Холодный ветер из Поднебесной: чем разрешится спор вокруг "Мотор Сичи"

31 января китайские акционеры вместе со своим украинским партнером группой DCH Александра Ярославского намеревались провести первое с 2017 года собрание акционеров одного из крупнейших в бывшем Советском Союзе производителей авиадвигателей, предприятия "Мотор Сич". Среди заявленных целей собрания было избрание нового менеджмента предприятия и внесение изменений в его устав.
Однако прямо накануне собрания украинские власти ввели в действие решение СНБО, которое предусматривает применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи", в частности против гражданина Китая Ван Цзиня, который является ключевым акционером компании Skyrizon.
Попытка же провести собрание акционеров в Запорожье 31 января была прервана визитом представителей СБУ в полном обмундировании с целью расследовать "уничтожение производственных мощностей акционерного общества, которое имеет важное оборонное и народнохозяйственное значение".
В ответ китайский инвестор Ван Цзинь, которого до недавнего времени действующий руководитель "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев представлял публике как последнюю надежду на спасение авиационного гиганта, открыто обвинил окружение Богуслаева в "измене, превышении доверия и полномочий", а действия украинских властей "варварским грабежом".
О том, как будет развиваться ситуация вокруг предприятия и есть ли для Украины выход из тупика, в который власть себя загнала – детальнее РБК-Украина.
В недавнем интервью на американском телеканале HBO президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не позволит Китаю или кому-нибудь другому покупать контрольный пакет акций ПАО "Мотор Сич".
"Никогда. Не при мне. Я здесь не на всю жизнь, но при моем президентстве точно нет", – заявил президента.
В то же время, комментируя возможную угрозу из Китая, он сказал, что не считает Китай серьезной геополитической угрозой.
"Мы знаем, что в Украине есть инвесторы из США, но в то же время у нас есть инвесторы из Китая. Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, бизнес, конкретная страна относятся к вам с уважением, уважая ваш народ и границы, то они могут присутствовать в вашей стране", – подчеркнул Зеленский.
Как бы там ни было, тяжело отрицать, что украинские санкции в отношении китайских компаний стали зеркальным отображением американских санкций против Skyrizon, принятых 14 января 2021 года Министерством торговли США.
"Skyrizon – китайская государственная компания. Ее попытки приобрести и узаконить зарубежные военные технологии представляют значительную угрозу национальной безопасности США и интересам внешней политики", – так охарактеризовал китайского инвестора "Мотор Сичи" Минторг США в сообщении о санкциях.
Впрочем, стоит отметить, что интерес к "Мотор Сичи" украинские власти проявляли и ранее. Так, летом Зеленский уже поручал премьеру Денису Шмыгалю принять меры по защите экономических интересов государства в этом вопросе. В частности, оценить влияние "Мотор Сичи" на экономические интересы страны.
Шмыгаль заверил, что законопроект для регулирования международных инвестиций в сферах национальной безопасности разрабатывается. Однако, о конкретных шагах по "Мотор Сичи" публично не сообщил.
В Кабминете министров Дениса Шмыгаля готовили меры по защите экономических интересов государства в вопросе "Мотор Сичи" (фото: РБК-Украина)
Позже в новосозданном Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности сообщили, что прорабатывают вопрос увеличения бюджетного заказа "Мотор Сичи", в частности, за счет французского контракта МВД на поставку вертолетов Airbus из Франции.
Однако, американские санкции против Skyrizon "помешали" планам украинских чиновников, сделав все вышеперечисленное нецелесообразным.
После сорванного собрания акционеров в Skyrizon опубликовали заявление, в котором исключили любую возможность примирения. Обычно сдержанные и максимально взвешенные формулировки китайцев теперь содержат выражения о "злонамеренной клевете со стороны государства Украина, которое отказалось от результатов предыдущих переговоров и полностью исключило любую возможность примирения между двумя сторонами".
В официальном заявлении компании присутствует и оценка деловых качеств украинской власти. В частности, что "со стороны украинского руководства это стало еще одним ярким проявлением постоянного злоупотребления властью, незаконных действий и злонамеренного давления на стандартные рыночные действия и ведение хозяйственной деятельности предприятий, что продолжается уже очень долгое время".
