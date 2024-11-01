Хто ти серед айфонів? Спецпроєкт РБК-Україна за підтримки "Фокстрот"

Айфон - не просто ґаджет, а віддзеркалення характеру. Комусь важливий дизайн, комусь камера, а хтось просто хоче, щоб тримав заряд.
Пройди тест РБК-Україна та "Фокстрот" і дізнайся, який iPhone - це ти.
1. Як часто ти змінюєш свій телефон?
2. Що перше ти робиш після купівлі нового телефона?
3. Який вигляд має твоя галерея?
4. Як ти ставишся до повідомлень "оновлення системи доступне"?
5. Як виглядає твій день без телефона?
6. Що для тебе головне в айфоні?
7. Як ти реагуєш, коли хтось бере твій телефон?
8. Який у тебе режим використання батареї?
9. Як ти вибираєш новий айфон?
10. Що ти робиш, коли айфон зависає?
