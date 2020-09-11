История болезни. Рассказы украинцев, которые побороли коронавирус

Уже почти 66 тысяч украинцев побороли COVID-19 (иллюстративное фото: freepik)

Каждый день все больше людей в Украине получают диагноз COVID-19. Истории тех, кто преодолел эту болезнь, – в материале РБК-Украина.

За полгода карантина общество поделилось на две крайности: вируса нет и "мы все умрем". Теории заговора, фейки и панические посты в соцсетях – так начинался и продолжается период пандемии. В то же время до сих пор бытует стереотип, что COVID-19 – это заболевание людей пожилого возраста.

РБК-Украина нашло молодых людей, которые пережили эту болезнь. Они согласились рассказать, как она проходит, что следует делать при первых симптомах, как защитить себя и окружающих и почему не стоит паниковать.

Скажем откровенно, найти их было непросто. Часть из них отказалась публично делиться своей историей. Те, кто все же согласился, попросили не публиковать их фамилии и фото. Все они обнаружили первые симптомы и лечились в Киеве, который еженедельно бьет "рекорды" по COVID-19.

Марина, 30 лет.

Первый симптом. Утром 14 июля Марина проснулась и перестала чувствовать вкус и запах пищи. Сначала думала, что просто не выспалась, но нет. Второй симптом – усталость просто от застилания кровати, клонило в сон, не могла сконцентрироваться. Но ни температуры, ни боли в горле.

После проведения теста стала известна причина – коронавирус.

"Я думаю – это транспорт. Или это просто кто-то подышал и был без маски и заражен. Или я прикоснулась к поверхности, а затем почесалась. Потому что руки я постоянно мою и антисептиком дома прохожусь", – рассказывает она о возможных причинах своего заражения.

Говорит, что в целом в ее окружении приняли эту информацию с пониманием. Просто сделали тесты на коронавирус. К счастью, никто не заразился.

Но, конечно, были и особые случаи. Например, друг Марины в начале пандемии говорил, что нельзя есть бананы, потому что они носители инфекции. А вахтерша, когда узнала, что девушка заражена, начала пить антибиотики для профилактики, потому что "ей было страшно".

При симптомах "ковид" нужно обратиться к семейному врачу (иллюстративное фото: freepik)

Когда Марина узнала о своем заражении, то пошла в государственную больницу. Тамошние сотрудники ей запомнились своей медлительностью – на учет поставили только через неделю после подтверждения диагноза.

"Надо было подписать декларацию с семейным врачом, а у меня его не было. Я тогда сидела дома, не выходила. Потому что я понимаю, что я буду спускаться в лифте, касаться поверхностей. Лучше дома сидеть. Из-за того, что ответственных людей мало, у нас такая ситуация", – рассказывает девушка.

В целом лечение проходило легко, без осложнений, и около недели. Повторно проверяли на коронавирус вновь в государственной больнице. Точнее – в подвале. "Все облупленное, зеленое, едва светится", – так его описала девушка.

"В государственной поликлинике тест делают очень долго. Надо ждать до недели и больше. У меня такое впечатление, что эта статистика, которая есть, она только за счет частных лабораторий формируется. Потому что в государственной обещали два-три дня", – говорит она.

После контрольного теста никаких разговоров о повторной проверке не было. Марина советует тем, кто заболел, не паниковать и обязательно рассказать всем, с кем контактировал.

"Это очень неприятно. Я пару часов писала людям, что заболела, когда узнала свои результаты. Я реально ожидала осуждения, но в целом нормально отреагировали. Главное и самое трудное сказать кругу контактов, что ты болен. Это неприятно, чувствуешь себя виновным. Что не знал и мог заразить", – рассказала Марина.

Девушка советует здоровым людям соблюдать соцдистанцию и мыть руки.

"И даже если вы молодой и здоровый, то есть шанс заразить более слабого. Например, люди, которые ходят без маски в транспорте, в метро – откуда этот человек знает, что он не будет виноват в чьей-то смерти? Это коллективная безответственность", – считает девушка.

Ростислав, 22 года.

Боль в горле, кашель, температура – первые симптомы. Потом 5 дней просьбы близких обратиться к врачу. Ну и диагноз – двухсторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией. Ростислава госпитализировали.

"Болезнь проходила вполне спокойно. Это не было что-то страшное. Обычная простуда, обычный кашель. Но постоянный кашель – утром, днем, в обед, ночью. Он и стал причиной моего обращения к врачу. Если бы он не беспокоил, то, наверное, и не обращался бы", – рассказывает парень.

При подозрении на "ковид" нужна самоизоляция (иллюстративное фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Близкие и друзья сразу предложили помощь и восприняли эту ситуацию нормально. А со стороны государства было бесплатное лечение.

"Приехала скорая, госпитализировала меня. Я заплатил мелочи, какие-то таблетки, витаминки. Гривен 500. Это заплатил совсем мало. Потому что люди, которые лежали со мной в палате, рассказывали, что уже потратили по 20-40 тысяч гривен на какие-то капельницы", – говорит Ростислав.

