, найстаріший на Жилянській. Збудований приблизно в 1860-их роках, мав адміністративне і житлове призначення до 1917. Тут була адміністрація молокозаводу, мешкали робітники броварні Йосипа Бродського. У 2021 році будинок увійшов до Списку історично цінних будівель, які потребують додаткового захисту.

Пам’ятку було знесено 21 червня 2023 компанією-забудовником "Ковальська нерухомість" заради спорудження бізнес-комплексу NUVO площею понад 80 000 квадратних метрів.

Активіст Дмитро Перов публічно звинуватив забудовника в незаконному знесенні історично цінної будівлі. За це у 2024 році "Ковальська Нерухомість" подала на нього до суду. Адвокати компанії вирішили довести, що через декілька дописів у соцмережі компанія зазнала збитків на 85 млн грн.

"Вони хочуть зробити цей кейс показовим, показово покарати активістів, які виступають проти знищення історичної забудови. Мовляв, ми настільки впливова компанія, що нам не може завадити суд, нам не може завадити поліція, нам не можуть завадити активісти", — сказав Перов.

В цей же час Промислово-будівельна груп Сергія Пилипенка стала фігурантом ще одного гучного скандалу. Громадський активіст та підприємець Євген Шевченко звинуватив "Ковальську" в знищенні берегової лінії Дніпра під час намиву піску біля острова Водників.

"Водна поліція і її начальник Юхта Олександр каже, що вони "не мають повноважень", Київська міська військова адміністрація і її очільник Тимур Ткаченко особисто продовжує щотижня видавати "Ковальскій" дозвіл на рух барж, в тому числі під час нерестової заборони. Мінекології, що видало дозвіл на видобуток піску із численними порушеннями діючого законодавства жодним чином не контролює наслідки, не звертає уваги на численні скарги місцевих жителів і чомусь не бачить загрози екологічної катастрофи", — говорить Євген Шевченко.

Паралельно з появою новин щодо знищення "Ковальською" берегової лінії Дніпра, у березні 2025 Шевченківський райсуд Києва суд став на бік Дмитра Перова і відмовився задовольнити позов компанії-забудовника. Втім, зруйновану історичну пам’ятку рішенням суду не повернути.

Будинок на Жилянській ніс особливу історичну цінність. Будівля була дерев'яною, що для Центрального історичного ареалу — рідкість. Раніше такими спорудами була всіяна Нова Забудова, історична місцевість у Києві. Споруда залишалась єдиною архітектурною пам'яткою з цієї серії.

Будинок Київського повітового земства

Адреса: Рейтарська, 37

Побудовано: 1913 рік

Зруйновано: 2023 рік, компанія "Нест"

Будинок Київського повітового земства має понад 130-річну історію. Збудований у 1913 році за проєктом архітектора Біляєва. Тут жив український військовий, громадський і політичний діяч Микола Шаповал. У радянські часи в будівлі знаходився гідромеліоративний інститут.

Будинок перебуває в Державному реєстрі нерухомих пам’яток та знаходиться в буферній зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У вересні 2023 забудовник, компанія "НЕСТ", без погодження з ЮНЕСКО почав зносити історичну садибу.

Компанія переконує, що будівлі хочуть "повернути їй первозданний вигляд". Девелопер планує відкрити тут сучасний бізнес-центр REITER HALL та обіцяє зберегти архітектурний стиль і автентичний вигляд споруди.

Власники компанії, за даними ЗМІ, брати Вадим та Володимир Трофименки. Понад 15 років вони купують старовинні будівлі та перероблюють їх на бізнес-центри. У 2020 році слідчі НАБУ затримували Володимира Трофименка як одного з інвесторів вже збанкрутілого ТОВ "Трейд Коммодіті". Вадим Трофименко був нардепом IV та VI скликань від партій "Наша Україна", "Реформи і порядок", "Блок Юлії Тимошенко".

Активісти впевнені, що компанія "Нест" планує звести на місці пам'ятки бізнес-центр під виглядом збереження історично цінного об’єкта. Забудовник хоче знести фасадну будівлю й дворовий флігель, залишивши тільки одну стіну.

"Оскільки частина будівлі, а саме флігель, не була внесена до Держреєстру нерухомих пам'яток, компанія "Нест" змогла розпочати її демонтаж", — уточнили журналісти.

Завдяки активістам демонтажні роботи вдалося зупинити, але забудовник встиг нанести серйозної шкоди історичній пам’ятці. Проти компанії відкрито кримінальне провадження за фактом умисного руйнування та пошкодження об’єктів культурної спадщини.

У квітні 2025 з’явилася інформація, що будинок на Рейтарській хоче купити посольство Франції.