В то же время, фраза о том, что "со стороны государства Украина такие действия — это варварский грабеж и серьезное нарушение законных прав и интересов китайских компаний" должна засвидетельствовать, что Украина находится на пороге мощного дипломатического скандала с далекоидущими последствиями.
На поверхности, как минимум, вопрос инициирования китайской стороной рассмотрения дела в международном арбитраже. Заявленная сумма претензий – $3.5 млрд. Интересы же китайцев в процессе будут представлять юридические компании с определенной репутацией – WimerHale, DLA Piper и Bird&Bird.
Вряд ли стоит сомневаться, что вскоре пересмотру могут подвергнуться ряд других аспектов украинско-китайских отношений, центральное место в которых безусловно принадлежит украинскому экспорту.
По оценкам члена правления Украинско-китайского инвестиционного клуба Андрея Пилипенко, давление на китайских инвесторов может стоить украинской экономике катастрофических потерь: утрата 15% экспорта и финансовые санкции в международном арбитраже суммарно превысят сумму в $10 млрд и могут подкосить балансирующую на грани кризиса украинскую экономику и "сорвать" шаткую стабильность курса гривны.
Существенно подорванными могут оказаться и перспективы привлечения китайского капитала. Не говоря уже о вопросе закупки китайской вакцины от COVID.
Еще более существенные потери Украина может понести в случае введения ответных экономических санкций со стороны Китая. К тому же, в Министерстве иностранных дел Китая уже отреагировали на санкции в отношении Skyrizon, заявив, что "иностранные государства не должны накладывать односторонние санкции на китайские компании".
По словам сооснователя и директора экономических программ Украинского института будущего Анатолия Амелина, ситуация с "Мотор Сичью" будет иметь негативные последствия в целом для инвестиционного климата Украины.
"Юридических оснований блокировать сделку, именно в правовом поле, не было. Вопрос находится в политической плоскости: Украина тяготеет к США, которые не заинтересованы в развитии технологического потенциала Китая. Ведь продажа "Мотор Сичи" — это не столько продажа завода или производителя, это продажа технологий. Но завод был приватизирован, у него были частные собственники, у которых не было никаких юридических ограничений по распоряжению своей собственности. Более того, хочу напомнить, что акции "Мотор Сичи" обращались на украинском фондовом рынке, ими могли овладеть как украинские, так и международные инвесторы. Соответственно, факт блокировки такой сделки — непредсказуем для инвесторов и несет угрозы для украинского инвестиционного климата", — отметил в комментарии РБК-Украина Анатолий Амелин.
Можно ли было украинской власти поступить по-другому? По мнению экономиста, как минимум, еще при приватизации можно было прописать ограничение на владение или распространение определенной информации. В любом случае то, что происходит сейчас — тупик, в котором любой из возможных вариантов выхода несет негативные последствия.
"Если американцы настояли на блокировке этой сделки, было бы правильно, чтобы они сделали встречное предложение — более высокое или выгодное Украине, или, как минимум, гарантировали компенсацию возможного ущерба. Сейчас же Украина заблокировала эту сделку, не имея по сути никаких официальных гарантий. Таким образом, в разборках между США и Китаем самой пострадавшей стороной становится Украина", — отмечает Анатолий Амелин.
Какие же могут быть компенсаторы возможного нарастания противоречий в отношениях с Китаем? Реалистичных вариантов в этом контексте просматривается не так уж и много – это либо дальнейшее сближение с американским вектором, либо увеличение запаса политической прочности внутри страны.
До установления глубокого союза с Вашингтоном официальному Киеву еще далеко. Не стоит обманываться и тем фактом, что ряд тактических уступок будет воспринят за океаном как знак верности. В нынешней ситуации больше похоже, что украинская власть оказалась в патовой ситуации.
Правда, по словам собеседников РБК-Украина, в ситуации с обострением ситуации вокруг "Мотор Сичи" есть и возможности "сохранить лицо". В частности, такой вариант предусматривает расследование обстоятельств сосредоточения китайцами около 80% акций предприятия в своих руках через ряд посредников и принятия ряда таких же резких решений, как в случае с введением санкций против Skyrizon.