После госпитализации провели тестирование экспресс-тестами и ПЦР. Говорит, что экспресс-тестирование показало отрицательный результат, а ПЦР положительный. Пока был в больнице Ростислав даже научился сам себе ставить капельницы.

"Просто приносили пакеты, я сам себе заправлял их", – вспоминает он.

В общем, говорит, лечение проходило легко и быстро. За это время к нему приходила девушка, приносили книги и вкусности.

Парень советует тем, кто уже столкнулся с этой болезнью, не сильно грустить: "Это все не так страшно, как описывают. Это просто болезнь, которую надо пережить".

А тех, кто здоров, просит просто соблюдать правила карантина.

"Мыть руки точно. После улицы. При первых же симптомах обращаться к врачу. Никто тебя ругать не будет, а сделает только лучше", – говорит парень.

Юля, 26 лет, и Михаил, 33 года.

Отсутствие вкуса, запаха, температура. А до того море и отдых с родственниками. Так Юля и Михаил узнали о последствиях и причинах своего заражения.

"Я не чувствовала, как пахнет кофе. Запах супа, который варила. Рыбу, которую привезли с моря, просто выбросили, потому что не понимали испортилась ли она", – рассказывает Юля.

Пара решила лечиться дома, чтобы не подвергать других опасности. "Лечение" длилось неделю, но симптомов становилось лишь больше – добавился кашель. Поэтому парень и девушка решили пойти к врачу.

"Декларации с семейным врачом не было. Начали говорить со знакомыми, которые посоветовали к кому обратиться. Нашли больницу. Записались на обследование. Когда в регистратуре узнали, что у нас симптомы коронавируса, то начались "морозиться". Объяснять, почему нам надо прийти завтра или через день. Но, благодаря нашей настойчивости, нас все же приняли", – вспоминают они.

Тестирование на "ковид" в госбольницах бесплатное (иллюстративное фото: freepik)

Как потом оказалось, Юля и Михаил были первыми пациентами с коронавирусом в этой больнице. Врачи подали экстренное извещение в эпидемиологическую службу. Через три часа приехала бригада.

"За все время я сдавала несколько тестов, они все бесплатные. После выздоровления никто не рекомендовал делать тесты, мы и не делали. Возможно потом сделаем ИФА-тест", – рассказала девушка.

Друзья и соседи отреагировали спокойно, все время спрашивали о самочувствии, предлагали помощь. Да и болезнь в целом прошла легко, без осложнений, поэтому уже в конце июля Юля и Михаил выздоровели.

"Тем, кто болеет, желаю от души вытерпеть время сидения дома. Когда ты спускаешься до курьера, поднимаешься обратно. Трудно. Трудно не общаться с друзьями. Здоровым желаю не думать, что вирус обойдет. Видимо, когда ты болен, страшнее не самому быть больным, а заразить", – говорят они.

Тоня, 19 лет.

Тоня встречала свой День рождения в общежитии в одиночестве. Сначала самоизоляция была просто превентивной мерой, но, как оказалось, не напрасно. Температура, отсутствие вкуса – известные симптомы. Как результат – коронавирус, который передался от соседа.

"Мой знакомый, когда узнал, что я общалась с его другом, начал на меня ругаться: "ты с ним здоровалась, а он мой друг, приезжает ко мне, а если заразятся мои родные", – рассказывает Тоня.

Девушка говорит, что первой мыслью после того, как узнала о своем диагнозе было: "а что дальше, а что со мной будет".

"Но я решила быть сильной, не показывать свои эмоции, потому что если буду сильной я, то будут сильные и друзья", – говорит она.

При болезни трудно справиться с психологическим фоном (иллюстративное фото: freepik)

Девушка вспоминает, что родители на удивление отреагировали нормально, это уже был второй случай в их семье – также болел дедушка. Друзья поддержали и привезли продукты и одежду. Впрочем, все же ей было страшно.

"Было ощущение, что меня обманывают. Потому что моя подруга, с которой мы пили из одной бутылки воду, у нее был тест отрицательный. Люди, с которыми лежала в больнице, тоже говорили, что их родственники не заразились. Было ощущение, что тесты штамповали просто для статистики", – думала Тоня.

В целом лечение проходило легко, девушка была в больнице 10 дней. Государство оплатило антибиотики, а витамины и пробиотики она покупала сама. Не платила и за тест.

Тем, кто болеет, советует не накручивать себя, а здоровым – беречься и при первом же симптоме обращаться к врачу.

"Твое моральное здоровье зависит от твоего физического. Когда я перестала нервничать, измерять температуру каждый час, начало становиться легче", – резюмирует Тоня.

***

Герои наших историй пережили COVID-19 и, как оказалось, самым большим страхом для них было заразить ближнего. Сегодня мир живет в новой реальности, где маска и социальная дистанция – едва ли не единственная возможность защитить не только себя, но и окружающих. Часто мы забываем о простых мерах безопасности, которые кому-то могут спасти жизнь.