Садиба Харичкова

Адреса: вул. Ярославська, 13-Б

Побудовано: 1811 рік

Зруйновано: 2023 рік, компанія "Алєксєєв, Боярчуков та партнери"

Садиба Харичкова була зразком першої забудови після великої подільської пожежі. Побудована у 1811 році, знищена 10 серпня 2023 року. 200-річну пам’ятку знесли трактором одразу після завершення повітряної тривоги. О п’ятій ранку.

За документами, на цьому місці планували будувати чотириповерховий "клубний будинок" на замовлення Сергія Боярчукова з юридичної компанії "Алєксєєв, Боярчуков та партнери".

За даними журналістів, прізвище Алєксєєв у назві юрфірми веде до чинного народного депутата від ЄС Сергія Алексєєва, якого наразі підозрюють у шахрайстві — за 50 тисяч доларів народний обранець обіцяв допомогти громадянину Німеччини уникнути екстрадиції. Парламентарій вийшов з-під варти під заставу в розмірі 2, 264 млн грн.

В Департаменті охорони культурної спадщини КМДА пояснили, що попри історичну цінність, будівля на обліку, як пам’ятка чи об’єкт культурної спадщини не перебувала, але вона охороняється законодавством України про охорону культурної спадщини.

Сергій Боярчуков, один зі співвласників, каже, що будинок на Ярославській, 13б, купив 2007 року, а будівля не має статусу пам'ятки архітектури, адже її не внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток.

"Щодо історичної цінності, хочу зазначити, що в цій будівлі був розташований витверезник. Можливо, він і становить для когось цінність, але мені здається, це не загальна картина, а якісь особисті історії деяких людей", — зазначив Боярчуков у відео на Facebook.

Історик Антон Короб розповів, що за цією садибою ми отримували уявлення про масову забудову міста першої половини 19 століття: "Колись цю садибу описували і досліджували. Вона була кандидатом на внесення до пам’яток, але тоді не погодили, не підписали… А в результаті ми маємо ще одну знищену старовинну та доволі цінну будівлю".

В жовтні 2024 активісти повідомили, що земельну ділянку на вулиці Ярославська, 13-Б, розчищають під будівництво однойменного ЖК.

Садиба Зеленських

Адреса: Олександра Кониського (колишня назва — Тургенєвська), 22.

Побудовано: 1890 рік

Зруйновано: 19 липня 2024 року забудовником ЖК "Тургеневъ"

У 1890 році на замовлення купця Василя Маліна було зведено дерев’яний, обкладений цеглою будинок — одну з найстаріших споруд на вулиці. Відомий він тим, що у 1911–1915 роках тут мешкала сім’я заможних міщан Зеленських.

Будівля мала статус щойно виявленої пам’ятки архітектури, а в 2025 році, вже після знищення, була внесена до реєстру Державних пам’яток за рішенням Міністерства культури.

У липні 2024 року, просто на очах у перехожих, екскаватор почав трощити стіни з понад сторічної цегли. На місце прибула поліція й вилучила техніку. Активіст Дмитро Перов писав, що будівельники втекли за сусідній паркан, а правоохоронці відмовилися їх затримати. Тим часом "тітушки" побили активістів, які намагалися зупинити демонтаж. Поліція опитала водія екскаватора, але нікого так і не затримала.

Було відкрито кримінальне провадження за фактом знесення історичної споруди.

Наступного дня, 20 липня, близько тисячі людей вийшли на акцію протесту під КМДА. Учасники запевняли: на місці зруйнованої будівлі хочуть звести житловий комплекс "Тургеневъ".

Мер Києва Віталій Кличко назвав знесення "цинічною провокацією", а в Мінкульті того ж дня заявили, що демонтаж відбувся незаконно.

Попри публічну заяву власника про наміри відновити об’єкт, у березні 2025 стало відомо: один із співвласників — Михайло Гречко — подав до суду позов із вимогою скасувати охоронний статус і отримати компенсацію. У серпні 2024 йому було оголошено про підозру у зв’язку з самовільним знесенням, після чого суд обрав для нього запобіжний захід — особисте зобов’язання.

21 березня 2025 року залишки будівлі почали розбирати краном. У профільному департаменті КМДА це пояснили як "роботи з консервації" та порушень не виявили.

Київ повний історій, які залишається лише пам’ятати. Але є й ті, у які можна вдихнути життя. Житній ринок на Подолі зараз перебуває в аварійному стані. І його теж намагаються знищити й забудувати.

Активісти та небайдужі кияни збирають підписи під петицією, аби не дати "Житньому" повторити долю багатьох інших історично цінних об’єктів столиці. У планах містян — відновити й перетворити ринок на сучасний фермерський за прикладом кращих локацій Європи, як-от у Лондоні чи Парижі. Будемо сподіватись, що згодом згадаємо "Житній" виключно у контексті кейсу якісної трансформації й збереження історичного простору.