Проведение такого расследования и последующие шаги с наказанием всего круга участников операции по созданию "угрозы национальной безопасности с продажей стратегического предприятия" может стать "победой", которой власть попытается покрыть сразу несколько вопросов.
Установление фактов продажи акций в 2017 г. также может послужить дополнительной аргументацией для защиты государства в международном арбитраже, который уже запущен. Да и для международного сообщества такие вещи (если, конечно же, установленные факты будут весомыми) являются куда более доказательными, чем визит СБУ на собрание акционеров.
Исходя из того, что уже 2 февраля 2021 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку открыла дело в отношении депозитарного учреждения Dragon Capital, на счетах которого в ценных бумагах размещены акции "Мотор Сичи", можно предположить, что украинская власть взяла именно этот сценарий на вооружение.
По данным НКЦБФР, Dragon Capital нарушил нормы в части осуществления информационного и организационного обеспечения проведения неправомерного общего собрания "Мотор Сичи", которое было запланировано на 31 января.
"А также за нарушение требований статьи 35 Закона Украины "Об акционерных обществах" о порядке информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров указанной компании", – отметили в НКЦБФР.
Также регулятор напомнил, что предварительно сообщал о неправомерности действий определенных акционеров по созыву и проведению общего собрания в соответствии с законом "Об акционерных обществах". К тому же такие действия нарушают права других акционеров.
Открытым еще остается вопрос – как брокеру удалось обойти обязательное согласование АМКУ на концентрацию пакета акций. Согласно данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины, в заявлении от 9 июня 2017 года о предоставлении разрешения Антимонопольного комитета Украины на концентрацию, представленной от имени компании "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" и ПАО "Мотор Сич", акции были распределены между 6 компаниями и одним физическим лицом. В таком случае, разрешение на концентрацию не требуется. Сознательно это было сделано или нет – ответ на этот и другие вопросы НКЦБФР получит в ходе расследования.
В то же время, как объяснил в комментарии РБК-Украина директор экономических программ Украинского института будущего, у инвестиционных компаний в Украине нет каких-либо обязательств перед государством или правоохранительными органами в дополнительном информировании о попытках иностранных компаний купить контрольный пакет того или иного предприятия. "У нас свободная экономика и украинское корпоративное законодательство этого не требует ", - резюмировал эксперт.
Как известно, Dragon Capital – одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Компания имеет многолетний опыт прямых инвестиций в ведущих производителей товаров и поставщиков услуг в Украине, а также в знаковые проекты жилой и коммерческой недвижимости. Конечным бенефициаром инвесткомпании является чех Томаш Фиала.
В этом контексте, возможные вопросы украинских правоохранителей к Фиале могут составить для власти еще одну дилемму в свете попыток выстраивать конструктивные отношения с новой демократической командой за океаном. Ведь Фиала традиционно считается проамериканским бизнесменом.
В целом же, по словам журналиста Сергея Иванова, ситуацию вокруг "Мотор Сичи" можно назвать "погоней за инвестициями". Но если со стороны акционеров или брокеров имели место преступления в отношении нацбезопасности или злоупотребления точку должны поставить следствие и суд.
"Как еще назвать феномен, когда ради инвестиций государство готово отдать предприятия, на которых стоит отрасль в сфере безопасности. Интерес инвесторов понятен, ведь военная сфера – едва ли не самая сфера прогрессивная в украинской экономике, где более или менее сохранились порядок, ответственность и доходность. Плюс украинская география играет на руку. Но стоит ли передавать в руки иностранцам области, от которых Украина зависит физически?" – задается вопросам Иванов.
Экономист Алексей Кущ прогнозирует, что КНР будет искать замену такому непредсказуемому поставщику как Украина практически во всех отраслях, ведь Киев, так и не смог наладить прагматичный диалог со своим торговым партнером №1. Помимо этого кейс "Мотор Сичи" послужит очень плохим сигналом для инвесторов из многих стран.
Как бы ни было, в свете происходящего принятие любого решения для власти будет требовать существенной доли решительности, взвешивания приоритетов и компромиссов.
"Национальные экономические интересы должны защищать не Штаты, а сама Украина. Конкретнее – президент Владимир Зеленский, в сферу ответственности которого входят национальная безопасность и ОПК", – резюмирует руководитель отраслевой общественной организации StateWatch Глеб Каневский.