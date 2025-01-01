‍1. Який вигляд має твій робочий стіл на комп'ютері?

Все розкладено по папках. Папка в папці. Папка для папки.

У тебе порядок, навіть якщо навколо хаос. Майже японський мінімалізм і стоїцизм.

87 скриншотів, 12 документів "новий_фінал_остаточний_правки(2)"

Творчий безлад - теж система. Просто ніхто її не розуміє, крім тебе.

Один файл. Бо робочий стіл - це просто шпалери.

Візуальний спокій - твоя релігія. І трохи ліньки шукати файли.

Хаос, але мій хаос. Я все знаходжу інтуїтивно.

І хоча твої файли живуть за власним маршрутом, завжди приходять у точку B.